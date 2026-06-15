Израел за сделката на Тръмп с Техеран: Колосален провал. Няма да се съобразим

Реакцията на Израел към споразумението между САЩ и Иран е силно критична, съпроводена с ясно напрежение в отношенията с Вашингтон, предаде списание Time.

Израелското правителство официално определи сделката като „лошо споразумение“, което вреди на неговите национални интереси, и категорично заяви, че Израел не е страна по този меморандум за разбирателство.

Кабинетът на Бенямин Нетаняху обяви, че споразумението е сключено на базата на американските интереси. Израел няма да се чувства обвързан от него и си запазва правото на независими военни действия срещу иранската ядрена програма и регионалните проксита като Хизбула.

Все пак, от кабинета на Нетаняху посочиха, че приветстват личния ангажимент на Доналд Тръмп в окончателния договор Иран изцяло да демонтира ядрената си инфраструктура и да предаде натрупания обогатен уран. Белият дом изрази увереност, че след като Израел се запозна целият текст на 60-дневния меморандум, ще се успокои.

Споразумението, обявено от Пакистан, изисква „незабавно спиране на огъня на всички фронтове, включително в Ливан“. Израел обаче отказа да спре офанзивата си срещу Хизбула. Часове преди обявяването на сделката, Израел нанесе въздушни удари по команден център в Бейрут в отговор на ирански дронове. Това вбеси Доналд Тръмп, който публично разкритикува Нетаняху в Truth Social с думите, че атаката „не трябваше да се случва на такъв специален ден“ и призова Израел да „не прецаква нещата“.

Според медийни публикации, по-рано този месец е имало и остър телефонен разговор между Тръмп и Нетаняху по същата тема.

В самия Израел новината беше посрещната с тревога. Якоб Нагел, бивш съветник по националната сигурност на Нетаняху, нарече черновата на договора „огромна грешка“.

Влиятелният израелски вестник Maariv излезе с остра критика, определяйки ситуацията като „колосален провал и пълен колапс“, допълвайки, че Иран излиза от този тримесечен конфликт като големия победител.

На практика, докато САЩ бързат да финализират мира заради пазарите и петрола, Израел остава в състояние на висока бойна готовност и отказва да спре операциите си в Ливан, докато не получи пълни гаранции за сигурността си.