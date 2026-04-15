Ванс: Галибаф управлява Иран. Техеран трябва да се откаже от ядрената си програма, за да е част от световната икономика

САЩ са ангажирани с продължаването на преговорите с Иран и вярват, че Техеран търси сделка с Вашингтон, заяви вицепрезидентът на Джей Ди Ванс.

„Това не е проблем, който ще бъде решен за една нощ. Но да, вярвам, че хората, с които седим на масата, искат да сключат сделка. И знам, че президентът на Съединените щати ни каза да преговаряме добросъвестно. Това направихме. Това ще продължим да правим“, заяви Ванс, говорейки на форум в Държавния университет на Джорджия.

Той каза, че Съединените щати предлагат на Иран възможността да се „присъедини към световната икономика“ в замяна на твърд отказ от програмата си за ядрени оръжия. „Това е компромисът, който той предлага“, каза Ванс за американския лидер.

„Ще се опитаме да преговаряме и да осъществим това, защото би било чудесно за света, за нашата страна, за всички. Така че ще се боря това да се случи“, отбеляза вицепрезидентът. „Бих казал, че постигнахме голям напредък в Пакистан“, подчерта Ванс, визирайки разговорите с иранската делегация в Исламабад. Той също така изрази мнение, че председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф, който участва в срещите в Исламабад, „по същество управлява Иран“.

Вицепрезидентът уточни, че според оценката на Вашингтон „примирието в момента се спазва“.

Съединените щати предлагат на Иран голяма сделка, която би нормализирала ефективно двустранните икономически отношения.

„Това, което виждате, е президент, който не иска да сключва малка сделка“, каза той, визирайки Доналд Тръмп. „Той иска голяма сделка. Това, което предлага на Иран, е много просто, но честно казано, никой друг президент не е имал възможност да направи това. Той каза: „Ако вие (иранските власти - ТАСС) сте готови да се държите като нормална държава, тогава ние сме готови да се отнасяме към вас икономически като към нормална държава“, заяви Ванс.

Очаква се вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс отново да ръководи американската делегация, ако се проведе следващият кръг от преговори с Иран, съобщи CNN, позовавайки се на източници.

Според тях, в американската делегация ще участват и специалният президентски пратеник Стив Уиткоф и зетят на американския лидер Джаред Кушнър.