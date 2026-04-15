The Wall Street Journal: Европа готви план за отбрана при НАТО без САЩ

The Wall Street Journal: Европа готви план за отбрана при НАТО без САЩ

15 Април, 2026 05:13, обновена 15 Април, 2026 05:21 975 12

Повратната точка е било напрежението по оста Брюксел-Вашингтон заради Гренландия, войната с Иран дала нов тласък на намеренията

The Wall Street Journal: Европа готви план за отбрана при НАТО без САЩ - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европа активно работи по резервен план за поддържане на отбранителните си способности в случай, че САЩ решат да напуснат НАТО, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Според източниците, официални лица работят по създаването на „европейско НАТО“, опитвайки се да издигнат повече европейци на лидерски позиции в алианса и да заменят американското военно оборудване със свое.

Разработването на тези планове, отбелязва изданието, е започнало през 2025 г. и е набрало скорост след заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да анексира Гренландия. Критиките на Вашингтон към съюзниците му от НАТО за нежеланието им да му помогнат във войната с Техеран дадоха нов тласък.

Отбелязва се, че значителна промяна е настъпила в настроенията в Берлин, който преди това се е съпротивлявал на по-голям европейски суверенитет по въпросите на отбраната. Именно след промяната в позицията на Германия, която е домакин на американски ядрени оръжия, дискусиите по плана преминаха в практическа фаза. Европейските страни виждат идеалния сценарий в това Съединените щати да останат в алианса, докато по-голямата част от отговорностите за отбрана се прехвърлят на европейците.

Освен това, Европа възнамерява да увеличи производството на онези оръжия, в които изостава от Съединените щати, включително противолодъчна война, системи за космическо разузнаване и наблюдение, както и системи за презареждане с гориво във въздуха.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мицотакис

    1 3 Отговор
    Ако влезе Турция да влезе и Русия. Иначе....ЙОК !

    05:24 15.04.2026

  • 2 ОТАН

    1 0 Отговор
    Всеки плаши с ядрено оръжие... е на европейския континент има две ядрени държави Великобритания и Франция...

    05:27 15.04.2026

  • 3 Свободен

    5 7 Отговор
    След като Украйна спря и потроши руснаците, значи тя трябва да замести САЩ в новото НАТО!

    Коментиран от #7

    05:30 15.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 бай Натю

    4 4 Отговор
    Трябва да се мобилизират всички акушерки и гинеколози за отбраната на Ес.

    05:39 15.04.2026

  • 6 иван костов

    5 6 Отговор
    С хиперзвуковите си ракети, единствено Русия може да гарантира сигурност на клоуните от НАТО!😂

    05:39 15.04.2026

  • 7 ха ха ха ...

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Свободен":

    Почнаха вицовете от рано тая сутрин .

    05:40 15.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Оракула от Делфи

    4 0 Отговор
    Каквото повикало , това и отговорило, съвсем естественна реакция на ЕО и останалата част на трезвия свят!
    Европа стана за подигравка на цял свят , от един психически болен, и явно луд "Цезар"!
    Измисления" Христос" се оказа крадец и плашило, а действията му граничат с тези на световен гагнстер ,диктатор!
    Единствените които го подържат са такива луди като него самия!

    06:22 15.04.2026

  • 11 Артилерист

    3 1 Отговор
    Бизнесът в ЕС и специално в Германия, усилено се насочва към производството на оръжия. Това е сега печеливша низша за него и за оцеляването му. Но в перспектива това е пагубно за хората, защото изцежда възможностите на държавата за милитаризация вместо за подобряване живота на народа. А трудностите предстоят понеже няма достатъчно енергийни ресурси, от там няма торове, от които зависи храната...

    06:28 15.04.2026

  • 12 Крайно

    1 0 Отговор
    време е Европа да разбере че на кравари и говедари ,отвъд океана не може да разчита!

    07:30 15.04.2026