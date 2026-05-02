Спортът по ТВ в събота (2 май)

2 Май, 2026 07:57 750 0

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Калин Каменов Автор във Fakti.bg

БАСКЕТБОЛ
19:15 часа (НБЛ) Берое – Рилски спортист (MAX Sport 1)
23:00 часа (НБА) Бостън Селтикс – Филаделфия 76-ърс (Диема Спорт)

ВОЛЕЙБОЛ
17:00 часа (Шампионска лига, жени) Конелиано – Вакъфбанк (MAX Sport 1)
19:00 часа (efbet Супер волей) Нефтохимик – Левски (MAX Sport 2)

МОТОРНИ СПОРТОВЕ
17:00 часа (Формула 2) Гран При на Маями, спринт (Диема Спорт 3)
17:15 часа (Формула Е) Световен шампионат в Берлин (Евроспорт 2)
19:00 часа (Формула 1) Гран При на Маями, спринт (Диема Спорт 3)
23:00 часа (Формула 1) Гран При на Маями, квалификация (Диема Спорт 3)

ДРУГИ СПОРТОВЕ
06:45 часа (Маунтинбайк) UCI Mountain Bike World Series, жени (Евроспорт 1)
08:00 часа (Маунтинбайк) UCI Mountain Bike World Series, мъже (Евроспорт 1)
11:30 часа (Колоездене) Обиколка на Турция (Евроспорт 2)
12:00 часа (Снукър) Световен шампионат (Евроспорт 1)
13:30 часа (Голф) Turkish Open (MAX Sport 1)
14:00 часа (Бойни) UFC Fight Night (MAX Sport 2)
15:00 часа (Колоездене) Обиколка на Романдия (Евроспорт 2)
15:00 часа (Конен спорт) Прескачане на препятствия за „Купа Република България“ (БНТ 3)
19:00 часа (Голф) Шампионат на Маями, PGA тур (Евроспорт 2)
20:30 часа (Снукър) Световен шампионат (Евроспорт 1)

БГ ФУТБОЛ
14:00 часа (efbet Лига) Берое – Славия (Диема Спорт)
16:30 часа (efbet Лига) Ботев (Враца) – Спартак (Варна) (Диема Спорт)
19:00 часа (efbet Лига) Левски – ЦСКА 1948 (Диема Спорт)

ФУТБОЛ
14:30 часа (Англия, Чемпиъншип) Ипсуич – КПР (Диема Спорт 2)
14:30 часа (Англия, Чемпиъншип) Милуол – Оксфорд (Нова Спорт)
14:30 часа (Англия, Чемпиъншип) Рексъм – Мидълзбро (Диема Спорт 3)
15:00 часа (Испания, Ла Лига) Виляреал – Леванте (MAX Sport 4)
16:00 часа (Италия, Серия „А“) Удинеза – Торино (MAX Sport 3)
16:30 часа (Германия, Бундеслига) Хофенхайм – Щутгарт (Нова Спорт)
17:00 часа (Англия, Висша лига) Нюкасъл – Брайтън (Диема Спорт 2)
17:15 часа (Испания, Ла Лига) Валенсия – Атлетико (Мадрид) (MAX Sport 4)
19:00 часа (Италия, Серия „А“) Комо – Наполи (MAX Sport 3)
19:30 часа (Арсенал, Висша лига) Арсенал – Фулъм (Диема Спорт 3)
19:30 часа (Германия, Бундеслига) Байер (Леверкузен) – РазенБалшпорт (Лайпциг) (Нова Спорт)
19:30 часа (Испания, Ла Лига) Алавес – Атлетик (Билбао) (MAX Sport 4)
21:00 часа (Нидерландия, Ередивизи) Аякс – ПСВ Айндховен (Ринг)
21:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Шалке 04 – Фортуна (Дюселдорф) (Нова Спорт)
21:45 часа (Италия, Серия „А“) Аталанта – Дженоа (MAX Sport 3)
22:00 часа (Испания, Ла Лига) Осасуна – Барселона (MAX Sport 4)
22:05 часа (Франция, Лига 1) Ница – Ланс (Диема Спорт 2)
22:30 часа (Португалия, Лига Португал) Порто – Алверка (Ринг)


