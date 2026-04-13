Георги Марков: Унгарците имаха стабилен стандарт на живот при Орбан. Сега ще разрешат гей браковете

Георги Марков: Унгарците имаха стабилен стандарт на живот при Орбан. Сега ще разрешат гей браковете

13 Април, 2026 09:39 1 945 67

Според бившия конституционен съдия причините за властовата промяна са по-скоро политически и психологически, отколкото икономически.

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бившият конституционен съдия Георги Марков, който живее в Унгария, коментира в ефира на bTV победата на Петер Мадяр над дългогодишния премиер Виктор Орбан на парламентарните избори, проведени на 12 април.

По думите му обществото е по-скоро разделено, отколкото обединено около резултата.

Марков подчертава, че за значителна част от унгарците изборният резултат не е повод за празник, а по-скоро за разочарование.

„За 2,5 милиона привърженици на Виктор Орбан, сред които съм и аз, няма повод за радост. Демокрацията е в ротацията“, обяви бившият конституционен съдия.

В същото време той приема смяната на властта като естествен политически процес след продължително управление.

Според него именно натрупването на години във властта е изиграло ключова роля: „След 16-те години управление на Орбан с две трети може би беше нормално да се извърши тази смяна“.

Като важен фактор Марков откроява активността на младите избиратели, които за първи път в толкова голяма степен са повлияли на резултата.

Той обаче категорично отхвърля тезата, че икономически проблеми стоят зад изборния резултат. Според него стандартът на живот в Унгария остава стабилен, а социалната политика на правителството е била щедра.

„Не е вярно, че Унгария обеднява, защото няма как да е бедна държавата, а да дава 13-та и 14-та пенсия, както се случи сега февруари. Нито пък да дава 30 000 евро на всяка майка до 40 години, която се сдобие с трето дете. Нито да освобождава майките с 3 деца доживотно от данъци и майките с две деца – до 40 г., от данъци. В подкрепа на това Марков дава конкретни примери за социални мерки, въведени през последните години“, подчерта Марков.

Според него причините за политическата промяна са по-скоро политически и психологически, отколкото икономически.

Марков обръща внимание и на външни фактори, като посочва влиянието на международни играчи и публични позиции в социалните мрежи, че Сорос е превзел Унгария.

По отношение на бъдещото развитие на страната, той очертава възможни значителни промени в политиката и управлението. Според него новото управление ще предприеме различен курс както във вътрешната, така и във външната политика.

„Първо ще бъде отворена границата и ще бъде премахната оградата, която Орбан постави пред 2015 години и направя Унгария най-сигурната страна за живеене. Ще се промени Конституцията и ще се разрешат гей браковете, което е много важно да се каже. Ще отпаднат тези привилегии 13-14 пенсия, тези семейни политики, които Орбан правеше“, прогнозира бившият конституционен съдия.

Относно външната политика - ще има подкрепа за Украйна, което според Марков е „влизане в съюза на настояващите за война“.

В геополитически план Марков защити позицията, че досегашният унгарски премиер е бил неправилно представян в Европа: „Орбан не е човекът на Путин, а човекът на Доналд Тръмп в Европа.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    60 18 Отговор
    мноого ти знае глава, бойколизец!

    Коментиран от #4

    09:47 13.04.2026

  • 2 Българин

    69 14 Отговор
    Агент Николай е много тъжен....

    Коментиран от #31

    09:47 13.04.2026

  • 3 Хм Хм

    64 30 Отговор
    "Унгарците имаха стабилен стандарт на живот при Орбан."

    Точно така. Стабилно се закотвиха на последно място след нас. Марков е шегаджия.

    Коментиран от #7

    09:48 13.04.2026

  • 4 Ехееее

    40 16 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    Това комунде е от гилдията и това най много го вълнува.

    09:49 13.04.2026

  • 5 реалистъ

    52 31 Отговор
    И какво като ги разрешат? Някой ще накара дъртия агент Николай насила да се омъжи ли?
    Хората искат свобода, а не диктатура от съветски тип.

    09:50 13.04.2026

  • 6 Сталин

    43 38 Отговор
    Унгарците ги чака нещастната съдба на цървулите с еврото от унгарския Киру

    Коментиран от #19

    09:50 13.04.2026

  • 7 Хасковски каунь

    19 10 Отговор

    До коментар #3 от "Хм Хм":

    След нас ли? Или се обърка

    09:51 13.04.2026

  • 8 Сталин

    29 21 Отговор
    Само забележете цървулите измекяри се радват на нещастието на унгарците,а те самите са затънали в американски л@йна до шия

    Коментиран от #35

    09:52 13.04.2026

  • 9 ЕС ЗАВИНАГИ!

    43 22 Отговор
    Разни копейки ридаят яко!

    09:52 13.04.2026

  • 10 Паветник

    10 22 Отговор
    Това е най хубавото! Когато се омъжа законно, и моя мъш ще си има свекърва! А и мама много ще се зарадва.....
    Сигурно.....

    Коментиран от #37

    09:52 13.04.2026

  • 11 Даниел

    39 11 Отговор
    Ама нали орбан щеше да разбие опонентите си бре??

    09:53 13.04.2026

  • 12 хъхъ

    37 14 Отговор
    Орбан заслужаваше да загуби дори само заради приятелството си с ненормалниците Нетаняху и Тръмп.

    Коментиран от #39

    09:53 13.04.2026

  • 13 май е

    22 8 Отговор
    Този на снимката ми се чини, че е дърт мей!Имам предвид деянията му .

    Коментиран от #17

    09:54 13.04.2026

  • 14 матю хари

    32 16 Отговор
    Унгарците наритаха корумпето Орбан, а българите ще си изберат Румен Боташ Крадев. Кога ще ги стигнем?

    09:54 13.04.2026

  • 15 симеоновец

    35 7 Отговор
    Нищо ново - Агента Николай си е пак същия мр..... ник!

    09:54 13.04.2026

  • 16 Дзак

    25 2 Отговор
    Трябва да се отбележи, че Унгария беше Западна държава още през 80-те. Много унгарци оттогава работят на по няколко места. Техният преход е също труден.

    09:54 13.04.2026

  • 17 баба вуна

    34 9 Отговор

    До коментар #13 от "май е":

    Този раздаваше СДС-арски шутове, а после се оказа че е агент на ДС. Сега плаши с гей бракове, ама като нищо може да е скрит гей.

    Коментиран от #24

    09:55 13.04.2026

  • 18 2222

    29 9 Отговор
    Унгария ще приеме еврото до две години. Толкова за копейкаджийските надежди, че еврозоната фалира.

    09:56 13.04.2026

  • 19 добър ден

    19 5 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Ти пък кога се събуди .?Снощи те носихме до вас мъртвопиян .Скърбеше за загубата на орбан.

    09:57 13.04.2026

  • 20 Тома

    27 1 Отговор
    За информация тук детските надбавки ги дават на циганите.Българките не взимат нищо защото някой е измислил да се гледа дохода на семейството

    09:58 13.04.2026

  • 21 Иван

    17 7 Отговор
    Агента пак се изказа. Орбан бил човек на Тръмп, а на кой е мишка Орбан?

    09:59 13.04.2026

  • 22 Ха ха ха ха ха ха ха

    10 8 Отговор
    Гей гербераст. Значи точно за теб. Бегай гам

    10:00 13.04.2026

  • 23 Просто човек

    12 6 Отговор
    Агентчето се разциври…Дано разрешат гей браковете! 🏳️‍🌈

    Коментиран от #51

    10:00 13.04.2026

  • 24 Последния Софиянец

    13 3 Отговор

    До коментар #17 от "баба вуна":

    Не е скрит. Явен гей е

    10:01 13.04.2026

  • 25 Ъхъ!!!

    13 8 Отговор
    Няма край мъката на Кремълските ибричии! Няма!

    10:02 13.04.2026

  • 26 Пришелец

    16 4 Отговор
    Е-е-х Марков,
    вдовец си вече и жалейката ти е изтекла.Можеш вече да се вземете с някой от колегите ти,всичките милиционери под прикритие и,който хванеш .От където и да те погледнат винаги ще ти отива.Да не забравиш след обяд да си сложиш интимния парфюм,че в ложата де те гледат страстно.

    10:02 13.04.2026

  • 27 Сила

    16 3 Отговор
    Агент Николай ще стане булка !!! Най после ...

    10:02 13.04.2026

  • 28 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    16 2 Отговор
    И кой го казва,най-жалката блатна подлога от "прехода" до сега,лижеше задника на Костов за мангизи,после същото с лъжливия "цар",и на Доган бая време го смучеше,после стана пръв защитник на банкянската тиква.....🤑🤑🤑🤑🤑

    10:03 13.04.2026

  • 29 алхимик

    7 9 Отговор
    Еврото и мигрантите влизат веднага

    10:04 13.04.2026

  • 30 Агент на ДС и кгб

    22 4 Отговор
    Марков е гнусен доносник фашизиран русофил!

    10:06 13.04.2026

  • 31 Ще има и още

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    А и в предвид , че е известен и като "дантелата", не разбирам защо го тревожат някои извращения в браковете.

    10:10 13.04.2026

  • 32 Свърши далаверата,

    11 2 Отговор
    за ченгетата.Идва Видов ден

    10:12 13.04.2026

  • 33 Лъжец

    21 3 Отговор
    Боклука си е Боклук,абе руско куче когато 80% гласуват и ти казват че живеят зле на кой да вярваме на теб или на народа

    10:13 13.04.2026

  • 34 Юрий

    8 12 Отговор
    Българите имаха стабилен стандарт преди да наложат евро. Сега ще го ядат целия и ще повръщат .

    10:14 13.04.2026

  • 35 Рузвелт

    9 3 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    цървули са всички комундели... да си наясно!

    10:14 13.04.2026

  • 36 Кирил

    13 1 Отговор
    Ченгето си остава ченге доносник

    10:15 13.04.2026

  • 37 хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Паветник":

    твоят “мъШ"..... ха 😂ха

    10:16 13.04.2026

  • 38 Българин

    18 3 Отговор
    На тозо ДС сътрудник и слагач на Орбан докога ще му публикувате глупостите. Благодарение на Орбан, България настигна Унгария.

    10:17 13.04.2026

  • 39 Моето мнение

    12 6 Отговор

    До коментар #12 от "хъхъ":

    И путин.
    Да не забравяме путин , който запали света с нахлуването в Украйна.

    10:18 13.04.2026

  • 40 Николай ДеСев

    12 0 Отговор
    Доносникът Николай го е яд. Защо бълва "змии и гущери"? Взема пенсия на конституционен съдия, живее в центъра на Будапеща-един от най-хубавите градове в света, на 76 години е и няма амбиции за работа, ангажименти, семейни грижи.Разходки в прекрасните паркове на Будапеща, до Халите-такива няма в Европа-чист въздух, отлична храна, сладък пенсионерски живот.Пък и няма да пише доноси, ще плямпа, каквото му падне.

    10:21 13.04.2026

  • 41 Чочо

    5 9 Отговор
    Едва ли сега ще цъфнат. Сега започват всичко отначало. Отиде живота на едно , две поколения. И не е гаранция че ще имат "възход".
    Идват многото заеми и задължения.

    10:22 13.04.2026

  • 42 Оракула от Делфи

    10 3 Отговор
    Герги Марков, лакея на "Банкянския банкер" , лъже безобразно , унгарците в момента са с
    най -високата корупция и най-бедните в ЕО!!!
    Чакаме с интерес и повдигнато настроение ,края на "Българската Орбанщина", начело с "Тандема" и "Чалгарите"!
    Без да иска " Рижия перчем" ще им помогне , по бързо да напуснат България !
    А "Съвета за мир", стана съвет за самонадеяни политически " лузери"!!!

    10:23 13.04.2026

  • 43 урсулианците ще ни затрият

    7 9 Отговор
    жалко за унгария и тя утече в канала

    10:23 13.04.2026

  • 44 Доносникът на ДС Николайчо,

    12 4 Отговор
    се е спекъл. Ако унгарците са си живели толкова добре,едва ли щяха да свалят Кремълската Мастия. Унгарците са живели по добре може би единствено от нас, българите, защото крадците и мафиотите в България са по-безскруполни от унгарските. Двете Прасета могат да изнасят лекции на унгарските мафиоти.

    10:23 13.04.2026

  • 45 Перо

    10 9 Отговор
    Прав е Марков, че първата стъпка на правителството на Сорос ще бъде узаконяването на гей браковете! Унтерменшите дойдоха на власт!

    10:25 13.04.2026

  • 46 дядо Петър

    7 3 Отговор
    Значи и унгарците ще въртят педалите. Щом мечката играе в комшиите ще дойде и у нас. Стягайте се за бракове между тя и тя, а може той и той. Прелест! Какво ще обяснявате на децата си когато ви попитат в такава двойка кой е бащата и кой майката?

    10:32 13.04.2026

  • 47 ккк

    6 2 Отговор
    унгарците да не си мислят , че сега ще потекат реки от мед и масло , сега тепърва им започва якото бачкане за урсулите

    10:33 13.04.2026

  • 48 АЙДЕ стегайте чеиза

    3 3 Отговор
    Еуропендели. ША се жените. Бегайте при Мадяра.

    10:35 13.04.2026

  • 49 Точно така

    3 1 Отговор
    Народът спи!
    А когато се събуди, кошмарът ще е оживял!

    10:37 13.04.2026

  • 50 Дик диверсанта

    2 2 Отговор
    Този щом знае, значи има предложение. Поредния боклук.
    Боклуци превзеха България.

    10:38 13.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Абе

    2 2 Отговор
    Гледам надолу някой плюе по Марков. А защо до вчера му лазехте във краката когато от трибуните пееше сдс, сдс. Наведения си остава наведен.

    10:39 13.04.2026

  • 53 Мимчят

    6 2 Отговор
    Ами ,сега унгарците ще видят,кон боб ядели и магарето леща.Ще разберат също ,как се пър.....ди в турска джамия и се вика на хода,, пезевенг,,

    10:39 13.04.2026

  • 54 Офф

    1 2 Отговор
    ОУ, много страшно, деде, че ще има гей бракове, ужас ужасен. Ти си мисли за пръстта да ти е лека, че си навремил, бъдещето не те касае.

    10:42 13.04.2026

  • 55 Дааааа

    4 1 Отговор
    Другарят от ДС "против" гей браковете ? Този , който чрез другаруването си с Орбан изпра агент Буда от мизериите му в Унгария и Буда го изтипоса на хранилка на българските граждани за депутат ! Същият , на когото Боко и Деса гостуваха в Будапеща и той ги отвори с мушенгии как да свалят Никола Минчев ! С не е по телефона.....

    10:43 13.04.2026

  • 56 Гражданин

    2 2 Отговор
    Защо изобщо се коментира това мръсно комунистическо ченге?

    Коментиран от #59

    10:44 13.04.2026

  • 57 Боли ме буя

    2 0 Отговор
    За геьовете

    10:46 13.04.2026

  • 58 Дам

    2 0 Отговор
    То и ние имаме стабилен стандарт като унгарците -- все на дъното

    Коментиран от #62

    10:46 13.04.2026

  • 59 Мухахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Гражданин":

    Този е на Костоф от тъмносините патлажани

    10:47 13.04.2026

  • 60 Дедо

    2 0 Отговор
    Нищо подобно няма са стане. Само предизборна пропаганда де гиди маймуни. Кога наближат изборите много активни, любезни и мили, общителни обещаващи ставате. Ей все по малко хора вече вярват в тези маниери на всеки, който ги практикува.

    10:48 13.04.2026

  • 61 Айде стига

    2 1 Отговор
    1. Орбан си организира корумпирана олигархия, по-дълбока и от нашата. Локалния феодализъм винаги изостава икономически (както и ние знаем) и това му коства властта
    2. Фиксацията в гей браковете на такива като господина е доста съмнителна за латентен, изтласкан хомосексуализъм. Аз съм си хетеро и честно казано не ми пука дали ще се бракуват, ама хич
    3. Унгария има едни от най-щедрите и скъпи политики за раждаемост, които не работят, ако се видят данните
    4. Да снасяш на руснаците (или който и да е друг) информация на съюзници, които те помпат с кинти 20 години е предателство, поне по моето определение
    5. И аз съм против неконтролираната, безмислена миграция. Против съм обаче политиците, които се правят на големи патриотари на гърба на точно този проблем, без да го решават умно. Унгарците са като нас в етапа на развитие - място за изнасяне на производство, на което не му стигат хора точно за това…

    10:48 13.04.2026

  • 62 Дръта чанта

    0 3 Отговор

    До коментар #58 от "Дам":

    Целия ес е на дъното скоро ще го разберат

    10:49 13.04.2026

  • 63 Копейко

    2 0 Отговор
    Не мога да разбера защо унгарците бягат от хубавото ,с 200

    10:53 13.04.2026

  • 64 Пич

    0 0 Отговор
    Лапай ..ишки доносник О на ДС.

    10:54 13.04.2026

  • 65 магяр

    1 0 Отговор
    Най-вече ще плащат 3 пъти по-скъпо тока!

    10:54 13.04.2026

  • 66 Истината е нужна

    1 0 Отговор
    Пе.дито Марков и вчера се изказва неподготвен и не казва истината за Орбан, който докара в Унгария двойно по-висока инфлация даже от България и унищожи стандарта на унгарците.В същото време ок.раде пари от бюджета повече и от наш Бойко.
    Затова загуби катастрофално изборите!

    10:54 13.04.2026

  • 67 !!!?

    2 0 Отговор
    Агент Николай - първа Копейка на Орбан...мазен, лицемерен и подъл !!!?

    10:55 13.04.2026

