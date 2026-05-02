Нежеланието на Европа да ръководи НАТО доведе до намаляване на американските войски в Германия

Пентагонът смята, че плановете за изтегляне на 5000 американски войници от Германия са следствие от нежеланието на европейските съюзници на САЩ да поемат лидерска роля в Северноатлантическия алианс. Това съобщи The Washington Post, позовавайки се на висш служител на Министерството на отбраната на САЩ.

Той нарече критиките на германския канцлер Фридрих Мерц към военната операция на САЩ срещу Иран „неподходящи и безполезни“. Той заяви, че намаляването на американските войски е в съответствие с намерението на администрацията да премести фокуса си от Европа към Западното полукълбо и Индо-Тихоокеанския регион.

„Призовахме ги да предприемат практичен, делови подход към изграждането на НАТО, ръководено от Европа. Те не последваха съвета ни и това е резултатът“, заяви служителят на Пентагона. Според него решението за намаляване на войските ще засегне бойна бригада на американската армия, разположена в Германия, батальон с далекобойна артилерия, който трябва да пристигне там тази година, и потенциално други войски.

По-рано помощник-министърът на отбраната по връзките с обществеността Шон Парнел обяви, че началникът на Пентагона Пит Хегсет е наредил изтеглянето на 5000 американски войници от Германия. Той заяви, че се очаква изтеглянето да приключи в рамките на следващите шест до дванадесет месеца.

Както обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп на 29 април, САЩ обмислят намаляване на военния си контингент, разположен в Германия, и скоро ще вземат решение. Отговаряйки на въпроси на журналисти на 30 април, обитателят на Белия дом предположи, че САЩ биха могли да намалят числеността на войските си не само в Германия, но и в Италия и Испания.

Американският лидер не уточни защо администрацията може да предприеме подобна стъпка, но изявлението дойде, след като Мерц разкритикува военната кампания на Вашингтон срещу Иран, посочвайки липсата на ясна стратегия на САЩ. Във вторник Тръмп обвини Мерц, че уж „счита за приемливо Иран да има ядрени оръжия“.