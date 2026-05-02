Войски от три държави проведоха операция срещу бойци в северната част на Мали

Въоръжените сили на африканските държави Мали, Нигер и Буркина Фасо проведоха военна операция срещу бойци в северната част на Мали, съобщи телевизионният канал Al Arabiya.

Според него армиите на три държави са извършили масирани въздушни удари по позиции на бойци в Мали.

По-рано бе съобщено, че въоръжени групировки са направили опит за преврат в страната. Подразделения на Африканския корпус са предотвратили преврата, както и масови жертви сред цивилното население.

Фусейну Уатара, вицепрезидент на комисията по отбрана на преходния съвет на страната, заяви, че Бамако е координирал действия с Буркина Фасо и Нигер като част от обединените сили на Конфедерацията на държавите от Сахел.

В края на април 2026 г. страната беше разтърсена от мащабни и безпрецедентно координирани атаки, които поставиха под въпрос стабилността на режима.

На 25 април джихадистки групировки, свързани с Ал Каида (JNIM), и сепаратисти от Фронта за освобождение на Азауад (ФОА) извършиха едновременни атаки в цялата страна, включително в столицата Бамако.

При нападение срещу резиденцията му в Бамако бе убит генерал Садио Камара, който беше ключова фигура в сътрудничеството с Русия.

Бунтовниците са поели контрол над стратегическия град Кидал в северната част на страната, принуждавайки малийската армия и руските части да се изтеглят.

В столицата е въведен нощен полицейски час, а армията твърди, че ситуацията е под контрол, въпреки продължаващите сражения.

Лидерът на хунтата, генерал Асими Гоита, официално удължи мандата си до 2030 г. без провеждане на избори.

Политическите партии са разпуснати, а медиите и активистите са обект на строги репресии.

Мали окончателно напусна регионалния блок ECOWAS през 2025 г. и разчита почти изцяло на партньорството си с Русия, Буркина Фасо и Нигер в рамките на Алианса на сахелските държави.

Групата „Вагнер“ официално приключи мисията си през юни 2025 г. и беше заменена от контролирания от руското Министерство на отбраната „Африкански корпус“.

Руските сили остават в страната, за да подкрепят хунтата, но последните атаки разкриха сериозни трудности при справянето с децентрализираната партизанска война на джихадистите