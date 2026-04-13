Унгарският форинт поскъпна до най-високото си ниво от повече от 4 години, фондовата борса отчете исторически връх

13 Април, 2026 14:20 406 10

Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Унгарският форинт поскъпна до най-високото си ниво от повече от четири години, след като данните от изборите проведените вчера избори, при обработени близо 99 на сто от секционните протоколи показват, че дясноцентристката партия ТИСА печели мнозинство от над две трети в парламента на страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Форинтът се търгуваше с ръст от около 2,4 еврото в понеделник сутринта, достигайки ниво от 366,50 форинта за евро, а по-рано в сесията отчете 364,25 форинта за евро - най-високото си ниво от февруари 2022 г.

Унгарските държавни облигации също поскъпнаха, като доходността по 10-годишните книжа спадна с 40–50 базисни пункта, а международна емисия с падеж 2050 г. достигна най-високи ценови нива от шест месеца, допълва Ройтерс.

Водещият борсов индекс BUX се покачи с близо 3 на сто и премина до над 136481 пункта, което е исторически рекорд за индикатора.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Анонимен

    3 4 Отговор
    Просто спряха политическия натиск, въпреки че новото правителство още не е влязло в сила. Но ще приказват, че са "свършили" много "работа".

    14:24 13.04.2026

  • 2 Сила

    6 0 Отговор
    Както се оказаха след нас !!!??? Даже след нас ...???!!!
    Унгарците бързо ще ни изпреварят а ние ще се завъртим в спиралата на мунчовци и прасчовци ....за години напред !!!

    14:25 13.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 осраински

    4 2 Отговор
    Европа не очаква много от Маджар. Просто се нуждае от гласуване за транша от деветдесет милиарда евро за Украйна. А Маджар ще помогне това да се случи. А реториката му няма голямо значение.

    14:26 13.04.2026

  • 5 Нормално

    2 0 Отговор
    защото Орбан беше полезният идиот на Путин.

    14:27 13.04.2026

  • 6 НОРМАЛНО

    2 0 Отговор
    Изгониш ли монголските мръ Ши, всичко тръгва нормално

    14:28 13.04.2026

  • 7 ас404

    1 0 Отговор
    В ерата на интернет, евро-глупаците със сигурност изглеждат невероятно глупаво! Първо крещят, че е неприемливо да се намесват в изборите им — а след това нагло самите те се намесват!

    14:28 13.04.2026

  • 8 Тъпи унгарци , едното евро не вкараха

    2 0 Отговор
    Та сега , като поскъпне и ние на далавера, не само цените нагоре а и парите!

    14:29 13.04.2026

  • 9 Гати търговията

    1 0 Отговор
    гати мръсните световни кърлежи.Не ти трябва да имаш дори начално образование за да разбереш какво става.

    14:29 13.04.2026

  • 10 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Унгарското малцинство в Украйна ще разбере какво означава на практика “доброволна мобилизация” за източния фронт.Орбан ги пазеше,ама първата работа на новия Петър Мадяр е да отиде на крака при Зеления нацист в Киев за да му върне парите от предизборната кампания,която беше щедро финансирана от режима в Киев.

    14:29 13.04.2026

