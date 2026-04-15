Зеленски притеснен: Не сме приоритет. Войната в Близкия изток може да забави доставките на „Patriot“ за Украйна
15 Април, 2026 04:42, обновена 15 Април, 2026 04:54 460 9

Вчера Киев и Берлин подписаха договори на стойност 4 милиарда евро

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Володимир Зеленски сподели опасенията си от забавяне в доставките на ракети и системи „Patriot “ за Украйна по време на пресконференция с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре в Осло, съобщи украинската медия „Страна“.

„Страхувам се, че може да се забавят с прехвърлянето на тези ракети към нас, дори с европейски средства“, каза той.

По-рано Зеленски се оплака от недостиг на „Patriot“. Той изразява сериозни опасения, че войната в Близкия изток между САЩ/Израел и Иран отклонява вниманието и ресурсите на Вашингтон, което може да доведе до драстично забавяне на доставките на ракети и системи Patriot за Украйна.

Зеленски заяви в интервю, че Украйна вече „не е приоритет номер едно“ за САЩ поради регионалния конфликт в Близкия изток.

Президентът предупреди, че наличните количества ракети прехващачи Patriot ще стават „все по-малки и по-малки ден след ден“, ако конфликтът на юг се проточи.

По-рано през годината (януари-февруари 2026 г.) бяха отчетени забавяния поради неплатени траншове от европейски партньори и логистични предизвикателства в американската верига на доставки.

Въпреки страховете, Украйна продължава да получава критична подкрепа чрез алтернативни споразумения:

Зеленски потвърди на 10 април, че в Украйна е пристигнала нова партида ракети за Patriot от международни партньори.

На 14 април Украйна и Германия подписаха договори на стойност 4 милиарда евро, които включват финансиране от германска страна на договор с Raytheon за „няколкостотин“ ракети Patriot.

Постигнато е споразумение САЩ да отложат доставката на системи Patriot за Швейцария, за да ги пренасочат към Украйна, като първата система се очаква след 6 до 8 месеца.

Зеленски обяви актуализации в програмата за приоритетни изисквания на Украйна (PURL), които целят да ускорят директните доставки на ракети от складовете на САЩ


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ми не сте

    8 1 Отговор
    Да, не сте! 5 години и милиарди наляти в пробита каца, айде стига вече!

    04:56 15.04.2026

  • 2 оня с коня

    5 1 Отговор
    брадясал и облечен като инорийски свещеник зелен гном пак проси

    05:02 15.04.2026

  • 3 голям смях

    3 1 Отговор
    Както е на снимката, така ще го поеемеНаркомана .А Путин ще му казва: Още можеш! Пъшкай по-силно, не се чува??

    05:03 15.04.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 1 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ е разгащен и наведен:
    - Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!

    05:03 15.04.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    КАКТО КАЗВАТ
    ЗА 404 НАЙ - ХУБАВОТО ТЕПЪРВА ПРЕДСТОИ:)

    05:09 15.04.2026

  • 6 ЕвроАтнатически безродник

    3 0 Отговор
    бг защитниците на русия го правим безплатно ! в Българската земя са костите на руските войници благодарните техни предци са предали ген на уважение и респект пред страната - освободителка Русия.

    05:13 15.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ЕвроАтлантически гьон

    3 0 Отговор
    Вие пишете повече за Украйна, отколкото за проблемите на България.
    Защо не вземете да се изнесете цялата редакция към Киев?

    05:16 15.04.2026

  • 9 Да добре

    0 0 Отговор
    Да ви пращат и украинци че нещо не ви достигат

    05:28 15.04.2026

