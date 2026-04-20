Петер Мадяр разчиства след Орбан! Ясен е новият министър на външните работи на Унгария

20 Април, 2026 19:47 2 763 15

Анита Орбан е съветник в ТИСА по външната политика, а в периода 2010–2015 г. е работила в дипломатическото ведомство на страната, където се е занимавала с въпросите, свързани с енергийната сигурност

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Лидерът на партията ТИСА Петер Мадяр, който скоро ще оглави правителството на Унгария, издигна кандидатурата на Анита Орбан за поста министър на външните работи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Анита Орбан е съветник в ТИСА по външната политика, а в периода 2010–2015 г. е работила в дипломатическото ведомство на страната, където се е занимавала с въпросите, свързани с енергийната сигурност.

"За поста министър на външните работи ТИСА предлага Анита Орбан", заяви Мадяр на пресконференция след заседание на групата на партията му в бъдещия национален парламент.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    31 3 Отговор
    Голяма хитрост е с тази фамилия.

    Коментиран от #2, #4

    19:49 20.04.2026

  • 2 хмммм

    25 3 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Ами пребоядисала се е като нашите депесари, то ест прогресивисти!

    19:51 20.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    26 6 Отговор
    И Радев да разчисти.

    19:53 20.04.2026

  • 4 В Унгария всеки

    23 5 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    десети е Орбан, много често срещано, като при нас Иванов, Георгиев и т.н

    19:56 20.04.2026

  • 5 Ехааааааа

    18 1 Отговор
    МАДЯ - RRRR от кога работи във чистотата на Унгария , май не му стигат парите ?

    20:07 20.04.2026

  • 6 Тиквата и Шиши

    17 1 Отговор
    Ние не обичаме да се почиства , защото ни харесва да живеем във МРЪДОТИЯ !

    20:09 20.04.2026

  • 7 Изгониха Путин

    3 23 Отговор
    А ние го Приехме

    20:14 20.04.2026

  • 8 Тити

    5 3 Отговор
    Вие как мислите Радев ще си сложи неговите калинки.

    20:45 20.04.2026

  • 9 Урсулите от феса

    10 2 Отговор
    Много харесвам тоя които спечели изборите във унгария как се казваше .......МАДЯ .......не си спомням повече , но и това е достатъчно и много привлекателно !!!!

    20:46 20.04.2026

  • 10 ДоЦент

    17 3 Отговор
    Мадяр вчера заяви, че ще предложи Орбан за председател на ЕС на мястото на Урсула.
    Мадяр напрактика е дясната ръка на Орбан!

    Коментиран от #12

    20:54 20.04.2026

  • 11 Гост

    8 3 Отговор
    Не е Мадяр, а е Маджар - Унгарец. Пише се по същият начин.

    20:56 20.04.2026

  • 12 Гост

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "ДоЦент":

    Нищо чудно. Маджар е започнал като Орбанист.

    20:57 20.04.2026

  • 13 Роки

    14 2 Отговор
    Орбан си сложи много свой човек, който го играе "опозиция" и ония будали в Брюксел се вързаха.

    20:58 20.04.2026

  • 14 Мдаа!🤔

    6 2 Отговор
    И Радев ще разчиства след педофилите! Българофобите, байГанев и техните медии е време да бъдат разчистени! Има си начини да ви затворят перверзните задните части, откъдето идва българофобията!

    21:48 20.04.2026

  • 15 Удриии

    0 1 Отговор
    По Орбан и неговата КЛИКА КРАДЛИВА.

    Само къде се изгуби

    Полезният ИДИОТ Х....У...рТО.


    Унгарския Цомчо защо вече
    Не провежда всекидневни разговори със Лавров
    ?

    01:06 21.04.2026

