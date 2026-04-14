ISW: Кремъл подценява загубата на Орбан, въпреки че губи важен съюзник

14 Април, 2026 09:39 763 36

Анализи за изборите, военните предизвикателства и крехкото примирие в Украйна

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кремъл омаловажава загубата на Виктор Орбан, въпреки че Русия губи един от най-важните си съюзници в Европа. След 16 години управление Орбан призна поражението си от Петер Мадяр, чиято партия „Тиса“ спечели убедително мнозинство, осигурявайки си над две трети от местата в парламента, предава News.bg.

Според Институт за изследване на войната това развитие има сериозни геополитически последици.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви на 13 април, че Москва няма да поздрави Мадяр, тъй като Унгария остава „неприятелска държава“, подкрепяща санкциите срещу Русия. В интервю за предаването „Вести“ той допълни, че отношенията между Русия и Европейския съюз не могат да се влошат допълнително, тъй като вече са достигнали най-ниската си точка.

От своя страна външният министър Сергей Лавров подчерта, че Русия е готова да изгради отношения с новото унгарско правителство, но това ще зависи от начина, по който Будапеща формулира собствените си национални интереси.

Реакциите в руското публично пространство са разнопосочни - някои коментатори омаловажават загубата на Орбан, докато други изразяват тревога, че Москва губи ключов съюзник в ЕС, който досега е блокирал решения, неблагоприятни за руските интереси.

По време на управлението си Орбан често се противопоставяше на европейските инициативи за военна и финансова подкрепа за Украйна - позиция, съвпадаща с тази на Кремъл. Дори Владимир Путин публично подкрепи Орбан по време на парламентарните избори през 2026 г.

Анализите сочат, че Кремъл се стреми да създаде усещане за неизбежен натиск върху Украйна да приеме руските условия за край на войната.

В същото време данни от отворени източници показват, че Русия среща все по-сериозни трудности при набирането на военен персонал, особено на фона на нарастващите загуби на фронта.

Икономистът Янис Клуге от Германския институт за международни въпроси и сигурност изчислява, че през първото тримесечие на 2026 г. Русия е набирала между 800 и 1000 войници дневно - спад спрямо 1000-1200 през същия период на 2025 г., което представлява около 20% годишно намаление.

Според него увеличените финансови стимули - включително рекордни бонуси за подписване от средно 1,47 милиона рубли (около 19 300 долара) - не са успели да обърнат тенденцията. Данни на руското Министерство на финансите показват и нарастване на изплатените компенсации: около 25 000 загинали войници през първото тримесечие на 2026 г., в сравнение с 20 000 година по-рано и близо 10 000 през 2024 г.

Въпреки че ISW не може независимо да потвърди тези данни, те съответстват на други индикатори за нарастващ недостиг на човешки ресурси - включително използване на резерви, разширяване на скрити мобилизационни мерки и увеличени финансови стимули.

Украинската инициатива „Искам да живея“ съобщава, че Руското министерство на отбраната е набирало около 940 души дневно през първите три месеца на 2026 г. - под необходимото ниво за постигане на годишната цел от 409 000 войници и недостатъчно за компенсиране на приблизително 85 000 загуби, отчетени от украинския Генерален щаб.

Паралелно с това двете страни отправят взаимни обвинения за нарушения на примирието. Руското министерство на отбраната твърди, че Украйна е извършила над 6500 нарушения, включително артилерийски удари и атаки с дронове, като същевременно съобщава за свалени безпилотни апарати над Белгородска и Курска област.

Назначеният от Русия губернатор на Херсонска област Владимир Салдо обвинява Украйна в удари по цивилна инфраструктура, докато украинският омбудсман Дмитро Лубинец съобщава за екзекуция на украински военнопленници от руски сили.

Тези взаимни обвинения и продължаващи локални сблъсъци показват, че примирие без ясно разписани механизми за контрол и прилагане трудно може да бъде устойчиво.

За постигане на траен мир ще бъде необходимо двете страни да договорят конкретни условия, да въведат международен мониторинг и да оттеглят войските си от линията на съприкосновение, с цел ограничаване на риска от нова ескалация.


Унгария
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 15 Отговор
    Льотчикът ще е новия Орбан.

    Коментиран от #31

    09:41 14.04.2026

  • 2 Пич

    13 3 Отговор
    Ами, да чакаме тогава Украйна и Урсулианците да спечелят войната !?
    А.....?!

    Коментиран от #10, #15

    09:41 14.04.2026

  • 3 Баце ЕООД

    6 10 Отговор
    Ахахаха, тия не разбират и от политика, не само война 🤣

    Коментиран от #14

    09:42 14.04.2026

  • 4 Може, но...

    12 3 Отговор
    Вече нито Европа е единна, нито натото. Целият запад силно западна, икономически, финансово, военно, морално.... Огромна инфлация и огромно недоволство на народите. Малко им трябва да разрушат западналата система. И това е заслуга и на Русия с войната в покрайнините. При всяка война губиш някои сражения, важното обаче е да спечелиш войната.

    09:45 14.04.2026

  • 5 Пак пропаганда

    14 4 Отговор
    Орбан не бе съюзник, а човек който си гледаше интереса на държавата и с който можеше да се говори в Европа разумно. Щото с продажните урсули, няма какво да си каже човек!

    Коментиран от #12

    09:46 14.04.2026

  • 6 Сталин

    12 4 Отговор
    Боли го .ура на Путин за Европа, скоро ще скимтят кучетата от глад като останат без нефт и газ

    09:46 14.04.2026

  • 7 Нека

    10 3 Отговор
    да му ядете главата на Орбан !

    09:46 14.04.2026

  • 8 Атина Палада

    10 3 Отговор
    В Унгария беше извършена операция "наследник"!

    09:47 14.04.2026

  • 9 хи хи

    6 2 Отговор
    Спокове скоро, ще има друг😉

    09:47 14.04.2026

  • 10 Този не е точно обратното на Орбан

    10 4 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    За президента на Украйна Володимир Зеленски обаче това е "победа с горчив привкус“, тъй като бъдещият министър-председател заяви, че е против доставките на унгарско оръжие или пари за Киев, както и срещу ускоряването на процеса на присъединяване на Украйна към ЕС.

    Мадяр обеща да подложи този въпрос на референдум, което на практика ще означава забавяне на процеса, като се имат предвид силните антиукраински настроения в унгарското общество, на които той трябва да реагира, за да запази подкрепата си, пише изданието.
    .

    Коментиран от #20

    09:50 14.04.2026

  • 11 "Владимир Путин, президент"

    9 4 Отговор
    Хи хи хи
    Нищо не са подценили руснаците !!!
    Новия маджарски "шеф" сам каза, че като мине изборната патардия ще ходи да лази на килимчето в Кремъл !!!

    09:51 14.04.2026

  • 12 Смех с копейки

    5 7 Отговор

    До коментар #5 от "Пак пропаганда":

    Новата руска опорка.Не Путин а Тръмп е загубил в Унгария 🤣

    Коментиран от #16

    09:53 14.04.2026

  • 13 Баце ЕООД

    7 2 Отговор
    Това съчинение, няма нищо общо с политика, реалния свят или каквото и да е. Тотално съчинение, срам за журналистиката

    09:53 14.04.2026

  • 14 Орешник

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Баце ЕООД":

    Техният съюзник са оръжията, ве.

    09:53 14.04.2026

  • 15 Руснак без крак

    3 10 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    09:54 14.04.2026

  • 16 Аз живея в Унгария

    8 3 Отговор

    До коментар #12 от "Смех с копейки":

    Както казват тук- Загубихме два съюза Русия и САЩ и се закачихме за потъващия кораб на Урсула.

    Коментиран от #19, #21

    09:55 14.04.2026

  • 17 И от какво да се притеснява

    6 3 Отговор
    Загубата не е за Русия, а за Унгария.

    10:00 14.04.2026

  • 18 Хасковски каунь

    6 2 Отговор
    Орбан беше балон, полуиздъхнал. С нищо не е подпомогнал Русия, освен с празни приказки.
    Спомнете си дали е спрял санкция

    10:01 14.04.2026

  • 19 Знаем

    3 5 Отговор

    До коментар #16 от "Аз живея в Унгария":

    Живееш отвъд Унгария.

    Коментиран от #22

    10:02 14.04.2026

  • 20 Пич

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "Този не е точно обратното на Орбан":

    Точно така! Урсулианците по традиция казват "хоп" , преди да са скочили !!! Винаги объркват реалното с желаното!!!

    Коментиран от #25

    10:02 14.04.2026

  • 21 Българин

    3 6 Отговор

    До коментар #16 от "Аз живея в Унгария":

    Унгария каза-РУСНАЦИ ВЪН!

    Коментиран от #23

    10:03 14.04.2026

  • 22 Аз живея в Унгария

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "Знаем":

    Завиждаш ли? Тук живота е много- по добър, спокоен и евтин. Без мигранти, без извращения и без скъпотия.

    Коментиран от #27

    10:04 14.04.2026

  • 23 РУСНАЦИ ВЪН

    5 3 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Цъъърни мигранти- ВЪТРЕ.

    10:06 14.04.2026

  • 24 НЕ Я НИСЛЕТЕ

    6 3 Отговор
    РУСИЯ НЕЙНОТО СИ ГО ПОСТИГА , АМА Ю РОПА РОВИ Д.НОТО

    10:06 14.04.2026

  • 25 Смех с копейки

    0 8 Отговор

    До коментар #20 от "Пич":

    Урсулата ти е шефа.И хлебеца ти е с центове.

    10:07 14.04.2026

  • 26 Унгария за 70 г. бе два пъти

    7 1 Отговор
    Предавана от САЩ! През 1956 бяха ,,подарени "на СССР, а онзи ден блгодарение на тяхпак ще бъдат наведени!

    Коментиран от #30

    10:08 14.04.2026

  • 27 АМА ДО СЕГА ......

    1 7 Отговор

    До коментар #22 от "Аз живея в Унгария":

    .....ВЕЧЕ ЩЕ СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ.....!!!

    Коментиран от #29

    10:08 14.04.2026

  • 28 Нямат край

    2 6 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    10:10 14.04.2026

  • 29 Като цяло

    5 2 Отговор

    До коментар #27 от "АМА ДО СЕГА ......":

    Тоя е въртиопашка. Иска да седи на два стола. Но няма да му се получи. Подслушваше и предаде дори жена си.

    10:11 14.04.2026

  • 30 С ДРУГИ ДУМИ

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "Унгария за 70 г. бе два пъти":

    ПОТУПА ЛИ ТЕ ПО ГЪРТБА КРА ВАР, ......ИЗКАРАЛ ТИ Е ВЪЗДУХА

    10:11 14.04.2026

  • 31 Българин

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Румбата е свикнал жени да го шамаросват. Досега беше сеса, сега ще се включи и Урсула!

    Коментиран от #34

    10:12 14.04.2026

  • 32 Очевидно

    5 1 Отговор
    Името институт за изследване на войната е само фиктивно

    Това е антируски соросоидно пропагандно образувание и нямам никаква идея защо непрекъснато е цитирано

    10:13 14.04.2026

  • 33 Мишел

    6 0 Отговор
    Международният престъпник Никола Груевски ще бъде екстрадиран от Унгария в Северна Македония. Унгария няма да се превърне в сметище за международно издирвани престъпници, заяви победилият на изборите Петер Мадяр на тричасова пресконференция в Будапеща. Никола Груевски бивш проруски министър-председател на Северна Македония, подкрепян от Русия с цел провеждане на хибридна война на Балканите и конкретно срещу България е известен с антибългарската си пропаганда. Груевски избяга в Унгария през месец ноември 2018 г. Това стана ясно през 2019 г., като информацията разкри тогавашният премиер Зоран Заев.

    10:14 14.04.2026

  • 34 За Макрон

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "Българин":

    говориш.

    10:14 14.04.2026

  • 35 Синя София

    2 2 Отговор
    Путин загуби Орбан,но истинскя троянски кон в Европа е България

    10:25 14.04.2026

  • 36 Бундесфера

    2 0 Отговор
    Аман от Русия нарамо да си е носите.

    10:28 14.04.2026

