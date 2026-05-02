Демократите: Писмото на Тръмп за края на войната е глупост. Американците плащат за незаконните му действия срещу Иран

2 Май, 2026 06:35, обновена 2 Май, 2026 06:59 2 189 18

Републиканците са съучастници в ежедневното застрашаване на животи и настъпването на хаос, заяви Чък Шумър

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерът на демократите в Сената на САЩ Чък Шумър нарече писмото на президента Доналд Тръмп за прекратяване на войната срещу Иран „глупости“.

„Това са глупости. Това е незаконна война и всеки ден, в който републиканците остават съучастници и позволяват тя да продължава, е пореден ден, в който са застрашени животи, настъпва хаос и цените се покачват. Американците плащат цената“, написа той в Х.

По-рано Тръмп обяви в посланието си до Конгреса, че военните действия срещу Иран, които започнаха на 28 февруари, са приключили, тъй като двете страни не са разменяли удари от 7 април. Той също така отбеляза, че „въпреки успеха на операцията на САЩ“, заплахата, представлявана от Иран, остава „значителна“.

Писмото беше изпратено на 1 май, когато военната кампания срещу Иран достигна 60-ия си ден. Това е крайният срок, до който, според резолюцията от 1973 г., президентът на САЩ може да използва въоръжените сили в чужбина без разрешение от Конгреса.

Предполага се, че целта на Тръмп с обявяването на края на войната е да си осигури нови 60 дни, в които може еднолично да взема решения за военна намеса, без да е необходима санкцията на конгресмените.


  • 1 И Киев е Руски

    30 3 Отговор
    Победоносно! Налейте му чаша вода от Ормузкия проток – нека пие за „победата“

    07:02 02.05.2026

  • 2 Майор Деянов, на всеки километър

    7 39 Отговор
    "...Украйна порази стратегическото летище Шагол на 1700км в руска геритория !!! Дронове унищожиха четири броя Су-57 и един Су-34. Авиобазата Шагол е ключов център за подготовка на щурмова авиация и обучение на пилоти..."

    Интересно че във всички руски медии и Факти цари пълна тишина и информационно затъмнение. Кога ще има статия, за 9-ти май ли ? 😁

    Коментиран от #6, #17

    07:12 02.05.2026

  • 3 Мнение

    25 2 Отговор
    Ами, направете нещо де. Импийчмът, що ли или нещо друго?...

    07:13 02.05.2026

  • 4 Kaлпазанин

    41 3 Отговор
    Че останалите дето ги водихте да не би да са били законни бре говеда ,и чий и какъв е закон ,вие без войни и кръв не може да живеете ,крадливи англосаксии

    07:14 02.05.2026

  • 5 Овчар

    12 3 Отговор
    Затова най много екотерористи има в Америка и всеки ден палят мършата и гори яко , но медиите го крият ..!

    Коментиран от #15

    07:14 02.05.2026

  • 6 Отговор

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Не са украинците, а британците.

    07:14 02.05.2026

  • 7 Kaлпазанин

    16 2 Отговор
    И плащат не само вашите говеда ,а целия свят

    07:23 02.05.2026

  • 8 А протока?

    10 0 Отговор
    А протока свободен ли е вече? Ще си джиткат ли свободно, ще си печелят ли милиони на гърба на бедните и ктрадащи народи?

    07:29 02.05.2026

  • 9 Биби

    2 15 Отговор
    Платен немски гейзер.
    Иран Никога Не Ще има ЯО

    07:32 02.05.2026

  • 10 Въпрос ?

    11 0 Отговор
    А защо в бг.реклами има негри ?
    7776

    07:32 02.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Българин

    3 6 Отговор
    сорос и неговите слуги са срещу Мира! За това не им харесва, че Тръмп обяви Мир!

    07:43 02.05.2026

  • 14 Артилерист

    9 0 Отговор
    В САЩ има две големи партии, които си разменят местата във властта и в опозиция. Това позволява на партията в опозиция да изобличава лъжите, пропагандата и елементарните глупости на управляващата партия. За съжаление привържениците на управлаващата партия често вярват послушно (пасивно) на своите лидери и това е причината САЩ да водят най-много войни, въпреки, че опозиционната в момента партия показва несправедливия й и брутален характер. Ето демократите сега са прави в критиката си на републиканеца Тръмп, но бяха пасивни когато Буш разори Ирак, а Байдън организира Майдана в Украйна и по същество предопредели и започна войната срещу Русия...

    07:58 02.05.2026

  • 15 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    Само групичката от факти.бг вярва на екзорсисти!

    08:06 02.05.2026

  • 16 Еми крайно време е

    5 0 Отговор
    Да се задействате и да разкарате рижавия пес,не плащат цената само американците,целият свят плаща заради слабоумния ви президент.

    08:08 02.05.2026

  • 17 Коста

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    И кво от това? Руснаците настъпват бавно но сигурно. Русия е валяк. Няма спиране!

    08:57 02.05.2026

  • 18 китайски балон

    0 0 Отговор
    Тъй де "Епична глупост"! 😉

    08:58 02.05.2026