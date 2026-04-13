Проф. Николай Витанов: САЩ затъват в Близкия изток, да мислим какво правим ние

Промяната в Унгария е тактическа.
Това мнение изказа пред БНР математикът проф. Николай Витанов и добави:
"Математиката ни казва, че тези, които се радват, че Виктор Орбан го няма, не бива много да се радват, защото победителят Петер Мадяр до 2024 г. беше в партията на Орбан и му беше съюзник, а и като погледнем какви идеи застъпва - в Унгария има промяна, но аз ще я нарека тактическа промяна. ...
Интересни времена настъпват за Унгария и нека да видим доколко ще се отклони от линията на Орбан. Тактически се очаква някакво отклонение да има, защото страната трябва да получава големи пари от ЕС. Може би те ще отстъпят за този заем от 90 млрд. евро за Украйна. Но вчера Мадяр каза нещо, което тук май не се чу, а то е, че в Будапеща няма да има проукраинско правителство".
В предаването "12+3" проф. Витанов коментира и войната в Близкия изток, като подчерта, че според математическите изчисления САЩ ще затънат в нея.
"Институциите, които са много близко до американското разузнаване, казват, че тази война бележи началото на края на хегемонията на САЩ в света. И вече трябва да се замислим къде сме ние, какво правим и какво ще правим оттук нататък".
Според математика има два фактора, които притискат Доналд Тръмп - междинните избори есента и срокът от 60 дни, след които трябва да получи санкция от Конгрес дали може да продължи войната:
"Иранците знаят това и си насрочват стратегията и тактиката спрямо тези срокове".
По думите на проф. Витанов, след като Тръмп затъва във войната с Иран, единственият начин той да отбележи нещо като победа преди междинните избори е да има успех в Куба, но "и там нещата не вървят добре".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 оня с коня
щях да го питам за цифрите от тото то къде във 5 от 35 има цифра 41 та да ми каже кога пак ще се появи
Коментиран от #32
18:47 13.04.2026
Този с прогнозите за несъществуващия коронавирус, ха ха..
САЩ ще станат регионална сила
Путин - също..
Но ЕС умира
Пък ти как ще си осигуриш..хляба?
Мисли- ще трябва да работиш, май
.
Пълно с кърлежи ..
21 Българин
До коментар #7 от "Сталин":Само че, руския нефт минава през Черно море. И ако не се съобразяваме с интересите на Украйна, няма да видим и капка нефт. По бензиностанциите няма да има ни бензин, ни дизел. Просто ще ни спрат тока и ще ни унищожат туризма за десетилетия напред. За това нямаме избор и трябва да изпълняваме исканията на Украйна и Зеленски. Той на последната среща в Киев в прав текст е казал, какво иска от нас и това съвсем не е случайно! Ако не го получи, ние ще си получим нефта не в Росенец, а по равномерен слой по цялото крайбрежи и по всички курорти. Милиони ще останат без работа!
26 Забравяме
До коментар #23 от "мнение":"ВОЛЯ".
28 Да де
До коментар #20 от "българина":къде и е мястото?
29 Ами.
До коментар #14 от "Да питам":вземи и се информирай. Ясно, че не ти е лесно, пробвай.
32 Братле
До коментар #3 от "оня с коня":А ти кой клас математика имаш? Ай нидей става още по смешен.
37 Хамстериньо
До коментар #10 от "гошо":Ти колко бустера си би, или само бръснеше краката 😂
38 А България на Турция за какво плати
До коментар #21 от "Българин":Обаче си лимитиран други държави също продават нефт не само Русия в Америка Африка има нефт от там може да се закупи няма как България да остане без нефт
39 си дзън
ще напълним бюджета. Нека да си стоят в БГ и да си плащат. Имотът в ЕС си има цена.
42 Не ми харесва " локум- анализа" ти..!
От СДС се изроиха десетина партий , и от БСП също,
така става когато корупцията овладее политическата партия,
членове , които не искат да са корумпирани напускат!
В ГЕРБ никой не напуска, защото всички са корумпирани ясно и точно!!!
Какво толкова има сложно ,та "изписа орталъка"!!!
43 Дик диверсанта
До коментар #9 от "Сатана Z":Нова опорка на рос дебилите.
