Тони Николов: Много ми се иска в България да се случи същото, което в Унгария

Унгария е безпрецедентен случай в ЕС. За Орбан се говореше, че той е Тръмп преди Тръмп. Петер Мадяр е вътрешен човек от системата. Той се е възхищавал на Орбан като млад. Той е човек от елита. Това заяви философът и журналист Тони Николов в предаването „Лице в лице“ по БТВ след унгарския избор.

Има една граница, която не може да се прехвърли. Изведнъж се оказва, че всичко в Унгария е съсредоточено в една партия. Този млад човек обиколи страната. Това е човек на терен - умерено консервативен, поясни той.

Разбра се, че 13 души държат всичко голямо в Унгария, те са олигарси. Това е поразяващо. Всичко това обикновените унгарци го научават от социалните мрежи. Има огромни проблеми в Унгария и това откъде трябва да започнат промените. Мадяр ще трябва да промени институциите, разясни Николов.

Изведнъж чашата преля. Дойде момент, след който нямаше връщане назад. Говорим за много трудно оцеляване на унгарците, в същото време разкошът, в който живеят хората около Орбан. Такова разслоение в унгарското общество не е имало, отчете журналистът.

Много ми се иска в България да се случи същото, което в Унгария. На Мадяр му е много трудно да се бори със завладяната държава. С вота си гражданите могат да дадат пространство. Унгария и България са сходни. Промяната е трудна, каза още Тони Николов.