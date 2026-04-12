Вашингтон: Китай да спре да заплашва Тайван

Китай трябва да се откаже от заплахите и военния си натиск срещу Тайван и да разговаря с лидерите на острова. Това заяви Реймънд Грийн, де факто посланик и ръководител на Американския институт в Тайван, цитиран от "Ройтерс".

Грийн коментира посещението на лидера на тайванската опозиция в Китай, като подчерта, че САЩ очакват Пекин "да поддържа отворени комуникационни канали с всички политически партии в Тайван, особено с лидерите, избрани от тайванския народ, за да се избегнат недоразумения и да се стабилизират отношенията между двете страни".

"Освен това очакваме Китай да се откаже от заплахите срещу Тайван или военния натиск. Вярвам, че това би помогнало за облекчаване на напрежението между двете страни", допълни още той.

По думите му макар САЩ да подкрепят диалога, той не може да замести възпирането. "Не мисля, че тук има конфликт, защото ако има достатъчен капацитет за възпиране, това ще доведе до по-равноправен диалог", обясни американският посланик.

И обясни, че "има три начина за разрешаване на различията между двете страни на пролива: първият е диалог, вторият е принуда и третият е война. Така че, ако Тайван може да има достатъчен капацитет за възпиране, той може да извади от дневен ред варианта за война".

Китай разглежда Тайван като своя територия, но тайванското правителство отхвърля претенциите на Пекин за суверенитет.

Пекин отказва да говори с президента на Тайван Лай Чинг-те, който Китай определи като "сепаратист", но китайският президент Си Дзинпин се срещна в с Чен Ли-уун, председател на най-голямата опозиционна партия в Тайван - Куоминдан, по време "мисия за мир в Китай, както тя самата определи посещението си.

Китайските военни действат ежедневно около Тайван. Тайванската опозиция, която има мнозинство в парламента, е блокирала правителствените планове за военни разходи, включително допълнителен специален бюджет за отбрана от 40 милиарда долара, който има разпоредби за закупуване на американски оръжия и който Вашингтон е подкрепил.

Въпреки липсата на официални дипломатически отношения, САЩ са най-важният доставчик на оръжие и международен поддръжник на Тайван.