The Wall Street Journal: Европа готви план за отбрана при НАТО без САЩ

Европа активно работи по резервен план за поддържане на отбранителните си способности в случай, че САЩ решат да напуснат НАТО, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Според източниците, официални лица работят по създаването на „европейско НАТО“, опитвайки се да издигнат повече европейци на лидерски позиции в алианса и да заменят американското военно оборудване със свое.

Разработването на тези планове, отбелязва изданието, е започнало през 2025 г. и е набрало скорост след заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да анексира Гренландия. Критиките на Вашингтон към съюзниците му от НАТО за нежеланието им да му помогнат във войната с Техеран дадоха нов тласък.

Отбелязва се, че значителна промяна е настъпила в настроенията в Берлин, който преди това се е съпротивлявал на по-голям европейски суверенитет по въпросите на отбраната. Именно след промяната в позицията на Германия, която е домакин на американски ядрени оръжия, дискусиите по плана преминаха в практическа фаза. Европейските страни виждат идеалния сценарий в това Съединените щати да останат в алианса, докато по-голямата част от отговорностите за отбрана се прехвърлят на европейците.

Освен това, Европа възнамерява да увеличи производството на онези оръжия, в които изостава от Съединените щати, включително противолодъчна война, системи за космическо разузнаване и наблюдение, както и системи за презареждане с гориво във въздуха.