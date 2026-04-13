Унгарският форинт поскъпна до най-високото си ниво от повече от 4 години, фондовата борса отчете исторически връх

Унгарският форинт поскъпна до най-високото си ниво от повече от четири години, след като данните от изборите проведените вчера избори, при обработени близо 99 на сто от секционните протоколи показват, че дясноцентристката партия ТИСА печели мнозинство от над две трети в парламента на страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Форинтът се търгуваше с ръст от около 2,4 еврото в понеделник сутринта, достигайки ниво от 366,50 форинта за евро, а по-рано в сесията отчете 364,25 форинта за евро - най-високото си ниво от февруари 2022 г.

Унгарските държавни облигации също поскъпнаха, като доходността по 10-годишните книжа спадна с 40–50 базисни пункта, а международна емисия с падеж 2050 г. достигна най-високи ценови нива от шест месеца, допълва Ройтерс.

Водещият борсов индекс BUX се покачи с близо 3 на сто и премина до над 136481 пункта, което е исторически рекорд за индикатора.