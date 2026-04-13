Тръмп няма спиране, нападна и папа Лъв XIV: Трябва да ми благодари - избраха го, само за да се справят с мен ВИДЕО

13 Април, 2026 05:41, обновена 13 Април, 2026 05:48 956 9

Слабостта му по отношение на престъпността и ядрените оръжия не ми се нрави, коментира американският президент

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп остро критикува папа Лъв XIV, твърдейки, че главата на Ватикана е избран само благодарение на Съединените щати.

В публикация в Truth Social, държавният глава написа, че е недоволен от папата, който не одобрява нападението на САЩ срещу Венецуела.

„Лъв трябва да е благодарен, защото, както всички знаят, той беше зашеметяваща изненада. Той не беше в нито един списък с кандидати за папа, а Църквата го включи само защото е американец и смяташе, че това е най-добрият начин да се справи с президента Доналд Тръмп“, добави държавният глава.

„Ако не бях аз в Белия дом, Лъв нямаше да е във Ватикана. За съжаление, слабостта на Лъв по отношение на престъпността и ядрените оръжия не ми се нрави“, добави той.

На 11 април папа Лъв XIV произнесе антивоенна проповед в базиликата „Свети Петър“. „Този, който се отвръща от Бога, превръщайки себе си и властта си в ням, сляп и глух идол, се подчинява на смъртта. Стига самопоклонение и пари! Стига демонстрации на сила! Стига война!“ заяви папата.

Наблюдателите отбелязват, че папските проповеди съдържат „директни препратки“ към събития в Близкия изток и критики към администрацията на САЩ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 12340

    7 1 Отговор
    Мелания трябва да почне да му вари билки като Гинко билоба и бабини зъби!:))

    05:56 13.04.2026

  • 2 Сторми Даниелс

    2 2 Отговор
    Тези и двамата да ме праскали. Само Доналд обаче си плати.

    05:59 13.04.2026

  • 3 Ха ха ха. Пълна психиатрия.

    9 1 Отговор
    Дядката съвсем изплиска легена... Дали започнаха залаганията, кога Конгреса ще започне процедура по импийчмънт, на основата на 25 поправка?

    06:04 13.04.2026

  • 4 Ми........

    5 1 Отговор
    Не е добре човека ......ИПИЙЧМЪНТ !!!!!!

    06:08 13.04.2026

  • 5 Има ни пак

    7 1 Отговор
    Дойде понеделник и този дърт лудак започва да тормози всички с психарските си изяви. Трябва да се приеме закон за пределна възраст в политиката. Навсякъде по света.

    06:09 13.04.2026

  • 6 Краварите нямат ли читави млади хора

    2 1 Отговор
    Тия две партии и магарета да издигнат за президенти ще ги изберат !

    06:10 13.04.2026

  • 7 Папа Лъв XIV:

    1 1 Отговор
    Колкото повече ме плюе Тръмп толкова по-нагоре ми се вдига рейтинга. Така че да ме плюе още.

    06:13 13.04.2026

  • 8 нормален

    0 0 Отговор
    Чичо Дончо , надмина по сенилност Бай-Дън .

    06:18 13.04.2026

  • 9 оня с коня

    1 0 Отговор
    ей сега папата ще гоАНАТЕМОСА

    06:47 13.04.2026