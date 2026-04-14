Новини
Свят »
Русия »
Икономическият натиск срещу Русия остава „най-ефективното оръжие“, заяви Мелони

14 Април, 2026 15:29 611 21

  • русия-
  • икономически натиск-
  • оръжие-
  • мелони

Италия предупреждава за рискове при облекчаване на ограниченията върху руския газ на фона на енергийна несигурност

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Италия Джорджа Мелони заяви, че икономическият натиск върху Русия остава „най-ефективното оръжие“ за постигане на мир в Украйна. Тя подчерта, че Европа трябва да подхожда изключително предпазливо към всяко евентуално смекчаване на ограниченията върху руския газ, съобщава Ройтерс, цитирана от News.bg.

Изявлението идва на фона на нарастващи опасения за енергийната сигурност в Европа след конфликта между Съединените щати, Израел и Иран, довел до затварянето на Ормузкия проток - ключов маршрут за значителна част от световните доставки на втечнен природен газ.

Темата за евентуално преразглеждане на ограниченията беше повдигната и от ръководителя на енергийния гигант Eni Клаудио Дескалци, който предупреди, че ще бъде трудно да се компенсират около 20 милиарда кубични метра руски втечнен газ.

Мелони подчерта, че досегашният икономически натиск върху Москва е дал резултати и следващите стъпки трябва да бъдат внимателно обмислени, за да не се отслаби този ефект.

Съгласно решенията на Европейски съюз, вносът на руски втечнен газ по краткосрочни договори ще бъде забранен от 25 април, а по дългосрочни - от 1 януари 2027 г.

Междувременно вътрешнополитическият натиск в Италия се засилва. Лидерът на партията „Лига“ Матео Салвини настоява за възстановяване на енергийните доставки от Русия. Той е обсъдил с министъра на икономиката Джанкарло Джорджети възможността за замразяване на цените на енергията на нивата отпреди ескалацията на конфликта с Иран, без обаче да представи конкретен план.

В същото време Мелони, която предстои да се срещне в Рим с украинския президент Володимир Зеленски, изрази надежда, че ще бъде постигнат напредък към мир преди влизането в сила на новите ограничения.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    1 18 Отговор
    Съветският съюз е бил колос на глинени крака.

    Коментиран от #6, #17

    15:31 14.04.2026

  • 2 калинка с пилешки мозък не схвана ли

    18 0 Отговор
    че Икономическият натиск е срещу ес с високи цени
    5г кво им направихте

    че Икономическият натиск е срещу ес с високи цени
    5г кво им направихте

    15:33 14.04.2026

  • 3 Деций

    17 0 Отговор
    С голи задници таралежи ще мачкате,те икономичските санкции за вас.Вижте си жалйото състояние със 130% дълг към БВП,който на всичкото отгоре и ще се свие.

    15:33 14.04.2026

  • 4 Жеко

    12 1 Отговор
    Да и имам джуките .

    Коментиран от #19

    15:34 14.04.2026

  • 5 Тая макаронаджийка ше се окаже

    15 0 Отговор
    Голяма лицемерка
    Типично по флорентински

    15:34 14.04.2026

  • 6 кокошия ти мозък

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    е бил колос на глинени крака.

    15:34 14.04.2026

  • 7 Можеш да натиснеш със ЗАД.......

    12 0 Отговор
    ....ника си Путин.

    15:35 14.04.2026

  • 8 д-р Бръкнигъзов

    15 0 Отговор
    и тази взе да я хапе кучето...те с франсетата са в такова незавидно финансово състояние точно заради икономическите безумия които изпълняват наложени от брюкселските внуци на нацисти...

    15:37 14.04.2026

  • 9 Хасковски каунь

    10 0 Отговор
    Жените не мислят адекватно. подвластни са на емоцията и елементарните изводи

    15:38 14.04.2026

  • 10 Неадекватна

    11 0 Отговор
    Нещо не се търси еврото, защо ли, някой почва да съкращава работници, но не и в Русия

    15:38 14.04.2026

  • 11 Кутузо

    9 0 Отговор
    С този икономически натиск в Италия я докарахте до това , кметицата на Генуа Силвия Салис да е най-популярната в момента, а в Русия "1917 год ."- да е най- популярна тема .
    Чакате нов Горбачов , но да не получите ген.Армагедон/ Суровикин / в Кремъл ?
    Путин се усеща , че идват промени бута напред за наследник поне близкия до него ген.Алексей Дюмин .
    Големи сътресения в Русия са най-лошото нещо за Европа.

    15:40 14.04.2026

  • 12 Левски

    9 0 Отговор
    Но бумеранга се връща при вас, иди.....и.

    15:40 14.04.2026

  • 13 То в Италията

    10 0 Отговор
    Икономиката цъвти и връзва , на другите тръгнали да правят сечено

    15:41 14.04.2026

  • 14 Заради такива продажници като теб

    9 0 Отговор
    Европа си заминава! Европа бе сила с Русия! Обслужвайки интригите на САЩ, унищожавате Европа!

    15:42 14.04.2026

  • 15 хаха

    8 0 Отговор
    Ами то и срещу Иран така беше ... ама онзи дементирал пеДоналд всичко омаза.

    15:43 14.04.2026

  • 16 Тези що са толкова неумни??

    5 0 Отговор
    Тази Европа много държи да се самоубие.
    Тези хора не виждат ли че изостават стремглаво от Азия и Америка??!!

    15:46 14.04.2026

  • 17 Ами..

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    Каквито са САЩ и Запада сега

    15:47 14.04.2026

  • 18 Коста

    4 0 Отговор
    Да вдигнеш таксите за свирка е Италия икономически натиск ли е?

    15:48 14.04.2026

  • 19 Хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Жеко":

    Ку знайш бай Дончо кво и мисли ...

    15:49 14.04.2026

  • 20 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    КОЛКО И ДА СЕ НАТИСКАТЕ ЕСЕС ЗАМИНАВАААА

    15:52 14.04.2026

  • 21 Додо

    1 0 Отговор
    Кара Мелони,
    Когато сядаш с го лото си ,,седере" върху таралеж, едва ли е най удачния вариант за оказване на ,,натиск" ;)

    15:52 14.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания