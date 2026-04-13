Тръмп няма спиране, нападна и папа Лъв XIV: Трябва да ми благодари - избраха го, само за да се справят с мен ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп остро критикува папа Лъв XIV, твърдейки, че главата на Ватикана е избран само благодарение на Съединените щати.

В публикация в Truth Social, държавният глава написа, че е недоволен от папата, който не одобрява нападението на САЩ срещу Венецуела.

„Лъв трябва да е благодарен, защото, както всички знаят, той беше зашеметяваща изненада. Той не беше в нито един списък с кандидати за папа, а Църквата го включи само защото е американец и смяташе, че това е най-добрият начин да се справи с президента Доналд Тръмп“, добави държавният глава.

„Ако не бях аз в Белия дом, Лъв нямаше да е във Ватикана. За съжаление, слабостта на Лъв по отношение на престъпността и ядрените оръжия не ми се нрави“, добави той.

На 11 април папа Лъв XIV произнесе антивоенна проповед в базиликата „Свети Петър“. „Този, който се отвръща от Бога, превръщайки себе си и властта си в ням, сляп и глух идол, се подчинява на смъртта. Стига самопоклонение и пари! Стига демонстрации на сила! Стига война!“ заяви папата.

Наблюдателите отбелязват, че папските проповеди съдържат „директни препратки“ към събития в Близкия изток и критики към администрацията на САЩ.