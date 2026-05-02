Нежеланието на Европа да ръководи НАТО доведе до намаляване на американските войски в Германия

2 Май, 2026 08:07 901 21

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Пентагонът смята, че плановете за изтегляне на 5000 американски войници от Германия са следствие от нежеланието на европейските съюзници на САЩ да поемат лидерска роля в Северноатлантическия алианс. Това съобщи The Washington Post, позовавайки се на висш служител на Министерството на отбраната на САЩ.

Той нарече критиките на германския канцлер Фридрих Мерц към военната операция на САЩ срещу Иран „неподходящи и безполезни“. Той заяви, че намаляването на американските войски е в съответствие с намерението на администрацията да премести фокуса си от Европа към Западното полукълбо и Индо-Тихоокеанския регион.

„Призовахме ги да предприемат практичен, делови подход към изграждането на НАТО, ръководено от Европа. Те не последваха съвета ни и това е резултатът“, заяви служителят на Пентагона. Според него решението за намаляване на войските ще засегне бойна бригада на американската армия, разположена в Германия, батальон с далекобойна артилерия, който трябва да пристигне там тази година, и потенциално други войски.

По-рано помощник-министърът на отбраната по връзките с обществеността Шон Парнел обяви, че началникът на Пентагона Пит Хегсет е наредил изтеглянето на 5000 американски войници от Германия. Той заяви, че се очаква изтеглянето да приключи в рамките на следващите шест до дванадесет месеца.

Както обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп на 29 април, САЩ обмислят намаляване на военния си контингент, разположен в Германия, и скоро ще вземат решение. Отговаряйки на въпроси на журналисти на 30 април, обитателят на Белия дом предположи, че САЩ биха могли да намалят числеността на войските си не само в Германия, но и в Италия и Испания.

Американският лидер не уточни защо администрацията може да предприеме подобна стъпка, но изявлението дойде, след като Мерц разкритикува военната кампания на Вашингтон срещу Иран, посочвайки липсата на ясна стратегия на САЩ. Във вторник Тръмп обвини Мерц, че уж „счита за приемливо Иран да има ядрени оръжия“.


САЩ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БГ НАТЮФЦИТЕ

    6 1 Отговор
    Да не останат безработни.

    08:12 02.05.2026

  • 2 иван костов

    7 1 Отговор
    Каква лидерска роля може да очакваш от плазмодии и голи охлюви?😂😂😂 Единствената им сила са гейпарадите!🤣🤣🤣

    08:12 02.05.2026

  • 3 Пич

    10 1 Отговор
    Саламон Пасе:
    - Аоо.......а сега откъде ще ми дават кинти за говорене на малоумщини?!

    Коментиран от #9

    08:14 02.05.2026

  • 4 Няма нужда от САЩ

    2 9 Отговор
    И без САЩ Украйна Смила Руската Армия
    Камо ли някоя истинска държава от ЕЦ

    08:15 02.05.2026

  • 5 Въпрос ?

    5 0 Отговор
    А защо в бг.реклами има негри ?

    08:16 02.05.2026

  • 6 си пън

    3 1 Отговор
    ами да се махат,досега какво са помогнали и от какво са ги защитили,и от цяла европа да се махат,у нас гейсергей и първанов,продажниците,пак безплатно са подписали указ предоставяйки пълен краварски достъп до територията българия през 2006г.,затуй ся си паркират самолети и каквот си ртешат у "нас",ние сме 52 щат дет само си плаща без да получава нищо

    Коментиран от #16

    08:19 02.05.2026

  • 7 Удри да свинята

    2 2 Отговор
    ВСУ унищожават сами заплахата за нато
    САЩ помагат на Русия

    08:19 02.05.2026

  • 8 Даам

    1 5 Отговор
    Те в Русия Умните хора Учат Украински

    Коментиран от #18

    08:20 02.05.2026

  • 9 центавос

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    най добре да минават през газова камера

    08:20 02.05.2026

  • 10 Намаляването на

    0 0 Отговор
    американските войски в Германия, ще доведе до увеличаването им на Балканите и Черноморския район. Не си правете илюзии.....

    08:24 02.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Кики Торарро

    1 0 Отговор
    А защо само пет хиляди и защо чак след 12 месеца ще ги изтеглят? По-добре всичките и то за най-много три месеца.

    08:28 02.05.2026

  • 13 Някой да обясни,

    1 0 Отговор
    защо българските депутати, при откриване на ,,новия сезон" в бг. НС. стоят прави и аплодират украинския посланик? И къде е руският такъв, след като ще ,,трябва да се води диалог с Русия" ( край на цитата на бившия президент).

    Коментиран от #19

    08:29 02.05.2026

  • 14 Нилатс Римски

    0 0 Отговор
    Войските на САЩ в Европа ще бъдат намалени драстично, когато РФ им обясни културно, че повече не са желани тук.

    08:31 02.05.2026

  • 15 Някой

    1 0 Отговор
    Да се разкарат всичките от окупираната Германия. Същото от България дето участват във войната с Иран и нашите лъжат! Началото на предният месец прелитаха нощем един след друг летящи ниско и дигащи шум. Единият път над 10 самолета един след друг. Но националните предатели дето управляват са им го разрешили. Вместо да кажа терористите Тръмп и Сатаняху на трибунал за престъпления срещу човечеството.

    08:31 02.05.2026

  • 16 Биби

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "си пън":

    А после да падат визите искаш куче руско

    08:33 02.05.2026

  • 17 Улаф Колц

    0 0 Отговор
    В Германия започват да подготвят всенародни тържества по случай прекратяването на окупацията на Германия от Сащ.

    08:36 02.05.2026

  • 18 Нъц!

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Даам":

    Умните украинци са в Русия за да не мрат за бандерите и съюзниците. А всеки там може да си говори на майчения език. Пък било то руски!

    /Зеленски/

    08:38 02.05.2026

  • 19 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Някой да обясни,":

    Преден посланик на Зеленски каза в парламента: Или сте с нас или сте ни врагове.
    Подобно изказване има във филма Междузвездни Войни от Дарт Вейдър: Или си с мен или си ми враг.
    Сигурно е от римско време или и по-рано.
    Но ние сме на тъмната страна!

    08:39 02.05.2026

  • 20 Пришелец

    0 0 Отговор
    Има взето решение за Европейски референдум,дали да останат Американските войски.
    Майко Хамерика на кого ни оставяш?

    08:40 02.05.2026

  • 21 Маша

    0 0 Отговор
    А мне всьо равно.

    08:42 02.05.2026