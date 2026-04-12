Новини
Свят »
САЩ »
  Тема: Тайван

Вашингтон: Китай да спре да заплашва Тайван

12 Април, 2026 15:23 933 19

  • тайван-
  • китай-
  • си дзинпин-
  • сащ

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Китай трябва да се откаже от заплахите и военния си натиск срещу Тайван и да разговаря с лидерите на острова. Това заяви Реймънд Грийн, де факто посланик и ръководител на Американския институт в Тайван, цитиран от "Ройтерс".

Грийн коментира посещението на лидера на тайванската опозиция в Китай, като подчерта, че САЩ очакват Пекин "да поддържа отворени комуникационни канали с всички политически партии в Тайван, особено с лидерите, избрани от тайванския народ, за да се избегнат недоразумения и да се стабилизират отношенията между двете страни".

"Освен това очакваме Китай да се откаже от заплахите срещу Тайван или военния натиск. Вярвам, че това би помогнало за облекчаване на напрежението между двете страни", допълни още той.

По думите му макар САЩ да подкрепят диалога, той не може да замести възпирането. "Не мисля, че тук има конфликт, защото ако има достатъчен капацитет за възпиране, това ще доведе до по-равноправен диалог", обясни американският посланик.

И обясни, че "има три начина за разрешаване на различията между двете страни на пролива: първият е диалог, вторият е принуда и третият е война. Така че, ако Тайван може да има достатъчен капацитет за възпиране, той може да извади от дневен ред варианта за война".

Китай разглежда Тайван като своя територия, но тайванското правителство отхвърля претенциите на Пекин за суверенитет.

Пекин отказва да говори с президента на Тайван Лай Чинг-те, който Китай определи като "сепаратист", но китайският президент Си Дзинпин се срещна в с Чен Ли-уун, председател на най-голямата опозиционна партия в Тайван - Куоминдан, по време "мисия за мир в Китай, както тя самата определи посещението си.

Китайските военни действат ежедневно около Тайван. Тайванската опозиция, която има мнозинство в парламента, е блокирала правителствените планове за военни разходи, включително допълнителен специален бюджет за отбрана от 40 милиарда долара, който има разпоредби за закупуване на американски оръжия и който Вашингтон е подкрепил.

Въпреки липсата на официални дипломатически отношения, САЩ са най-важният доставчик на оръжие и международен поддръжник на Тайван.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    15 1 Отговор
    Тайван е Китай.

    15:26 12.04.2026

  • 2 Тайван е Китайски

    16 1 Отговор
    квартал.

    15:27 12.04.2026

  • 3 Пустиня(к)

    21 1 Отговор
    Нещо атентатче, революцийка? Нема ли да им спретнете, бе, краварите?🤣Щото със сила ви видехме кви пари чините.😂

    15:27 12.04.2026

  • 4 Сатана Z

    13 1 Отговор
    Краварска дезинформация

    Китайският президент Си Дзинпин се срещна в петък с Джън Ливен, лидер на най-голямата опозиционна партия в Тайван. Това беше рядка среща от такова ниво, като и двете страни подчертаха ангажимента си за поддържане на мира в Тайванския проток.

    Джън Ливен стана първият действащ лидер на опозиционната партия Гоминдан (КМТ), посетил Китай от десетилетие.

    Тя пристигна в Китай на шестдневно посещение, организирано по покана на президента Си Дзинпин и Комунистическата партия на Китай (Централен комитет на ККП). Очакваше се Джън Ливен да посети Пекин, Шанхай и провинция Дзянсу.

    През 2016 г. Пекин прекрати контактите на високо ниво с Тайван, след като Цай Инг-вен, представител на управляващата Демократическа прогресивна партия (ДПП), дойде на власт, позовавайки се на отказа си да подкрепи концепцията за „един Китай“.

    15:27 12.04.2026

  • 5 То този Тайван е

    12 1 Отговор
    украинския Китай.

    15:28 12.04.2026

  • 6 Китай:

    9 1 Отговор
    Тайван е 404.

    15:28 12.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Смешник

    22 1 Отговор
    Абе краварите в час ли са Извършиха агресия срещу Венецуела и сега срещу Иран а съветват Китай да се въздържа срещу Тайван Я марш обратно в краварника

    15:28 12.04.2026

  • 9 Лошото е, че в Китай БВП

    2 5 Отговор
    на глава от населението е 12 000$, а в Тайван 38 000$, по-висок от този в Япония(35 000$) и на тайванците хич не им се става китайци. В Тайван няма никакви полезни изкопаеми, той е един гол скалист остров. Единственото което правят са чиповете, но силно зависими технологично от САЩ, Япония и Нидерландия. Тия машини могат лесно да се изнесат или унищожат. Китай ще получи едни 20 мил. китайци от които си има предостатъчно.

    15:33 12.04.2026

  • 10 хехе

    9 1 Отговор
    и какво ще направи рижавия, ако китайците си вземат македонския Тайван ще ги бомбандира ли?????

    Коментиран от #13

    15:33 12.04.2026

  • 11 Китай

    9 1 Отговор
    Вашингтон трябва да спре да убива навсякъде по света деца и ученици в училищата както и да спре да си пъха носа навсякъде.Вашингтон трябва да спре и да спонсорира тероризма и терористичния режим на Израел

    15:37 12.04.2026

  • 12 Мдааа...

    6 2 Отговор
    Рогатите "победиха" персите...
    Сега ще побеждават Китай...
    Няма граници алчностаа и глупостта

    15:39 12.04.2026

  • 13 Просто ще спре

    2 8 Отговор

    До коментар #10 от "хехе":

    производството на чипове и др. Си ще трябва да храни още 22мил гърла. Чиповете се правят с американска топология, архитектура и дизайн. Работят само с американски софтуер. Чистите материали и химикали идват от Япония, а литографската техника от Нидерландия с оптиката на немската Карл Цайс. Китай прави телефоните, компютрите, телевизорите с тайванските чипове и екранчета от Ю. Корея и Япония. Всичко това ще секне отведнъж.

    Коментиран от #16

    15:46 12.04.2026

  • 14 гошо

    6 1 Отговор
    Кой вече се съобразява с американските терористи?

    15:54 12.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 хехе

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Просто ще спре":

    Не ги мисли китайците за чиповете на тях им трябва острова и съответната зона около него.

    15:54 12.04.2026

  • 17 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 1 Отговор
    А ФАЩ трябва да спре да заплашва, шантажира и тероризира целия свят...

    15:57 12.04.2026

  • 18 Левски

    5 1 Отговор
    Кои сте вие, та да казвате на Китай(най-старата държава) какво да прави?

    16:09 12.04.2026

  • 19 Мдаааа

    0 0 Отговор
    Русия напада който си иска, САЩ нападат когото си искат, чакаме Китай.

    16:28 12.04.2026