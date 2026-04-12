Израел "елиминира" членове на Хизбула в сухопътна операция в Южен Ливан

Израелската армия обяви „елиминирането“ на членове на ливанската шиитска групировка Хизбула в Южен Ливан, съобщиха от Израелските отбранителни сили (IDF).

Според IDF, в нощта на 11 април войските са извършили нападения „по обекти на терористична инфраструктура“ в южната част на страната. По време на операцията те са открили членове на Хизбула в една от сградите и между двете страни е избухнала престрелка.

Двама войници са ранени при операцията и са откарани в болница.

На 9 април израелският премиер Бенямин Нетаняху инструктира кабинета да започне мирни преговори с Ливан за разоръжаване на Хизбула.

Страните се споразумяха да проведат преговори на 14 април с посредничеството на Държавния департамент на САЩ. По-късно израелският посланик заяви, че страната не е готова за прекратяване на огъня срещу Хизбула и няма да обсъжда тази възможност в преговорите.