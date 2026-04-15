ЕС чака встъпването в длъжност на Мадяр, за да поднови дискусиите за заем за Украйна и антируски санкции
15 Април, 2026 05:22, обновена 15 Април, 2026 05:28 1 085 63

Следващата среща на върха на ЕС е насрочена за 23-24 април, а Унгария вероятно ще бъде представена от настоящия премиер Виктор Орбан

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ЕС планира да възобнови дискусиите за заем за Украйна и антируски санкции веднага след като лидерът на партия „Тиса“ Петер Мадяр встъпи в длъжност като унгарски министър-председател, заяви чешкият евродепутат Томаш Здеховски пред „Известия“.

„Европейският съюз първо трябва да получи ясни сигнали от Будапеща и да завърши стандартните процедури за преговори между всички държави членки“, каза той пред вестника.

Източникът на вестника съобщи, че встъпването на Мадяр в длъжност като унгарски министър-председател ще доведе незабавно до възобновяване на дискусиите в ЕС за заем от 90 милиарда евро за Украйна и 20-ия кръг от санкции срещу Русия.

Според друг източник този въпрос ще бъде обсъден на заседанието на Съвета на ЕС по външни работи на 11 май и на заседанието на Европейския съвет на 22 май. Следващата среща на върха на ЕС е насрочена за 23-24 април, а Унгария вероятно ще бъде представена от настоящия премиер Виктор Орбан.

По-рано европейският комисар по икономиката Валдис Домбровскис заяви на конференция в Съединените щати, че Европейската комисия очаква Мадяр да деблокира 90 милиарда евро финансиране за Киев и 20-ия кръг от санкции срещу Русия.

Преди това председателят на Европейската комисия Урсула фор дер Лайен заяви, че очаква новото унгарско правителство да се „завърне в сърцето на Европа“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 задължително

    27 3 Отговор
    ще се разбомби брюксел

    Коментиран от #31

    05:35 15.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    34 3 Отговор
    ПЕСКОВ :
    АКО РУСИЯ ИМА ОСТАТЪЦИ ОТ ЕНЕРГИЙНИ СУРОВИНИ
    СЛЕД КАТО ИЗПЪЛНИ ДОГОВОРИТЕ СИ С ПРИЯТЕЛСКИ ДЪРЖАВИ ,
    МОЖЕ ДА ГИ ПРОДАВА И НА ВРАЖДЕБНИ СТРАНИ
    ......
    В ВЧЕРА ПРЕЗИДЕНТА НА ИНДОНЕЗИЯ СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПЕТРОЛ ,ГАЗ И АЕЦ С РУСИЯ :)

    05:36 15.04.2026

  • 4 Българин

    53 2 Отговор
    Спри са Ма ИЗРУД.УРСОЛЯШКИ

    05:37 15.04.2026

  • 5 евала на ессср

    20 3 Отговор
    напред и с много урааааа...хахахахаах

    05:37 15.04.2026

  • 6 Сзо

    39 2 Отговор
    ЕС е гуша в л-а й на обаче главния им приоритет е санкциите срещу Русия..

    05:42 15.04.2026

  • 7 Бързат продажните урсули

    46 3 Отговор
    да крадат и унищожават Европа! Орбан им пречеше.

    05:44 15.04.2026

  • 8 Тези не са

    42 2 Отговор
    Добре. Искат просто да унищожат Европа. И с тая тъпа покрайнина, какво са се захванали? Има страни в ЕС които са за спасяване, ама не, някаква страна извън съюза била толкова важна... Пълен фарс. Ние спасяваме укра, а кой ще спаси Франция? Тези са банкрутирали...

    Коментиран от #29

    05:47 15.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този ЕС

    39 2 Отговор
    За чии интереси работи? За страните членуващи в него или за Украйна, чрез намеса във вътрешните работи на Русия?
    Тая машина за малки фашистчета, освен « седем грамма в серце…» друго не заслужава.

    05:51 15.04.2026

  • 11 урсулът

    28 2 Отговор
    е комисионер по заема.

    05:54 15.04.2026

  • 12 Георги

    11 2 Отговор
    интересно, ако веднъж санкциите и заемите са приети, възможно ли е, примерно месец по-късно, да се инициира ново гласуване с което евентуално да се спрат? Или системата не работи така?

    05:54 15.04.2026

  • 13 Снимка

    27 2 Отговор
    На единн щастлив човек виждайки началота на голямото бъдещо крадене.

    05:54 15.04.2026

  • 14 преминаващ

    24 2 Отговор
    Паразит европейски

    05:54 15.04.2026

  • 15 Така или иначе

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "да ваЕБАфГЪЗЪнасран":

    Твоят глас ще отиде за някой. По-скоро пусни празна бюлетина ако искаш да постъпиш правилно!

    Коментиран от #16

    05:57 15.04.2026

  • 16 Георги

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Така или иначе":

    може ли да обясниш разликата за непросветените?

    05:59 15.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Защо

    12 2 Отговор
    урсулата е на 70 години и прави това- онова уж за ЕС?

    Коментиран от #30

    06:02 15.04.2026

  • 19 Иво Христов

    3 3 Отговор
    Не спечели ли Виктор Орбан?

    06:02 15.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Зеленото:

    19 1 Отговор
    Урсула, давай парата, да не си отварям устата! Вече нямам нерви да чакам! Приятели, приятели ама... сиренето е с 💸

    06:05 15.04.2026

  • 23 Сашо

    27 1 Отговор
    Нема отърване от тая вещица.Ще ни откраднат 2 милиарда евра за златни тоалетни,имения,бутици на шайката на зеления клоун.

    06:09 15.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Евала на маджарите!

    2 26 Отговор
    Как го набабаниха на Орбан и Путлер.

    Коментиран от #35, #39

    06:11 15.04.2026

  • 26 Може би ще

    28 0 Отговор
    стигнат до 150 милиарда и 50 пакет санкции за Русия за да разберат най-сетне, че и парите и санкциите няма да спасят укрия и зелената еуглена... Това си е чисто самоубийство за ЕС и няма кой да ги спре! Но очевидната полза от тези пари са киев е за някакви конкретни персони в Брюксел и киев, но не и за самите бедни украинци, които вече са застрашени от мизерия и глад... Не стига, че ги пращат на явна смърт на фронта, ами ще ги уморят останалите от глад...

    06:11 15.04.2026

  • 27 Може още

    24 1 Отговор
    По-зле да сттава!Малко са 90 дайте му 900 млрд на фашиста зелениии!!Бъйливи брюкселски лисици!!

    06:12 15.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тука

    22 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тези не са":

    става въпрос за лично облагодетелстване,лична вендета от една потомствена нацистка,мразеща в костите си Русия.

    06:15 15.04.2026

  • 30 Пенсионер 69 годишен

    12 1 Отговор

    До коментар #18 от "Защо":

    Запазена баба. Краката и са криви, но удобни!

    06:16 15.04.2026

  • 31 Френчфрайз

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "задължително":

    Не си заслужава да се хабят бомби и ракети за брюкселските зелки, обаче военни обекти и заводи, доставящи оборудване за зелените нацита, със сигурност.

    06:19 15.04.2026

  • 32 Хммхм

    0 19 Отговор

    До коментар #28 от "Артилерист":

    България е на печалба от около 10 милиарда евро от оръжие продадени на Украйна.А от ЕС са ни наляти близо 70 милиарда евро.Аре пътувай.

    Коментиран от #36, #45

    06:19 15.04.2026

  • 33 мдаа

    0 11 Отговор
    Се лед Орбан и Фицкта е пътник.Аа може Вучич ще го изпревари.Дам.

    06:23 15.04.2026

  • 34 Фен

    15 2 Отговор
    Тоест, само Орбан пречеше на продължаването на обедняването на европейците. Щото Украйна заемът няма как да върне, а санкциите, както виждаме, работят. Срещу нас. А всичко това страхотно радва Сектата.

    06:24 15.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 И в чий джоб

    14 0 Отговор

    До коментар #32 от "Хммхм":

    Се скътаха тези пари?
    Нищо не казвате за Гебрев? И на него му мина сърбежа от « Новичока»
    Сега щастливо го раздава със сополивата си рода!

    06:25 15.04.2026

  • 37 Коста

    14 0 Отговор
    Тази Урсула кога ще я махнат, че е много противна. И ще приеме с фалшификация Окраина в ЕС. На ЕС ще му се стъжни. Окраина, най-голяма държава в ЕС че го изяде с копчета!

    06:25 15.04.2026

  • 38 Републиканец

    11 0 Отговор
    Тръмп такъв, Тръмп онакъв, но е сто пъти по-хитът от женорята в ЕК. Спря да дава пари на зеления гущер. Тая раздава ЧУЖДИ пари. Урсула стана милиардерка от ваксини и помощи. Няма ли съдебна система в Европа? С тия санкции европейците губят работата и спестяванията си. Направо плачат! Лихва в Европа никаква. Нула. Русия дава честна лихва по депозитите. Затуй забраниха банкирането с РФ.

    Коментиран от #41

    06:26 15.04.2026

  • 39 Евала Евала ашколсун

    13 1 Отговор

    До коментар #25 от "Евала на маджарите!":

    А сега Урсулата ще им го набарабани на тях ама много яко, до дъно е им влезе. Не се удържа и на втория ден за какво говори - не са просперитет на Унгария и ЕС, а първата ъ дума айде встъпвайте в длъжност да давате пари на Украйна! На вас това нормално ли ви звучи, тзащото за мен това си е чист рекет и плюене върху пората от ЕС. Айде защитавайте ги още тия. Айде.

    06:30 15.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 много печално и жалко за ЕС

    7 0 Отговор

    До коментар #38 от "Републиканец":

    При това се гласи да управлява докато цръъкне. Обаче репитилите се ептен комунистите - умират трудно.

    06:31 15.04.2026

  • 42 МхтоМхто

    12 0 Отговор
    Голям зор им е да ги харижат тия 90 млрд евро на украинците. Никой не очаква да ги върнат, но голяма част ще потънат в джобовете на еврочиновниците и избрани фирми. Започнах да се нервя на дядя Това,че не си свършва навреме операцията и да ни се махат от главата тия жълто-сини пиявици.

    06:32 15.04.2026

  • 43 уууу

    11 0 Отговор

    До коментар #40 от "Жик так":

    Радваш се на обедняването на ЕС, вкл. България? Иззрод. Я си дай заплата на Зеленски, ако обичаш.

    06:32 15.04.2026

  • 44 Рублевка

    8 0 Отговор

    До коментар #40 от "Жик так":

    Мен ще ме радва като те изхвърлят от панелката за неплатени сметки. Радвай се още.

    06:33 15.04.2026

  • 45 Ти виждаш

    9 0 Отговор

    До коментар #32 от "Хммхм":

    ли ги тез милиарди като влезеш в магазина или в сметката си за тока, а?

    06:33 15.04.2026

  • 46 жалко

    9 1 Отговор
    Унгарците се оказа овце като нас - полъгаха се по шарени бонбонки и кухи обещания - сега ще видят кон боб яде ли. Честит да им е новия месия, който ще ги ограби и направи по-бедни. Гаранция! Защото се почва със заеми за проклетата Украйна. Относно Мадяр - аз не вярвам на човек, който се е развел с голям скандал и е биел жена си. Има нещо сбъркано в него.

    06:37 15.04.2026

  • 47 90 милиарда е сериозна сума.

    0 8 Отговор
    Много вата ще фърчи към Създателя.

    06:38 15.04.2026

  • 48 Само със заема за

    9 0 Отговор
    Украйна ли се занимава ЕК? А с недостига на горива ЕК занимава ли се?

    06:38 15.04.2026

  • 49 гореща молба

    9 0 Отговор
    Тръмпи, защо не махнеш тази полудяла вещщица?! Разсипа Европа!

    06:39 15.04.2026

  • 50 А МОЧАТА?

    1 4 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    06:39 15.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 4 Отговор
    Как пък един клепар не замина за руският рай?

    Коментиран от #55

    06:42 15.04.2026

  • 53 Републиканец

    9 0 Отговор
    Лихва по депозитите в Сбербанк Русия 14,5% при инфлация 5,83% . Лихва в ДСК 0%. Инфлацията в България я виждате в магазините. За няколко години инфлация европеецът си губи спестяванията.

    Коментиран от #56, #57

    06:43 15.04.2026

  • 54 Копейкин

    0 5 Отговор
    Мойте хора съвсем изпростяха.

    06:44 15.04.2026

  • 55 Хахаха!🎺🥳😀

    6 0 Отговор

    До коментар #52 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Как пък един клепар не замина за бандеровския рай?

    06:44 15.04.2026

  • 56 Оди у Русиа

    0 6 Отговор

    До коментар #53 от "Републиканец":

    Дедова ли ми крепиш още в ЕС?

    06:45 15.04.2026

  • 57 Колективен руски крепостен

    0 5 Отговор

    До коментар #53 от "Републиканец":

    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    Коментиран от #60

    06:47 15.04.2026

  • 58 Републиканец

    5 0 Отговор
    Ванс: Спирането на директните продажби на оръжие на Украйна е едно от основните ни постижения.

    06:49 15.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Българин

    5 0 Отговор

    До коментар #57 от "Колективен руски крепостен":

    Защо живеем по-зле от Гана?

    06:50 15.04.2026

  • 61 Републиканец

    2 0 Отговор
    Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс смята спирането на директните продажби на американско оръжие на Украйна за едно от основните постижения на настоящата администрация.


    „Казах, че трябва да спрем да финансираме войната в Украйна. Добре? И очевидно все още вярвам в това“, подчерта той, говорейки на форум в Държавния университет на Джорджия.

    06:54 15.04.2026

  • 62 Хи хи

    1 0 Отговор
    Милен чака да съмне, за да почне да пие и да пише до здрач.

    Коментиран от #63

    07:09 15.04.2026

  • 63 Републиканец

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Хи хи":

    Такава му е работата на човека. Да ни информира. Справя се най-добре от всички във Факти.

    07:14 15.04.2026

