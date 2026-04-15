Ванс: Галибаф управлява Иран. Техеран трябва да се откаже от ядрената си програма, за да е част от световната икономика

15 Април, 2026 04:28, обновена 15 Април, 2026 04:41 681 6

Опитвахме и ще опитваме да преговаряме добросъвестно, заяви вицепрезидентът на САШ

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ са ангажирани с продължаването на преговорите с Иран и вярват, че Техеран търси сделка с Вашингтон, заяви вицепрезидентът на Джей Ди Ванс.

„Това не е проблем, който ще бъде решен за една нощ. Но да, вярвам, че хората, с които седим на масата, искат да сключат сделка. И знам, че президентът на Съединените щати ни каза да преговаряме добросъвестно. Това направихме. Това ще продължим да правим“, заяви Ванс, говорейки на форум в Държавния университет на Джорджия.

Той каза, че Съединените щати предлагат на Иран възможността да се „присъедини към световната икономика“ в замяна на твърд отказ от програмата си за ядрени оръжия. „Това е компромисът, който той предлага“, каза Ванс за американския лидер.

„Ще се опитаме да преговаряме и да осъществим това, защото би било чудесно за света, за нашата страна, за всички. Така че ще се боря това да се случи“, отбеляза вицепрезидентът. „Бих казал, че постигнахме голям напредък в Пакистан“, подчерта Ванс, визирайки разговорите с иранската делегация в Исламабад. Той също така изрази мнение, че председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф, който участва в срещите в Исламабад, „по същество управлява Иран“.

Вицепрезидентът уточни, че според оценката на Вашингтон „примирието в момента се спазва“.

Съединените щати предлагат на Иран голяма сделка, която би нормализирала ефективно двустранните икономически отношения.

„Това, което виждате, е президент, който не иска да сключва малка сделка“, каза той, визирайки Доналд Тръмп. „Той иска голяма сделка. Това, което предлага на Иран, е много просто, но честно казано, никой друг президент не е имал възможност да направи това. Той каза: „Ако вие (иранските власти - ТАСС) сте готови да се държите като нормална държава, тогава ние сме готови да се отнасяме към вас икономически като към нормална държава“, заяви Ванс.

Очаква се вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс отново да ръководи американската делегация, ако се проведе следващият кръг от преговори с Иран, съобщи CNN, позовавайки се на източници.

Според тях, в американската делегация ще участват и специалният президентски пратеник Стив Уиткоф и зетят на американския лидер Джаред Кушнър.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИВ

    5 3 Отговор
    ГАЛИБАФФ Е ШЕФА НА ИРАНСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
    ....
    ВРЕМЕ Е И СПИКЕРА НА КОНГРЕСА ДА ПОЕМЕ
    ПРЕЗИДЕНСТВОТО В САЩ И
    КОНГРЕСА ДА ИМПИЙЧВА ВОЕННОПРЕСТЪПНИЦИТЕ
    ДОНИ И ДИ ДЖЕЙ :)

    04:44 15.04.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 4 Отговор
    БИБИ НАТАНЯХУ
    ПРАЩА СЪРДЕЧЕН ШАЛОМ
    НА ВСИЧКИ СВОИ ПОДЧИНЕНИ В САЩ !

    04:50 15.04.2026

  • 3 По скоро

    6 3 Отговор
    вие трябва да се откажете от Иран за да сте част от световната икономика.

    04:53 15.04.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    ДАЖЕ В САЩ И ЕС
    ПОЧНА ДА ИМ ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
    ЧЕ САТАНЯХУН УПРАВЛЯВА СВЕТА
    И СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА :)
    .....
    И НАКРАЯ НЯКОЙ ЩЕ СЕ ИЗПРАЗНИ ТЕРМОЯДРЕНО :)

    04:59 15.04.2026

  • 5 Лицемери!

    4 0 Отговор
    Първо САЩ и Израел трябва да се откажат от ядрените си програми и тогава да искат други държави също да се откажат!

    05:01 15.04.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    КИТАЙ ПОЛУЧАВА НА ДЕН ПО 4.5 МИЛИОНА БАРЕЛА
    ПЕТРОЛ ОТ ИРАН
    .. ЗА СРАВНЕНИЕ ОТ РУСИЯ ПОЛУЧАВА 1.5-2 МИЛИОНА БАРЕЛА НА ДЕН
    ......
    И ТУК ВЪЗНИКВА ЕКЗЕСТЕНЦИАЛНИЯ ПРОБЛЕМ ЗА ИЗРАЕЛ .... КИТАЙ НИКОГА НЯМА ДА ПОЗВОЛИ
    НЯКОЙ ДА МУ КОНТРОЛИРА КРАНЧЕТО :)
    ......

    05:04 15.04.2026