Унгарско земетресение в Италия или италиански ефект в Унгария?

Изборите в Унгария се следяха с огромен интерес в Италия, а изходът от тях е водеща тема за италианските издания днес. Това не е случайно. Италианският премиер Джорджа Мелони и нейният унгарски колега Виктор Орбан, чиято партия ФИДЕС изгуби вчерашните избори, са представители на европейската консервативна десница, припомнят АНСА, „РАИ Нюз“, „Скай Ти Джи 24“ и „Ти Джи Ком 24“.

Мелони и Орбан защитават сходни идеи в областта на овладяване на незаконната миграция към ЕС, постигане демографски растеж и защита на традиционните християнски ценности. Двамата са близки и до администрацията на Доналд Тръмп. Но Мелони и Орбан имат също така различия по редица въпроси. Едно от тях е подкрепата за Украйна и отношението към Русия. Докато Орбан запази връзките с Москва, включително и енергийната зависимост на Унгария от Русия, въпреки руската инвазия в Украйна и критикува Киев по всякакъв повод, то Мелони подкрепя безусловно Киев, прекъсна контактите с Русия на Владимир Путин и сведе почти до нулата енергийната зависимост на Италия от Русия. Противоречията между Мелони и Орбан им попречиха да създадат общо дясно консервативно семейство в Европейския парламент след европейските избори през 2024 г. Мелони освен това успя да вкара представител на своята партия в състава на втората Европейска комисия на Урсула фон дер Лайен, докато Орбан е в пълна нейна опозиция на ръководния орган на ЕС.

В Италия Орбан се ползваше и със силната подкрепа на лидера на крайнодясната партия „Лига“ Матео Салвини, който е вицепремиер на Мелони. Салвини и Орбан в последните години участваха в разнородни прояви на твърдата консервативната десница в Европа.

Десноцентристката италианска партия „Форца Италия“ се дистанцира от десницата на Орбан, откакто неговата партия ФИДЕС беше прокудена от десноцентристката Европейската народна партия.

Италианските опозиционни парти, сред които левоцентристката Демократическа партия на Ели Шлайн, антисистемната лява партия „Движение 5 звезди“ на бившия премиер Джузепе Конте и лявата екологична партия „Съюз Зелени Левица“ бяха противници на Орбан по редица въпроси, сред които ограничаване на правата на ЛГБТ общността, противопоставянето му на европейската климатична политика, заглушаването на гласа на независимите медии, подемането на война срещу неправителствените организации, близостта му с Тръмп и с Бенямин Нетаняху и др.

Центристът Матео Ренци, бивш премиер на Италия и бивш представител на италианската левица, критикуваше в последно време близостта на Мелони с Орбан, в контекста на критиките му към сближаването на управляващите в Рим с десни правителства по целия свят.

В този италиански контекст именно изборното поражение на партията на Орбан предизвика оживени политически коментари.

Първи реагира Матео Ренци. „След 16 години Орбан е нокаутиран. След Канада и Австралия ето „ефектът Тръмп“ и в Унгария“, заяви бившият премиер. Той добави, че не бива да се подценява и „магическият ефект“, който Мелони образно казано е оказала. „Нашата министър-председателка подкрепи антиевропейски настроените сили в Полша, Испания и Унгария и три пъти те изгубиха. Победи Европа, изгуби МАГА. Каква невероятна неделя!“, заяви Ренци снощи. Той визира, че Мелони подкрепи и полската консервативна партия „Право и справедливост“ и испанската крайна десница „Вокс“. Първата изгуби изборите в Полша, а втората не се представи добре на евровота в Испания.

След това дойде реакцията на левоценстристката лидерка Шлайн. „Времето на суверенистите и на суверенистките десници свърши“, заяви тя по време на телевизионно предаване, в което участваше снощи, когато бяха съобщени резултатите от изборите в Унгария. „Победиха свободата, демокрацията и любовта към Европа. Загуби Орбан и с него загуби Тръмп, а Мелони и Салвини също загубиха със своите неуместни видеа в подкрепа на Орбан и неговата автокрация. Това е една прекрасна новина, която идва от Унгария“, добави Шлайн, напомняйки че Мелони и Салвини участваха и в предизборно видео в подкрепа на Орбан. „Това е вятър на надеждата и промяната“, добави Шлайн снощи по повод поражението на досегашния унгарски премиер.

Трета беше реакцията на италианската евродепутатка Илария Салис. „Не беше победа на левицата, но поне е тежка загуба за глобалната крайна десница и - надяваме се – край на режима“, заяви тя. „Унгария и Европа ще бъдат по-добри места без Орбан“, допълни Салис и после иронично добави: „Съжалявам за Мелони и Салвини. Дано никога повече да не се видим“. Тази реакция на Салис, която е от „Съюз зелени левица“ не е изненадваща. През 2023 г. Салис беше арестувана в Будапеща по подозрения в нападение над крайнодесни активисти. Унгарските власти я дефинираха като радикално лява. Салис твърди, че е обикновена левичарка, която не е извършила нищо нередно. Тя прекара месеци в унгарски арест. Международната общност доби представа за нейния случай едва през 2024 г., когато тя беше докарана в съдебната зала в Будапеща с вериги на ръцете и краката. В крайна сметка след намеса на италианските власти Салис беше пусната под гаранция от ареста. И тогава лявата партия „Съюз зелени левица“ я издигна за евродепутат. Тя беше избрана, което ѝ осигури имунитет срещу по-нататъшно преследване в Унгария. Това силно подразни Орбан и се смята, че именно „случаят Салис“ е сред основните причини Орбан и Мелони да не успеят да се обединят в едно семейство в десетия Европарламент. Днес Салис впрочем е яростен противник на Мелони.

Едва след тези три реакции дойде и коментарът на Мелони на изборното поражение на Орбан. „Поздравления за убедителната изборна победа на Петер Мадяр, на когото италианското правителство желае успешна работа“, написа тя в каналите си в социалните мрежи и обеща конструктивно сътрудничество на бъдещия унгарски лидер. „Благодаря на моя приятел Виктор Орбан за интензивното сътрудничество през тези години и знам, че дори и в опозиция той ще продължи да служи на своята нация", допълни тя.

Последваха реакциите на лидера на „Форца Италия“ и вицепремиер на Мелони – Антонио Таяни, и на бившия двукратен премиер на Италия Джузепе Конте, лидер на „Движение 5 звезди“.

„Поздравления за Петер Мадяр, победителя на изборите в Унгария. В момент на голяма несигурност още веднъж Европейската народна партия е избрана като сила, която внушава спокойствие и е гарант на стабилността в Европа“, заяви Таяни. По този начин той напомни, че партията ТИСА на Петер Мадяр, победила снощи на изборите в Унгария, е част от Европейската народна партия.

„Това е един политически значим момент, особено заради последствията, който той ще има в Европа и на международно ниво. Загубиха тези, които водеха институциите по един авторитарен и нелиберален завой, тези, които в Европа възпрепятстваха мерки, предоставящи решения и отговори и за нашата страна“, заяви Конте. „Въпреки това, вместо да защитават нашите ценности и интереси, министър-председателката Мелони и вицепремиерът Салвини през тези месеци се появяваха в изборни клипове в подкрепа на Орбан, наравно с Бенямин Нетаняху, унижавайки Италия и италианската конституция“, допълни Конте. „Факт е, че всеки етап от демократичния живот, в който се проявява висока избирателна активност, се превръща в кошмар за фалшивите патриоти в нашата страна“, добави Конте. „Нека си пожелаем, че в Унгария окончателно ще бъдат преодолени нелибералната тенденция и политиките, основани на страха на гражданите“, заключи той. Конте визира това, че многократно на европейско ниво Унгария блокираше приемането на мерки в полза на европейските членки. Конте също така направи и недвусмислен паралел между изборите в Унгария и референдума за съдебната реформа, планирана от Мелони в Италия. И на двата вота имаше необичайно висока избирателна активност и двата вота приключиха с поражение за управляващите в Унгария и Италия.

Единствен от италианските лидери на този етап не се е изказал Салвини. В акаунта му във Фейсбук все още на видно място стои призив за митинг на европейските патриоти в Милано на 18 април, който ще протече под наслова „Без страх. Нека в Европа да бъдем господари в нашия собствен дом“. Европейските патриоти е европарламентарното семейство на „Патриоти за Европа“, в което влизат партиите на Салвини и на Орбан. Преди броени дни Салвини между впрочем заяви, че изборите в Унгария са „от решаващо значение както за страната, така и за европейците, които вярват в мира и независимостта“, припомня унгарската новинарска агенция МТИ. Тогава Салвини обрисува унгарските избори като битка между „две различни визии за Европа“. Едната визия е за една силно бюрократична европейска общност, а другата визия насърчава по-голямата автономия, свобода и независимост, заяви тогава Салвини. И изрази увереност, че Орбан ще бъде преизбран, наричайки го „велик политически лидер, от когото се нуждаят както Европа, така и Унгария“. Салвини определи Орбан и като смел и допълни, че „смелостта днес е рядко срещано качество сред управляващите в Европа“, припомня МТИ.

В допълнение на водещите италиански лидери коментарите в италианските медии също са в изобилие. „Ерата на Орбан приключи, а Мадяр спечели супермнозинство“, пише най-четеното издание в Италия „Кориере дела сера“. „Орбан рухна, Мадяр постигна лавинообразна победа“, пише лявото издание „Република“ и цитира и бившия американски президент, демократа Барак Обама, който казва, че в Унгария е триумфирала демокрацията. „Крахът на Орбан“ и „Рухването на режима“, пише левоцентристкото издание „Стампа“. „Унгария избра Европа и ЕС отново има 27 страни членки, а Путин и Тръмп изгубиха своя съюзник“, коментира италианската агенция АНСА. „Мадяр спечели две трети от местата в парламента на Унгария“ и „Унгария поема по европейския път“, коментира новинарската медия „РАИ Нюз“. „Болезнен резултат за Орбан“, обобщава новинарската медия „Скай Ти Джи 24“. „Разгромна победа за Мадяр“, пише новинарската медия „Ти Джи Ком 24“. „Приключва ерата на Орбан. Унгария вече е на Мадяр. Левицата в Италия ликува, но Мадяр е от десницата“, припомня консервативното дясно издание „Секоло Д’Италия“.

Всички италиански медии публикуват и аналитични портрети на Петер Мадяр. Пътят на Мадяр от верен човек на Орбан до негов опонент беше бърз, се посочва в тези статии, но също и в биографична справка за Мадяр в Си Ен Ен. Само допреди две години Мадяр беше член на управляващата партия ФИДЕС и беше женен за Юдит Варга, която някога беше една от изгряващите звезди на партията на Орбан, коментира американската медия. Двойката живееше около десет години в Брюксел, където Мадяр беше дипломат, а Варга работеше за член на ЕП от ФИДЕС. През 2018 г. семейството се върна в Будапеща с тримата си синове. Следващата година Варга беше назначена за министърка на правосъдието от Орбан – пост, който тя напусна през 2023 г., за да ръководи кампанията на ФИДЕС за изборите за ЕП през 2024 г. Този план беше провален от скандал, който разтърси ФИДЕС в началото на 2024 г. Тогавашната унгарска президентка Каталин Новак помилва бивш чиновник, осъден за прикриване на злоупотреби с непълнолетни момчета в детски дом. Заради скандала Новак подаде оставка като президент, а Юдит Варга, като бивш министър на правосъдието, имаща отношение по въпроса с помилването, се оттегли от партийната си роля, като се смяташе, че това е станало под натиска на Орбан. Тогава именно Мадяр стъпи на политическата сцена като противник на премиера, пише Си Ен Ен. През февруари 2024 г. той даде взривоопасно видео интервю за унгарската медия „Партизан“, обвинявайки Орбан и съюзниците му, че „се крият зад женски поли“ в скандала с помилването. Той също така използва интервюто, за да сподели информация, която е получил чрез близостта си до правителството. „Няколко семейства притежават половината страна“, каза Мадяр в интервюто, гледано почти 3 милиона пъти в Унгария. По-късно през същата година Мадяр се присъедини към партията ТИСА и бързо се изкачи в йерархията ѝ, за да стане неин лидер. ТИСА неочаквано спечели почти 30 процента от унгарските гласове на изборите за Европейски парламент през юни 2024 г. и Мадяр стана и евродепутат, припомня Си Ен Ен.

Поражение ли е за Мелони поражението на съюзника ѝ Орбан на изборите в Унгария? Според левицата и центристите в Италия отговорът е „Да“. Но десни анализатори припомнят, че всъщност в Унгария побеждава една десноцентристка партия и че сега парадоксално левите сили в Италия аплодират победата на една десница и тотално изпускат от полезрението си факта, че унгарската традиционна левица изобщо не успя да влезе в унгарския парламент, посочва „Секоло Д’Италия“.

Ликувайки относно победата на Мадяр левоцентристките партии в Италия припомнят днес най-често, че Орбан е блокирал общи европейски мерки и е спъвал общи действия на ЕС. В последните три месеца Орбан блокираше отпускане на 90 милиарда евро заем от Брюксел за Украйна за идните две години, припомнят „Стампа“, „Република“ и АНСА. Принципно Унгария се беше съгласила на такъв заем през декември. Последва обаче повреда на петролопровода „Дружба“, по който през Украйна Унгария получава руски петрол. Унгария поиска от Украйна да ремонтира повредения участък. Украйна заяви, че участъкът е повреден от руски удари. Последва спор. Унгария заяви, че ще блокира заема за Украйна, докато петролопроводът бъде ремонтиран. В спора се намеси и ЕС, който предложи съдействие в тази насока. Мелони също предложи подкрепа и на няколко пъти изрази съжаление, че ЕС не се показва единен по темата за Украйна, като по този начин индиректно разкритикува решението на Орбан да блокира отпускане на заем, на който се е съгласил принципно в края на миналата година. Левоцентристите в Италия в последните години критикуват ЕС, че не насочва десетки милиарди евро за такива пера като здравеопазването, а отпускат десетки милиарди евро за други цели. Такива критики обаче е отправял и Орбан. Част от италианската левица смята и, че Италия трябва да преустанови военните доставки за Украйна и е скептично настроена към отпускане на големи финансови пакети за тази страна. Подобно мнение в Унгария имаше и Орбан. Друга част от италианската левица подкрепя отпускането на 90-те милиарда евро за Украйна, защото това ще бъде въз основа на емитиране на общ европейски дълг, което ще покаже способността на ЕС да е по-единен, когато това се налага. В дясното пространство в Италия против отпускането на заема е „Лига“ на Салвини, а подкрепа за мярката изразяват Мелони и Таяни. Случаят с европейския заем за Украйна, на който се противопостави Орбан, е само един пример, който показва, че не може да има еднозначен отговор на въпроса дали загубата на Орбан на изборите в Унгария би могла да бъде тълкувана като загуба за лагера на Мелони.

Друг въпрос, който си задават италиански медии днес е до каква степен Мелони би намерила сега общ език с Мадяр. И редица десни издания припомнят, че в пътя на двамата има нещо общо. Те са били част от политически сили, дефинирани като десноцентристки, които са били пък част от Европейската народна партия. И даден момент, разочаровани от своите политически сили, те са се отцепили от тях в полза на нов политически проект. В случая с Мелони тя се отцепи от десноцентристите на Силвио Берлускони преди повече от 13 години, в момент, в който рейтингът им спадна заради съдебните проблеми и скандалите около Берлускони. В случая с Мадяр той се отцепи от ФИДЕС през 2024 г. след скандала, свързан с помилването на замесен човек в случай с насилие над деца. Разликата в политическия път на Мелони и Мадяр е в това, че Мелони създаде свой собствен политически проект „Италиански братя“, докато Мадяр се присъедини към съществуващата от 2020 г. партия ТИСА, дефинирана към онзи момент освен като консервативна или като проевропейска десница, и като популистка формация. Общото в този политически път между Мелони и Мадяр е, че той ги доведе и двамата до властта, нея преди повече от три години, а него сега.