Тони Николов: Много ми се иска в България да се случи същото, което в Унгария

14 Април, 2026 19:17 1 614 86

Изведнъж чашата преля. Дойде момент, след който нямаше връщане назад. Говорим за много трудно оцеляване на унгарците, в същото време разкошът, в който живеят хората около Орбан

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Унгария е безпрецедентен случай в ЕС. За Орбан се говореше, че той е Тръмп преди Тръмп. Петер Мадяр е вътрешен човек от системата. Той се е възхищавал на Орбан като млад. Той е човек от елита. Това заяви философът и журналист Тони Николов в предаването „Лице в лице“ по БТВ след унгарския избор.

Има една граница, която не може да се прехвърли. Изведнъж се оказва, че всичко в Унгария е съсредоточено в една партия. Този млад човек обиколи страната. Това е човек на терен - умерено консервативен, поясни той.

Разбра се, че 13 души държат всичко голямо в Унгария, те са олигарси. Това е поразяващо. Всичко това обикновените унгарци го научават от социалните мрежи. Има огромни проблеми в Унгария и това откъде трябва да започнат промените. Мадяр ще трябва да промени институциите, разясни Николов.

Изведнъж чашата преля. Дойде момент, след който нямаше връщане назад. Говорим за много трудно оцеляване на унгарците, в същото време разкошът, в който живеят хората около Орбан. Такова разслоение в унгарското общество не е имало, отчете журналистът.

Много ми се иска в България да се случи същото, което в Унгария. На Мадяр му е много трудно да се бори със завладяната държава. С вота си гражданите могат да дадат пространство. Унгария и България са сходни. Промяната е трудна, каза още Тони Николов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 унгарците се отървават

    28 77 Отговор
    от кръвожадните руски животни да вземем пример от тях!

    Коментиран от #58, #65

    19:21 14.04.2026

  • 2 Мнооого

    60 10 Отговор
    ми харесаха 27 условия от ек до бударпеща, слушкай, мами, слушкай и гушкяй пуканките, снежинките, или каквито и да сеа там мигриращи особи..

    Коментиран от #7

    19:21 14.04.2026

  • 3 Това

    18 52 Отговор
    трябва да се случи и в България!

    19:22 14.04.2026

  • 4 МишоПаламуда

    47 3 Отговор
    кой е Българския Маджар, посочи го да го видим ...........

    Коментиран от #38

    19:22 14.04.2026

  • 5 ьТВ

    32 5 Отговор
    Ами то се случи но явно си проспал последните 4г хаха !!!

    19:22 14.04.2026

  • 6 стоян георгиев

    64 15 Отговор
    Време е евроатлнтико фашисткия режим у нас да бъде изчегъртан!

    Коментиран от #17

    19:23 14.04.2026

  • 7 оказа се не само това

    48 4 Отговор

    До коментар #2 от "Мнооого":

    многополови ценности, без семейство, религия и държава и т.н....

    19:23 14.04.2026

  • 8 И КАКВО ТОЧНО

    53 8 Отговор
    Се случи в Унгария?? Като гледам Мадяр не е много по-различен от Орбан.

    Коментиран от #10, #15, #16, #26

    19:23 14.04.2026

  • 9 хаха

    40 4 Отговор
    Всеки ганьовец с особено мнение. И се мисли за пъпа на света. Недооценен самороден талант някакъв.

    Вие 80 години само увеличавате малцинствата бе некадърници такива. ХАХАХА

    Коментиран от #74

    19:24 14.04.2026

  • 10 комундетата

    8 22 Отговор

    До коментар #8 от "И КАКВО ТОЧНО":

    на ГРЕС!

    19:25 14.04.2026

  • 11 Иван

    28 6 Отговор
    Само дето няма нито един умерено консервативен в БГ , всичко е комуне до ченге

    19:26 14.04.2026

  • 12 Пак се обади

    16 1 Отговор
    Не е добре, но медицината допуска...

    19:27 14.04.2026

  • 13 А кой

    20 1 Отговор
    ще е Мадяр?

    19:27 14.04.2026

  • 14 Край

    44 7 Отговор
    Унгария без орбан по орбански. Излишно се радват хората с малко ум.

    Коментиран от #86

    19:28 14.04.2026

  • 15 В Унгария

    25 7 Отговор

    До коментар #8 от "И КАКВО ТОЧНО":

    излязоха да си кажат мнението 80% от хората. Е туй се случи. Схвана ли или да ти го кажа по букви?

    Коментиран от #18, #73

    19:32 14.04.2026

  • 16 Разликата е

    4 19 Отговор

    До коментар #8 от "И КАКВО ТОЧНО":

    че не е Мадуро на Путин!

    19:36 14.04.2026

  • 17 Бикът от Шри Ланка

    3 10 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    Време е Стоенчо пак да ми кацнеш на неуморния

    19:36 14.04.2026

  • 18 КАЖИ МИ ГО ПО БУКВИ

    5 5 Отговор

    До коментар #15 от "В Унгария":

    Пръдльо.

    19:36 14.04.2026

  • 19 дорин

    1 0 Отговор
    И на нас.

    19:36 14.04.2026

  • 20 Държавата на баламурниците

    11 27 Отговор
    Разбира се че ще изберем приятеля на ОБРАН Ще се чудят какво да ни правят ЕС Първо ще блокираме парите за Украйна За да угодим на путлеровия нашественик Така че Украйна да не бърза да се радва

    Коментиран от #31

    19:37 14.04.2026

  • 21 1488

    16 28 Отговор
    И аз тъй.
    Много ми се иска ГЕРБ отново да са първа сила, щото по атлантици от тях няма, а Румен Рублать е русоболен.

    Коментиран от #35

    19:38 14.04.2026

  • 22 Хахо

    33 5 Отговор
    Каква промяна ти се иска бе дъртьо? Тази, която ни обеща Кокорчо ли? Я си гледай пенЦията, на теб вече друго не ти трябва

    19:38 14.04.2026

  • 23 Зъл пес

    26 2 Отговор
    Тепърва ще сърбат нашта попара,и ще ги опари.Като им дойдат и брадатите от изтока,тогава ще им се стъжни.

    19:40 14.04.2026

  • 24 Нехис

    7 29 Отговор
    Другарю, в България няма как да се случи. Унгария вече поема по проевропейския курс, а нас Мунчо Естонски ще ни завлече към Евразията и червената мафия.
    Ние бяхме по европейския курс, но Подмяната, Израждане, Бкп, мечове, двуличия и други подобни изроди искате да ни насочите на изток, начело с Фигуранта на Черепа!

    Коментиран от #37

    19:41 14.04.2026

  • 25 Няма смисъл от тези искания

    22 2 Отговор
    То се случи преди години пп-тата и розовите понита бяха на власт и видяхме, че западното образование хич го няма, затова го наричат западнало. Нямахме наш политик като Орбан, който да защити българските интереси.

    Коментиран от #36

    19:42 14.04.2026

  • 26 Моарейн

    22 3 Отговор

    До коментар #8 от "И КАКВО ТОЧНО":

    Подозирам, че е скрита лимона и ще продължи линията на Орбан, но ще пипа малко по-фино. Затова ми е повече от смешен патосът, с който неумните и кресливите у нас говорят за него.

    Коментиран от #47

    19:43 14.04.2026

  • 27 Новичок

    19 2 Отговор
    Философ и журналист ... Пфу... От къде ги намирате тези бре ??? Оня мазният сириец скъпо ли взима ,та излизат тия пиянки като Харалан ,политическият антрополог .

    19:43 14.04.2026

  • 28 ДрБр

    8 1 Отговор
    Еххти ланито!

    19:45 14.04.2026

  • 29 Споко

    19 3 Отговор
    ПП Дерастите няма да спечелят.
    Спете спокойно деца

    19:46 14.04.2026

  • 30 А на мене ми се иска

    11 0 Отговор
    Да разбера дали ония 240 вече ги е падгони и подаграта оти тоя кокал 30 години го не изедаха, а па не работят. А, деда викаше, който не работи чедо не тебе да и яде.

    19:47 14.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Деций

    15 2 Отговор
    Този нали знаете ,че е от" истинските" мъже ,той мечтаел .Мокрите Мечти на либераста и на цялата им продажна пасмина!Не лагери а истински гулаци ви трябват на вас.

    19:48 14.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ДрБр

    16 3 Отговор
    Кое е това лааааййййнннноооо

    Коментиран от #44

    19:50 14.04.2026

  • 35 И аз ми се иска

    8 6 Отговор

    До коментар #21 от "1488":

    Соца да се върне ама нанайси

    19:51 14.04.2026

  • 36 Саша Грей

    1 16 Отговор

    До коментар #25 от "Няма смисъл от тези искания":

    А сега ще ни обясниш ли кои са розовите понита и кога са били на власт? Защото аз знам, че в близките 15+ години на власт са били само ГЕРБ и служебни правителства на Радев.

    Коментиран от #54, #56

    19:53 14.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 койдазнай

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "МишоПаламуда":

    Още не се е появил. Трябва да минат 20-30 години, и може би тогава, евентуално. За сега оставаме с Бойко, Румбата, кокорчо и Пеевски. Народа тях си е харесал!

    19:54 14.04.2026

  • 39 Искам като в Унгария

    18 2 Отговор
    И на мен ми се иска. На пенсионерите да дават 13-та и 14-та пенсия, а не 20 евро добавка, а на белите жени при раждане на трето дете 30 000 евро безвъзмездна помощ и освобождаване от данъци доживот. Това беше направила партията на Орбан в Унгария.

    Коментиран от #66

    19:55 14.04.2026

  • 40 Архимандрисандрит Бибиян

    5 0 Отговор
    Мушенгяса Пембен ли е нашия Маджар или неговите шарлатани?

    19:55 14.04.2026

  • 42 Христос Воскресе

    6 3 Отговор
    И на мен ми се иска да се случи същото и в България, стига да е истинска промяната. Но не виждам как ще бъдат пресечени корумпираните олигарсите и феодалите тясно обвързани с Русия и САЩ, които мачкат обикновените хора. И които изнасят пари извън България безконтролно. Които си пазят правото да владеят и да грабят.

    19:56 14.04.2026

  • 43 хемингуеи

    13 3 Отговор
    Тони не се надявам,а съм сигурен,че такива като теб ще бъдат изличени от лицето на България.Нямате място да тежите,ядете и се..ете.Хрантутници на НПО-та на СОРОС и мър..шули.

    19:56 14.04.2026

  • 44 без име

    9 2 Отговор

    До коментар #34 от "ДрБр":

    и на мен ми се вижда че е нещастен к а пут, обаче бабичката оризова такива ги кани, да обработват общественото мнение точно преди изборите

    19:56 14.04.2026

  • 45 Мадяр

    3 2 Отговор
    може да е Мая !?

    19:57 14.04.2026

  • 46 Абе

    6 2 Отговор
    И къде се скри в мишата си дупка помиярът Г. Марков - Тантеления? Лизач. Целувач.

    19:57 14.04.2026

  • 47 Един

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "Моарейн":

    Подозренията са велико нещо. Ма той Мадяр си каза, че ще води проевропейска политика.

    Коментиран от #80

    19:58 14.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Най-корумпираната ...

    4 7 Отговор

    До коментар #41 от "Искам като в Унгария":

    ... и най окрадената, фалирала вече держава. Унгария на шамандурата Орбан. Солташакът на Путлер, новият Хитлер. Баста на шамандурата Орбан!

    Коментиран от #55

    20:00 14.04.2026

  • 50 Абе Тони, абе душо!

    7 6 Отговор
    Никога не забравяй, че българите нямат нищо общо с унгарците и не за друго, а защото унгарците са били под немско владичество и са народ баш европейски, докато българите са били под ци..ган..ско робство и са авантаджии и тарикати на дребно. Вярно е, че у нас има и добри хора, но те са малцинство. Бог да пази България от комунистите!

    Коментиран от #53, #62, #68

    20:02 14.04.2026

  • 51 айдее

    4 1 Отговор
    йощИ Идна дърта мастия на тв екрана

    20:02 14.04.2026

  • 52 Няма как да стане

    1 1 Отговор
    Те са с 20 години преди нас.

    20:02 14.04.2026

  • 53 за един

    5 3 Отговор

    До коментар #50 от "Абе Тони, абе душо!":

    приятел питам тва малцинство да не е ППдоханската секта случайно?

    20:04 14.04.2026

  • 54 алабала

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "Саша Грей":

    значи не знаеш много, а се опитваш да се правиш, че знаеш щом не ти е ясно кои са розовите понита....

    20:05 14.04.2026

  • 55 България

    9 0 Отговор

    До коментар #49 от "Най-корумпираната ...":

    Унгария не е по-фалирала от България, където всеки българин от пеленачето до 102 годишния старец дължи вече на различни структури общо по около 20 000 евро. Раздели просто дълга на България на броя жители.

    20:06 14.04.2026

  • 56 Разчовъркай си

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Саша Грей":

    Черепната кутия.......

    Коментиран от #63

    20:09 14.04.2026

  • 57 Нехис

    4 3 Отговор

    До коментар #41 от "Искам като в Унгария":

    А като криеш данъци и осигуровки и плащаш 20 евро здравни вместо 200 евро като в Ес, отде пари за тези майки, Ганчо?

    Коментиран от #77

    20:09 14.04.2026

  • 58 Перо

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "унгарците се отървават":

    Да вземем пример за унгарците от Сорос!

    20:09 14.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Коста

    4 7 Отговор
    На всички трябва да им стане ясно, че в Унгария наритаха проруските партии, начело с Орбан. В България тече обратен процес да се даде властта на русо-роб.

    Коментиран от #67

    20:10 14.04.2026

  • 61 дагодам

    6 1 Отговор
    Тони Николов е активно ангажиран в неправителствения сектор, основно чрез дейността си във Фондация „Комунитас“, Тони Николов е свързан с идеите на „отвореното общество“,Той споделя либерално-демократични ценности, Автор на многобройни анализи и коментари в "Дневник" , изясни се що за птица е този щом се подвизава в ДНЕВНИК

    20:13 14.04.2026

  • 62 КПСС БКП

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Абе Тони, абе душо!":

    ДРУЖБА ОТ ВЕКОВЕ ЗА ВЕКОВЕ!

    20:13 14.04.2026

  • 63 Саша Грей

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "Разчовъркай си":

    ОК. Да го направим така: Кажи ми колко месеца управлява правителството на Кирил Петков. След това ми кажи колко месеца управлява правителството на Денков. И си направи изводите.

    Коментиран от #76

    20:13 14.04.2026

  • 64 Перо

    9 0 Отговор
    Жалко е да видиш джендър на тези години! Никога не е къдно човек да стане за резил! Болест се лекува или се задържа лечението и симптомите, но простотията е прогресираща и нелечима!

    Коментиран от #69

    20:15 14.04.2026

  • 65 И влизат в менгемето

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "унгарците се отървават":

    На урсуляка . Като не знаят за кой да гласуват хак им е

    20:17 14.04.2026

  • 66 Българин

    2 6 Отговор

    До коментар #39 от "Искам като в Унгария":

    И при тези чудни хубавини, раждаемостта в Унгария е по-ниска, от колкото в пропаднала България!

    Коментиран от #70, #79

    20:19 14.04.2026

  • 67 Забелязвам същото

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Коста":

    Че в България много хора, ще направят огромна грешка и отново ще бъдат изиграни.

    20:19 14.04.2026

  • 68 Цъ, цъ, цъ

    2 3 Отговор

    До коментар #50 от "Абе Тони, абе душо!":

    и докога ще се оправдаваме с османското иго и удобно забравяме, че сме ЕВРОПЕЙЦИ, много преди други европейци, а дори и преди угрите, ами на крива ракета, какво космоса ли и пречи? Много удобно, те там, пък ние тук, докога ще продължаваме да се самосъжеляване, заради тези изказвания така ни се присмиват и презират, че не е истина!

    Коментиран от #81

    20:19 14.04.2026

  • 69 Съгласен съм

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Перо":

    Жалко е да видиш също и корумпирана мутра влезнала в църква да се прави на християнин.

    20:21 14.04.2026

  • 70 Ти, кога

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "Българин":

    роди там? А, за им за млади семейства, да си ЧУВал нещо?

    Коментиран от #84

    20:21 14.04.2026

  • 71 Не се надявай Тони

    1 2 Отговор
    Причината, поради която това не може да се случи, е много проста: Унгария е била в състава на австроунгарската империя, а България е била в състава на турската империя!
    Запомнил съм те от случая е Руската черква в София - иняче нямаше да си правя труда да пиша! Кефиш ме!

    Коментиран от #75

    20:22 14.04.2026

  • 72 Студопор

    2 0 Отговор
    Тоест искаш Боко Тиквата и сие да идат в затвора и да бъдат лишени от привилегии. Нали? Защото със всичките ПП-ДБта и паркет и лъвове около тях, не виждам какъв ти е проблема. И без това вече отдавна сме колония на ФАЩ. Повече от това, няма на къде.

    20:23 14.04.2026

  • 73 Студопор

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "В Унгария":

    Ми тука и 100% да излязат, Пеевски пак ще си купи изборите. И? После какво? Пак някой ще ни се лези от екрана доволно как "ми каквото е такова".

    20:26 14.04.2026

  • 74 В България!

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "хаха":

    По Конституция, малцинства НЯМА! Стази мисъл трябва да стават и да лягат всички писарушки, джурналя и поритиканстващи нациотнални предатели!

    20:26 14.04.2026

  • 75 Потурнак си ти

    1 1 Отговор

    До коментар #71 от "Не се надявай Тони":

    и докога ще се оправдаваме с османското иго и удобно забравяме, че сме ЕВРОПЕЙЦИ, много преди други европейци, а дори и преди угрите, ами на крива ракета, какво космоса ли и пречи? Много удобно, те там, пък ние тук, докога ще продължаваме да се самосъжеляване, заради тези изказвания така ни се присмиват и презират, че не е истина!

    20:27 14.04.2026

  • 76 Явно си готин човек

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "Саша Грей":

    Щом не тръгваш с обиди и прочие.Моите уважения.ПП ДБ не са мойта бира ,както и герб .Сега ще бъда откровен ,ако искаш ме смятай за глупак.От 90- та г. гласувах няколко пъти за БСП после се подлъгах един единствен път да гласувам за Бойо през 2009г., когато мажеше и гладеше и от тогава само и единствено Атака ,а като изчезна Атака - Възраждане до ден днешен.Всеки има право на глас.Важно е да се гласува ,за да не могат мошениците да си въртят схемите

    20:30 14.04.2026

  • 77 Искам като в Унгария

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "Нехис":

    Ами здравните ми са 127евро месечно, но с тях лекуват лангустите, а аз ако трябва да отида някъде си плащам като пич. И здравните нямат нищо общо с отчисленията за НОЙ, откъдето се плащат пари за майчински и където наливам още 556 евро месечно/.

    Коментиран от #82

    20:31 14.04.2026

  • 78 военен неможач

    2 0 Отговор
    Страхлив и плъзгав интелектуалец, любимец на Цъфтанка и Бойко - също страхлив и плъзгав интелектуалец от угодническата Конфорама.

    20:33 14.04.2026

  • 79 Лангуста

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Българин":

    Това е защо ние в България имаме по седем лангустички, а белите имат по едно, рядко две. До 2050-та година ще сме се изравнили по брой с бялото население. Сега сме само милион и половина от 5.5 милиона население. Ама има два милиона пенсионери и те дотогава ще са във вечните ловни полета.

    20:36 14.04.2026

  • 80 Моарейн

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Един":

    Може много неща да е казал. Важното е какво и как ще прави. И нашенските неумно-кресливци твърдят, че са по-по-най-велики, можещи, знаещи и компетентни, пък ги видяхме, че на национално ниво омазаха Конституцията, а на регионално - че загинаха София в боклук. За сглобката с тия, които уж щяха да чегъртат, дума да не отварям.

    20:38 14.04.2026

  • 81 Гледам

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Цъ, цъ, цъ":

    на нещо верно слагат минуси и правилно, само на едно място по това земно кълбо има потоворка "приклонена главица сабя не я сече", еваала бЪлгаре...

    20:45 14.04.2026

  • 82 Нехис

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Искам като в Унгария":

    Доста повече ще трябва да наливаш, за да получи жена ти 30 000.
    Или искаш да дадеш 500 еу, а да получиш 30 000 - справедливо ли ти се вижда?

    20:47 14.04.2026

  • 83 Сатана Z

    2 0 Отговор
    А на мен лично ми се иска България да стане като Украйна, а не Унгария. Ще е яко да се наблюдава как се ловят жълтокопитни доброволци за фронта.

    20:48 14.04.2026

  • 84 явно не е раждал

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Ти, кога":

    там и не запознат за кредитите за млади семейства, за отпадане на задължения при разждане на първо, второ и повече зеца, но тебе да ока, е па и язе съм се изокал /казал, писал нещо/, ако аса, сасво лище бъде.

    20:49 14.04.2026

  • 85 ПП:Партия Петрохан

    0 0 Отговор
    Още един философ като лама Калушев.

    20:50 14.04.2026

  • 86 Същото и тук

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Край":

    Храни куче да те лае

    20:50 14.04.2026

