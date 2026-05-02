DeepState: Руснаците настъпват в Харковска и Донецка област
DeepState: Руснаците настъпват в Харковска и Донецка област

2 Май, 2026 07:46, обновена 2 Май, 2026 07:56 1 780 132

Генералният щаб на украинските въоръжени сили съобщи, че от началото на последното денонощие са се случили общо 114 бойни сблъсъка

DeepState: Руснаците настъпват в Харковска и Донецка област - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руската армия настъпва в Харковска и Донецка области, съобщи украинският военно-аналитичен проект DeepState, който се фокусира върху мониторинг и визуализация на ситуацията на фронтовата линия в Украйна в реално време.

„Врагът настъпи близо до Синковка (Харковска област), Приволие (Донецка област) и Андреивка-Клевцово (Донецка област)“, пише проектът.

Генералният щаб на украинските въоръжени сили съобщи, че от началото на последното денонощие са се случили общо 114 бойни сблъсъка.

В южнослобожанското направление руснаците са атакували осем пъти позициите на украинските подразделения близо до населените места Старица, Избицкое, Красное Перше, Мала Вовча и Фиголовка.

В Купянска посока ВСУ успешно са отблъснали противникова атака близо до село Петровпавливка.

В Лиманска посока украинските войници са спрели девет опита на противника за настъпление близо до селата Озерное, Лиман, Дробишево и Ставки.

В Славянска посока са преустановили четири вражески атаки близо до Кривая Лука, Закитное, Ризниковка и Рай-Александровка.

Силите за отбрана също успешно отблъснаха шест вражески атаки в Константиновска посока близо до Константиновка, Плещеевка, Александро-Шултине и Иванопол.

В Покровска посока руската армия е предприела 24 атаки. Руснаците са се опитали да настъпят в районите на населените места Софиевка, Волное, Дорожное, Новое Шаховое, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Покровск, Удачное, Муравка, Молодецкое, Гришино и Новопавловка.

Според Генералния щаб, в Александровско направление войските на Москва пет пъти са се опитвали да подобрят позицията си, като са атакували в районите на населените места Александроград, Егоровка, Сичене и Злагода.

В посока Хуляй-Поле са извършени 14 атаки в районите на Варваровка, Железнодорожни, Чаривное, Хуляй-Поле, Цветковое и Доброполие. Противникът извършил въздушни удари в районите на селищата Воздвижская, Верхняя Терса, Лесное, Копани, Ровно и Любицке.

В Ореховско направление руската армия се е опитала да напредне в района на селище Степногорск. В Днепърско направление украинците успешно са предотвратили три атаки към Антоновския мост и близо до остров Белогруди.

Преди това говорителят на Обединената група сили Виктор Трегубов съобщи, че Купянското направление остава едно от най-напрегнатите. Обстановката там сега се е влошила в сравнение с предишни месеци.

„Руснаците непрекъснато атакуват, опитвайки се да напреднат към града и да изтласкат украинските сили отвъд Оскол. Врагът активно използва тактика на малки пехотни групи и дори използва инфраструктура, по-специално тръбопроводи, за скрито проникване, но повечето от тези опити са предотвратени", подчерта той.


