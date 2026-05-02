Наводнения и свлачища убиха най-малко четирима в североизточна Бразилия

Най-малко четирима души са загинали, а десетки други са ранени заради проливните дъждове, които причиниха огромни наводнения и свлачища в щата Пернамбуко в североизточна Бразилия, съобщи CNN Brasil.

Положението е най-тежко в регионалната столица Ресифе и околните райони.

Проливните валежи доведоха до свлачища в хълмисти райони, срутване на жилищни сгради и наводняване на магистрали.

Досега бе съобщено за четирима загинали. Точният брой на жертвите се установява.

Според телевизионния канал, местните болници работят в засилен режим, предоставяйки грижи на пострадали с наранявания с различна тежест.

В най-засегнатите райони продължават спасителни операции, в които участват пожарните служби и службите за гражданска защита.

Спасители евакуират и жители от райони с висок риск.