Бъдещето след Орбан! ЕС започва разговори с екипа на бъдещия премиер Петер Мадяр

Бъдещето след Орбан! ЕС започва разговори с екипа на бъдещия премиер Петер Мадяр

16 Април, 2026 16:48 661 32

  • петер мадяр-
  • унгария-
  • виктор орбан-
  • украйна-
  • фидес-
  • тиса-
  • европейска комисия

Сред ключовите теми е блокираният заем от 90 милиарда евро за Украйна, чието отпускане досега беше възпрепятствано от правителството на Орбан

Бъдещето след Орбан! ЕС започва разговори с екипа на бъдещия премиер Петер Мадяр - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Представители на Европейския съюз ще проведат утре първа среща в Будапеща с екипа на бъдещия унгарски премиер Петер Мадяр, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Мадяр, който спечели парламентарните избори и сложи край на 16-годишното управление на Виктор Орбан, се очаква да встъпи в длъжност като министър-председател през май.

Говорителка на Европейската комисия подчерта, че "времето за редица въпроси изтича" и че е в интерес както на Унгария, така и на ЕС разговорът да напредне възможно най-бързо.

Сред ключовите теми е блокираният заем от 90 милиарда евро за Украйна, чието отпускане досега беше възпрепятствано от правителството на Орбан. Брюксел очаква новото ръководство в Будапеща да свали ветото.

Общо около 18 милиарда евро европейски средства за Унгария остават замразени заради опасения, свързани с върховенството на закона в страната, конфликт на интереси и правата на малцинствата.

Въпреки че Европейската комисия сигнализира готовност за по-бързо освобождаване на средствата след изборната победа на Мадяр, някои евродепутати настояват това да стане едва след реални реформи от страна на новото правителство.

Достъпът до тези средства е определян като основен приоритет за бъдещия премиер.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 5 Отговор
    Орбан ще смени Урсула в Брюксел.

    Коментиран от #23, #30

    16:49 16.04.2026

  • 2 писаре стига за тоз орбан

    14 3 Отговор
    я кажете за
    Бъдещето след без тиквата

    Коментиран от #31

    16:50 16.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    13 6 Отговор
    От членството в ЕС губим на година по 40 млрд.

    Коментиран от #6

    16:50 16.04.2026

  • 4 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    5 15 Отговор
    И унгарците го разбраха накрая

    Коментиран от #16, #24

    16:51 16.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 я кажи копей

    3 9 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    а колко получаваме?

    Коментиран от #8

    16:52 16.04.2026

  • 7 Урсула фон дер Лайен, председател

    7 6 Отговор
    Бъдещето....
    90млрд за Украйна + 9млн дрона ☝️
    На някой му приседне....

    Коментиран от #10

    16:54 16.04.2026

  • 8 Последния Софиянец

    11 3 Отговор

    До коментар #6 от "я кажи копей":

    Само преките загуби от членството ни в ЕС са 40 млрд.И още 100 млрд непреки.

    Коментиран от #12, #21

    16:54 16.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Последния Софиянец

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "Урсула фон дер Лайен, председател":

    Унгария няма да участва.

    Коментиран от #11

    16:55 16.04.2026

  • 11 Урсула фон Лайън, желязната фрау

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Така си мислят !!!
    Таварищь....😁

    16:55 16.04.2026

  • 12 копей копей

    4 5 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    ти вярваш ли си?

    16:56 16.04.2026

  • 13 ами

    4 5 Отговор
    ха ха ха - 90 милиарда от европа и 60 милиарда от нато нека им е зле на украина

    Коментиран от #15

    16:56 16.04.2026

  • 14 сулю

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "наркос":

    крим в украйна!

    Коментиран от #18

    16:57 16.04.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    3 8 Отговор

    До коментар #13 от "ами":

    Украинците са МЪЖЕ ☝️
    Руснаците сме Розаво Пони.

    16:58 16.04.2026

  • 16 М дааа

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    Изнесоха ни златото, разпродадоха ни заводите, съсипаха ни военния арсенал, направиха учениците тапанари и от там зле в здравеопазването.

    Въведоха след 1990г ДДС и започнахме да плащаме и .... но Българина обича и враговете си.
    Така е правилно и така пише в Библията.

    16:58 16.04.2026

  • 17 хм хм

    7 4 Отговор
    Най-важната тема за Унгария и унгарския народ е темата за парите за Украйна. Това е...айде скачайте, маджари, радвайте се.

    Коментиран от #32

    16:59 16.04.2026

  • 18 Хихихи

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "сулю":

    Колко е готино да бълнуваш след една линия бЕло.

    16:59 16.04.2026

  • 19 Урцула

    6 2 Отговор
    Гъди гъди дърти ъди дай на зелю пачки

    16:59 16.04.2026

  • 20 Горски

    7 1 Отговор
    "За 2025 г. номиналния БВП на глава от населението на част от източноевропейските държави е следният: Унгария - USD 25 128; България - USD 20 400". Е какво излиза, пак са били много по-добре от нас даже и при Орбан. Пешо рече никаква зелена сделка никакви лгбт и подкрепям Орбан, никакъв заем за Зелю. Язе ще направя същото и ще пусна ина бюлетина срещу кикитата у Неделя. Даниел Смилов, от клуба на Лозанките... Всичките членове на този клуб имат специални умствени потребности. Лечение няма на заболяването. Спасението е при френския анатом Гилотен. А дали няма да видим нов Орбан?Първите изяви на новоизбрания Мадяр потвърждават ,че Унгария няма да участва в плащането на 90 милиарда евро на Украйна и няма да толерира бързо приемане на същата в ЕС. Аз пък гледам цените в България как се удвоиха преди и след еврото и гласувам според това което виждам т.е. против вредителите ППДБ, ГЕРБ, и ДПС. За хората които не знаят: ако гласувате за малка партия която не влезе в парламента, гласът ви не се брои при разпределянето на парламента, все едно не сте гласували. Така че умната!

    17:00 16.04.2026

  • 21 Верно

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Загубите от ЕС са огромни. 4 реактора на обща стойност 2000 мегавата ги няма от 20 години, а от фондове сме взели около 30 млрд, па ние само за зелю сме дали 30 процента и то да са добре разни фондаджии включително от кикитата

    17:01 16.04.2026

  • 22 Тръгна ли сме да

    3 1 Отговор
    мислим за тия егеш мегешовци .

    17:03 16.04.2026

  • 23 хмммм

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Oрбан отива в затвора!

    17:06 16.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ей копейка

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ходи яж кривата краставица на урсулата

    Коментиран от #28

    17:12 16.04.2026

  • 26 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Тоя още не е заел поста и урсуланците започват да го точат за пари за орхайна.... Това бездарно правителство на ес мисли повече за зелко отколкото за населението си

    17:14 16.04.2026

  • 27 факт

    1 0 Отговор
    Колкото и да вземате Последния софиянец на подбив, да знаете, че много му сече пипето. На троловете това им е работата - да оплюват всичко читаво и умно. Тази стратегия е насочена към тези с недостатъчен умствен капацитет, които да им се хванат на въдицата и да почнат да повтарят тяхната песен. Забелязал съм, че коментарите на Последния софиянец са по-задълбочени и повечето пъти засягат аспект, незасегнат от общата маса коментари. Поздрав към всички тролове, които не могат по друг начин да си изкарат хляба, а тук за пари мътят главите на хората.

    17:18 16.04.2026

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "ей копейка":

    Ей, ПО ПЕЙКА,
    овцата цял живот се страхува да не я изяде вълкът- накрая я изяда..... овчарят ❗
    Блей си, не ми пречиш😉

    17:25 16.04.2026

  • 29 Също важно

    0 1 Отговор
    Орбан открадна парите от инкасо автомобилите на Украинската централна банка, които минаваха транзит през Унгария от Австрия. Да ги върнат незабавно.

    17:31 16.04.2026

  • 30 По вероятно

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да смени баба ти

    17:31 16.04.2026

  • 31 Какво да е

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "писаре стига за тоз орбан":

    Комунистическо и руско бъдеще с Рублен.

    17:33 16.04.2026

  • 32 Разбира се

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "хм хм":

    Че е важно, Украйна трябва да получи този заем от 90 милиарда евро, защото защитава цяла Европа от руската агресия. Ако не е Украйна да ни защитава сега да сме под руски ботуш.

    17:36 16.04.2026

