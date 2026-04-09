Троянски кон на Кремъл! Външният министър на Орбан издавал на Русия не само информация около Украйна

Унгарският външен министър Петер Сиярто като информатор на руския му колега Сергей Лавров в никакъв случай не се е ограничавала само до разкриване на дискусии и протоколи в рамките на Европейския съюз (ЕС) относно Украйна.
По време на многобройните им телефонни разговори Сиярто е предоставял на Лавров безценен поток от информация за това как уж обединена западна коалиция се готви да увеличи натиска върху Русия, за да прекрати агресивната си война.
Унгария е предлагаше на Русия да бъде нещо, което се доближава до пета колона в Брюксел: Сиярто винаги е бил нетърпелив да се свърже с Лавров и да поиска съвета му (или разрешение) да предприеме действия, които са неизгодни за ЕС и Украйна, но силно изгодни за Москва.
Това се казва във втората част на разследването на VSquare.org, което показа как правителството на унгарския премиер Виктор Орбан е работило в услуга на руските интереси и е подкопавало усилията на ЕС да помогне на Украйна.
Разговорите в трите аудиоклипа, публикувани в днес, имат приятелски тон. Както един служител от разузнаването го казва в първата част, отношенията им бяха по-скоро като между шпионин и агент на място, отколкото като между двама колеги министри на външните работи.
Лавров е питал в какво качество Орбан ще разговаря с Путин: като унгарски премиер или като "председател на ЕС", ротационна позиция, допустима за всички държави членки. Само ден преди това, на 1 юли, Унгария започна своето шестмесечно председателство, което Орбан впоследствие използва, за да стартира това, което той нарече "мирна мисия". Критиците в ЕС по-късно нарекоха опита му да командва държавническия контрол на ЕС чрез Украйна и Русия "тролска дипломация".
"Не можем да разделяме двете, но мисля, че това увеличава значението, че той е председател на Европейския съюз", отговаря Сиярто.
Най-важното е, че планът на Орбан да се срещне с Путин - предаден от Сиярто на Лавров по време на разговора им - е бил пазен в тайна от съюзниците на Унгария в ЕС и НАТО, които са научили за него едва от репортажа на VSquare на 4 юли, ден преди планираното посещение.
Секретността е била умишлена, казаха европейски служители пред VSquare, пресметнат ход, за да се предотврати съпротивата на съюзниците и потенциалното им блокиране на срещата. Един служител го определи по това време като крещящо нарушение на основни дипломатически норми между партньорите.
Тези нови разкрития идват в момент, когато правителството на Виктор Орбан е изправено пред най-голямата заплаха за властта си от десетилетие и половина.
Парламентарните избори в Унгария са на 12 април, а управляващата му партия Фидес изостава с цели двадесет пункта в анкетите зад опозиционната партия Тиса, водена от бивш лоялист на Орбан, превърнал се в негов съперник Петер Мадяр.
Междувременно както Русия, така и Съединените щати се намесиха в суверенните дела на Унгария от името на Орбан, използвайки кремълски ресурси на място. Както VSquare съобщи по-рано, руснаците изпратиха оперативни служители на военното разузнаване и "политически технолози" в Унгария, за да сеят дезинформация и разпространявани в социалните медии наративи, които изобразяват Украйна като архитект на лошо управление и подривна дейност в Унгария, като загубата за Фидес се равнява на неизбежна война.
6 С тия простотии надминахте дори себе си
Коментиран от #42
10:28 09.04.2026
7 Владимир Путин, президент
И с тая информация и без, все е прокопсала Рассията потънала....
Коментиран от #12, #41
10:28 09.04.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НЕ ГИ БЪРКАЙТЕ
С БАВАРИЯ :)
10:29 09.04.2026
12 Комунсти в Унгария?
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":Кога успя да се натаралянкаш?
Коментиран от #22
10:31 09.04.2026
14 Чували сте го
Много плитки предизборни нУмера ! 😀
10:31 09.04.2026
15 нннн
Аман от глупавата антиорбан пропаганда! Аман и от мисирките, които ни я поднасят.
Коментиран от #49
10:31 09.04.2026
17 Град Козлодуй
До коментар #5 от "Ванга":Когато СССР се разпадна се появи възможност за създаване на ЕССР (ЕС), след разпадане на ЕС ще се даде възможност за създаване на СССР.
Коментиран от #24
10:32 09.04.2026
19 Петрохански синдром
До коментар #1 от "Антиватник":Сигурно ще гласуваш за ППиДБ?
10:32 09.04.2026
24 Сесесере2🤢🤮
27 Приказка за лека нощ
До коментар #2 от "Ас Копейкин":Каква информация повече може да даде Унгария на Русия?
То всичко е ясно. Хитлеристка коалиция на желаещите не е спирала да атакува Русия. Въоръжение пращат, евро подаяния, наемници, консултанти. Какво още?
Коментиран от #35
10:37 09.04.2026
31 Джей Ди Ванс
Имаме преписка на украински чиновници за финансирането на Байдън за сметка енергетиката на Украйна на стайност 280 млн.долара
Ще вземем крути мерки срещу Зеленски
10:39 09.04.2026
33 Чочо
Без дори да да в НАТО! Не виждам нищо нередно.
Коментиран от #57
10:40 09.04.2026
42 Хахахаха
До коментар #6 от "С тия простотии надминахте дори себе си":Копейки жалки сте! Та Сиярто даже не е отрекъл, че е разговарял и е докладвал информация на Лавров. Телефонния разговор предния път между двамата, та Сиярто не го отрече, той просто каза как било възможно да бъде подслушван. А това, че е разговарял с Лавров за работа срещу ЕС не го е отричал даже.
10:44 09.04.2026
44 Хижата на сектата?
До коментар #35 от "Гресирана ватенка":Явно знаеш за какво става въпрос?
Коментиран от #56
10:45 09.04.2026
47 Джамбаза
Цялата му кампания е финансирана от Украина.
Коментиран от #51
10:46 09.04.2026
48 Унгарците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
Коментиран от #52
10:46 09.04.2026
49 Хахахаха
До коментар #15 от "нннн":Копейкиииии толкова сте заблудени, че руската пропаганда ви лъже, както си иска. Написах и по-горе, Сиярто не е отричал разговора предния път с Лавров, където каза, че ще иска махане на санкциите срещу жената на руски олигарх. Той даже въобще не го отрече това. Само попитал, как е възможно да бъде подслушван. Вие сега и на Сиярто ли ще казвате, че не е разговарял с рашите?
10:48 09.04.2026
51 Хахахаха
До коментар #47 от "Джамбаза":А Орбан е троянски кон на путлера. Цялата му кампания е финансирана от него.
10:49 09.04.2026
52 Хахахаха
До коментар #48 от "Унгарците":Не знам какво ще си върнат, ама могат да изхвърчат с 200 от ЕС.
10:51 09.04.2026
56 Обладан от Шиши?
До коментар #44 от "Хижата на сектата?":Явно Шиши ти шепне на ушенце.
10:54 09.04.2026
57 Георги
До коментар #33 от "Чочо":той рошавия, директно каза на изтеклия да се откаже от договорения мир и да продължи войната
10:54 09.04.2026
61 Някой
2. Няма нищо тайно в решенията за санкции на ЕС. Дори може да им е изгодно предварително да ги съобщават на Русия като заплаха;
3. Кой следи телефоните разговори на министри в Унгария? Не че САЩ не следеше телефона на Меркел. А през Дания бе нещо на държави от НАТО;
4. Дотук не са споменали нищо ненормално, камо ли незаконно. Освен послушването на телефони!
5. ЕС Украйна не ги интересува! Да си се оправят руснаците от двете страни.
10:57 09.04.2026
62 Хахахаха
До коментар #54 от "Будител":Свободна, ама не е. Все пак е в ЕС, а рашата води война срещу ЕС. Така, че който иска да се чувства "свободен" да заминава за раша. И вие копейки твърдите, че рашата била свободна страна, ама всеки който подкрепя ЕС там, се обявява за чуждестранен агент.
10:59 09.04.2026
