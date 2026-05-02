Никола Цолов завърши десети квалификацията в Маями от Формула 2

Никола Цолов завърши на десето място в квалификацията за Гран при на Маями във Формула 2, което му осигури полпозишън за съботния спринт заради правилото за обърната стартова решетка. Българският пилот на Кампос Рейсинг оглавява генералното класиране с 25 точки — със седем повече от Рафаел Камара и Лорънс ван Хьопен, предава БТА.

Уикендът в Маями започна трудно за Цолов, след като технически проблем прекрати участието му още в началото на единствената свободна тренировка. Въпреки липсата на реални обиколки преди квалификацията, българинът се представи силно и дори на два пъти излезе начело във временното класиране.

В края на 30-минутната сесия Цолов записа най-добра обиколка от 1:40.265 минути, което му донесе десетата позиция. Благодарение на обърнатата решетка той ще стартира от първото място в спринтовото състезание, което започва в събота от 17:00 часа българско време. До него на първа редица ще бъде Лорънс ван Хьопен.

Най-бърз в квалификацията беше индиецът Куш Майни с време 1:39.888 минути. До него на първа линия за основното състезание в неделя ще застане бразилецът Рафаел Камара.