Седемчленно семейство загина при пожар в Западен Сибир

2 Май, 2026 07:19, обновена 2 Май, 2026 07:31 740 13

Сред жертвите са четири деца

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Седемчленно семейство загина при пожар в частен дом в село Високи край град Мегион в Ханти-Мансийския автономен окръг - Югра на Руската федерация.

Сред жертвите са четири деца, съобщи губернаторът на Югра Руслан Кухарук.

„Семейство от седем души, включително четири деца, загина при нощен пожар в село Високи в Мегион.

Според предварителните данни пожарът е причинен от нарушение на правилата за пожарна безопасност при използване на електрически уреди“, пише той в Max.

Селото се намира на около 20 км от центъра на най-близкия град Мегион.

Ханти-Мансийският автономен окръг – Югра е ключов субект на Руската федерация, разположен в сърцето на Западен Сибир и част от Уралския федерален окръг.

Регионът е основният център за добив на нефт и природен газ в Русия. Административен център е град Ханти-Мансийск, въпреки че най-големият град по население е Сургут.

Населението е 1,78 милиона души (по данни за 2025 г.), като мнозинството от тях са заети в енергийния сектор.

Простира се на площ от 534 801 км², което го прави 7-ия по големина регион в Русия.

Името на окръга произлиза от коренните народи ханти и манси, чиито езици имат официален статут наред с руския.

Югра е гръбнакът на руската икономика, като осигурява над половината от общия нефтодобив на страната.

Развитието на региона е тясно свързано с експлоатацията на огромните въглеводородни находища, започнала активно през 60-те години на миналия век.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    5 7 Отговор
    Туапсе гори с вечен огън, в Перм вали нефтен дъжд, хеликоптер в Коми преби 10 души, нощес изгоряха четири броя СУ-57, сега пък загинали четири деца !!! Когда ще се прекрати това Б-Е-З-О-Б-Б-Р-А-З-И-Е ?
    Русия замяза на разграден улус ☝️

    Коментиран от #4, #5

    07:37 02.05.2026

  • 2 9689

    7 4 Отговор
    Журналяги,трагедии стават навсякъде вклюючително и у нас.Остана да пишете-Путин подпали къщата.За вчерашните 5 жертви -сигурно Радев виновен.

    07:40 02.05.2026

  • 3 Руснак без крак...

    6 4 Отговор
    Събота....
    Събота па pyccки 😁

    07:40 02.05.2026

  • 4 Фанко

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Нещо нормално за руската кочина.

    Коментиран от #6

    07:41 02.05.2026

  • 5 Смех с ватенки

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    В Туансе ватенките да почерняли като неггри от пушилката.

    07:42 02.05.2026

  • 6 Руснак без крак...

    5 5 Отговор

    До коментар #4 от "Фанко":

    Което по никакъв начин не пречи руснаците да продължават си го слагат по три пъти дневно в газундера...😄

    07:43 02.05.2026

  • 7 След тази новина

    4 2 Отговор
    За случилото се в този ключов руски район,цената на петрола ще достигне нови висоти.

    07:43 02.05.2026

  • 8 Град Козлодуй

    2 1 Отговор
    Дано се оправят хората.

    07:48 02.05.2026

  • 9 ИНТЕРЕСНО

    4 1 Отговор
    ТЕЗИ ИМЕНА НА СЪВЕТСЦКИ ГРАДОВЕ
    ЗВУЧАТ КАТО ПЛАНЕТИ
    ОТ НА УЧНО ФАНТАНСТИЧЕН РОМАН
    ОТ БРАТЯ СТРУГАРСКИ...😀

    Коментиран от #12

    07:50 02.05.2026

  • 10 Путин не се грижи за руското

    3 2 Отговор
    население, факт.

    Коментиран от #11

    08:06 02.05.2026

  • 11 Факти

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Путин не се грижи за руското":

    Какво руско население в Югра? Това са окупирани територии. Местните са под руско робство.

    08:23 02.05.2026

  • 12 Факти

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "ИНТЕРЕСНО":

    Звучат ти странно просто защото не са руски. Те са окупирани от руснаците. Местните хора в продължение на векове са отбранявали земята си, но в средата на 17-ти век руснаците са ги подчинили. Няма и 4 века те са под руско робство. Все още има надежда да се освободят. Там е повечето от половината нефт на "Русия" и те могат да станат много богати. В момента Путин им краде всичко и ги държи бедни за да ходят да умират в Украйна за 2000 евро на месец.

    08:44 02.05.2026

  • 13 !!!!!

    2 0 Отговор
    Пак са се напили, както само те могат - до умопомрачение!

    08:55 02.05.2026

