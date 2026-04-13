Георги Марков: Унгарците имаха стабилен стандарт на живот при Орбан. Сега ще разрешат гей браковете

Бившият конституционен съдия Георги Марков, който живее в Унгария, коментира в ефира на bTV победата на Петер Мадяр над дългогодишния премиер Виктор Орбан на парламентарните избори, проведени на 12 април.
По думите му обществото е по-скоро разделено, отколкото обединено около резултата.
Марков подчертава, че за значителна част от унгарците изборният резултат не е повод за празник, а по-скоро за разочарование.
„За 2,5 милиона привърженици на Виктор Орбан, сред които съм и аз, няма повод за радост. Демокрацията е в ротацията“, обяви бившият конституционен съдия.
В същото време той приема смяната на властта като естествен политически процес след продължително управление.
Според него именно натрупването на години във властта е изиграло ключова роля: „След 16-те години управление на Орбан с две трети може би беше нормално да се извърши тази смяна“.
Като важен фактор Марков откроява активността на младите избиратели, които за първи път в толкова голяма степен са повлияли на резултата.
Той обаче категорично отхвърля тезата, че икономически проблеми стоят зад изборния резултат. Според него стандартът на живот в Унгария остава стабилен, а социалната политика на правителството е била щедра.
„Не е вярно, че Унгария обеднява, защото няма как да е бедна държавата, а да дава 13-та и 14-та пенсия, както се случи сега февруари. Нито пък да дава 30 000 евро на всяка майка до 40 години, която се сдобие с трето дете. Нито да освобождава майките с 3 деца доживотно от данъци и майките с две деца – до 40 г., от данъци. В подкрепа на това Марков дава конкретни примери за социални мерки, въведени през последните години“, подчерта Марков.
Според него причините за политическата промяна са по-скоро политически и психологически, отколкото икономически.
Марков обръща внимание и на външни фактори, като посочва влиянието на международни играчи и публични позиции в социалните мрежи, че Сорос е превзел Унгария.
По отношение на бъдещото развитие на страната, той очертава възможни значителни промени в политиката и управлението. Според него новото управление ще предприеме различен курс както във вътрешната, така и във външната политика.
„Първо ще бъде отворена границата и ще бъде премахната оградата, която Орбан постави пред 2015 години и направя Унгария най-сигурната страна за живеене. Ще се промени Конституцията и ще се разрешат гей браковете, което е много важно да се каже. Ще отпаднат тези привилегии 13-14 пенсия, тези семейни политики, които Орбан правеше“, прогнозира бившият конституционен съдия.
Относно външната политика - ще има подкрепа за Украйна, което според Марков е „влизане в съюза на настояващите за война“.
В геополитически план Марков защити позицията, че досегашният унгарски премиер е бил неправилно представян в Европа: „Орбан не е човекът на Путин, а човекът на Доналд Тръмп в Европа.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хмммм
09:47 13.04.2026
3 Хм Хм
Точно така. Стабилно се закотвиха на последно място след нас. Марков е шегаджия.
09:48 13.04.2026
До коментар #1 от "хмммм":Това комунде е от гилдията и това най много го вълнува.
Хората искат свобода, а не диктатура от съветски тип.
7 Хасковски каунь
До коментар #3 от "Хм Хм":След нас ли? Или се обърка
09:51 13.04.2026
Сигурно.....
Коментиран от #37
09:52 13.04.2026
Коментиран от #39
15 симеоновец
09:54 13.04.2026
17 баба вуна
До коментар #13 от "май е":Този раздаваше СДС-арски шутове, а после се оказа че е агент на ДС. Сега плаши с гей бракове, ама като нищо може да е скрит гей.
Коментиран от #24
09:55 13.04.2026
19 добър ден
До коментар #6 от "Сталин":Ти пък кога се събуди .?Снощи те носихме до вас мъртвопиян .Скърбеше за загубата на орбан.
09:57 13.04.2026
23 Просто човек
10:00 13.04.2026
24 Последния Софиянец
До коментар #17 от "баба вуна":Не е скрит. Явен гей е
10:01 13.04.2026
26 Пришелец
вдовец си вече и жалейката ти е изтекла.Можеш вече да се вземете с някой от колегите ти,всичките милиционери под прикритие и,който хванеш .От където и да те погледнат винаги ще ти отива.Да не забравиш след обяд да си сложиш интимния парфюм,че в ложата де те гледат страстно.
10:02 13.04.2026
31 Ще има и още
До коментар #2 от "Българин":А и в предвид , че е известен и като "дантелата", не разбирам защо го тревожат някои извращения в браковете.
10:10 13.04.2026
35 Рузвелт
До коментар #8 от "Сталин":цървули са всички комундели... да си наясно!
10:14 13.04.2026
37 хи хи
До коментар #10 от "Паветник":твоят “мъШ"..... ха 😂ха
10:16 13.04.2026
39 Моето мнение
До коментар #12 от "хъхъ":И путин.
Да не забравяме путин , който запали света с нахлуването в Украйна.
10:18 13.04.2026
41 Чочо
Идват многото заеми и задължения.
10:22 13.04.2026
42 Оракула от Делфи
най -високата корупция и най-бедните в ЕО!!!
Чакаме с интерес и повдигнато настроение ,края на "Българската Орбанщина", начело с "Тандема" и "Чалгарите"!
Без да иска " Рижия перчем" ще им помогне , по бързо да напуснат България !
А "Съвета за мир", стана съвет за самонадеяни политически " лузери"!!!
10:23 13.04.2026
49 Точно така
А когато се събуди, кошмарът ще е оживял!
10:37 13.04.2026
50 Дик диверсанта
Боклуци превзеха България.
10:38 13.04.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Гражданин
Коментиран от #59
10:44 13.04.2026
58 Дам
Коментиран от #62
10:46 13.04.2026
59 Мухахаха
До коментар #56 от "Гражданин":Този е на Костоф от тъмносините патлажани
10:47 13.04.2026
61 Айде стига
2. Фиксацията в гей браковете на такива като господина е доста съмнителна за латентен, изтласкан хомосексуализъм. Аз съм си хетеро и честно казано не ми пука дали ще се бракуват, ама хич
3. Унгария има едни от най-щедрите и скъпи политики за раждаемост, които не работят, ако се видят данните
4. Да снасяш на руснаците (или който и да е друг) информация на съюзници, които те помпат с кинти 20 години е предателство, поне по моето определение
5. И аз съм против неконтролираната, безмислена миграция. Против съм обаче политиците, които се правят на големи патриотари на гърба на точно този проблем, без да го решават умно. Унгарците са като нас в етапа на развитие - място за изнасяне на производство, на което не му стигат хора точно за това…
10:48 13.04.2026
62 Дръта чанта
До коментар #58 от "Дам":Целия ес е на дъното скоро ще го разберат
10:49 13.04.2026
66 Истината е нужна
Затова загуби катастрофално изборите!
10:54 13.04.2026
