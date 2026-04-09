Троянски кон на Кремъл! Външният министър на Орбан издавал на Русия не само информация около Украйна
9 Април, 2026

По време на многобройните им телефонни разговори Сиярто е предоставял на Лавров безценен поток от информация за това как уж обединена западна коалиция се готви да увеличи натиска върху Русия, за да прекрати агресивната си война

Унгарският външен министър Петер Сиярто като информатор на руския му колега Сергей Лавров в никакъв случай не се е ограничавала само до разкриване на дискусии и протоколи в рамките на Европейския съюз (ЕС) относно Украйна.

По време на многобройните им телефонни разговори Сиярто е предоставял на Лавров безценен поток от информация за това как уж обединена западна коалиция се готви да увеличи натиска върху Русия, за да прекрати агресивната си война.

Унгария е предлагаше на Русия да бъде нещо, което се доближава до пета колона в Брюксел: Сиярто винаги е бил нетърпелив да се свърже с Лавров и да поиска съвета му (или разрешение) да предприеме действия, които са неизгодни за ЕС и Украйна, но силно изгодни за Москва.

Това се казва във втората част на разследването на VSquare.org, което показа как правителството на унгарския премиер Виктор Орбан е работило в услуга на руските интереси и е подкопавало усилията на ЕС да помогне на Украйна.

Разговорите в трите аудиоклипа, публикувани в днес, имат приятелски тон. Както един служител от разузнаването го казва в първата част, отношенията им бяха по-скоро като между шпионин и агент на място, отколкото като между двама колеги министри на външните работи.

Лавров е питал в какво качество Орбан ще разговаря с Путин: като унгарски премиер или като "председател на ЕС", ротационна позиция, допустима за всички държави членки. Само ден преди това, на 1 юли, Унгария започна своето шестмесечно председателство, което Орбан впоследствие използва, за да стартира това, което той нарече "мирна мисия". Критиците в ЕС по-късно нарекоха опита му да командва държавническия контрол на ЕС чрез Украйна и Русия "тролска дипломация".

"Не можем да разделяме двете, но мисля, че това увеличава значението, че той е председател на Европейския съюз", отговаря Сиярто.

Най-важното е, че планът на Орбан да се срещне с Путин - предаден от Сиярто на Лавров по време на разговора им - е бил пазен в тайна от съюзниците на Унгария в ЕС и НАТО, които са научили за него едва от репортажа на VSquare на 4 юли, ден преди планираното посещение.

Секретността е била умишлена, казаха европейски служители пред VSquare, пресметнат ход, за да се предотврати съпротивата на съюзниците и потенциалното им блокиране на срещата. Един служител го определи по това време като крещящо нарушение на основни дипломатически норми между партньорите.

Тези нови разкрития идват в момент, когато правителството на Виктор Орбан е изправено пред най-голямата заплаха за властта си от десетилетие и половина.

Парламентарните избори в Унгария са на 12 април, а управляващата му партия Фидес изостава с цели двадесет пункта в анкетите зад опозиционната партия Тиса, водена от бивш лоялист на Орбан, превърнал се в негов съперник Петер Мадяр.

Междувременно както Русия, така и Съединените щати се намесиха в суверенните дела на Унгария от името на Орбан, използвайки кремълски ресурси на място. Както VSquare съобщи по-рано, руснаците изпратиха оперативни служители на военното разузнаване и "политически технолози" в Унгария, за да сеят дезинформация и разпространявани в социалните медии наративи, които изобразяват Украйна като архитект на лошо управление и подривна дейност в Унгария, като загубата за Фидес се равнява на неизбежна война.


