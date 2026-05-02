След тарифите от 25% на Тръмп върху колите от ЕС: Брюксел отмъщава с мита върху бърбъна и мотоциклетите Harley-Davidson

2 Май, 2026 05:39, обновена 2 Май, 2026 05:53

Русия нарече фатален удар за европейската индустрия новата мярка на американския президент

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Увеличените от президента на САЩ Доналд Тръмп тарифи за автомобили и камиони, внесени от ЕС, съчетани с енергийната криза в страните от ЕС, ще нанесат фатален удар на европейската индустрия.

Това предупреди Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди страни и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

„25% тарифата за автомобили и камиони от ЕС, съчетана с енергийната криза, нанася фатален удар на вече срутващия се индустриален сектор на ЕС“, написа Дмитриев в блога си.

По-рано Тръмп обяви 25% увеличение на тарифите, налагани от страните от ЕС върху автомобили и камиони, внесени в САЩ. Американският лидер прибегна до този ход стигна заради неспазването от страна на страните от ЕС на постигнатото търговско споразумение със САЩ.

Тръмп уточни, че автомобили, произведени от европейски компании в американски заводи, няма да бъдат облагани с новите мита, целейки да форсира преместването на производството в САЩ.

Президентът смята, че ЕС не е изпълнил ангажиментите си от сключената през лятото на 2025 г. сделка в Шотландия, която първоначално намали митата до 15%. Напрежението се засили и от спорове относно стоманата, алуминия и дори минали заплахи от страна на САЩ за анексиране на Гренландия.

Бернд Ланге, председател на комисията по търговия в Европейския парламент, нарече САЩ „ненадежден партньор“ и определи хода като „неприемлив“.

Брюксел отхвърли обвиненията на Тръмп, че ЕС не спазва миналогодишното търговско споразумение.

ЕС подготвя списък със стоки на стойност 20 милиарда евро за ответни мита, насочени към политически чувствителни американски продукти като бърбън, мотоциклети Harley-Davidson и селскостопански стоки.

Канцлерът Олаф Шолц определи решението като „грешно“, предупреждавайки, че изолацията води само до загуби за всички страни.

Акциите на големите европейски автопроизводители се сринаха веднага след анонса — BMW падна с 5.1%, Volkswagen с 4.8%, а Mercedes-Benz с 4.5%.

Експерти прогнозират, че американските потребители ще трябва да плащат с хиляди долари повече за европейски автомобили.


  • 1 Развитие

    12 7 Отговор
    Важно е ЕССР да се тресе !

    05:57 02.05.2026

  • 2 Хахаха!🎺🥳😀

    7 4 Отговор
    Китайската народна република е приготвила капиталите и само чака падението на акциите. ЕС ще бъде китайска собственост.

    06:01 02.05.2026

  • 3 Голям хаос

    8 1 Отговор
    Настъпва в света. Тази несигурност обаче прави богатите в Америка още по-богати. Руснаците не спират да се молят индиректно на Европа да купува техните енергоносители.Явно не разбират, че това е загубена кауза и продължават безсмислената война в Украйна, която могат да приключат с един по-сериозно удар. ЕС сам се постави в позиция на губещ. Китайците настъпват,а политиката "купувайте европейското", независимо колко е скъпо то ще ни се върне като бумеранг, защото сме забравили как да произвеждаме качествено и в мащаб. Китайците имат специализирани градове-клъстери, които държат световното производство на различните видове стоки. Колко души в Европа пият бърбън и карат американски мотори,че да си мислим, че идиотските ни мита ще навредят на американците така, както техните мита на европейските стоки?

    Коментиран от #5

    06:16 02.05.2026

  • 4 фен на сидеров

    0 1 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣 !!!

    06:47 02.05.2026

  • 5 Хм Хм

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Голям хаос":

    Всичко, което пишеш е вярно. Аз бих развил малко темата в посока нарцистичния и отмъстителен характер на Тръмп, за когото нещата са и лични. Доста отдавна Мъск, Тръмп, и Джей Ди Ванс демонстрираха неприязънта си към Европа и тогава трябваше да светне предупредителната лампичка, но вече е късно. Последваха Гренландия, критиките на Мелони, Мерц, Педро Санчес и Оранжевият полудя. Той се държи като цар и не търпи никакво неподчинение. За съжаление Европа е незавидно положение, но нещата са изпуснати още преди Меркел дори. Беше огромна грешка Германия да затвори всички АЕЦ, разчитайки на евтин руски газ и сега плаща цената.
    Утешителното е, че все пак Европа има огромен промишлен потенциал, който може да използва. Жалко е, че късно се сетиха да се въоръжават, отново разчитайки на чужда подкрепа. Европа в един момент стана прекалено добро място за живеене, с много права, демокрация и социални политики, а очевидно светът не търпи подобни неща. Мисля, че може да има положително развитие на нещата, но ще трябва да затегнем коланите.
    А пък САЩ са големи оптимисти, за да си мислят, че бе съюзници ще надвият Китай. Ще видим.

    06:55 02.05.2026

