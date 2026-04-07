Директорът на МВФ: Краят на войната в Иран не е достатъчен

7 Април, 2026 07:15 3 349 36

  • кристалина георгиева-
  • международен валутен фонд-
  • иран-
  • сащ-
  • петрол

Дори и конфликтът да бъде бързо разрешен, МВФ ще намали прогнозите си за икономическия растеж и ще повиши прогнозата си за инфлацията, заяви Кристалина Георгиева

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Войната в Близкия изток ще доведе до по-висока инфлация и забавяне на глобалния растеж, заяви пред Ройтерс директорът на Международния валутен фонд (МВФ) в навечерието на новата прогноза за световната икономика, която световната финансова институция планира да публикува следващата седмица.

Дори и конфликтът да бъде бързо разрешен, МВФ ще намали прогнозите си за икономическия растеж и ще повиши прогнозата си за инфлацията, заяви Кристалина Георгиева, управляващ директор на МВФ.

Очаква се МВФ да публикува редица сценарии в предстоящия си доклад "Световни икономически перспективи", който трябва да излезе на 14 април. Фондът даде сигнал за възможно понижение на прогнозите в публикация в блога си от 30 март, като посочи асиметричния шок от войната и по-строгите финансови условия. Без войната МВФ очакваше леко повишение на прогнозата си за глобален растеж от 3,3% през 2026 г. и 3,2% през 2027 г.

"Вместо това всички пътища сега водят към по-високи цени и по-бавен растеж", казва Георгиева.

Войната е свила глобалното предлагане на петрол с 13%, казва тя, което се отразява на доставките на петрол и газ и на свързаните с тях вериги за доставки, като хелий и торове.

Дори бързото прекратяване на военните действия и сравнително бързото възстановяване ще доведат до "относително малка" ревизия надолу на прогнозата за растежа и ревизия нагоре на прогнозата за инфлацията, казва тя. Ако войната се проточи, ефектът върху инфлацията и растежа ще бъде по-голям.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Верно ли бе

    74 1 Отговор
    Човек трябва да е много зле , ако вземе акъл от тази. Цял живот професионален паразит.

    Коментиран от #10, #36

    07:17 07.04.2026

  • 2 Добруджанец

    58 0 Отговор
    Дърта к..ва.

    07:18 07.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гоце Делчев

    52 0 Отговор
    Богатите богатство, бедните мизерия. Това следва. И война помежду им.

    Коментиран от #13

    07:23 07.04.2026

  • 5 Скоро ще приемат

    45 0 Отговор
    Изземване на частната собственост в замяната на облигации с цел да бъде "спасена" световната икономика сатанистите ще ви оглозгат всичко идните ходини

    07:26 07.04.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    9 34 Отговор
    Българка е Шеф на МВФ таварищи !!!
    Не татаро-монголка ☝️

    Коментиран от #11, #33

    07:27 07.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Когато

    39 0 Отговор
    пристигне гладът на никой няма да му пука дали има пари или няма.,....!от големите хранителни вериги ще останат само парко -местата, останало ще бъде разграбено за народа от народа....!

    07:28 07.04.2026

  • 9 Сзо

    38 0 Отговор
    Явно някой иска цените на петрола да са високи, и сега всички в един глас ни уверяват че дори и да свърши войната , цената на петрола не може да падне.

    07:30 07.04.2026

  • 10 Кръстена на Сталин

    45 1 Отговор

    До коментар #1 от "Верно ли бе":

    Сталинка . Цялото и котило е от ЦК на БКП.

    Коментиран от #24

    07:32 07.04.2026

  • 11 Затова

    26 1 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    сме на това дередже !

    Коментиран от #23

    07:34 07.04.2026

  • 12 Дзак

    21 0 Отговор
    Ала бала!

    07:37 07.04.2026

  • 13 Така наречените

    18 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гоце Делчев":

    екотерористи отдавна се подготвят за този момент...!

    07:43 07.04.2026

  • 14 Международен валутен балон

    23 3 Отговор
    Селската пръчка просталинка, пак се обажда неподготвена.

    07:45 07.04.2026

  • 15 Мими Кучева🐕

    13 6 Отговор
    Респект за Сталинка и Тръмпанзето Дончо!🤗🤣👍

    07:45 07.04.2026

  • 16 Трол

    6 3 Отговор
    Ако г-жа Георгиева поеме командването от г-н Тръмп, шансът за успех ще се увеличи многократно.

    07:51 07.04.2026

  • 17 Търновец

    12 1 Отговор
    Министър председател на Канада Марк Карни беше кандидат за този пост на МВФ но уви - а той успя с финансови мерки да предотврати влизането на Британия и Канада в рецесия и като шеф на техните централни банки управляваше успешно 3000 милиарда долара. Гражданка Георгиева духа въздух - това което тя казва много хора могат да го кажат и трябваше още преди войната да се направи компетентно проучване и не само за Иран но и за войната в Украйна и милиардите Европейски загуби - и за безработицата и за растежа на наемите и на цените на енергопродуктите след диверсията над Северен поток.

    07:51 07.04.2026

  • 18 Пари, пари

    11 0 Отговор
    Извънземни решили до направят контакт с нас
    Искали да ни проверят степента на развитие.
    Питат: "Абе защо някои умират от глад, когато от тях на 100 м има огромен магазин, пълен с храна?
    Отговор: "Нямат пари!"
    "Защо някои умират до стълбите на болницата и никой не им обръща внимание?" - "Нямат пари!"
    "А защо се биете по между си и сривате цели градове, умират хиляди от вас?" - "Всичко е за пари"!
    А какво е "пари"? "От къде го вземате?"
    "Сами си го печатим." Тези казали:" На нас не може да се помогне!" Качили се на летящата чиния и изчезнали ...

    08:03 07.04.2026

  • 19 българин

    13 0 Отговор
    Защо трите 70 годишни дами - Урсулката, Сталинка и третата не й помня името, не са си взели пенсийките и все още грабят Европата и света?!

    08:06 07.04.2026

  • 20 Гого Мого

    16 2 Отговор
    Факта, че тази жена - потомствена комунистка е начело на световната банка, означава, че комунизмът е дело на светвните банкери, които по същество са комунисти, иначе казано никой няма собственост всичко принадлежи на банката, а който е начело на банката ползва всички блага с предимство и решавай кой на долу ще яде и работи и т.н. Така че Световната Банка трябва да се закрие.

    Коментиран от #25

    08:11 07.04.2026

  • 21 Ако дава

    5 0 Отговор
    Яка кака
    Ще отидем
    Във батака

    08:12 07.04.2026

  • 22 Ако дава

    5 0 Отговор
    Яка кака
    Ще отидем
    В батака

    08:13 07.04.2026

  • 23 Владимир Путин, президент

    3 11 Отговор

    До коментар #11 от "Затова":

    ". .затова сме на това дередже..."

    Дереджето точно крадлива Русия ни го постла, 45 года грабейки България по най-безобразен начин ☝️Но като гледам добре и приседна...

    Коментиран от #26, #27, #35

    08:13 07.04.2026

  • 24 Не бе

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кръстена на Сталин":

    Само кипази името

    08:16 07.04.2026

  • 25 Вярно, тя и сланинката

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "Гого Мого":

    Така се облажи
    После я уредиха и тук
    Сега бълва бисери като вожда си

    08:21 07.04.2026

  • 26 ПРОСТИЧКО

    9 0 Отговор

    До коментар #23 от "Владимир Путин, президент":

    САМО КРАЙНО ОГРАНИЧЕН И ЗОМБИРАН
    ДЕ....БИЛ НЕ ВИЖДА КОЙ ГО КРАДЕ
    НИЕ НЕ ВОЮВАМЕ НИТО В УКРАЙНА НИТО В ИРАН
    НЯМАМЕ КОНФЛИКТ С РУСИЯ И НЯМАМЕ ИНТЕРЕС НАТО ДА Е НА ГРАНИЦИТЕ И
    НЕ РАЗБИРАМЕ УКРАИНСКИ И НИ Е СЕ ТАЯ ЗА КАТОЛИЦИТЕ
    СУРОВИНИТЕ СА ПОД НОСА НИ НО НИ ТИКАТ ДА ПЛАТИМ СМЕТКАТА ЗА ОЛИГО....ФРЕНСКИТЕ ПОЛИТИКИ НА ЗАПАДНИТЕ ЕЛИТИ
    Е ДА АМА ТОЯ КРЕ.....ТЕН МИ ОБЯСНЯВА ЧЕ ПУТИН Е ВИНОВЕН
    НЕ Е МИЛО БАЩА ТИ Е ВИНОВЕН ЩОТО НЕ ТЕ Е ПЛЕСНАЛ НА ПЛОЧКИТЕ И НИЕ СЪЩО ЧЕ ОЩЕ ТЕ ТЪРПИМ
    АЙДЕ ЛЬОЛЬОВЦИ
    ПЛАЩАЙТЕ

    08:50 07.04.2026

  • 27 ПРОСТИЧКО

    10 0 Отговор

    До коментар #23 от "Владимир Путин, президент":

    ИСКАТЕ ЛИ ДА ОЦЕЛЕЕТЕ
    И ДА НЕ ПЛАЩАТЕ БОРЧОВЕТЕ НА САЩ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ КРАДЦИ
    АМИ РАЗКАРАЙТЕ КРАДЛИВИТЕ ИМ ЕЛИТИ
    ТА ИДВАТ ИЗБОРИ
    ДА ЗАПОЧНЕМ ОТ МЕСТНИТЕ
    НАПРИМЕР ТОЯ ДЕ....БИЛ

    08:56 07.04.2026

  • 28 Сталинка

    5 2 Отговор
    Каза тежката си дума

    09:05 07.04.2026

  • 29 ОБЯСНЯВАМ

    9 0 Отговор
    ПРОСТИЧКО КАТО ЗА ТЪПА.....НАРИ
    КВИТО В БЪЛГАРИЯ БОЛ
    СВЕТОВНИЯ ЕЛИТ ВИДЯ ЧЕ В НАРОДИТЕ В ЕВРОПА И САЩ СЕ ЗАВЪРТЯХА НЯКВИ ПАРИ
    И РЕШИХА ДА ИМ ГИ ОТКРАДНАТ
    НАЙ ЛЕСНО Е С ИНФЛАЦИЯ
    АЙДЕ ПЛАЩАЙТЕ ТЪП......АНАРИ

    09:10 07.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 като великденско яйце е

    2 0 Отговор
    да се моли . какво кряка . не и се разбира . надебеля като попеса .

    09:38 07.04.2026

  • 32 ФАКТ

    0 0 Отговор
    нэсэджзгзгт

    09:51 07.04.2026

  • 33 ТАКА ГЛЕДАТ МИРОПОМАЗАНИТЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    НА ПАСМИ...НАТА КОЯТО ГИ Е ИЗБРАЛА
    И СА ПРАВИ
    СОРОСОИДНИЯ ПЛАНКТОН НЕ ЗАСЛУЖАВА УВАЖЕНИЕ

    10:09 07.04.2026

  • 34 Прям

    2 0 Отговор
    И без война , прогнозния ръстеж не превишава годишната инфлация- реално всичко е заблуда. Човечеството се насити на лъжи

    10:11 07.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 2020

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Верно ли бе":

    Жената си казва в прав текст -войната е бизнес!!!!

    13:00 07.04.2026