Сергей Лавров разговаря с Абас Арагчи и замина на посещение в Китай

14 Април, 2026 04:22, обновена 14 Април, 2026 04:28 943 10

Руският министър на външните работи ще се срещне к китайския си колега Ван И

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В телефонен разговор с иранския външен министър Абас Арагчи на 13 април, руският външен министър Сергей Лавров потвърди готовността на Русия да съдейства за разрешаването на кризата около Иран, предаде Telegram каналът на руското външно министерство.

„Лавров подчерта важността на предотвратяването на рецидив към въоръжена конфронтация, потвърди постоянната готовност на Русия да съдейства за разрешаването на кризата, която няма военно решение, и припомни инициативата на Русия за разработване на Концепция за осигуряване на сигурността в Персийския залив с участието на всички крайбрежни държави и подкрепата на страни извън региона, способни да окажат положително влияние върху хода на преговорите“, заяви руското министерство.

Арагчи информира Лавров за подробностите от ирано-американските преговори, проведени в Исламабад на 11 април. Руската страна „приветства ангажимента за продължаване на дипломатическите усилия и намиране на решения, които биха се справили с коренните причини за конфликта и биха постигнали дългосрочна стабилизация в региона, като се вземат предвид законните интереси на Ислямска република Иран и нейните съседи“.

Руският министър изрази своите „искрени съболезнования“ на Арагчи във връзка с убийство на бившия ирански външен министър и ръководител на Стратегическия съвет по външна политика на Иран, К. Харази, при въздушен удар.

По-късно Лавров пристигна в Пекин на двудневно посещение, предаде RBC.

Руският министър ще се срещне с китайския си колега, Ван И, за да обсъди широк кръг от въпроси на двустранното сътрудничество, както и взаимодействие в рамките на международни организации и асоциации – Организацията на обединените нации (ООН), БРИКС, Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), Г-20, Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) и други.

„Очаква се всеобхватен обмен на мнения по редица горещи теми и регионални въпроси, включително украинската криза и ситуацията в Близкия изток“, се казва в изявление на руското външно министерство. Китайското външно министерство уточни, че посещението се провежда по покана на китайската страна.

Миналия уикенд в Исламабад се проведоха първите директни преговори между Иран и Съединените щати след обявеното няколко дни по-рано прекратяване на огъня. Срещата продължи над 20 часа, но не успя да постигне споразумение, а след приключването ѝ президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви блокада на Ормузкия проток. Според Axios обаче медиаторите се надяват да организират още един кръг от преговори, преди двуседмичното прекратяване на огъня да изтече на 21 април. Освен Пакистан, Египет и Турция също изпълняват тази роля в преговорния процес.

„Ню Йорк Таймс“ разкри, че Иран е бил убеден да се съгласи на двуседмично прекратяване на огъня от намесата на Китай „в последния момент“. По-рано, в края на март, Китай и Пакистан съвместно представиха мирна инициатива, която призовава за незабавно прекратяване на огъня, започване на преговори, възобновяване на нормалното корабоплаване през Ормузкия проток и хуманитарна помощ.

Приблизително 45-50% от вноса на суров петрол в Китай преминава през Ормузкия проток. На 11 април CNN съобщи, че американските разузнавателни агенции разполагат с информация, сочеща, че Китай възнамерява да достави на Иран нови системи за противовъздушна отбрана, включително преносими зенитно-ракетни комплекси, през следващите седмици. Пекин отрича това.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    4 13 Отговор
    А дедо Дончо колко кораби елиминира?

    04:33 14.04.2026

  • 2 Сега с Китай

    9 9 Отговор
    Ще направят ултиматум на рижия пират да изчезне от омурзкият проток... Ако не иска, ще му потопят всичките гемии там. Е, вече Китай + Русия + Иран му идва много и пиратите ще си вдигнат платната...

    04:39 14.04.2026

  • 3 Елементарно Уотсън!

    9 9 Отговор
    Рашистите и аятоласите са типични аутcaйдери и лузъри ... Само дрънкат празни приказки без покритие и действия.

    Коментиран от #4

    04:44 14.04.2026

  • 4 Елементарно , бе Уотсън !

    5 7 Отговор

    До коментар #3 от "Елементарно Уотсън!":

    Ви да се кой е немощен - САЩ трупат милиарди загуби от екскурзията си в Близкия изток , урсулите дават десетки милиарди на украинския режим , и пак не могат да го реанимират .Пък и на теб стария ми Ник бе ти помага , натиФче .

    04:52 14.04.2026

  • 5 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 6 Отговор
    ОРАНГУТАНЪТ ЛАВРОВ "ЕКСТРЕМНО" ЗАМИНАВА ЗА ....................... КИТАЙ ДА "КОНСУМИРА" ФЕКАЛИИ ......................... ПОЛИТИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ Е ДОСТА ДИНАМИЧНО ...................... ФАКТ !

    04:54 14.04.2026

  • 6 кРадеф

    5 4 Отговор
    Има нареждане от Кремъл и Белия дом 😂! В неделя всички pyблоидиоти под строй към урните за да гласуват за кауна от аферата Боташ. Извинения за отсъствие не се приемат...

    05:00 14.04.2026

  • 7 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 2 Отговор
    ПРИЛИКАТА НА ЛАВРОВ С ........................ ПРИМАТ Е ДОСТА ПОРАZИТЕЛНА .......................... ФАКТ !

    05:10 14.04.2026

  • 8 Тръмпи

    1 2 Отговор
    Лавров е като герой от книгите на Чехов! Сигурно е само едно, че доста път го чака коня!

    05:22 14.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

