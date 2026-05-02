Япония купи руски петрол от остров Сахалин, диверсифицира доставките заради ситуацията в Близкия изток

2 Май, 2026 06:02, обновена 2 Май, 2026 06:17

Според представител на Taiyo Oil, руският суров петрол от остров Сахалин не подлежи на санкции

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Японската компания Taiyo Oil закупи пратка руски суров петрол Sakhalin Blend от Сахалин като част от усилията си за диверсификация на източниците на доставки извън Близкия изток, съобщи представител на компанията пред ТАСС.

Според представител на Taiyo Oil, компанията „носи социална отговорност за осигуряване на стабилни доставки на петролни продукти“ и в тази връзка „действа по подходящ начин в сътрудничество с Агенцията за природни ресурси и енергетика“. За тази цел се използват националните петролни резерви и „се полагат усилия за диверсификация на доставките Япония от региони извън Близкия изток“.

Представителят на компанията отбеляза, че „доставките на суров петрол Sakhalin Blend не подлежат на санкции“. Въпреки това „не са взети решения относно бъдещи покупки на суров петрол Sakhalin Blend“.

Sakhalin Blend е руски сорт суров петрол, произвеждан в рамките на проекта Сахалин-2 в Далечния изток на Русия.

Той представлява смес от суров петрол от находището „Пилтун-Астохское“ и газов конденсат от находищата „Лунское“ и „Киринское“

Сортът е лек и сладък (с ниско съдържание на сяра). Плътността му е около 45.5° API, а съдържанието на сяра е приблизително 0.16%.

Натоварва се от терминала в пристанище Пригородное, разположено в южната част на остров Сахалин.

Основните купувачи са в Азиатско-тихоокеанския регион, предимно Китай. През юни 2025 г. Япония възобнови вноса му чрез компанията Taiyo Oil след повече от двегодишно прекъсване.

Износът на Sakhalin Blend за Япония е обект на изключение от тавана на цените на Г-7. Това е направено с цел поддържане на стабилността на проекта Сахалин-2, който е критичен за доставките на втечнен природен газ (LNG) за Япония.

Китай остава доминиращ клиент, въпреки санкциите върху танкерите ледоразбивачи, използвани за транспортирането му.

Сортът обикновено се търгува спрямо регионалния бенчмарк Dubai crude. В периоди на висок риск или пазарни промени, той може да се предлага с отстъпка спрямо пазарните котировки.

Taiyo Oil Company, Limited е независима японска енергийна компания със седалище в Токио, основана през февруари 1941 г.

Тя играе ключова роля в японската енергийна сигурност, особено чрез поддържането на операциите по внос на енергийни ресурси от Русия при специални условия.

Основната производствена мощност на компанията е рафинерията Shikoku Operations (в Имабари, префектура Ехиме), която има капацитет за преработка на суров петрол от 138 000 барела на ден.

Продуктите на компанията (бензин, керосин, мазут и др.) се продават под марката SOLATO в мрежа от над 300 бензиностанции в цяла Япония.

Освен горива, Taiyo Oil произвежда петрохимични продукти като бензен и ксилен.

Компанията активно инвестира в производството на устойчиво авиационно гориво (SAF) в базата си в Окинава, като се стреми към капацитет от 200 000 kl годишно до 2029-2030 г..

Taiyo Oil е първата японска компания, която възобнови вноса на руски суров петрол след дълго прекъсване поради санкциите.

През юни 2025 г. компанията закупи 600 000 барела Sakhalin Blend по изрична молба на японското правителство, за да гарантира стабилността на проекта Сахалин-2, който доставя около 10% от втечнения природен газ (LNG) за страната.

Taiyo Oil разполага с технологичната възможност да преработва лекия и сладък Sakhalin Blend, което я прави предпочитан партньор за тези специфични доставки.

Тези трансакции се извършват при стриктно спазване на изключенията от Г-7, целящи да запазят енергийната стабилност на Япония.

Taiyo Oil продължава да бъде четвъртият по големина петролен рафинер в Япония и остава стратегически важна за диверсификацията на доставките в условията на нестабилност в Близкия изток


  • 1 Питам

    12 1 Отговор
    Япония-добре а ЕССР, кога ?

    06:21 02.05.2026

  • 2 Вашето мнение

    10 0 Отговор
    Очаквано, джапанките първи на килимчето. Следват мърццлите.

    06:23 02.05.2026

  • 3 Вашето мнение

    14 1 Отговор
    Първата езропейска държава, която ще лази по килимчето е германия, сллед нея в индианска нишка другите.

    Коментиран от #5

    06:25 02.05.2026

  • 4 Само...

    11 0 Отговор
    ....ЕС от всички държави в света са самоубива и обеднява населението си и защо още съществува. Май е време за излизане, само незнам, защо ни натикаха насила в еврозоната, без да отговаряме на критериите за нея

    06:31 02.05.2026

  • 5 Така е

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    и ние "барабар Петко с мъжете" !

    Коментиран от #7

    06:31 02.05.2026

  • 6 Еха

    5 1 Отговор
    Я ко стана бе

    06:35 02.05.2026

  • 7 Вашето мнение

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Така е":

    Ние не сме спирали да купуваме руски петрол и газ, само дето е с американска надценка.

    06:36 02.05.2026

  • 8 Ройтерс

    4 0 Отговор
    Кая Калас още спи в обора ,после ще ги порицае!

    06:36 02.05.2026

  • 9 Фен

    1 0 Отговор
    Рафинер? Новговор, или неграмотност!?🤔

    06:48 02.05.2026

  • 10 боклук

    0 0 Отговор
    А Кури ли чей!?

    06:49 02.05.2026

  • 11 Хи хи

    0 0 Отговор
    Всеки недемократичен руски петрол след като мине през подходящо и правилно ребрандиране, и съответната надценка, става демократичен на 100% !!

    06:51 02.05.2026

