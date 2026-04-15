Зеленски притеснен: Не сме приоритет. Войната в Близкия изток може да забави доставките на „Patriot“ за Украйна

Володимир Зеленски сподели опасенията си от забавяне в доставките на ракети и системи „Patriot “ за Украйна по време на пресконференция с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре в Осло, съобщи украинската медия „Страна“.
„Страхувам се, че може да се забавят с прехвърлянето на тези ракети към нас, дори с европейски средства“, каза той.
По-рано Зеленски се оплака от недостиг на „Patriot“. Той изразява сериозни опасения, че войната в Близкия изток между САЩ/Израел и Иран отклонява вниманието и ресурсите на Вашингтон, което може да доведе до драстично забавяне на доставките на ракети и системи Patriot за Украйна.
Зеленски заяви в интервю, че Украйна вече „не е приоритет номер едно“ за САЩ поради регионалния конфликт в Близкия изток.
Президентът предупреди, че наличните количества ракети прехващачи Patriot ще стават „все по-малки и по-малки ден след ден“, ако конфликтът на юг се проточи.
По-рано през годината (януари-февруари 2026 г.) бяха отчетени забавяния поради неплатени траншове от европейски партньори и логистични предизвикателства в американската верига на доставки.
Въпреки страховете, Украйна продължава да получава критична подкрепа чрез алтернативни споразумения:
Зеленски потвърди на 10 април, че в Украйна е пристигнала нова партида ракети за Patriot от международни партньори.
На 14 април Украйна и Германия подписаха договори на стойност 4 милиарда евро, които включват финансиране от германска страна на договор с Raytheon за „няколкостотин“ ракети Patriot.
Постигнато е споразумение САЩ да отложат доставката на системи Patriot за Швейцария, за да ги пренасочат към Украйна, като първата система се очаква след 6 до 8 месеца.
Зеленски обяви актуализации в програмата за приоритетни изисквания на Украйна (PURL), които целят да ускорят директните доставки на ракети от складовете на САЩ
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
- Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!
05:03 15.04.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗА 404 НАЙ - ХУБАВОТО ТЕПЪРВА ПРЕДСТОИ:)
05:09 15.04.2026
8 ЕвроАтлантически гьон
Защо не вземете да се изнесете цялата редакция към Киев?
05:16 15.04.2026
