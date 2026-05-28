ТЕЦ "Бобов дол": За реалната екологична алтернатива работим ние, а не тези, които правят пърформънси

"Грийнпийс" признават, че ТЕЦ "Бобов дол" е незаменим за баланса на системата и енергийната сигурност. Искат да се намери екологична алтернатива за баланса. Такава може да дойде от този, срещу който се противопоставят, но изисква време. Това се казва в позиция на изпълнителния директор на ТЕЦ "Бобов дол" Чавдар Стойнев, изпратена до БТА.

Той посочва, че фотоволтаиците и ВЕИ не са алтернатива, като изтъква, че това е обратното - те внасят дисбаланс във всяка енергийна система, в която участват. Батериите подкрепят баланса, но не произвеждат енергия и следователно също не са алтернатива. Когато говорим за сигурност и баланс на енергийната система, единственото решение са централи с въртящ момент като ТЕЦ "Бобов дол”, заявява изпълнителният директор на топлоцентралата в с. Големо село.

Инж. Чавдар Стойнев посочва още, че "проблемът на така наречените еколози е по-скоро с горивото, използвано за производство на електроенергия". "ТЕЦ "Бобов дол" ще завърши цикъла на модернизация и постепенно ще започне да добавя природен газ и други алтернативни, по-екологични горива от въглища", допълва той.

В позицията е посочено още, че вече е в ход преминаването към новия суровинен микс, с който поетапно ще се заместват въглищата в централата. Скоро ще стане факт и изграждащата се инсталация за производство на биогаз.

"Пърформансите на еколозите търсят скандал и сензация, но не са градивни и не дават решения. Те казват, че някой трябва да предложи екологична алтернатива. Говорят за нея по принцип. На практика обаче за реалната екологична алтернатива ежедневно работи и инвестира само ТЕЦ "Бобов Дол", допълва още Стойнев.

Активисти на "Грийнпийс" – България разпънаха вчера огромен надпис TOXIC под комините на ТЕЦ "Бобов дол". Тяхното искане е работата на централата да бъде постоянно ограничена до не повече от един блок, както и да бъде изготвен ясен план за енергийна сигурност без зависимост от хронични замърсители – чрез възобновяеми енергийни източници и чисти технологии за балансиране.