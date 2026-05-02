Войски от три държави проведоха операция срещу бойци в северната част на Мали

2 Май, 2026 06:19, обновена 2 Май, 2026 06:29 774 7

Преди дни бе съобщено, че въоръжени групировки са направили опит за преврат в страната

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Въоръжените сили на африканските държави Мали, Нигер и Буркина Фасо проведоха военна операция срещу бойци в северната част на Мали, съобщи телевизионният канал Al Arabiya.

Според него армиите на три държави са извършили масирани въздушни удари по позиции на бойци в Мали.

По-рано бе съобщено, че въоръжени групировки са направили опит за преврат в страната. Подразделения на Африканския корпус са предотвратили преврата, както и масови жертви сред цивилното население.

Фусейну Уатара, вицепрезидент на комисията по отбрана на преходния съвет на страната, заяви, че Бамако е координирал действия с Буркина Фасо и Нигер като част от обединените сили на Конфедерацията на държавите от Сахел.

В края на април 2026 г. страната беше разтърсена от мащабни и безпрецедентно координирани атаки, които поставиха под въпрос стабилността на режима.

На 25 април джихадистки групировки, свързани с Ал Каида (JNIM), и сепаратисти от Фронта за освобождение на Азауад (ФОА) извършиха едновременни атаки в цялата страна, включително в столицата Бамако.

При нападение срещу резиденцията му в Бамако бе убит генерал Садио Камара, който беше ключова фигура в сътрудничеството с Русия.

Бунтовниците са поели контрол над стратегическия град Кидал в северната част на страната, принуждавайки малийската армия и руските части да се изтеглят.

В столицата е въведен нощен полицейски час, а армията твърди, че ситуацията е под контрол, въпреки продължаващите сражения.

Лидерът на хунтата, генерал Асими Гоита, официално удължи мандата си до 2030 г. без провеждане на избори.

Политическите партии са разпуснати, а медиите и активистите са обект на строги репресии.

Мали окончателно напусна регионалния блок ECOWAS през 2025 г. и разчита почти изцяло на партньорството си с Русия, Буркина Фасо и Нигер в рамките на Алианса на сахелските държави.

Групата „Вагнер“ официално приключи мисията си през юни 2025 г. и беше заменена от контролирания от руското Министерство на отбраната „Африкански корпус“.

Руските сили остават в страната, за да подкрепят хунтата, но последните атаки разкриха сериозни трудности при справянето с децентрализираната партизанска война на джихадистите


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мдам

    5 6 Отговор
    Ватенките само там не бяха яли боя.

    Коментиран от #6

    06:34 02.05.2026

  • 2 Фен

    3 6 Отговор
    Хунтата, срещу джихадистите. Кои са добрите? Кого спасиха руснаците? Вярно е, че за да се разбере истината, трябва да се чете на руски. Цензурата в ЕС е по-страшна и от комунистическата.

    Коментиран от #4

    06:36 02.05.2026

  • 3 Овчар

    2 3 Отговор
    Накрая елита и олигархията ще взривят планета и ще избягат на Марс , после ще се скарат за пари и ще взривят и Марс...! Аз съм овчар гледам животни и ви казвам какво виждам. ! Животните никога няма да позволят простия да води стадото , при хората е обратното !

    06:38 02.05.2026

  • 4 Оди у Въш.кар.истан

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Фен":

    Там само на руски пише.Дедова ли ми крепиш още в ЕС?

    06:41 02.05.2026

  • 5 боклук

    0 2 Отговор
    Призовавам, САЩ и Русия да се нападнат директно, вместо да воюват чрез десетки невинни държавици по света и у нас!

    06:47 02.05.2026

  • 6 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мдам":

    Нали уж те били побойници!

    06:57 02.05.2026

  • 7 Мемфис

    0 0 Отговор
    Навсякъде по света руските главорези сеят смърт и страдания!

    06:57 02.05.2026