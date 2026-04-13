Тръмп няма спиране, нападна и папа Лъв XIV: Трябва да ми благодари - избраха го, само за да се справят с мен ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп остро критикува папа Лъв XIV, твърдейки, че главата на Ватикана е избран само благодарение на Съединените щати.
В публикация в Truth Social, държавният глава написа, че е недоволен от папата, който не одобрява нападението на САЩ срещу Венецуела.
„Лъв трябва да е благодарен, защото, както всички знаят, той беше зашеметяваща изненада. Той не беше в нито един списък с кандидати за папа, а Църквата го включи само защото е американец и смяташе, че това е най-добрият начин да се справи с президента Доналд Тръмп“, добави държавният глава.
„Ако не бях аз в Белия дом, Лъв нямаше да е във Ватикана. За съжаление, слабостта на Лъв по отношение на престъпността и ядрените оръжия не ми се нрави“, добави той.
На 11 април папа Лъв XIV произнесе антивоенна проповед в базиликата „Свети Петър“. „Този, който се отвръща от Бога, превръщайки себе си и властта си в ням, сляп и глух идол, се подчинява на смъртта. Стига самопоклонение и пари! Стига демонстрации на сила! Стига война!“ заяви папата.
Наблюдателите отбелязват, че папските проповеди съдържат „директни препратки“ към събития в Близкия изток и критики към администрацията на САЩ.
1 12340
05:56 13.04.2026
2 Сторми Даниелс
05:59 13.04.2026
3 Ха ха ха. Пълна психиатрия.
06:04 13.04.2026
4 Ми........
06:08 13.04.2026
5 Има ни пак
06:09 13.04.2026
6 Краварите нямат ли читави млади хора
06:10 13.04.2026
7 Папа Лъв XIV:
06:13 13.04.2026
8 нормален
06:18 13.04.2026
9 оня с коня
06:47 13.04.2026