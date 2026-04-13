Новини
България »
Проф. Николай Витанов: САЩ затъват в Близкия изток, да мислим какво правим ние

13 Април, 2026 19:41, обновена 13 Април, 2026 18:45 1 665 45

Промяната в Унгария е тактическа, смята математикът-анализатор

Снимка: БНР
БНР БНР

Промяната в Унгария е тактическа.

Това мнение изказа пред БНР математикът проф. Николай Витанов и добави:

"Математиката ни казва, че тези, които се радват, че Виктор Орбан го няма, не бива много да се радват, защото победителят Петер Мадяр до 2024 г. беше в партията на Орбан и му беше съюзник, а и като погледнем какви идеи застъпва - в Унгария има промяна, но аз ще я нарека тактическа промяна. ...

Интересни времена настъпват за Унгария и нека да видим доколко ще се отклони от линията на Орбан. Тактически се очаква някакво отклонение да има, защото страната трябва да получава големи пари от ЕС. Може би те ще отстъпят за този заем от 90 млрд. евро за Украйна. Но вчера Мадяр каза нещо, което тук май не се чу, а то е, че в Будапеща няма да има проукраинско правителство".

В предаването "12+3" проф. Витанов коментира и войната в Близкия изток, като подчерта, че според математическите изчисления САЩ ще затънат в нея.

"Институциите, които са много близко до американското разузнаване, казват, че тази война бележи началото на края на хегемонията на САЩ в света. И вече трябва да се замислим къде сме ние, какво правим и какво ще правим оттук нататък".

Според математика има два фактора, които притискат Доналд Тръмп - междинните избори есента и срокът от 60 дни, след които трябва да получи санкция от Конгрес дали може да продължи войната:

"Иранците знаят това и си насрочват стратегията и тактиката спрямо тези срокове".

По думите на проф. Витанов, след като Тръмп затъва във войната с Иран, единственият начин той да отбележи нещо като победа преди междинните избори е да има успех в Куба, но "и там нещата не вървят добре".


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Панчо

    21 17 Отговор
    Този стана експерт и по геополитически теми.

    18:46 13.04.2026

  • 2 Витанов?

    15 42 Отговор
    Повръщам! Няма по- голям путинист

    18:47 13.04.2026

  • 3 оня с коня

    14 22 Отговор
    ето този БАСТУН чакам цял ден че ми липсва още от ковидното веме

    щях да го питам за цифрите от тото то къде във 5 от 35 има цифра 41 та да ми каже кога пак ще се появи

    Коментиран от #32

    18:47 13.04.2026

  • 4 Старшина Боташ

    7 24 Отговор
    Появи се най после ...бих ти с.азал главата с ч.к без упойка веднага без да те бавя

    18:47 13.04.2026

  • 5 Дебелян Пейовски

    3 4 Отговор
    Как какво, сичлите сядате в скута ми и пей сърце, има място за всички, огромен е

    18:48 13.04.2026

  • 6 Майна

    11 15 Отговор
    Ха ха ха
    Този с прогнозите за несъществуващия коронавирус, ха ха..

    САЩ ще станат регионална сила
    Путин - също..

    Но ЕС умира
    Пък ти как ще си осигуриш..хляба?
    Мисли- ще трябва да работиш, май
    .

    18:48 13.04.2026

  • 7 Сталин

    22 10 Отговор
    Нашите негодници да пращат спешно делегация при Митрофанова да и целуват дебелия дuрник белким се обади на Путин да пусне малко нефт да не умрат цървулите от глад

    Коментиран от #12, #13, #21

    18:48 13.04.2026

  • 8 Майна

    4 5 Отговор
    Ей, много безполезни..
    Хилят се като..
    Пълно с кърлежи ..

    18:49 13.04.2026

  • 9 Сатана Z

    16 8 Отговор
    Маджарите от ТИСА ще се изпокарат като ППДБ за кокала,като Кирчо,Кокорчо, и компания след вземането на властта

    Коментиран от #43

    18:50 13.04.2026

  • 10 гошо

    6 11 Отговор
    Олигофрен

    Коментиран от #37

    18:51 13.04.2026

  • 11 човека-коза

    6 9 Отговор
    пак си търси пръч 🤡

    18:52 13.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Да питам

    5 11 Отговор
    Този по какво е професор

    Коментиран от #29

    18:55 13.04.2026

  • 15 Българин

    0 21 Отговор
    Само пъното подчинение пред интересите на Тръмп и Израел ни дават шанс да живеем в мир! Ако не се подчиняваме на америкнските искания, те ще ни унищожат, без да се колебаят и миг! За това да слушаме Тръмп и да не си навличаме ненужни врагове! Друг избор нямаме!

    18:57 13.04.2026

  • 16 Гошо Сороса

    0 12 Отговор
    И тоя е от наште ... 👍

    18:57 13.04.2026

  • 17 КО ШЪ МИСЛИМ.

    5 2 Отговор
    Изпращаме там ТУУПА шиша железчо фонтана и те оправят ВСЬО и всех.

    19:00 13.04.2026

  • 18 пламен

    4 11 Отговор
    Това лице има проблем и той е медицински

    19:00 13.04.2026

  • 19 абракадабра

    0 1 Отговор
    Лукави, мн.добре знае че Уиндоуса ни пиратски.

    19:01 13.04.2026

  • 20 българина

    8 1 Отговор
    Ние сме славяни , православни , създатели на Кирилицата .Всички знаем къде е правилното място на България , там където е уважавана и приемана държава

    Коментиран от #28

    19:01 13.04.2026

  • 21 Българин

    2 14 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Само че, руския нефт минава през Черно море. И ако не се съобразяваме с интересите на Украйна, няма да видим и капка нефт. По бензиностанциите няма да има ни бензин, ни дизел. Просто ще ни спрат тока и ще ни унищожат туризма за десетилетия напред. За това нямаме избор и трябва да изпълняваме исканията на Украйна и Зеленски. Той на последната среща в Киев в прав текст е казал, какво иска от нас и това съвсем не е случайно! Ако не го получи, ние ще си получим нефта не в Росенец, а по равномерен слой по цялото крайбрежи и по всички курорти. Милиони ще останат без работа!

    Коментиран от #34, #38

    19:01 13.04.2026

  • 22 бай Даньо

    0 1 Отговор
    Витанаов с кой анатомичен орган го приканваш да мисли наш Ганчо та той едно време си спаси масурите когато целия свят беше тръгнал да си решава един проблем...

    19:02 13.04.2026

  • 23 мнение

    9 1 Отговор
    Има ли учудени? С когото се е съюзила България, той след 2-3 години е пропаданал. В момента Б-я е член на ЕС и съюзник на САЩ. Необходимо ли е човек да е пророк, за да прозре бъдещите събития. Забравих Еврозоната, не разрешиха референдум, влязохме в нея и по-нататък съдбата и е ясна. А, да попитам, какво се случва с тази партия, която се съюзи с ГЕРБ? Къде са Атака, РЗС, ВМРО? Сега, след изборите, се очаква новата пратка от съюзници, а именно БСП-ОЛ, ИТН и другите, които бяха съюзници. Витанов не е пророк, но е реалист.

    Коментиран от #26

    19:04 13.04.2026

  • 24 Иван

    3 2 Отговор
    Какво има да мислиш ние сме никои големите решават цените на петрола на газта на всичко ние само подсмърчаме

    19:07 13.04.2026

  • 25 Хамстериньо

    10 1 Отговор
    Професора знае какво говори.

    19:09 13.04.2026

  • 26 Забравяме

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "мнение":

    "ВОЛЯ".

    19:11 13.04.2026

  • 27 Боклук

    2 5 Отговор
    Боклук

    19:12 13.04.2026

  • 28 Да де

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "българина":

    къде и е мястото?

    19:13 13.04.2026

  • 29 Ами.

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Да питам":

    вземи и се информирай. Ясно, че не ти е лесно, пробвай.

    19:17 13.04.2026

  • 30 Потъва Иран и Русия

    2 5 Отговор
    Не САЩ пълно е продажни хора купени от Русия руска пропаганда кой започна война всички губят от това и кой е виновен да каже в българския парламента има руски депутати БСП ВАЗРАЖДАНЕ и още много който не си и помисляте вище само как защитават Русия и са против България САЩ Европа това са предатели

    19:17 13.04.2026

  • 31 Баце ЕООД

    3 1 Отговор
    Витанката е Великан!

    19:18 13.04.2026

  • 32 Братле

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    А ти кой клас математика имаш? Ай нидей става още по смешен.

    19:18 13.04.2026

  • 33 Русуфил хардлайнaр

    2 1 Отговор
    Колю брадавицата отдавна не се е вясвал! Видя че във темата за победата на Русия нема повече леп, и хвана като удавник мадяра и тръмп! И тук математическите му формйюи мое се издънят

    19:19 13.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хамстерите

    3 1 Отговор
    В ступор и ужас, Витанката пак ги напъна!

    19:21 13.04.2026

  • 36 Хамстериньо

    0 1 Отговор
    И това в БНР, Национална Институция.. Хаметериньо, Национална!

    19:21 13.04.2026

  • 37 Хамстериньо

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "гошо":

    Ти колко бустера си би, или само бръснеше краката 😂

    19:22 13.04.2026

  • 38 А България на Турция за какво плати

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Обаче си лимитиран други държави също продават нефт не само Русия в Америка Африка има нефт от там може да се закупи няма как България да остане без нефт

    19:23 13.04.2026

  • 39 си дзън

    0 0 Отговор
    Какво правим ние? При едно годишно данъче от 100 евро/м2 върху имотите на руснаци и руски фирми в БГ
    ще напълним бюджета. Нека да си стоят в БГ и да си плащат. Имотът в ЕС си има цена.

    19:27 13.04.2026

  • 40 идиоти вън

    0 0 Отговор
    Е, а как да мислиме, като мисловната дейнос за някой е тежък труд, заради това те слушкат и изпълняват каквото им кажат от запад, та то нищо ново преди техните бащи слукакха какво им кажат от изток!!!!

    19:30 13.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Не ми харесва " локум- анализа" ти..!

    1 0 Отговор
    Кой в коя партия е бил е чист нонсенс, като аргумент г-н Витанов!
    От СДС се изроиха десетина партий , и от БСП също,
    така става когато корупцията овладее политическата партия,
    членове , които не искат да са корумпирани напускат!
    В ГЕРБ никой не напуска, защото всички са корумпирани ясно и точно!!!
    Какво толкова има сложно ,та "изписа орталъка"!!!

    19:32 13.04.2026

  • 43 Дик диверсанта

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    Нова опорка на рос дебилите.

    19:34 13.04.2026

  • 44 Мишел

    0 0 Отговор
    САЩ са регионална сила с отслабващо влияние. Единствената глобална сила в света са съюзниците Китай, Русия и Северна Корея. Три ядрени сили, никой не смее да излезе срещу тях.

    19:34 13.04.2026

  • 45 Дик диверсанта

    0 0 Отговор
    До факти - защо ме изтрихте, да не би да обърках болницата, където е настане?

    19:35 13.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове