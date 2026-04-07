Заканите на Тръмп към Иран: "катастрофа за целия свят"

7 Април, 2026 23:00 3 605 46

Американският президент Тръмп всеки ден постваше в своята онлайн платформа Truth Social различни изявления – част от които с доста обидни и войнствени думи - факт, който предизвика критики и в САЩ

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Смут и объркване предизвикаха крайните изказвания на американския президент Тръмп през уикенда и заплахите, които той отправи към Иран. Външнополитически експерт дори говори за възможна „катастрофа за целия свят".

Традиционното състезание с великденски яйца в градината на Белия дом, както и целите великденски празници в САЩ бяха помрачени от войната в Близкия изток. Американският президент Тръмп всеки ден постваше в своята онлайн платформа Truth Social различни изявления – част от които с доста обидни и войнствени думи - факт, който предизвика критики и в САЩ.

Неговата пресконференция в понеделник (6.4.) наля още масло в огъня, отбелязва германската обществена медия АРД. Тръмп даде на режима в Иран срок до 20 часа източно време (3 часа българско време в сряда) да отвори за корабоплаване Ормузкия проток и да сключи с него споразумение, които е „приемливо" от негова гледна точка.

Тръмп отново плаши с унищожение

Ако това не се случи, Тръмп за пореден път заплаши Иран с драстични последствия: „Имаме план, основан на силата на нашите въоръжени сили. До утре в полунощ всеки мост в Иран ще бъде разрушен, всяка електроцентрала ще бъде изведена от строя, ще пламне, ще експлодира и никога повече няма да може да бъде използвана". Тръмп говореше за „тотално унищожение до полунощ“, което щяло да бъде извършено в рамките на четири часа, „ако го поискаме".

Ако САЩ наистина атакуват граждански електроцентрали, според критиците Тръмп би извършил военни престъпления. Това обаче не тревожи американския президент, той явно не се притеснява от подобно нещо.

"Катастрофа за целия свят"

Ричард Хаас от аналитичния център „Съвет за външни отношения“ изрази в интервю за радиостанция NPR надежда, че изявленията на Тръмп са само заплахи, целящи да подобрят шансовете на САЩ за преговори. „Ако това наистина се осъществи, според мен то би представлявало катастрофа – не само за Иран, но и за страните в региона, за САЩ и за целия свят“, заяви Хаас.

Ормузкият проток тогава ще си остане непроходим, а ядрената опасност от Иран няма да бъде успешно преодоляна. „Всичко, което бихме постигнали по този начин, е още по-голяма и още по-разрушителна война – трябва да останем реалисти в това отношение.“

Доналд Тръмп говори почти 90 минути в Белия дом, като отправяше заплахи, хвалеше собствените си въоръжени сили и за пореден път обвини редица страни, че не подкрепят САЩ във войната или го правят прекалено късно. В този ред на мисли бяха споменати Австралия, Южна Корея, Япония и Германия, както и НАТО, чийто генерален секретар Марк Рюте пристига във Вашингтон в сряда. Тръмп за пореден път нарече Алианса „книжен тигър".

Конфликтът с НАТО

Тръмп заяви, че конфликтът с НАТО е започнал, защото съюзниците не искали да дадат на САЩ Гренландия. След това президентът прекрати пресконференцията и отказа да отговори на задаваните журналистически въпроси.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Каун

    3 32 Отговор
    Да се трепат ние сме далече.Не ми дреме.

    Коментиран от #41

    23:04 07.04.2026

  • 3 Хлът хлът хлът

    42 2 Отговор
    Тръмп всеки ден се вкарва в капана на собствените си изявления.

    23:04 07.04.2026

  • 4 Людмил

    33 2 Отговор
    Стига плашил гаргите

    23:04 07.04.2026

  • 5 А50

    24 0 Отговор
    По предложение на Пакистан Тръмп ще обмисля нова отсрочка за 2 седмици, но според мен вече е взел решение. Това е за отвличане на вниманието на Иран

    23:04 07.04.2026

  • 6 Всяка Империя има една и съща съдба

    58 6 Отговор
    Жалко за САЩ - някога бяха символ на свобода....

    Коментиран от #16

    23:12 07.04.2026

  • 7 Само питам

    50 8 Отговор
    Някой може ли да ми обясни каква е разликата между Тръмп и Хитлер?

    Коментиран от #9, #24, #27, #33

    23:14 07.04.2026

  • 8 Ами

    31 2 Отговор
    Въпреки че Тръмп изгони 12 генерала от Пентагона,
    едва ли останалите ще му се вържат на акъла.
    А и Иран вече го уволни :)

    23:21 07.04.2026

  • 9 Уникално

    9 30 Отговор

    До коментар #7 от "Само питам":

    Щом сам не можеш да си обясниш значи няма смисъл. Виж Путин и режима му, той е с всички белези на фашизиран режим. Попрочети и за фишзма

    Коментиран от #21

    23:22 07.04.2026

  • 10 Уникално

    13 17 Отговор
    Че Тръмп е идиот няма съмнение, в същото време ме иранския режим е терористичен, терористичен е!

    Коментиран от #23

    23:25 07.04.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    25 4 Отговор
    Републиканците ако не се отърват скоростно от тръмпета няма да видят власт и след 100 години - а демократите са изцяло побъркана пасмина фашаги! Един идиот може да съсипе много!

    23:25 07.04.2026

  • 12 Който гроб копае другиму

    17 1 Отговор
    сам в него пада...

    Този път няма да има Хепи Енд.

    Онли ЕНД...

    23:28 07.04.2026

  • 13 Ами прав е Тръмп!

    6 21 Отговор
    В кое не е прав?

    Коментиран от #37

    23:29 07.04.2026

  • 14 Тръмп е същата Будала като Путин

    6 13 Отговор
    И двамата са за публично линчуване като Мусолини
    Кадафи и Садам

    23:31 07.04.2026

  • 15 УВОЛНЕН !!!

    26 2 Отговор
    Чичо Дончо много скоро собствения ти народ ще те уволни окончателно от политиката.

    23:32 07.04.2026

  • 16 Будител

    21 1 Отговор

    До коментар #6 от "Всяка Империя има една и съща съдба":

    То и Европа беше символ на свебода. И в България имаше свобода на словото. Всичко остана във времето преди короната.Световният ред от фантастичните филми започва да става все по реален

    23:40 07.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ТРЪМПИСТА

    27 3 Отговор
    Е луд..за УСМИРИТЕЛНА РИЗА Е ЗАЕДНО С НЕТАНЯУ...ВОЕННОПРЕСТЪПНИКА...

    23:49 07.04.2026

  • 19 Даниел Немитов

    26 0 Отговор
    Човек, който няма чувство за самоконтрол в никакъв случай не трябва да заема ръководни длъжности!

    23:49 07.04.2026

  • 20 си дзън

    4 7 Отговор
    Нищо няма да стане. Дончо е пъзльо като Путин.

    23:51 07.04.2026

  • 21 РЕАЛИСТ

    25 3 Отговор

    До коментар #9 от "Уникално":

    Ами, доста съм чел за фашизма. Дори и на Жельо Желев " Фашизмът" ми е на лавицата. Хайде освети ме, какво общо има Путин с фашизма. Сещам се само за едно. Баща му е воювал Втората световна и е останал инвалид. Иначе глупостите ви , край нямат.

    Коментиран от #32, #45

    23:54 07.04.2026

  • 22 ТОЗИ ПАЛЯЧО

    28 2 Отговор
    ДОВЧЕРА ГО МИСЛХА ЗА УМЕН И ТАРИКАТ,А ТОЙ СЕ ОКАЗА ПОРЕДНИЯ АМЕИКАНСКИ ДЕБИЛ И ТЪПАК.

    00:00 08.04.2026

  • 23 Смешник

    20 2 Отговор

    До коментар #10 от "Уникално":

    Какъв терористичен акт са извършели Иран

    00:13 08.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 прогноза

    17 2 Отговор
    Тръмп ми се види,че няма да дочака златния долар с неговия лик. Или ще е в затвора и ще я отменят или ще се пукне от толкова надуване. Както се пееше в детската песен: Балонът се надува,...

    00:32 08.04.2026

  • 27 а между

    3 6 Отговор

    До коментар #7 от "Само питам":

    тия двамата и путлер има ли разлика?

    00:39 08.04.2026

  • 28 Истинско обещание 🇮🇷

    12 0 Отговор
    Кво му се връзвате на тоя дърт изкуфял на.с.ран ционист педофил на Епщайн ... целия свят да си отрежат контактите с него и всички държави на света да изгонят американските посланици,бази консулства и т н ..Нека Америка да се почувства веднъж в тоя живот аутсайдер...нека тази ционистка сатанинска терористична държава разбере че не е никъде фактор и че не може да се меси никъде ..нека си изядът оръжията и бомбите ..никакви търговски дейности с тях ..никакво френско вино или шампанско или европейски стоки...да си пият утайките и фалшивото уиски да си ядът царевицата с ГМО и ще видите как след 10 г ще са по зле и от Северна Корея

    01:03 08.04.2026

  • 29 Дада

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "РЕАЛИСТ":

    А ти от кой пол си ?

    01:05 08.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Казуар

    3 14 Отговор

    До коментар #21 от "РЕАЛИСТ":

    Общото на Путин с фашизма е ограничаване на словото и изпращане в Сибир, бомбардиране на топлофикациите и електроразпределителните предприятия при минус 20 градуса.

    Коментиран от #44

    01:11 08.04.2026

  • 33 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    2 7 Отговор

    До коментар #7 от "Само питам":

    Огромна
    Но самият факт че поставяш този въпрос говори що за комунистическо антибългарски ЛА..ЙНО си ти !

    01:22 08.04.2026

  • 34 Отлага се за две седмици

    11 1 Отговор
    Някои спечелиха милиони току що на борсата.

    01:44 08.04.2026

  • 35 Един

    9 0 Отговор
    Рижото хю.не си най-обикновен измамник, какъвто е бил през целият си живот. Борсовите измами винаги са били основната му цел, когато стане президент. И нищо повече.

    01:53 08.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 знаещия

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ами прав е Тръмп!":

    много правилно казано

    02:23 08.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 И кои

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Българин":

    са тия “законни американски интереси”?!

    05:17 08.04.2026

  • 41 Пъпеш

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Каун":

    Да,ама ония ,,паркираните"военни американски самолети на гражданското ни летище...?!
    Че и нотата на Иран,във връзка с тях...?!
    Ко праЙм?!
    Мммм...?!

    05:57 08.04.2026

  • 42 До къде стигна

    2 1 Отговор
    светът! Стана заложник на един изкуфял старец, който се докопа до властта най-мощната държава на планетата! Не зная до къде може да стигне този индивид, но онова, което става все по-ясно е, че няма да си изкара пълния мандат и го грози позорен импийчмънт... С глупостите, които върши, си спечели неодобрението на болшинството американски граждани, които едва ли ще го търпят още три години... Да не говорим, че и светът ще си отдъхне, ако тоя се махне от белия вигвам във Вашингтон...

    07:10 08.04.2026

  • 43 Тръмп

    0 0 Отговор
    е на верната страна, но не само затова е велик !...

    09:17 08.04.2026

  • 44 дето

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Казуар":

    го пишеш му викат военна стратегия и тактика, фашизмът е нещо друго .

    09:24 08.04.2026

  • 45 "Фашизмът"

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "РЕАЛИСТ":

    на желю неслучайно казват е плагиатство. Той самият разбра какво е чак след като се случиха нежелано преломни събития наоколо, включително нему.....

    09:31 08.04.2026

  • 46 Калин

    0 0 Отговор
    Не ни занимавайте с ционисти, евроатлантици, психопати и педофили. Изобщо не ни интересуват тези изроди.
    В задокеанския обор няма положителни герои, всички са боклуци и винаги са били такива, цялата им държава е сметище от боклуци.

    10:24 08.04.2026