Reuters: Дори подмазвачите получават редовна порция обиди, ако се усъмнят в политиката на Тръмп за Иран

Последните седмици не бяха изпълнени с оптимизъм за онези, които вярват, че Европа ще успее да преодолее трудните си отношения с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава Ройтерс.

Тази седмица американският лидер остро критикува германския канцлер Фридрих Мерц за критиките му към войната с Иран, наричайки я „напълно неефективна“. Впоследствие Пентагонът обяви, че ще съкрати с 5000 от 36 400 войници, разположени в Германия, и ще увеличи митата върху автомобили и камиони от ЕС. Това е ход, който ще засегне най-силно Германия.

Тръмп също така критикува британския премиер Киър Стармър, подчертавайки, че той „не е Уинстън Чърчил“ и заплашвайки да наложи „тежки тарифи“ върху британския внос.

„Министерството на отбраната на Тръмп предложи идеята да накаже съюзниците от НАТО, за които смята, че не подкрепят операциите на САЩ във войната с Иран, включително спиране на членството на Испания и преразглеждане на признаването от САЩ на Фолкландските острови за британско владение“, добавя Ройтерс.

На този фон един европейски дипломат заяви пред репортери:

„Това е, меко казано, обезпокоително.“ „Готови сме за всичко, по всяко време.“

В същото време втори европейски дипломат заяви, че бившият германски канцлер Ангела Меркел, която имаше трудни отношения с Тръмп по време на първия си мандат, е демонстрирала правилния подход.

„Всички научихме по малко как да се справяме с Тръмп. Не можеш да реагираш веднага; трябва да оставиш бурята да утихне и твърдо да защитиш позицията си“, каза дипломатът.

Той отбеляза, че дори тези, които се опитаха да се подмажат, се сблъскаха с гнева на американския президент.

„Всеки, който се опита да направи това, получи своя дял от обиди, точно както всички останали. Следователно, сега всички разбират, че подлизурството също не работи“, добави дипломатът.

Въпреки факта, че много членове на президентската администрация на САЩ са скептични към Европа, не всички членове на Републиканската партия на Тръмп подкрепят неговия подход.

„Постоянните атаки срещу съюзниците от НАТО са контрапродуктивни; тези коментари вредят на американците. Две големи летища в Германия ни осигуряват отличен достъп до три континента. „Прострелваме се в краката“, написа в Twitter републиканският конгресмен Дон Бейкън в четвъртък, след като Тръмп заплаши да намали числеността на войските в Германия.

От своя страна Джефри Ратке, бивш американски дипломат, който ръководи Американско-германския институт в университета Джонс Хопкинс, подчерта, че европейските съюзници стават все по-решителни в позицията си срещу политиката на Тръмп, отчасти поради политически натиск в собствените им страни.

„Мерц става все по-откровен в критиките си към решението на САЩ да започнат война срещу Иран.“ Очевидно нещо се е променило за човека, който само преди два месеца се опитваше с всички сили да каже: „Сега не е моментът да поучаваме Съединените щати.“ Американската война не е просто нещо, което германската общественост може да наблюдава отстрани. „Това е нещо, което ги засяга“, каза той, позовавайки се на свързаното с войната покачване на цените на енергията.

В същото време европейските дипломати казват, че остават ангажирани с трансатлантическите връзки, дори когато тектоничните плочи между Европа и Съединените щати се изместват, но промяната е необходима.

„Ключовият урок за нас е, че вече не можем да разчитаме на статуквото след Втората световна война и че трябва да бъдем не просто пространство на мека сила, а пространство, което може да бъде подкрепено със сила“, подчерта един западен дипломат, отбелязвайки, че европейците действат бързо, за да разширят военните си възможности.

По-рано Тръмп каза пред Конгреса, че войната с Иран е „приключила“. Това изявление дойде на фона на застой в преговорите и продължаваща военна блокада на пристанищата на Иран.

„Нямаше обмяна на огън между Съединените щати и Иран от 7 април 2026 г. Военните действия, започнали на 28 февруари 2026 г., са прекратени“, написа президентът на САЩ.

Съобщава се също, че Тръмп е изключил военната помощ за Украйна от бюджета на САЩ за 2027 г. По-конкретно, законопроектът не предвижда финансиране за военна помощ за Украйна по линия на Инициативата за съдействие за сигурността на Украйна (USAI), която е една от ключовите програми за военна подкрепа на САЩ.