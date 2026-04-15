ЕС чака встъпването в длъжност на Мадяр, за да поднови дискусиите за заем за Украйна и антируски санкции

ЕС планира да възобнови дискусиите за заем за Украйна и антируски санкции веднага след като лидерът на партия „Тиса“ Петер Мадяр встъпи в длъжност като унгарски министър-председател, заяви чешкият евродепутат Томаш Здеховски пред „Известия“.

„Европейският съюз първо трябва да получи ясни сигнали от Будапеща и да завърши стандартните процедури за преговори между всички държави членки“, каза той пред вестника.

Източникът на вестника съобщи, че встъпването на Мадяр в длъжност като унгарски министър-председател ще доведе незабавно до възобновяване на дискусиите в ЕС за заем от 90 милиарда евро за Украйна и 20-ия кръг от санкции срещу Русия.

Според друг източник този въпрос ще бъде обсъден на заседанието на Съвета на ЕС по външни работи на 11 май и на заседанието на Европейския съвет на 22 май. Следващата среща на върха на ЕС е насрочена за 23-24 април, а Унгария вероятно ще бъде представена от настоящия премиер Виктор Орбан.

По-рано европейският комисар по икономиката Валдис Домбровскис заяви на конференция в Съединените щати, че Европейската комисия очаква Мадяр да деблокира 90 милиарда евро финансиране за Киев и 20-ия кръг от санкции срещу Русия.

Преди това председателят на Европейската комисия Урсула фор дер Лайен заяви, че очаква новото унгарско правителство да се „завърне в сърцето на Европа“.