Седемчленно семейство загина при пожар в Западен Сибир

Седемчленно семейство загина при пожар в частен дом в село Високи край град Мегион в Ханти-Мансийския автономен окръг - Югра на Руската федерация.

Сред жертвите са четири деца, съобщи губернаторът на Югра Руслан Кухарук.

„Семейство от седем души, включително четири деца, загина при нощен пожар в село Високи в Мегион.

Според предварителните данни пожарът е причинен от нарушение на правилата за пожарна безопасност при използване на електрически уреди“, пише той в Max.

Селото се намира на около 20 км от центъра на най-близкия град Мегион.

Ханти-Мансийският автономен окръг – Югра е ключов субект на Руската федерация, разположен в сърцето на Западен Сибир и част от Уралския федерален окръг.

Регионът е основният център за добив на нефт и природен газ в Русия. Административен център е град Ханти-Мансийск, въпреки че най-големият град по население е Сургут.

Населението е 1,78 милиона души (по данни за 2025 г.), като мнозинството от тях са заети в енергийния сектор.

Простира се на площ от 534 801 км², което го прави 7-ия по големина регион в Русия.

Името на окръга произлиза от коренните народи ханти и манси, чиито езици имат официален статут наред с руския.

Югра е гръбнакът на руската икономика, като осигурява над половината от общия нефтодобив на страната.

Развитието на региона е тясно свързано с експлоатацията на огромните въглеводородни находища, започнала активно през 60-те години на миналия век.