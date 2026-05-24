Губернаторът на Калифорния обяви извънредно положение в окръг Ориндж заради токсичен материал

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм обяви извънредно положение в окръг Ориндж поради критична ситуация от потенциален разлив на опасен токсичен химикал.

„Обявявам извънредно положение в окръг Ориндж, тъй като Калифорния продължава да реагира на инцидент с опасен химикал в Гардън Гроув“, написа губернаторът в изявление.

Той отбеляза, че държавните агенции подкрепят засегнатите общности, за да гарантират обществената безопасност и да съдействат на местните власти в усилията им за реагиране.

По-рано беше съобщено, че калифорнийските власти са евакуирали над 40 000 души поради заплахата от експлозия или теч в резервоар за съхранение, съдържащ токсичен химикал, принадлежащ на GKN Aerospace Transparency.

Отбелязва се, че местните власти работят от 21 май, за да предотвратят експлозия на резервоара, който е бил пълен с метилметакрилат, токсично и запалимо вещество, което причинява белодробни проблеми. Причината за повредата на резервоара е продължително прегряване, което според екипа за реагиране може да доведе до разлив на повече от 2 600 литра химическо вещество или до експлозия.