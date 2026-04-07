15 ранени при удар с дрон по американска въздушна база в Кувейт

CBS News съобщава, че при ирански удар с дрон по въздушната база "Али Ал Салем" в Кувейт през нощта са били ранени 15 американци, като се позовава на двама американски служители.

Повечето от ранените вече са се върнали на служба, каза един от служителите.

Към 6 април 373 членове на американските въоръжени сили са били ранени във войната с Иран, съобщи говорител на Централното военно командване на САЩ - CENTCOM.