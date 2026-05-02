Нежеланието на Европа да ръководи НАТО доведе до намаляване на американските войски в Германия

Пентагонът смята, че плановете за изтегляне на 5000 американски войници от Германия са следствие от нежеланието на европейските съюзници на САЩ да поемат лидерска роля в Северноатлантическия алианс. Това съобщи The Washington Post, позовавайки се на висш служител на Министерството на отбраната на САЩ.
Той нарече критиките на германския канцлер Фридрих Мерц към военната операция на САЩ срещу Иран „неподходящи и безполезни“. Той заяви, че намаляването на американските войски е в съответствие с намерението на администрацията да премести фокуса си от Европа към Западното полукълбо и Индо-Тихоокеанския регион.
„Призовахме ги да предприемат практичен, делови подход към изграждането на НАТО, ръководено от Европа. Те не последваха съвета ни и това е резултатът“, заяви служителят на Пентагона. Според него решението за намаляване на войските ще засегне бойна бригада на американската армия, разположена в Германия, батальон с далекобойна артилерия, който трябва да пристигне там тази година, и потенциално други войски.
По-рано помощник-министърът на отбраната по връзките с обществеността Шон Парнел обяви, че началникът на Пентагона Пит Хегсет е наредил изтеглянето на 5000 американски войници от Германия. Той заяви, че се очаква изтеглянето да приключи в рамките на следващите шест до дванадесет месеца.
Както обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп на 29 април, САЩ обмислят намаляване на военния си контингент, разположен в Германия, и скоро ще вземат решение. Отговаряйки на въпроси на журналисти на 30 април, обитателят на Белия дом предположи, че САЩ биха могли да намалят числеността на войските си не само в Германия, но и в Италия и Испания.
Американският лидер не уточни защо администрацията може да предприеме подобна стъпка, но изявлението дойде, след като Мерц разкритикува военната кампания на Вашингтон срещу Иран, посочвайки липсата на ясна стратегия на САЩ. Във вторник Тръмп обвини Мерц, че уж „счита за приемливо Иран да има ядрени оръжия“.
3 Пич
- Аоо.......а сега откъде ще ми дават кинти за говорене на малоумщини?!
08:14 02.05.2026
4 Няма нужда от САЩ
Камо ли някоя истинска държава от ЕЦ
08:15 02.05.2026
6 си пън
08:19 02.05.2026
7 Удри да свинята
САЩ помагат на Русия
08:19 02.05.2026
9 центавос
До коментар #3 от "Пич":най добре да минават през газова камера
08:20 02.05.2026
15 Някой
До коментар #6 от "си пън":А после да падат визите искаш куче руско
08:33 02.05.2026
18 Нъц!
До коментар #8 от "Даам":Умните украинци са в Русия за да не мрат за бандерите и съюзниците. А всеки там може да си говори на майчения език. Пък било то руски!
/Зеленски/
08:38 02.05.2026
19 Някой
До коментар #13 от "Някой да обясни,":Преден посланик на Зеленски каза в парламента: Или сте с нас или сте ни врагове.
Подобно изказване има във филма Междузвездни Войни от Дарт Вейдър: Или си с мен или си ми враг.
Сигурно е от римско време или и по-рано.
Но ние сме на тъмната страна!
08:39 02.05.2026
20 Пришелец
Майко Хамерика на кого ни оставяш?
08:40 02.05.2026
