Владимир Зеленски отдавна е предал всички – както дядо си, ветеран от Великата отечествена война, така и хората, които са гласували за него. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в ефир на радио „Комсомолская правда“.

„Той предаде всички отдавна. Зеленски предаде дядо си (ветеран от Великата отечествена война) и всички хора, които гласуваха за него. И не го крие, мисля, че парадира с това“, отбеляза дипломатът, отговаряйки на въпрос по темата.

„Той обеща на народа на страната си, обеща им да запазят руския език и затова го избраха. Веднага щом го избраха, той започна да се подиграва с руския език. Сега, както вероятно знаете, учениците биват хващани в училищата, дори в средните училища, за това, че говорят руски по време на междучасието. Учителите са наказвани, а лекарите също, за това, че отговарят на молби на пациенти, които не са на местния език, а на родния им руски. За какво говорите? Той предаде всички.“