Новини
България »
ТЕЦ "Бобов дол": За реалната екологична алтернатива работим ние, а не тези, които правят пърформънси

ТЕЦ "Бобов дол": За реалната екологична алтернатива работим ние, а не тези, които правят пърформънси

28 Май, 2026 05:22, обновена 28 Май, 2026 04:26 459 1

  • тец бобов дол-
  • грийнпийс-
  • екология

Активисти на "Грийнпийс" – България разпънаха вчера огромен надпис TOXIC под комините на централата

ТЕЦ "Бобов дол": За реалната екологична алтернатива работим ние, а не тези, които правят пърформънси - 1
Снимка: ТЕЦ Бобов дол
БТА БТА

"Грийнпийс" признават, че ТЕЦ "Бобов дол" е незаменим за баланса на системата и енергийната сигурност. Искат да се намери екологична алтернатива за баланса. Такава може да дойде от този, срещу който се противопоставят, но изисква време. Това се казва в позиция на изпълнителния директор на ТЕЦ "Бобов дол" Чавдар Стойнев, изпратена до БТА.

Той посочва, че фотоволтаиците и ВЕИ не са алтернатива, като изтъква, че това е обратното - те внасят дисбаланс във всяка енергийна система, в която участват. Батериите подкрепят баланса, но не произвеждат енергия и следователно също не са алтернатива. Когато говорим за сигурност и баланс на енергийната система, единственото решение са централи с въртящ момент като ТЕЦ "Бобов дол”, заявява изпълнителният директор на топлоцентралата в с. Големо село.

Инж. Чавдар Стойнев посочва още, че "проблемът на така наречените еколози е по-скоро с горивото, използвано за производство на електроенергия". "ТЕЦ "Бобов дол" ще завърши цикъла на модернизация и постепенно ще започне да добавя природен газ и други алтернативни, по-екологични горива от въглища", допълва той.

В позицията е посочено още, че вече е в ход преминаването към новия суровинен микс, с който поетапно ще се заместват въглищата в централата. Скоро ще стане факт и изграждащата се инсталация за производство на биогаз.

"Пърформансите на еколозите търсят скандал и сензация, но не са градивни и не дават решения. Те казват, че някой трябва да предложи екологична алтернатива. Говорят за нея по принцип. На практика обаче за реалната екологична алтернатива ежедневно работи и инвестира само ТЕЦ "Бобов Дол", допълва още Стойнев.

Активисти на "Грийнпийс" – България разпънаха вчера огромен надпис TOXIC под комините на ТЕЦ "Бобов дол". Тяхното искане е работата на централата да бъде постоянно ограничена до не повече от един блок, както и да бъде изготвен ясен план за енергийна сигурност без зависимост от хронични замърсители – чрез възобновяеми енергийни източници и чисти технологии за балансиране.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    1 1 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    04:27 28.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове