Могат ли САЩ наистина да напуснат НАТО?

Могат ли САЩ наистина да напуснат НАТО?

7 Април, 2026 21:02 1 919 22

Военният алианс е създаден през 1949 година с две основни цели - възпиране на Съветския съюз и гарантиране на обща защита при голяма заплаха, подобна на тази от нацистка Германия

Deutsche Welle
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Доналд Тръмп вече многократно заяви, че сериозно обмисля да изтегли САЩ от НАТО. Може ли обаче да го направи? Ето фактите:

Когато и да настъпи краят на войната в Иран, това ще отвори една нова много сериозна тема за САЩ и Европа, която Доналд Тръмп вече постави във фокуса - бъдещето на членството на страната му в НАТО.

Може ли Тръмп да бъде спрян

Тръмп вече многократно заяви, че сериозно обмисля да изтегли САЩ от военния съюз, който определи като "книжен тигър". Може ли обаче да го направи?

През 2023 година Конгресът прие закон, според който подобно решение може да бъде взето с одобрението на две трети от сенаторите. Републиканците не разполагат с такова мнозинство, а сред вносителите на закона беше и сегашният външен министър Марко Рубио.

Към днешна дата обаче Рубио също говори за това, че САЩ трябва да преосмислят "отношенията си с НАТО". А Доналд Тръмп вече е демонстрирал, че може да заобикаля правилата. Интервенцията в Иран е пример за това - той я започна, без да получи одобрение от Конгреса, както изисква Законът за военните правомощия от 1973 година.

Ако Тръмп все пак предприеме опит да изтегли САЩ от НАТО без одобрение от Конгреса, въпросът вероятно ще отиде в съда.

Но дори и да не започне процедура по изтеглянето на САЩ от НАТО, американският президент може сериозно да навреди на военния съюз, отбелязва в тази връзка "Политико".

Срив на доверието

Реториката на Тръмп спрямо НАТО е всичко друго, но не и приятелска. Наскоро той определи Алианса като "книжен тигър" и подчерта, че дори Путин знаел това. През годините Тръмп наложи дихотомия в говоренето за НАТО - "ние" и "вие", т.е. Щатите и всички останали държави, които са част от организацията. Американският президент заплаши, че ще разреши на "Русия да прави каквото си иска" с държавите, които не повишат разходите си за отбрана, и остро нападна Испания, която първа отказа да предостави въздушните си бази за удари срещу Иран. Подобни изказвания "накърняват доверието в отбранителната и възпираща роля на НАТО", коментира пред "Политико" Герлинде Нихус, която дълги години е работила за НАТО.

Доналд Тръмп многократно е изразявал съмнения, че другите държави ще защитават САЩ, ако се наложи, а отказът за участие в конфликта с Иран още повече подсили тези нападки. В същото време САЩ продължават да са единствената държава в света, в чиято подкрепа е бил активиран член 5 от Североатлантическия договор - държавите от НАТО години наред подкрепяха активно американската офанзива в Афганистан.

Вашингтон може да блокира работата на НАТО

Представителите на Вашингтон са в състояние сериозно да саботират работата на НАТО, където решенията се взимат с единодушие. Това вече се случва, като се блокират доклади по теми като климатичните промени и сигурността, разкриват източници на "Политико".

Американците може да откажат и да плащат годишните си вноски, които представляват около 15% от бюджета на Алианса. А това сериозно би натоварило европейските държави и Канада.

Изтегляне на американските войници от Европа

Военният алианс е създаден през 1949 година с две основни цели - възпиране на Съветския съюз и гарантиране на обща защита при голяма заплаха, подобна на тази от нацистка Германия.

За целта към 2026 година на Стария континент са разположени над 80 000 американски войници в повече от 30 бази. Ако САЩ започнат да нарушават ангажиментите си по договора и изтеглят свои войници от Европа, европейските съюзници ще трябва да запълнят липсите. Това обаче е малко вероятно - американските бази са необходими на Вашингтон за операции като тази в Иран, в която ролята на разположената в Германия база Рамщайн например е ключова.

Но най-важен за Европа си остава ядреният чадър, който САЩ е разтворил над Стария континент. В последните месеци обаче активно се говори за осигуряване на обща европейска ядрена защита от страна на Франция и Великобритания.

Меко изтегляне от Алианса

Тръмп може да преустанови ангажимента на Вашингтон и без формално да изтегля страната си от НАТО. САЩ биха могли да бойкотират срещите на НАТО или да оттеглят делегацията си, както и да не участват в четиригодишното военно планиране. В тази връзка кратка историческа справка: през 1966 г. френският президент Шарл де Гол напусна интегрираното командване на НАТО, както направи за кратко и Гърция през 1974 година.

На практика обаче в случая със САЩ това би опустошило Алианса, отбелязва пред "Политико" военният експерт Ед Арнолд, който също е работил за организацията. Предвид сравнително централната роля на Вашингтон това вероятно би означавало изтегляне на всички американски войски в НАТО.

Последната опция - пълно изтегляне на САЩ от НАТО - все още се смята за малко вероятна, включително сред дипломатическите среди, заключава "Политико".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не, но

    19 3 Отговор
    могат да го разтурят и така ще го напуснат

    21:04 07.04.2026

  • 2 хаха

    14 1 Отговор
    Много важно. 15% от бюджета на НАТО е вноската на добичетата.

    21:04 07.04.2026

  • 3 И още как!

    7 2 Отговор
    Що да бъдат хулигана на лондонсити?
    Тръмп им разби - английски мозъци зад американски мускули?
    Колко пъти да ви каже?!

    21:05 07.04.2026

  • 4 БЕЗ НАТЮ ИМАХМЕ АРМИЯ

    18 3 Отговор
    Със НАТЮ само ТАГАРЕНКО и компания забогатяха, а армия нямаме.

    Коментиран от #7, #17

    21:06 07.04.2026

  • 5 хаха

    10 0 Отговор
    Хайде марш! И да не се връщат!

    Коментиран от #12

    21:07 07.04.2026

  • 6 Педофилското котило

    14 4 Отговор
    Да се оправя
    Начело с Рюте
    То е ясно-;тази отровна организация ще умре

    21:07 07.04.2026

  • 7 хаха

    4 13 Отговор

    До коментар #4 от "БЕЗ НАТЮ ИМАХМЕ АРМИЯ":

    Нищо не си имал цигойнър лъжлив! От край време сте едни безполезни лигави кашавари.

    Само храните малцинствата, защото сте бАклуци като тях.

    21:09 07.04.2026

  • 8 Да,бе

    11 2 Отговор
    Ако им свирнат евреите ще напуснат и Северна Америка сащисаните...Щото са хегемон,та се не знае.

    21:14 07.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ми как го виждате Тръмп

    4 2 Отговор
    Да е в екип с нашмърканите от..купето
    Приятелчета на другото в Киев..
    Ха ха ха..
    Натювци , лелеее.., от сой..
    Ясен показател за организацийката

    21:19 07.04.2026

  • 12 Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "хаха":

    Слава на големият на великият Тръмп. 🇮🇱🇺🇲🇮🇱🇺🇲

    21:19 07.04.2026

  • 13 През ...

    8 1 Отговор
    През у- я ми е дали ще напуснат НАТЮ.

    21:28 07.04.2026

  • 14 Боко

    4 0 Отговор
    Дойче 💩💩💩 само на вашите собственици им дреме за натю🤮 да се разтура и да се приключва с тая мъкааа🪦👍👌

    21:30 07.04.2026

  • 15 стига сте слагали

    4 0 Отговор
    Нааканите глупости на тази медия на педофилите и терористите МОЛЯ!

    21:32 07.04.2026

  • 16 И МЕНЕ КО

    0 0 Отговор
    МА ИНТЕРЕСУВА
    НЕКВИ ПЕДА....ЛИ ХЕМ ИСКАТ ДА СА КЕФЯТ ХЕМ ДА НЕ ПЛАТЯТ
    АМИ НЕМА КАК
    БЕЗПЛАТЕН КЕФ НЯМА
    АЙДЕ ИЛИ КИНТИТЕ ИЛИ ДИГАЙ ГАЩИТЕ И ПЪТЯ

    21:44 07.04.2026

  • 17 И каква армия си имал бе..

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "БЕЗ НАТЮ ИМАХМЕ АРМИЯ":

    Мамул?, войници за две години по задължение, и една армия от хрантутници, фатмаци и офицери които много от тях едвам си връзваха сами обувките, повечето безполезни заплатаджии.

    21:53 07.04.2026

  • 18 Ами

    3 0 Отговор
    НАТО е създадено да държи СССР (Русия) вън, САЩ вътре а Германия долу.
    Думите са на лорд Хейстингс Исмей първият генерален секретар на НАТО.
    Така, че не ни обяснявайте за какво в създадено НАТО :)

    21:54 07.04.2026

  • 19 ЦИРК

    1 0 Отговор
    Аз лично се отказах да чакам ДЗ да напишат смисленна и умна статия. Даже продължават да копаят дъното като навсякъде из материала се споменава "Политико", и сега последно това статия на ДЗ ли е или на Политико ?

    А дали САЩ ще напуснат НАТО, поне на този етап от историята отговорът е по-скоро ДА от колкото НЕ. Разни болни мозъци налазили власт и политика в ЕС очеизвадно горят от желание да разпалят война НАТО срещу Русия. Това разбира се няма как да се хареса на САЩ, и не САЩ няма да защитават нито един съюзник от НАТО ако се стигне до подобна война с Русия. Освен другите цели в Иран, Тръмп много умело тества до колко солидарни са страните от алианса със САЩ, при положение че искаш САЩ да се бият за теб с Русия, нормално е САЩ да очаква от теб да се биеш срещу Иран. Е резултатът от "единството" се видя, следствието от резултата предстои. А след Иран, на САЩ въобще няма да им пука за близкия изток, те си имат цял континент над който да се съсредоточат, че даже и два такива, а ако броим и Гренландия, базата им в Германия е само разходи на вятъра.

    22:15 07.04.2026

  • 20 Хаген Дас

    0 0 Отговор
    Скоро няма да са желани никъде! Прав им път, и за НАТО не ме еб…е зс нищо не става!

    22:36 07.04.2026

  • 21 Това

    2 0 Отговор
    НАТО е създадено от САЩ и ще бъде разтурено от тях. Така беше и с Варшавския договор. Създаден бе от СССР и беше разпуснат от него. После и СССР се разпусна. Въпроса дали след НАТО ще се разтурят и те?

    22:42 07.04.2026

  • 22 Готов за бой

    0 0 Отговор
    Аз само ги чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Никакви Сащ и Нато не ме интересуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките или иранците 👊

    22:52 07.04.2026