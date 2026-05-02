Новини
Свят »
Бразилия »
Наводнения и свлачища убиха най-малко четирима в североизточна Бразилия

2 Май, 2026 07:38, обновена 2 Май, 2026 07:44 568 0

  • бразилия-
  • наводнения-
  • свлачища-
  • жертви-
  • дъждове

Положението е най-тежко в Ресифе и околните райони

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко четирима души са загинали, а десетки други са ранени заради проливните дъждове, които причиниха огромни наводнения и свлачища в щата Пернамбуко в североизточна Бразилия, съобщи CNN Brasil.

Положението е най-тежко в регионалната столица Ресифе и околните райони.

Проливните валежи доведоха до свлачища в хълмисти райони, срутване на жилищни сгради и наводняване на магистрали.

Досега бе съобщено за четирима загинали. Точният брой на жертвите се установява.

Според телевизионния канал, местните болници работят в засилен режим, предоставяйки грижи на пострадали с наранявания с различна тежест.

В най-засегнатите райони продължават спасителни операции, в които участват пожарните служби и службите за гражданска защита.

Спасители евакуират и жители от райони с висок риск.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания