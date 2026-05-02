Демократите: Писмото на Тръмп за края на войната е глупост. Американците плащат за незаконните му действия срещу Иран

Лидерът на демократите в Сената на САЩ Чък Шумър нарече писмото на президента Доналд Тръмп за прекратяване на войната срещу Иран „глупости“.
„Това са глупости. Това е незаконна война и всеки ден, в който републиканците остават съучастници и позволяват тя да продължава, е пореден ден, в който са застрашени животи, настъпва хаос и цените се покачват. Американците плащат цената“, написа той в Х.
По-рано Тръмп обяви в посланието си до Конгреса, че военните действия срещу Иран, които започнаха на 28 февруари, са приключили, тъй като двете страни не са разменяли удари от 7 април. Той също така отбеляза, че „въпреки успеха на операцията на САЩ“, заплахата, представлявана от Иран, остава „значителна“.
Писмото беше изпратено на 1 май, когато военната кампания срещу Иран достигна 60-ия си ден. Това е крайният срок, до който, според резолюцията от 1973 г., президентът на САЩ може да използва въоръжените сили в чужбина без разрешение от Конгреса.
Предполага се, че целта на Тръмп с обявяването на края на войната е да си осигури нови 60 дни, в които може еднолично да взема решения за военна намеса, без да е необходима санкцията на конгресмените.
2 Майор Деянов, на всеки километър
Интересно че във всички руски медии и Факти цари пълна тишина и информационно затъмнение. Кога ще има статия, за 9-ти май ли ? 😁
07:12 02.05.2026
6 Отговор
До коментар #2 от "Майор Деянов, на всеки километър":Не са украинците, а британците.
07:14 02.05.2026
9 Биби
Иран Никога Не Ще има ЯО
07:32 02.05.2026
15 Дзак
До коментар #5 от "Овчар":Само групичката от факти.бг вярва на екзорсисти!
08:06 02.05.2026
17 Коста
До коментар #2 от "Майор Деянов, на всеки километър":И кво от това? Руснаците настъпват бавно но сигурно. Русия е валяк. Няма спиране!
08:57 02.05.2026
