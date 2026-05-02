DeepState: Руснаците настъпват в Харковска и Донецка област

Руската армия настъпва в Харковска и Донецка области, съобщи украинският военно-аналитичен проект DeepState, който се фокусира върху мониторинг и визуализация на ситуацията на фронтовата линия в Украйна в реално време.
„Врагът настъпи близо до Синковка (Харковска област), Приволие (Донецка област) и Андреивка-Клевцово (Донецка област)“, пише проектът.
Генералният щаб на украинските въоръжени сили съобщи, че от началото на последното денонощие са се случили общо 114 бойни сблъсъка.
В южнослобожанското направление руснаците са атакували осем пъти позициите на украинските подразделения близо до населените места Старица, Избицкое, Красное Перше, Мала Вовча и Фиголовка.
В Купянска посока ВСУ успешно са отблъснали противникова атака близо до село Петровпавливка.
В Лиманска посока украинските войници са спрели девет опита на противника за настъпление близо до селата Озерное, Лиман, Дробишево и Ставки.
В Славянска посока са преустановили четири вражески атаки близо до Кривая Лука, Закитное, Ризниковка и Рай-Александровка.
Силите за отбрана също успешно отблъснаха шест вражески атаки в Константиновска посока близо до Константиновка, Плещеевка, Александро-Шултине и Иванопол.
В Покровска посока руската армия е предприела 24 атаки. Руснаците са се опитали да настъпят в районите на населените места Софиевка, Волное, Дорожное, Новое Шаховое, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Покровск, Удачное, Муравка, Молодецкое, Гришино и Новопавловка.
Според Генералния щаб, в Александровско направление войските на Москва пет пъти са се опитвали да подобрят позицията си, като са атакували в районите на населените места Александроград, Егоровка, Сичене и Злагода.
В посока Хуляй-Поле са извършени 14 атаки в районите на Варваровка, Железнодорожни, Чаривное, Хуляй-Поле, Цветковое и Доброполие. Противникът извършил въздушни удари в районите на селищата Воздвижская, Верхняя Терса, Лесное, Копани, Ровно и Любицке.
В Ореховско направление руската армия се е опитала да напредне в района на селище Степногорск. В Днепърско направление украинците успешно са предотвратили три атаки към Антоновския мост и близо до остров Белогруди.
Преди това говорителят на Обединената група сили Виктор Трегубов съобщи, че Купянското направление остава едно от най-напрегнатите. Обстановката там сега се е влошила в сравнение с предишни месеци.
„Руснаците непрекъснато атакуват, опитвайки се да напреднат към града и да изтласкат украинските сили отвъд Оскол. Врагът активно използва тактика на малки пехотни групи и дори използва инфраструктура, по-специално тръбопроводи, за скрито проникване, но повечето от тези опити са предотвратени", подчерта той.
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #49, #53
07:57 02.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Работайте Братья
Коментиран от #22
07:58 02.05.2026
4 Сетил се Миленчо
Коментиран от #8
07:59 02.05.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Пич":чакай първо да изгасят Туапсе/ има време
Коментиран от #25
08:00 02.05.2026
6 Отклоняват вниманието на Зеленски,
08:00 02.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тя новината е от
До коментар #4 от "Сетил се Миленчо":десетина дни. Русите напредват по целия фронт. Затова укрите се целят по цивилни обекти от безсилие.
Наш имен от няма и къде изплю новината.
08:01 02.05.2026
9 Лука
До коментар #2 от "Пич":На коя година ?
08:01 02.05.2026
10 Троленето не показва само твоето падение
До коментар #7 от "Соломон":Показва и трагедията и падението на запада!
08:02 02.05.2026
11 Тиква
08:03 02.05.2026
12 Мишел
08:03 02.05.2026
13 стоян георгиев
08:03 02.05.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Тц-тц-тц
Коментиран от #28
08:04 02.05.2026
16 Галина Събева
До коментар #7 от "Соломон":Сюлеймане ,я успокой топката и смени марката лепило с друга .
08:04 02.05.2026
17 кой мy дpeмe
08:04 02.05.2026
18 Zа Родину
Коментиран от #31
08:05 02.05.2026
19 Майор Деянов, на всеки километър
Руснака е като мишката, обича се вре по канализации и отходни места !!! Това е любимото му ☝️😁
Коментиран от #33, #34, #102
08:06 02.05.2026
20 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
08:06 02.05.2026
21 Някой си
08:06 02.05.2026
22 Лука
До коментар #3 от "Работайте Братья":Фашизма е в русия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !
Коментиран от #24
08:06 02.05.2026
23 А где
08:08 02.05.2026
24 Ти и другите глупаци
До коментар #22 от "Лука":ползвани от фашизма залял запада за лъжи и глупава пропаганда срещу Русия, сте типичен пример за фашизма!
08:08 02.05.2026
25 Хахахаха
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Чакаме първо да си върнете една улица с цената на още 5 млн убити и ранени хахахахахах, Путин чак му е мъчно и ви дава 1 ден почивка, че опашките при бандера нямат край
08:08 02.05.2026
26 хихи
по-правилно е ВСУ се прегупрират на по западни позииции или ВСУ реконтратакуват в посока Киев, а руската армия поради недостиг на ГСМ и техника не успява да ги настигне...
08:08 02.05.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Мишел
До коментар #15 от "Тц-тц-тц":Според картите, ВСУ бяха контраатакували с месни атаки и завзели за кратко време малко под 6 кв.км.
08:09 02.05.2026
29 Много важно!
Прочутият агресор навлиза в чужда държава. Типично за убийци.
И не се отказва. Типично за гниди и хлебарки, докато не ги намачкаш.
Нищо ново под слънцето.
Коментиран от #35
08:09 02.05.2026
30 Пико4,
До коментар #2 от "Пич":Една пуйка мислила, мислила па умрела.
Коментиран от #56
08:10 02.05.2026
31 Руснак без крак...
До коментар #18 от "Zа Родину":"...Зa Poдину..."
Това по никакъв начин не пречи руснаците да продължават си го слагат по три пъти дневно в гаZундера рyски 😄
Коментиран от #40
08:10 02.05.2026
32 ЗЕЛЕНИЯ
08:10 02.05.2026
33 Руснака извади от тръбопровода
До коментар #19 от "Майор Деянов, на всеки километър":азовците, скрили се като мишки там. Излязоха преоблечени като жени, молейки за пощада. 🐭
08:10 02.05.2026
34 Руснаци
До коментар #19 от "Майор Деянов, на всеки километър":Колко си бол остроумен с основно образование, закъсняваш за обекта, отивай че няма да има надник днеска, черните ти деца с лилавите ве... ци пак ги гледам просят по улиците, да си ги прибереш
08:10 02.05.2026
35 Не бе
До коментар #29 от "Много важно!":Русия наритва фашистите от чужда територия. С тролене не става!
08:11 02.05.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 В Туапсе е по-интересно
08:12 02.05.2026
38 😂😂😂😂😂
08:12 02.05.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Хахахахаха
До коментар #31 от "Руснак без крак...":Къде са мъжете в Украйна, нещо от Азов чува ли се, нещо от ГРУ чува ли се буданката скоро не е коментирал нещо от фронта, смятай какво става там, 5 млн убити и ранени за изтегляне на по добри позиции към Киев хахахахаха
08:12 02.05.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Руснаци
До коментар #39 от "Кога настъпват бре?":105000 км, няма проблем 5 села ама все пак 105000 км навътре хаахахахах
08:14 02.05.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Сега
Коментиран от #51
08:15 02.05.2026
45 Валерий Герасимов, началник щаб
До коментар #36 от "а бе":"...руснаците настъпват..."
Настъпваме на място и малко в кръг !!!
Стара руска тактика за в докладите ☝️
Коментиран от #50
08:15 02.05.2026
46 Сега какво, да рева ли
Коментиран от #54, #70
08:15 02.05.2026
47 Оня
08:16 02.05.2026
48 Зарзават,
До коментар #41 от "Е по колко трябва":Понеже си с диагноза циклофрения нито имаш право да даваш показания в съда,нито да гласуваш.
Тук ти е единственото място за отдушник.
Коментиран от #57, #60
08:16 02.05.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Хахахахаха
До коментар #45 от "Валерий Герасимов, началник щаб":Дядка бедна, дееп стейст работят за украинското ГРУ хахахахахах, смятай щом те обявяват че положението е леш за укрите на фронта хахахахахах, закривай хахахах
Коментиран от #62, #65
08:17 02.05.2026
51 Не им личи
До коментар #44 от "Сега":Явно имаш развинтено въображение.
Митоманията е детска болест. Имаш ли трети клас?
08:17 02.05.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 та ти дори име нямаш беКРЕТЕН
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ама те специално на тебе казаха какво са си говорили шмааткоПРОСТА
Коментиран от #59
08:17 02.05.2026
54 Зеленски
До коментар #46 от "Сега какво, да рева ли":Аз обаче рева заради теб, съчуствам на майка ти, че те е родила, сигурно жената казва че няма дете, изглеждаш доста умствено изостанал и ми е гадно за теб
Коментиран от #66
08:18 02.05.2026
55 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
08:18 02.05.2026
56 Пич
До коментар #30 от "Пико4,":Ти, пуйко с добре описващото те име!!! Спри да мислиш като те е страх да не умреш!!!
Коментиран от #61
08:19 02.05.2026
57 Питах глупавият тролей
До коментар #48 от "Зарзават,":колко села трябват. Защо глупака може да троли и да показва жалкото си съществуване, а няма отговор? После защо запада е толкова жалък, а Русия велика!
08:19 02.05.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #53 от "та ти дори име нямаш беКРЕТЕН":що се нервиш ся?
08:19 02.05.2026
60 Я, почнал си и сам да си приказваш?
До коментар #48 от "Зарзават,":Горкият! Много си се влошил, не предполагах.
Все пак зарзаватът си ти и целият форум е наясно.
Хубаво е, че си запомнил репликата ми до теб, да е в казваш на себе си.
Повтаряй си я да не я забравиш
08:20 02.05.2026
61 Пико4,
До коментар #56 от "Пич":Пак си омешал лекарства с алкохол.
Коментиран от #75
08:20 02.05.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Владимир Путин, президент
До коментар #50 от "Хахахахаха":"..закривай.."
Спакойна и това 6yдет.
Всеки опит за руско настъпление завършва в канавката, с купони, безкрайни опашки за хляб и американски самолетоносач със замразени бутчета 😁
Коментиран от #67
08:22 02.05.2026
66 Недей, да не съм ти
До коментар #54 от "Зеленски":руснак или копейка. Оревавай тях. Аз съм си таман, те - не. И няма да се оправят.
Коментиран от #72
08:23 02.05.2026
67 Хахахахаха
До коментар #65 от "Владимир Путин, президент":Дядка и от 20 ника да пишеш, оставаш си самотен и беден, имаш ли пари за хапчета, днеска да ти купя ли хляб и кренвирши, мъжките работи не ги обсъжда дядка, още като малък си бил с дамски наклонения, така че пийй хапчетата, аз после ще ти донеса хляб и памперси
08:24 02.05.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Гресирана ватенка
До коментар #46 от "Сега какво, да рева ли":Вече всяка ватенка пратена на фронта е задължена да си носи найлонов чувал за труп.Така по-лесно ще го приберат в къщи 😁😁😁
08:25 02.05.2026
71 стоян георгиев
Коментиран от #92
08:26 02.05.2026
72 Зеленски
До коментар #66 от "Недей, да не съм ти":Не, няма да се оправиш, не се заблуждавай, цял живот си бил така и така ще си заминеш, твоето състояние няма лекуване, наистина ми е мъчно за те
Коментиран от #76
08:26 02.05.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Стига
До коментар #61 от "Пико4,":Си поглъщал смесени мъжки семена с кАнални антибиотици! Така няма да си излекуваш тъпотията!
08:28 02.05.2026
76 Баце, ти не си компетент,
До коментар #72 от "Зеленски":нито ясновидка.
Сори, ама само спамиш безсмислици.
Коментиран от #83
08:29 02.05.2026
77 АБЕ МАНИ...
Превзетото " от ху.. йло село Купянск,..ще го превземат и.. догодина!
А ХАРКОВ е класика, преди 4 год,. некви АЗОВЦИ наритаха монгольята от ХАРКОВ за...ДЕН!! АааааааХахахаха
Препускаха из нивята като метиляви оФци с ... тоалетни чинии на гърба
АааааааХахахаха
08:29 02.05.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Дон Корлеоне
Коментиран от #86
08:30 02.05.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Хахахахаха
До коментар #76 от "Баце, ти не си компетент,":Какво е това компетент, абе вие всички ли ще неграмотни, горката ми България, превзета от лилавите ве.... Ци, нищо добро не ни чака, компетент ли си ти хахахахах
08:31 02.05.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Дон Педро
До коментар #79 от "Дон Корлеоне":А наркоса пусна ли тока и отвори ли границите?
08:35 02.05.2026
87 Артилерист
Коментиран от #94
08:35 02.05.2026
88 Въпрос ?
08:37 02.05.2026
89 Ганчо миленов
08:37 02.05.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Може ли линкове, лъжльоп
До коментар #71 от "стоян георгиев":По един линк за всеки ден от "изказванията" му. Май си го измисли. Пак. Типично по кремълски.
Все забравяш, че тук не четат само копейки. И тук не са само руски зомбита. Пиши си ги в руските сайтове, тук не минава.
Коментиран от #98, #104, #120
08:38 02.05.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Хахахахаха
До коментар #87 от "Артилерист":Братле и като добавим, че дори и в Купянск нещата стават много мрачни за укрите, а може би там им беше единствения успех, смятай руските доброволци как громят укрите и наемниците от цяло Нато и латинска Америка, не съм чул нищо да се говори от стана на зеления и Сирски за фронта
Коментиран от #103
08:40 02.05.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Пумияр,
До коментар #93 от "Ето го":Дръж се възпитано,за да не бъдеш изритан от форума.
Коментиран от #97, #107
08:41 02.05.2026
97 Ето го
До коментар #96 от "Пумияр,":Типичен пример на деградирал глупак, показващ падението си и деградацията на запада! После защо запада е толкова жалък, а Русия велика!
Коментиран от #105
08:42 02.05.2026
98 Аз ще ти дам линк
До коментар #92 от "Може ли линкове, лъжльоп":Влез в цензор сайта, там има какво казва Зеленски за фронта, как уж печелят, справка цензор е украински сайт където може би само те вярват на зеления
Коментиран от #111
08:42 02.05.2026
99 стоян георгиев
До коментар #90 от "Гресирана ватенка":Което не бива да ти пречи да си го слагаш в разпрания прррррдяллник.
08:42 02.05.2026
100 Дръта чанта
08:42 02.05.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Мухахаха
До коментар #19 от "Майор Деянов, на всеки километър":Учат се от майка ти 🚾
08:45 02.05.2026
103 Ха ха ха
До коментар #94 от "Хахахахаха":Само дето в Купянск няма жив руснак.
Коментиран от #110
08:45 02.05.2026
104 Ицо
До коментар #92 от "Може ли линкове, лъжльоп":Алекс,нали си знаеш урока пропаднал северозападняк,първо в млатене в гаza и после с шоколада директно в ус ..ТаТа от Индия .
08:45 02.05.2026
105 Доктор
До коментар #97 от "Ето го":Циклофренията ти не се лекува,но все пак има подържащо лечение.
Коментиран от #108
08:46 02.05.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #96 от "Пумияр,":Защо се обръщаш към бащаси,той не е във форума .
08:47 02.05.2026
108 Ето го
До коментар #105 от "Доктор":Типичен пример на деградирал глупак, показващ падението си и деградацията на запада! После защо запада е толкова жалък, а Русия велика!
08:47 02.05.2026
109 Всеки според интелекта си
До коментар #106 от "Де да бях":Искаш да си глупак и си глупак и пропадналият запад ти се радва, че си евтин и глупав и те ползва за глупака на форума!
08:49 02.05.2026
110 Зеленски
До коментар #103 от "Ха ха ха":Хахахах, украинските военни друго казват, я малко се порови в нета и ще видиш, че чак оставки хвърчат в Купянск заради влошените условия на укрите там, за огромните им жертви
Коментиран от #115
08:49 02.05.2026
111 Лъжльо,
До коментар #98 от "Аз ще ти дам линк":ти писа "всеки ден". Искам линкове. За всеки ден.
Много бързо се отматаш.
Като всеки копей. На Коцето сте се метнали до един.
Другият път ще гледате парламента отвън и отдалеч.
Никой не обича лъжци.
Коментиран от #113, #123
08:50 02.05.2026
112 стоян георгиев
Коментиран от #117
08:51 02.05.2026
113 Ето
До коментар #111 от "Лъжльо,":A шизофреничния Зеля разправя всеки ден как побеждава, ама за всеки случай проси още пари и оръжия, и бусифицира всичко дето мърда из остатъците на 404 😅
08:51 02.05.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Дай линкове,
До коментар #110 от "Зеленски":но не какво казали в руските сайтове, че били ка,Али украинците.
Нямаш доказателства – не пиши.
Инак не важи.
08:51 02.05.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Милен Ганев
До коментар #112 от "стоян георгиев":Много поздрави на сладката и палава Деси !
08:52 02.05.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Коста
08:53 02.05.2026
120 стоян георгиев
До коментар #92 от "Може ли линкове, лъжльоп":То да не мислиш.че.копея чете.него го интерасува само заглавието.
08:54 02.05.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 А МОЧАТА?
Коментиран от #126, #130
08:54 02.05.2026
123 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #111 от "Лъжльо,":АлексБГ,нали си знаеш вече урока ,първа в дпетто и после с шоколада директно в голямата ти мррсна уста 😂😂😂.
08:55 02.05.2026
124 Механик
08:55 02.05.2026
125 Пумияр,
До коментар #114 от "Икономист":Дръж се възпитано за да не бъдеш изритан от дискусията.
Коментиран от #129, #131
08:56 02.05.2026
126 Ами
До коментар #122 от "А МОЧАТА?":Процежда се намай катти от нинджата,оди смени и паммперса .
08:56 02.05.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 стоян георгиев
Коментиран от #132
08:57 02.05.2026
129 Какво възпитание
До коментар #125 от "Пумияр,":в глупак, ползван за тролей от пропадналият запад!
08:57 02.05.2026
130 Оня
До коментар #122 от "А МОЧАТА?":Ами извади си дулото на шпагена от задните части че без него не може!
08:58 02.05.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Фейк нюз
До коментар #128 от "стоян георгиев":е първа радост за всеки глупак!
08:58 02.05.2026