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Израел за сделката на Тръмп с Техеран: Колосален провал. Няма да се съобразим

Израел за сделката на Тръмп с Техеран: Колосален провал. Няма да се съобразим

15 Юни, 2026 04:29, обновена 15 Юни, 2026 04:38 1 030 7

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  • нетаняху

Властите в Тел Авив подчертаха, че не са страна по меморандума и си запазват правото на действие "срещу прокситата на Иран"

Израел за сделката на Тръмп с Техеран: Колосален провал. Няма да се съобразим - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Реакцията на Израел към споразумението между САЩ и Иран е силно критична, съпроводена с ясно напрежение в отношенията с Вашингтон, предаде списание Time.

Израелското правителство официално определи сделката като „лошо споразумение“, което вреди на неговите национални интереси, и категорично заяви, че Израел не е страна по този меморандум за разбирателство.

Кабинетът на Бенямин Нетаняху обяви, че споразумението е сключено на базата на американските интереси. Израел няма да се чувства обвързан от него и си запазва правото на независими военни действия срещу иранската ядрена програма и регионалните проксита като Хизбула.

Все пак, от кабинета на Нетаняху посочиха, че приветстват личния ангажимент на Доналд Тръмп в окончателния договор Иран изцяло да демонтира ядрената си инфраструктура и да предаде натрупания обогатен уран. Белият дом изрази увереност, че след като Израел се запозна целият текст на 60-дневния меморандум, ще се успокои.

Споразумението, обявено от Пакистан, изисква „незабавно спиране на огъня на всички фронтове, включително в Ливан“. Израел обаче отказа да спре офанзивата си срещу Хизбула. Часове преди обявяването на сделката, Израел нанесе въздушни удари по команден център в Бейрут в отговор на ирански дронове. Това вбеси Доналд Тръмп, който публично разкритикува Нетаняху в Truth Social с думите, че атаката „не трябваше да се случва на такъв специален ден“ и призова Израел да „не прецаква нещата“.

Според медийни публикации, по-рано този месец е имало и остър телефонен разговор между Тръмп и Нетаняху по същата тема.

В самия Израел новината беше посрещната с тревога. Якоб Нагел, бивш съветник по националната сигурност на Нетаняху, нарече черновата на договора „огромна грешка“.

Влиятелният израелски вестник Maariv излезе с остра критика, определяйки ситуацията като „колосален провал и пълен колапс“, допълвайки, че Иран излиза от този тримесечен конфликт като големия победител.

На практика, докато САЩ бързат да финализират мира заради пазарите и петрола, Израел остава в състояние на висока бойна готовност и отказва да спре операциите си в Ливан, докато не получи пълни гаранции за сигурността си.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    14 3 Отговор
    Иран също трябва да си запази правото на действие срещу хазарския ешкиназки Израел.

    04:43 15.06.2026

  • 2 Иван

    15 4 Отговор
    Нацисткият Израел трябва да бъде изгонен от ООН.

    04:44 15.06.2026

  • 3 Нищо не значещи думи

    10 2 Отговор
    Досега не съм чул нищо от Иран.

    04:44 15.06.2026

  • 4 Лопата Орешник

    11 4 Отговор
    Сметки без кръчмар!! Иран размаза САЩ и хазарите! Дончо клекна, а Нети понеже трябва да си го изкара на някого, бие Ливан!! Луда работа!

    04:51 15.06.2026

  • 5 Аркадашите

    6 0 Отговор
    започнаха да се ритат по кокалчетата под масата.

    05:02 15.06.2026

  • 6 АБЕ КЕПАР

    5 0 Отговор
    КОЙ ТЕ ПИТА.КАК Я КАРАТЕ СКОРО НЯМА ДА СТЕ ДЪРЖАВА.

    05:23 15.06.2026

  • 7 Последната

    3 2 Отговор
    дума ще е на американските евреи. Навремето отмениха подобно споразумение с Иран. Правителството на САЩ е марионетно и няма да има проблем. Както и преди.

    05:25 15.06.2026