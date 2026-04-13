Проф. Николай Витанов: САЩ затъват в Близкия изток, да мислим какво правим ние

Промяната в Унгария е тактическа.

Това мнение изказа пред БНР математикът проф. Николай Витанов и добави:

"Математиката ни казва, че тези, които се радват, че Виктор Орбан го няма, не бива много да се радват, защото победителят Петер Мадяр до 2024 г. беше в партията на Орбан и му беше съюзник, а и като погледнем какви идеи застъпва - в Унгария има промяна, но аз ще я нарека тактическа промяна. ...

Интересни времена настъпват за Унгария и нека да видим доколко ще се отклони от линията на Орбан. Тактически се очаква някакво отклонение да има, защото страната трябва да получава големи пари от ЕС. Може би те ще отстъпят за този заем от 90 млрд. евро за Украйна. Но вчера Мадяр каза нещо, което тук май не се чу, а то е, че в Будапеща няма да има проукраинско правителство".

В предаването "12+3" проф. Витанов коментира и войната в Близкия изток, като подчерта, че според математическите изчисления САЩ ще затънат в нея.

"Институциите, които са много близко до американското разузнаване, казват, че тази война бележи началото на края на хегемонията на САЩ в света. И вече трябва да се замислим къде сме ние, какво правим и какво ще правим оттук нататък".

Според математика има два фактора, които притискат Доналд Тръмп - междинните избори есента и срокът от 60 дни, след които трябва да получи санкция от Конгрес дали може да продължи войната:

"Иранците знаят това и си насрочват стратегията и тактиката спрямо тези срокове".

По думите на проф. Витанов, след като Тръмп затъва във войната с Иран, единственият начин той да отбележи нещо като победа преди междинните избори е да има успех в Куба, но "и там нещата не вървят добре".