Бъдещето след Орбан! ЕС започва разговори с екипа на бъдещия премиер Петер Мадяр

Представители на Европейския съюз ще проведат утре първа среща в Будапеща с екипа на бъдещия унгарски премиер Петер Мадяр, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.
Мадяр, който спечели парламентарните избори и сложи край на 16-годишното управление на Виктор Орбан, се очаква да встъпи в длъжност като министър-председател през май.
Говорителка на Европейската комисия подчерта, че "времето за редица въпроси изтича" и че е в интерес както на Унгария, така и на ЕС разговорът да напредне възможно най-бързо.
Сред ключовите теми е блокираният заем от 90 милиарда евро за Украйна, чието отпускане досега беше възпрепятствано от правителството на Орбан. Брюксел очаква новото ръководство в Будапеща да свали ветото.
Общо около 18 милиарда евро европейски средства за Унгария остават замразени заради опасения, свързани с върховенството на закона в страната, конфликт на интереси и правата на малцинствата.
Въпреки че Европейската комисия сигнализира готовност за по-бързо освобождаване на средствата след изборната победа на Мадяр, някои евродепутати настояват това да стане едва след реални реформи от страна на новото правителство.
Достъпът до тези средства е определян като основен приоритет за бъдещия премиер.
