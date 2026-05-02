Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Никола Цолов завърши десети квалификацията в Маями от Формула 2

Никола Цолов завърши десети квалификацията в Маями от Формула 2

2 Май, 2026 08:24 543 2

  • цолов-
  • формула 2-
  • маями-
  • сащ-
  • квалификация

Започва първи в спринта

Никола Цолов завърши десети квалификацията в Маями от Формула 2 - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Никола Цолов завърши на десето място в квалификацията за Гран при на Маями във Формула 2, което му осигури полпозишън за съботния спринт заради правилото за обърната стартова решетка. Българският пилот на Кампос Рейсинг оглавява генералното класиране с 25 точки — със седем повече от Рафаел Камара и Лорънс ван Хьопен, предава БТА.

Уикендът в Маями започна трудно за Цолов, след като технически проблем прекрати участието му още в началото на единствената свободна тренировка. Въпреки липсата на реални обиколки преди квалификацията, българинът се представи силно и дори на два пъти излезе начело във временното класиране.

В края на 30-минутната сесия Цолов записа най-добра обиколка от 1:40.265 минути, което му донесе десетата позиция. Благодарение на обърнатата решетка той ще стартира от първото място в спринтовото състезание, което започва в събота от 17:00 часа българско време. До него на първа редица ще бъде Лорънс ван Хьопен.

Най-бърз в квалификацията беше индиецът Куш Майни с време 1:39.888 минути. До него на първа линия за основното състезание в неделя ще застане бразилецът Рафаел Камара.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Здраве, сили

    3 0 Отговор
    и воля да се пребори !
    Успех !!!

    08:26 02.05.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    1 1 Отговор
    язьк за рекламата

    08:46 02.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове