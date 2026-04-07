Новини
Свят »
Кувейт »
15 ранени при удар с дрон по американска въздушна база в Кувейт

15 ранени при удар с дрон по американска въздушна база в Кувейт

7 Април, 2026 08:45 2 373 34

  • сащ-
  • иран-
  • кувейт-
  • пентагон-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Повечето от ранените вече са се върнали на служба, каза един от служителите

15 ранени при удар с дрон по американска въздушна база в Кувейт - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

CBS News съобщава, че при ирански удар с дрон по въздушната база "Али Ал Салем" в Кувейт през нощта са били ранени 15 американци, като се позовава на двама американски служители.

Повечето от ранените вече са се върнали на служба, каза един от служителите.

Към 6 април 373 членове на американските въоръжени сили са били ранени във войната с Иран, съобщи говорител на Централното военно командване на САЩ - CENTCOM.


Кувейт
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 52 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 рамбо

    75 1 Отговор
    ние сме безсмъртни най-много само ранени.

    Коментиран от #10, #13

    08:47 07.04.2026

  • 2 На лов,

    62 1 Отговор
    риболов и война се лъже най-много !

    08:48 07.04.2026

  • 3 Скоро

    57 2 Отговор
    ислямските държави ще осъзнаят че обединени ще са по-силни срещу агресорите и вампирите на планетата...!

    08:49 07.04.2026

  • 4 Тия са безсмъртни

    70 0 Отговор
    Колко бомби, ракети и дронове..Самолети падат, авионосци горят...Радари изхвърчаха.... И фашистанците най-много да са ранени? Изобщо няма убити??? Абе тука има неква ала бала???

    Коментиран от #15

    08:49 07.04.2026

  • 5 Ташунко Сапа

    29 0 Отговор
    Масленко са. Още трябва.

    08:50 07.04.2026

  • 6 Мими Кучева🐕

    66 0 Отговор
    Гоуема работа са хамериканците!Само ги раняват,но въобще не умиргат!💋🤗🤣👍

    08:50 07.04.2026

  • 7 Пич

    62 2 Отговор
    Засега САЩ успяват да манипулират и укриват броя на загиналите си войници. Но при сухопътна операция това ще стане невъзможно!!!

    Коментиран от #9

    08:51 07.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Спас

    17 5 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Няма да има сухопътна операция, успокой се

    Коментиран от #18

    08:54 07.04.2026

  • 10 капитан хамерика

    29 1 Отговор

    До коментар #1 от "рамбо":

    Аз се порязах докато се бръснах с бластера.

    08:55 07.04.2026

  • 11 ЕДНИ СЕ ВЪРНАХА .....

    17 0 Отговор
    .....ДРУГИ ПОСЛЕДВАХА ....АРТЕМОНА.......

    08:57 07.04.2026

  • 12 Вашето мнение

    37 0 Отговор
    Докато зяпа холивудски бози паветното хич не се замисля, как освен че вражеските куршуми не го отцелват патроните на рамбо никога не свършват. С такива статии, автора разчита точно на паветните мозъчета.

    09:01 07.04.2026

  • 13 Безсмъртни

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "рамбо":

    са само Лили Иванова и шотландския боец,.,..!всички останали сме смъртни....!

    09:09 07.04.2026

  • 14 Хахаха хахаха

    23 1 Отговор
    Господарите никога не умират тех само ги раняват. 😂😂😂🤭🤭

    09:09 07.04.2026

  • 15 Точно тива

    26 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тия са безсмъртни":

    Си мислех и аз - ние едно време, при игра на фунийки, повече пострадали имахме.

    09:11 07.04.2026

  • 16 БеГемот

    9 1 Отговор
    Това е последният дрон....

    09:12 07.04.2026

  • 17 Това "спасяване" на пилота е блъф!

    22 0 Отговор
    Цялата операция е била за да търсят и отвлекат урана! Но операцията се провалила. Дори вероятно не е имало такъв пилот, който да търсят, а постановка!
    F15 е бил свален на близо 50 от мястото за което се разиграва случката. И то на високо плато,
    Дори Тръмп на пресконференцията заяви че самолети на САЩ са кръжали на различни отдалечени едно от друго места на ниска височина уж за заблуда, а всъщност са търсили урана, Накрая при бягството си са взривили два самолета уж иранците да не ги изкопират, пък Тръмп се изпусна че били стари! А всъщност е защото са носили екипиривката нужна за отвличането на урана.

    Коментиран от #19

    09:22 07.04.2026

  • 18 Пич

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "Спас":

    Спасее, изказал си толкова умствено маломощно предположение, че веднага се вижда, че си на бащина издръжка и Гогле образование !!!

    09:27 07.04.2026

  • 19 Дори се плюнчеше, че някой

    14 0 Отговор

    До коментар #17 от "Това "спасяване" на пилота е блъф!":

    уж издал в интернет, че "имало втори пилот който не бил спасен":) Не се знаело кой, но че щял да го открие и накаже:)
    Те така ли стават тия работи? Ми всеки може да напише такова нещо дори аз ако искам.
    Партенката е пусната с цел да заблудят, че търсят уж "пилота" а не урана! Пилот с цяла армия и 100 самолета и хеликоптери не се търси.

    Коментиран от #20

    09:33 07.04.2026

  • 20 Нужно им е било да измислят

    13 0 Отговор

    До коментар #19 от "Дори се плюнчеше, че някой":

    обяснение за заблуда, защо всичките самолети летят на толкова ниска височина. Трик на службите.
    А сега Тъмп обяснява жалкия провал с "исторически успех" и медиите кълват ли кълват,

    09:42 07.04.2026

  • 21 Хехе

    14 0 Отговор
    Много железни са тия янки, само ранявания, никакви ковчези.

    09:43 07.04.2026

  • 22 така ще е

    14 0 Отговор
    От крадлив и лъжлив бандера нищо не става, най-малко защитник от ирански дронове. Xaк да им е на краварите и арабите, че повярваха на киевския наркоман предрусал.

    Коментиран от #26

    09:45 07.04.2026

  • 23 Хохо Бохо

    17 1 Отговор
    Леко ранените ясно, кажете колко са тежко ранени и колко убиете. Щото така стадото кравофили остава с впечатление, че иранците стрелят със захарен памук

    09:45 07.04.2026

  • 24 Детствен 60г. русофил

    1 7 Отговор
    А колко чалмирани заедно с женичките си и камилите са “РАНЕНИ“

    09:47 07.04.2026

  • 25 Копейка

    4 3 Отговор
    Слава на Алах

    09:49 07.04.2026

  • 26 Тичай

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "така ще е":

    Да целуваш корана

    Коментиран от #27

    09:50 07.04.2026

  • 27 Детствен 60г. русофил

    4 6 Отговор

    До коментар #26 от "Тичай":

    Как да го целуне като целия коран му е наврян дълбоко, дълбоко на едно тъмно място.

    09:54 07.04.2026

  • 28 Гост

    4 0 Отговор
    Хубавото е, че само ги раняват американците по базите. Няма жертви

    10:09 07.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 гост

    5 0 Отговор
    Тези трябва да се елеминират където ги видят.Никой не ги еканил там!

    10:13 07.04.2026

  • 31 Борислав

    2 0 Отговор
    Защо никой не напада иранската база в Мексико?

    Коментиран от #33

    11:25 07.04.2026

  • 32 Иван

    0 0 Отговор
    Не е трябвало да бъдат изваждани от служба..

    12:06 07.04.2026

  • 33 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Борислав":

    Защо никой не напада израелската база в Киев?

    12:07 07.04.2026

  • 34 Абе тия да не са гумени?

    0 0 Отговор
    Всеки път леко ранени......

    13:12 07.04.2026