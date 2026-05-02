След тарифите от 25% на Тръмп върху колите от ЕС: Брюксел отмъщава с мита върху бърбъна и мотоциклетите Harley-Davidson

Увеличените от президента на САЩ Доналд Тръмп тарифи за автомобили и камиони, внесени от ЕС, съчетани с енергийната криза в страните от ЕС, ще нанесат фатален удар на европейската индустрия.

Това предупреди Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди страни и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

„25% тарифата за автомобили и камиони от ЕС, съчетана с енергийната криза, нанася фатален удар на вече срутващия се индустриален сектор на ЕС“, написа Дмитриев в блога си.

По-рано Тръмп обяви 25% увеличение на тарифите, налагани от страните от ЕС върху автомобили и камиони, внесени в САЩ. Американският лидер прибегна до този ход стигна заради неспазването от страна на страните от ЕС на постигнатото търговско споразумение със САЩ.

Тръмп уточни, че автомобили, произведени от европейски компании в американски заводи, няма да бъдат облагани с новите мита, целейки да форсира преместването на производството в САЩ.

Президентът смята, че ЕС не е изпълнил ангажиментите си от сключената през лятото на 2025 г. сделка в Шотландия, която първоначално намали митата до 15%. Напрежението се засили и от спорове относно стоманата, алуминия и дори минали заплахи от страна на САЩ за анексиране на Гренландия.

Бернд Ланге, председател на комисията по търговия в Европейския парламент, нарече САЩ „ненадежден партньор“ и определи хода като „неприемлив“.

Брюксел отхвърли обвиненията на Тръмп, че ЕС не спазва миналогодишното търговско споразумение.

ЕС подготвя списък със стоки на стойност 20 милиарда евро за ответни мита, насочени към политически чувствителни американски продукти като бърбън, мотоциклети Harley-Davidson и селскостопански стоки.

Канцлерът Олаф Шолц определи решението като „грешно“, предупреждавайки, че изолацията води само до загуби за всички страни.

Акциите на големите европейски автопроизводители се сринаха веднага след анонса — BMW падна с 5.1%, Volkswagen с 4.8%, а Mercedes-Benz с 4.5%.

Експерти прогнозират, че американските потребители ще трябва да плащат с хиляди долари повече за европейски автомобили.