Георги Марков: Унгарците имаха стабилен стандарт на живот при Орбан. Сега ще разрешат гей браковете

Бившият конституционен съдия Георги Марков, който живее в Унгария, коментира в ефира на bTV победата на Петер Мадяр над дългогодишния премиер Виктор Орбан на парламентарните избори, проведени на 12 април.

По думите му обществото е по-скоро разделено, отколкото обединено около резултата.

Марков подчертава, че за значителна част от унгарците изборният резултат не е повод за празник, а по-скоро за разочарование.

„За 2,5 милиона привърженици на Виктор Орбан, сред които съм и аз, няма повод за радост. Демокрацията е в ротацията“, обяви бившият конституционен съдия.

В същото време той приема смяната на властта като естествен политически процес след продължително управление.

Според него именно натрупването на години във властта е изиграло ключова роля: „След 16-те години управление на Орбан с две трети може би беше нормално да се извърши тази смяна“.

Като важен фактор Марков откроява активността на младите избиратели, които за първи път в толкова голяма степен са повлияли на резултата.

Той обаче категорично отхвърля тезата, че икономически проблеми стоят зад изборния резултат. Според него стандартът на живот в Унгария остава стабилен, а социалната политика на правителството е била щедра.

„Не е вярно, че Унгария обеднява, защото няма как да е бедна държавата, а да дава 13-та и 14-та пенсия, както се случи сега февруари. Нито пък да дава 30 000 евро на всяка майка до 40 години, която се сдобие с трето дете. Нито да освобождава майките с 3 деца доживотно от данъци и майките с две деца – до 40 г., от данъци. В подкрепа на това Марков дава конкретни примери за социални мерки, въведени през последните години“, подчерта Марков.

Според него причините за политическата промяна са по-скоро политически и психологически, отколкото икономически.

Марков обръща внимание и на външни фактори, като посочва влиянието на международни играчи и публични позиции в социалните мрежи, че Сорос е превзел Унгария.

По отношение на бъдещото развитие на страната, той очертава възможни значителни промени в политиката и управлението. Според него новото управление ще предприеме различен курс както във вътрешната, така и във външната политика.

„Първо ще бъде отворена границата и ще бъде премахната оградата, която Орбан постави пред 2015 години и направя Унгария най-сигурната страна за живеене. Ще се промени Конституцията и ще се разрешат гей браковете, което е много важно да се каже. Ще отпаднат тези привилегии 13-14 пенсия, тези семейни политики, които Орбан правеше“, прогнозира бившият конституционен съдия.

Относно външната политика - ще има подкрепа за Украйна, което според Марков е „влизане в съюза на настояващите за война“.

В геополитически план Марков защити позицията, че досегашният унгарски премиер е бил неправилно представян в Европа: „Орбан не е човекът на Путин, а човекът на Доналд Тръмп в Европа.“