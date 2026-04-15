ЕС чака встъпването в длъжност на Мадяр, за да поднови дискусиите за заем за Украйна и антируски санкции

ЕС планира да възобнови дискусиите за заем за Украйна и антируски санкции веднага след като лидерът на партия „Тиса“ Петер Мадяр встъпи в длъжност като унгарски министър-председател, заяви чешкият евродепутат Томаш Здеховски пред „Известия“.
„Европейският съюз първо трябва да получи ясни сигнали от Будапеща и да завърши стандартните процедури за преговори между всички държави членки“, каза той пред вестника.
Източникът на вестника съобщи, че встъпването на Мадяр в длъжност като унгарски министър-председател ще доведе незабавно до възобновяване на дискусиите в ЕС за заем от 90 милиарда евро за Украйна и 20-ия кръг от санкции срещу Русия.
Според друг източник този въпрос ще бъде обсъден на заседанието на Съвета на ЕС по външни работи на 11 май и на заседанието на Европейския съвет на 22 май. Следващата среща на върха на ЕС е насрочена за 23-24 април, а Унгария вероятно ще бъде представена от настоящия премиер Виктор Орбан.
По-рано европейският комисар по икономиката Валдис Домбровскис заяви на конференция в Съединените щати, че Европейската комисия очаква Мадяр да деблокира 90 милиарда евро финансиране за Киев и 20-ия кръг от санкции срещу Русия.
Преди това председателят на Европейската комисия Урсула фор дер Лайен заяви, че очаква новото унгарско правителство да се „завърне в сърцето на Европа“.
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
АКО РУСИЯ ИМА ОСТАТЪЦИ ОТ ЕНЕРГИЙНИ СУРОВИНИ
СЛЕД КАТО ИЗПЪЛНИ ДОГОВОРИТЕ СИ С ПРИЯТЕЛСКИ ДЪРЖАВИ ,
МОЖЕ ДА ГИ ПРОДАВА И НА ВРАЖДЕБНИ СТРАНИ
......
В ВЧЕРА ПРЕЗИДЕНТА НА ИНДОНЕЗИЯ СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПЕТРОЛ ,ГАЗ И АЕЦ С РУСИЯ :)
10 Този ЕС
Тая машина за малки фашистчета, освен « седем грамма в серце…» друго не заслужава.
15 Така или иначе
До коментар #9 от "да ваЕБАфГЪЗЪнасран":Твоят глас ще отиде за някой. По-скоро пусни празна бюлетина ако искаш да постъпиш правилно!
29 Тука
До коментар #8 от "Тези не са":става въпрос за лично облагодетелстване,лична вендета от една потомствена нацистка,мразеща в костите си Русия.
30 Пенсионер 69 годишен
До коментар #18 от "Защо":Запазена баба. Краката и са криви, но удобни!
31 Френчфрайз
До коментар #1 от "задължително":Не си заслужава да се хабят бомби и ракети за брюкселските зелки, обаче военни обекти и заводи, доставящи оборудване за зелените нацита, със сигурност.
32 Хммхм
До коментар #28 от "Артилерист":България е на печалба от около 10 милиарда евро от оръжие продадени на Украйна.А от ЕС са ни наляти близо 70 милиарда евро.Аре пътувай.
36 И в чий джоб
До коментар #32 от "Хммхм":Се скътаха тези пари?
Нищо не казвате за Гебрев? И на него му мина сърбежа от « Новичока»
Сега щастливо го раздава със сополивата си рода!
39 Евала Евала ашколсун
До коментар #25 от "Евала на маджарите!":А сега Урсулата ще им го набарабани на тях ама много яко, до дъно е им влезе. Не се удържа и на втория ден за какво говори - не са просперитет на Унгария и ЕС, а първата ъ дума айде встъпвайте в длъжност да давате пари на Украйна! На вас това нормално ли ви звучи, тзащото за мен това си е чист рекет и плюене върху пората от ЕС. Айде защитавайте ги още тия. Айде.
41 много печално и жалко за ЕС
До коментар #38 от "Републиканец":При това се гласи да управлява докато цръъкне. Обаче репитилите се ептен комунистите - умират трудно.
43 уууу
До коментар #40 от "Жик так":Радваш се на обедняването на ЕС, вкл. България? Иззрод. Я си дай заплата на Зеленски, ако обичаш.
44 Рублевка
До коментар #40 от "Жик так":Мен ще ме радва като те изхвърлят от панелката за неплатени сметки. Радвай се още.
45 Ти виждаш
До коментар #32 от "Хммхм":ли ги тез милиарди като влезеш в магазина или в сметката си за тока, а?
55 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #52 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Как пък един клепар не замина за бандеровския рай?
56 Оди у Русиа
До коментар #53 от "Републиканец":Дедова ли ми крепиш още в ЕС?
57 Колективен руски крепостен
До коментар #53 от "Републиканец":Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
60 Българин
До коментар #57 от "Колективен руски крепостен":Защо живеем по-зле от Гана?
61 Републиканец
„Казах, че трябва да спрем да финансираме войната в Украйна. Добре? И очевидно все още вярвам в това“, подчерта той, говорейки на форум в Държавния университет на Джорджия.
63 Републиканец
До коментар #62 от "Хи хи":Такава му е работата на човека. Да ни информира. Справя се най-добре от всички във Факти.
