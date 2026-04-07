Заканите на Тръмп към Иран: "катастрофа за целия свят"

Смут и объркване предизвикаха крайните изказвания на американския президент Тръмп през уикенда и заплахите, които той отправи към Иран. Външнополитически експерт дори говори за възможна „катастрофа за целия свят".

Традиционното състезание с великденски яйца в градината на Белия дом, както и целите великденски празници в САЩ бяха помрачени от войната в Близкия изток. Американският президент Тръмп всеки ден постваше в своята онлайн платформа Truth Social различни изявления – част от които с доста обидни и войнствени думи - факт, който предизвика критики и в САЩ.

Неговата пресконференция в понеделник (6.4.) наля още масло в огъня, отбелязва германската обществена медия АРД. Тръмп даде на режима в Иран срок до 20 часа източно време (3 часа българско време в сряда) да отвори за корабоплаване Ормузкия проток и да сключи с него споразумение, които е „приемливо" от негова гледна точка.

Тръмп отново плаши с унищожение

Ако това не се случи, Тръмп за пореден път заплаши Иран с драстични последствия: „Имаме план, основан на силата на нашите въоръжени сили. До утре в полунощ всеки мост в Иран ще бъде разрушен, всяка електроцентрала ще бъде изведена от строя, ще пламне, ще експлодира и никога повече няма да може да бъде използвана". Тръмп говореше за „тотално унищожение до полунощ“, което щяло да бъде извършено в рамките на четири часа, „ако го поискаме".

Ако САЩ наистина атакуват граждански електроцентрали, според критиците Тръмп би извършил военни престъпления. Това обаче не тревожи американския президент, той явно не се притеснява от подобно нещо.

"Катастрофа за целия свят"

Ричард Хаас от аналитичния център „Съвет за външни отношения“ изрази в интервю за радиостанция NPR надежда, че изявленията на Тръмп са само заплахи, целящи да подобрят шансовете на САЩ за преговори. „Ако това наистина се осъществи, според мен то би представлявало катастрофа – не само за Иран, но и за страните в региона, за САЩ и за целия свят“, заяви Хаас.

Ормузкият проток тогава ще си остане непроходим, а ядрената опасност от Иран няма да бъде успешно преодоляна. „Всичко, което бихме постигнали по този начин, е още по-голяма и още по-разрушителна война – трябва да останем реалисти в това отношение.“

Доналд Тръмп говори почти 90 минути в Белия дом, като отправяше заплахи, хвалеше собствените си въоръжени сили и за пореден път обвини редица страни, че не подкрепят САЩ във войната или го правят прекалено късно. В този ред на мисли бяха споменати Австралия, Южна Корея, Япония и Германия, както и НАТО, чийто генерален секретар Марк Рюте пристига във Вашингтон в сряда. Тръмп за пореден път нарече Алианса „книжен тигър".

Конфликтът с НАТО

Тръмп заяви, че конфликтът с НАТО е започнал, защото съюзниците не искали да дадат на САЩ Гренландия. След това президентът прекрати пресконференцията и отказа да отговори на задаваните журналистически въпроси.