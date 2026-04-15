Зеленски притеснен: Не сме приоритет. Войната в Близкия изток може да забави доставките на „Patriot“ за Украйна

Володимир Зеленски сподели опасенията си от забавяне в доставките на ракети и системи „Patriot “ за Украйна по време на пресконференция с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре в Осло, съобщи украинската медия „Страна“.

„Страхувам се, че може да се забавят с прехвърлянето на тези ракети към нас, дори с европейски средства“, каза той.

По-рано Зеленски се оплака от недостиг на „Patriot“. Той изразява сериозни опасения, че войната в Близкия изток между САЩ/Израел и Иран отклонява вниманието и ресурсите на Вашингтон, което може да доведе до драстично забавяне на доставките на ракети и системи Patriot за Украйна.

Зеленски заяви в интервю, че Украйна вече „не е приоритет номер едно“ за САЩ поради регионалния конфликт в Близкия изток.

Президентът предупреди, че наличните количества ракети прехващачи Patriot ще стават „все по-малки и по-малки ден след ден“, ако конфликтът на юг се проточи.

По-рано през годината (януари-февруари 2026 г.) бяха отчетени забавяния поради неплатени траншове от европейски партньори и логистични предизвикателства в американската верига на доставки.

Въпреки страховете, Украйна продължава да получава критична подкрепа чрез алтернативни споразумения:

Зеленски потвърди на 10 април, че в Украйна е пристигнала нова партида ракети за Patriot от международни партньори.

На 14 април Украйна и Германия подписаха договори на стойност 4 милиарда евро, които включват финансиране от германска страна на договор с Raytheon за „няколкостотин“ ракети Patriot.

Постигнато е споразумение САЩ да отложат доставката на системи Patriot за Швейцария, за да ги пренасочат към Украйна, като първата система се очаква след 6 до 8 месеца.

Зеленски обяви актуализации в програмата за приоритетни изисквания на Украйна (PURL), които целят да ускорят директните доставки на ракети от складовете на САЩ