Директорът на МВФ: Краят на войната в Иран не е достатъчен

Войната в Близкия изток ще доведе до по-висока инфлация и забавяне на глобалния растеж, заяви пред Ройтерс директорът на Международния валутен фонд (МВФ) в навечерието на новата прогноза за световната икономика, която световната финансова институция планира да публикува следващата седмица.

Дори и конфликтът да бъде бързо разрешен, МВФ ще намали прогнозите си за икономическия растеж и ще повиши прогнозата си за инфлацията, заяви Кристалина Георгиева, управляващ директор на МВФ.

Очаква се МВФ да публикува редица сценарии в предстоящия си доклад "Световни икономически перспективи", който трябва да излезе на 14 април. Фондът даде сигнал за възможно понижение на прогнозите в публикация в блога си от 30 март, като посочи асиметричния шок от войната и по-строгите финансови условия. Без войната МВФ очакваше леко повишение на прогнозата си за глобален растеж от 3,3% през 2026 г. и 3,2% през 2027 г.

"Вместо това всички пътища сега водят към по-високи цени и по-бавен растеж", казва Георгиева.

Войната е свила глобалното предлагане на петрол с 13%, казва тя, което се отразява на доставките на петрол и газ и на свързаните с тях вериги за доставки, като хелий и торове.

Дори бързото прекратяване на военните действия и сравнително бързото възстановяване ще доведат до "относително малка" ревизия надолу на прогнозата за растежа и ревизия нагоре на прогнозата за инфлацията, казва тя. Ако войната се проточи, ефектът върху инфлацията и растежа ще бъде по-голям.