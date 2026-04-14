Икономическият натиск срещу Русия остава „най-ефективното оръжие“, заяви Мелони

Премиерът на Италия Джорджа Мелони заяви, че икономическият натиск върху Русия остава „най-ефективното оръжие“ за постигане на мир в Украйна. Тя подчерта, че Европа трябва да подхожда изключително предпазливо към всяко евентуално смекчаване на ограниченията върху руския газ, съобщава Ройтерс, цитирана от News.bg.

Изявлението идва на фона на нарастващи опасения за енергийната сигурност в Европа след конфликта между Съединените щати, Израел и Иран, довел до затварянето на Ормузкия проток - ключов маршрут за значителна част от световните доставки на втечнен природен газ.

Темата за евентуално преразглеждане на ограниченията беше повдигната и от ръководителя на енергийния гигант Eni Клаудио Дескалци, който предупреди, че ще бъде трудно да се компенсират около 20 милиарда кубични метра руски втечнен газ.

Мелони подчерта, че досегашният икономически натиск върху Москва е дал резултати и следващите стъпки трябва да бъдат внимателно обмислени, за да не се отслаби този ефект.

Съгласно решенията на Европейски съюз, вносът на руски втечнен газ по краткосрочни договори ще бъде забранен от 25 април, а по дългосрочни - от 1 януари 2027 г.

Междувременно вътрешнополитическият натиск в Италия се засилва. Лидерът на партията „Лига“ Матео Салвини настоява за възстановяване на енергийните доставки от Русия. Той е обсъдил с министъра на икономиката Джанкарло Джорджети възможността за замразяване на цените на енергията на нивата отпреди ескалацията на конфликта с Иран, без обаче да представи конкретен план.

В същото време Мелони, която предстои да се срещне в Рим с украинския президент Володимир Зеленски, изрази надежда, че ще бъде постигнат напредък към мир преди влизането в сила на новите ограничения.