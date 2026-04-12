Израел "елиминира" членове на Хизбула в сухопътна операция в Южен Ливан

Израел "елиминира" членове на Хизбула в сухопътна операция в Южен Ливан

12 Април, 2026 06:14, обновена 12 Април, 2026 06:25 583 4

Двама войници са ранени и са откарани в болница

Израел "елиминира" членове на Хизбула в сухопътна операция в Южен Ливан - 1
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелската армия обяви „елиминирането“ на членове на ливанската шиитска групировка Хизбула в Южен Ливан, съобщиха от Израелските отбранителни сили (IDF).

Според IDF, в нощта на 11 април войските са извършили нападения „по обекти на терористична инфраструктура“ в южната част на страната. По време на операцията те са открили членове на Хизбула в една от сградите и между двете страни е избухнала престрелка.

Двама войници са ранени при операцията и са откарани в болница.

На 9 април израелският премиер Бенямин Нетаняху инструктира кабинета да започне мирни преговори с Ливан за разоръжаване на Хизбула.

Страните се споразумяха да проведат преговори на 14 април с посредничеството на Държавния департамент на САЩ. По-късно израелският посланик заяви, че страната не е готова за прекратяване на огъня срещу Хизбула и няма да обсъжда тази възможност в преговорите.


Ливан
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Громико

    3 5 Отговор
    Само трепанье за терористите

    06:25 12.04.2026

  • 3 Сандо

    1 0 Отговор
    Ако напишете "израелската терористична армия за пореден път варварски изби жители на Ливан" ще звучи много по-истински!

    06:41 12.04.2026

  • 4 Жеуезен купол

    0 0 Отговор
    Май и целия квартал са "елиминирали", освен терористите.

    06:42 12.04.2026