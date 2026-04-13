Секс скандал прекрати кампанията на демократа Ерик Суолуел за губернатор на Калифорния

Представителят на демократите Ерик Суолуел преустанови кандидатурата си за губернатор на Калифорния след обвинения в сексуален тормоз.

Конгресменът обяви това в социалната медийна платформа X.

„Преустановявам кампанията си за губернатор. Ще се боря срещу сериозните и неверни обвинения, които бяха отправени, но това е моята борба, а не на кампанията“, заяви Суолуел.

Той също така се извини на семейството, служителите и поддръжниците си „за минали грешки в преценката“.

Преди това повече от 50 бивши служители на Суолуел го призоваха да се оттегли от губернаторската надпревара и да подаде оставка от поста си в Конгреса. В писмено изявление те призоваха за „пълно и задълбочено разследване“ на многобройните обвинения в сексуален тормоз срещу политика.

„Никой не е над закона. Нито конгресмен. Нито кандидат за губернатор. Никой“, се казва в документа.

Обвиненията срещу Суолуел бяха публикувани в San Francisco Chronicle миналата седмица. В статията бивша конгресменка твърди, че той я е нападнал сексуално в хотелска стая в Ню Йорк през 2024 г. Според служителката тя е била твърде пияна, за да се съгласи, а Суолуел е игнорирал опитите ѝ да откаже контакт.

По-късно CNN публикува нови обвинения срещу конгресмена: още три жени съобщават, че са били тормозени от него, като им пращал съобщения и снимки, въпреки несъгласието им.

Суолуел многократно е отричал обвиненията.

Окръжната прокуратура на Манхатън обяви, че следователите са започнали да преразглеждат обвинението за сексуално посегателство, публикувано в San Francisco Chronicle.