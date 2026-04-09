Троянски кон на Кремъл! Външният министър на Орбан издавал на Русия не само информация около Украйна

Унгарският външен министър Петер Сиярто като информатор на руския му колега Сергей Лавров в никакъв случай не се е ограничавала само до разкриване на дискусии и протоколи в рамките на Европейския съюз (ЕС) относно Украйна.

По време на многобройните им телефонни разговори Сиярто е предоставял на Лавров безценен поток от информация за това как уж обединена западна коалиция се готви да увеличи натиска върху Русия, за да прекрати агресивната си война.

Унгария е предлагаше на Русия да бъде нещо, което се доближава до пета колона в Брюксел: Сиярто винаги е бил нетърпелив да се свърже с Лавров и да поиска съвета му (или разрешение) да предприеме действия, които са неизгодни за ЕС и Украйна, но силно изгодни за Москва.

Това се казва във втората част на разследването на VSquare.org, което показа как правителството на унгарския премиер Виктор Орбан е работило в услуга на руските интереси и е подкопавало усилията на ЕС да помогне на Украйна.

Разговорите в трите аудиоклипа, публикувани в днес, имат приятелски тон. Както един служител от разузнаването го казва в първата част, отношенията им бяха по-скоро като между шпионин и агент на място, отколкото като между двама колеги министри на външните работи.

Лавров е питал в какво качество Орбан ще разговаря с Путин: като унгарски премиер или като "председател на ЕС", ротационна позиция, допустима за всички държави членки. Само ден преди това, на 1 юли, Унгария започна своето шестмесечно председателство, което Орбан впоследствие използва, за да стартира това, което той нарече "мирна мисия". Критиците в ЕС по-късно нарекоха опита му да командва държавническия контрол на ЕС чрез Украйна и Русия "тролска дипломация".

"Не можем да разделяме двете, но мисля, че това увеличава значението, че той е председател на Европейския съюз", отговаря Сиярто.

Най-важното е, че планът на Орбан да се срещне с Путин - предаден от Сиярто на Лавров по време на разговора им - е бил пазен в тайна от съюзниците на Унгария в ЕС и НАТО, които са научили за него едва от репортажа на VSquare на 4 юли, ден преди планираното посещение.

Секретността е била умишлена, казаха европейски служители пред VSquare, пресметнат ход, за да се предотврати съпротивата на съюзниците и потенциалното им блокиране на срещата. Един служител го определи по това време като крещящо нарушение на основни дипломатически норми между партньорите.

Тези нови разкрития идват в момент, когато правителството на Виктор Орбан е изправено пред най-голямата заплаха за властта си от десетилетие и половина.

Парламентарните избори в Унгария са на 12 април, а управляващата му партия Фидес изостава с цели двадесет пункта в анкетите зад опозиционната партия Тиса, водена от бивш лоялист на Орбан, превърнал се в негов съперник Петер Мадяр.

Междувременно както Русия, така и Съединените щати се намесиха в суверенните дела на Унгария от името на Орбан, използвайки кремълски ресурси на място. Както VSquare съобщи по-рано, руснаците изпратиха оперативни служители на военното разузнаване и "политически технолози" в Унгария, за да сеят дезинформация и разпространявани в социалните медии наративи, които изобразяват Украйна като архитект на лошо управление и подривна дейност в Унгария, като загубата за Фидес се равнява на неизбежна война.