Заканите на Тръмп към Иран: "катастрофа за целия свят"

Смут и объркване предизвикаха крайните изказвания на американския президент Тръмп през уикенда и заплахите, които той отправи към Иран. Външнополитически експерт дори говори за възможна „катастрофа за целия свят".
Традиционното състезание с великденски яйца в градината на Белия дом, както и целите великденски празници в САЩ бяха помрачени от войната в Близкия изток. Американският президент Тръмп всеки ден постваше в своята онлайн платформа Truth Social различни изявления – част от които с доста обидни и войнствени думи - факт, който предизвика критики и в САЩ.
Неговата пресконференция в понеделник (6.4.) наля още масло в огъня, отбелязва германската обществена медия АРД. Тръмп даде на режима в Иран срок до 20 часа източно време (3 часа българско време в сряда) да отвори за корабоплаване Ормузкия проток и да сключи с него споразумение, които е „приемливо" от негова гледна точка.
Тръмп отново плаши с унищожение
Ако това не се случи, Тръмп за пореден път заплаши Иран с драстични последствия: „Имаме план, основан на силата на нашите въоръжени сили. До утре в полунощ всеки мост в Иран ще бъде разрушен, всяка електроцентрала ще бъде изведена от строя, ще пламне, ще експлодира и никога повече няма да може да бъде използвана". Тръмп говореше за „тотално унищожение до полунощ“, което щяло да бъде извършено в рамките на четири часа, „ако го поискаме".
Ако САЩ наистина атакуват граждански електроцентрали, според критиците Тръмп би извършил военни престъпления. Това обаче не тревожи американския президент, той явно не се притеснява от подобно нещо.
"Катастрофа за целия свят"
Ричард Хаас от аналитичния център „Съвет за външни отношения“ изрази в интервю за радиостанция NPR надежда, че изявленията на Тръмп са само заплахи, целящи да подобрят шансовете на САЩ за преговори. „Ако това наистина се осъществи, според мен то би представлявало катастрофа – не само за Иран, но и за страните в региона, за САЩ и за целия свят“, заяви Хаас.
Ормузкият проток тогава ще си остане непроходим, а ядрената опасност от Иран няма да бъде успешно преодоляна. „Всичко, което бихме постигнали по този начин, е още по-голяма и още по-разрушителна война – трябва да останем реалисти в това отношение.“
Доналд Тръмп говори почти 90 минути в Белия дом, като отправяше заплахи, хвалеше собствените си въоръжени сили и за пореден път обвини редица страни, че не подкрепят САЩ във войната или го правят прекалено късно. В този ред на мисли бяха споменати Австралия, Южна Корея, Япония и Германия, както и НАТО, чийто генерален секретар Марк Рюте пристига във Вашингтон в сряда. Тръмп за пореден път нарече Алианса „книжен тигър".
Конфликтът с НАТО
Тръмп заяви, че конфликтът с НАТО е започнал, защото съюзниците не искали да дадат на САЩ Гренландия. След това президентът прекрати пресконференцията и отказа да отговори на задаваните журналистически въпроси.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Каун
Коментиран от #41
23:04 07.04.2026
3 Хлът хлът хлът
23:04 07.04.2026
4 Людмил
23:04 07.04.2026
5 А50
23:04 07.04.2026
6 Всяка Империя има една и съща съдба
Коментиран от #16
23:12 07.04.2026
7 Само питам
7 Само питам
23:14 07.04.2026
8 Ами
едва ли останалите ще му се вържат на акъла.
А и Иран вече го уволни :)
23:21 07.04.2026
9 Уникално
До коментар #7 от "Само питам":Щом сам не можеш да си обясниш значи няма смисъл. Виж Путин и режима му, той е с всички белези на фашизиран режим. Попрочети и за фишзма
Коментиран от #21
23:22 07.04.2026
10 Уникално
Коментиран от #23
23:25 07.04.2026
11 ДрайвингПлежър
23:25 07.04.2026
12 Който гроб копае другиму
Този път няма да има Хепи Енд.
Онли ЕНД...
23:28 07.04.2026
13 Ами прав е Тръмп!
Коментиран от #37
23:29 07.04.2026
14 Тръмп е същата Будала като Путин
Кадафи и Садам
23:31 07.04.2026
15 УВОЛНЕН !!!
23:32 07.04.2026
16 Будител
До коментар #6 от "Всяка Империя има една и съща съдба":То и Европа беше символ на свебода. И в България имаше свобода на словото. Всичко остана във времето преди короната.Световният ред от фантастичните филми започва да става все по реален
23:40 07.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ТРЪМПИСТА
23:49 07.04.2026
19 Даниел Немитов
23:49 07.04.2026
20 си дзън
23:51 07.04.2026
21 РЕАЛИСТ
До коментар #9 от "Уникално":Ами, доста съм чел за фашизма. Дори и на Жельо Желев " Фашизмът" ми е на лавицата. Хайде освети ме, какво общо има Путин с фашизма. Сещам се само за едно. Баща му е воювал Втората световна и е останал инвалид. Иначе глупостите ви , край нямат.
Коментиран от #32, #45
23:54 07.04.2026
22 ТОЗИ ПАЛЯЧО
00:00 08.04.2026
23 Смешник
До коментар #10 от "Уникално":Какъв терористичен акт са извършели Иран
00:13 08.04.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 прогноза
00:32 08.04.2026
27 а между
До коментар #7 от "Само питам":тия двамата и путлер има ли разлика?
00:39 08.04.2026
28 Истинско обещание 🇮🇷
01:03 08.04.2026
29 Дада
До коментар #25 от "РЕАЛИСТ":А ти от кой пол си ?
01:05 08.04.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Казуар
До коментар #21 от "РЕАЛИСТ":Общото на Путин с фашизма е ограничаване на словото и изпращане в Сибир, бомбардиране на топлофикациите и електроразпределителните предприятия при минус 20 градуса.
Коментиран от #44
01:11 08.04.2026
33 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
До коментар #7 от "Само питам":Огромна
Но самият факт че поставяш този въпрос говори що за комунистическо антибългарски ЛА..ЙНО си ти !
01:22 08.04.2026
34 Отлага се за две седмици
01:44 08.04.2026
35 Един
01:53 08.04.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 знаещия
До коментар #13 от "Ами прав е Тръмп!":много правилно казано
02:23 08.04.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 И кои
До коментар #17 от "Българин":са тия “законни американски интереси”?!
05:17 08.04.2026
41 Пъпеш
До коментар #2 от "Каун":Да,ама ония ,,паркираните"военни американски самолети на гражданското ни летище...?!
Че и нотата на Иран,във връзка с тях...?!
Ко праЙм?!
Мммм...?!
05:57 08.04.2026
42 До къде стигна
07:10 08.04.2026
43 Тръмп
09:17 08.04.2026
44 дето
До коментар #32 от "Казуар":го пишеш му викат военна стратегия и тактика, фашизмът е нещо друго .
09:24 08.04.2026
45 "Фашизмът"
До коментар #21 от "РЕАЛИСТ":на желю неслучайно казват е плагиатство. Той самият разбра какво е чак след като се случиха нежелано преломни събития наоколо, включително нему.....
09:31 08.04.2026
46 Калин
В задокеанския обор няма положителни герои, всички са боклуци и винаги са били такива, цялата им държава е сметище от боклуци.
10:24 08.04.2026