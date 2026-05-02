Седемчленно семейство загина при пожар в Западен Сибир

Седемчленно семейство загина при пожар в частен дом в село Високи край град Мегион в Ханти-Мансийския автономен окръг - Югра на Руската федерация.
Сред жертвите са четири деца, съобщи губернаторът на Югра Руслан Кухарук.
„Семейство от седем души, включително четири деца, загина при нощен пожар в село Високи в Мегион.
Според предварителните данни пожарът е причинен от нарушение на правилата за пожарна безопасност при използване на електрически уреди“, пише той в Max.
Селото се намира на около 20 км от центъра на най-близкия град Мегион.
Ханти-Мансийският автономен окръг – Югра е ключов субект на Руската федерация, разположен в сърцето на Западен Сибир и част от Уралския федерален окръг.
Регионът е основният център за добив на нефт и природен газ в Русия. Административен център е град Ханти-Мансийск, въпреки че най-големият град по население е Сургут.
Населението е 1,78 милиона души (по данни за 2025 г.), като мнозинството от тях са заети в енергийния сектор.
Простира се на площ от 534 801 км², което го прави 7-ия по големина регион в Русия.
Името на окръга произлиза от коренните народи ханти и манси, чиито езици имат официален статут наред с руския.
Югра е гръбнакът на руската икономика, като осигурява над половината от общия нефтодобив на страната.
Развитието на региона е тясно свързано с експлоатацията на огромните въглеводородни находища, започнала активно през 60-те години на миналия век.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владимир Путин, президент
Русия замяза на разграден улус ☝️
Коментиран от #4, #5
07:37 02.05.2026
2 9689
07:40 02.05.2026
3 Руснак без крак...
Събота па pyccки 😁
07:40 02.05.2026
4 Фанко
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Нещо нормално за руската кочина.
Коментиран от #6
07:41 02.05.2026
5 Смех с ватенки
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":В Туансе ватенките да почерняли като неггри от пушилката.
07:42 02.05.2026
6 Руснак без крак...
До коментар #4 от "Фанко":Което по никакъв начин не пречи руснаците да продължават си го слагат по три пъти дневно в газундера...😄
07:43 02.05.2026
9 ИНТЕРЕСНО
ЗВУЧАТ КАТО ПЛАНЕТИ
ОТ НА УЧНО ФАНТАНСТИЧЕН РОМАН
ОТ БРАТЯ СТРУГАРСКИ...😀
Коментиран от #12
07:50 02.05.2026
10 Путин не се грижи за руското
Коментиран от #11
08:06 02.05.2026
11 Факти
До коментар #10 от "Путин не се грижи за руското":Какво руско население в Югра? Това са окупирани територии. Местните са под руско робство.
08:23 02.05.2026
12 Факти
До коментар #9 от "ИНТЕРЕСНО":Звучат ти странно просто защото не са руски. Те са окупирани от руснаците. Местните хора в продължение на векове са отбранявали земята си, но в средата на 17-ти век руснаците са ги подчинили. Няма и 4 века те са под руско робство. Все още има надежда да се освободят. Там е повечето от половината нефт на "Русия" и те могат да станат много богати. В момента Путин им краде всичко и ги държи бедни за да ходят да умират в Украйна за 2000 евро на месец.
08:44 02.05.2026
