Майк Уолц: Имаме проблем с доверието с Техеран, но и двете страни искаме сделка

Вашингтон и Техеран в крайна сметка ще могат да постигнат мирно споразумение, тъй като и двете страни са заинтересовани от него, смята постоянния представител на САЩ в ООН Майк Уолц.

„Мисля, че можем да постигнем някакъв вид споразумение или сделка, както го нарича президентът, защото и двете страни са заинтересовани от това по различни причини“, каза той, коментирайки темата на събитие в университета Джорджтаун.

Дипломатът отбеляза също, че и двете страни имат „много за преодоляване по отношение на доверието“ и, както при всяко подобно споразумение, ще са необходими механизми за проверка на спазването му.

Преговорите между Иран и САЩ се намират в критична фаза на застой след скорошен дипломатически провал.

Последният кръг от интензивни преговори, проведени в Пакистан, завърши без споразумение на 12 април. Делегациите напуснаха пакистанската столица след 21 часа преговори, които иранската страна описа като провалени поради „неразумни“ искания от страна на САЩ.

Напрежението е ескалирало до такава степен, че се появиха съобщения за физически сблъсъци или „почти стигане до бой“ по време на разговорите. Основните спорове се въртят около регулациите на корабоплаването в Ормузкия проток, което предизвика притеснения и в съседни държави като Турция.

Преговорите за прекратяване на огъня и по-широко мирно споразумение са допълнително усложнени от действията на Израел в Ливан, което според дипломатически източници „разваля играта“ и подкопава усилията за деескалация между Техеран и Вашингтон.

Въпреки провала в Пакистан, съществува вероятност за нови консултации, като се споменава възможно продължение на разговорите. Междувременно, в контекста на американската вътрешна политика, Доналд Тръмп също е коментирал необходимостта от нов тип разговори с Иран.



Настоящата ситуация подчертава „крехките граници на дипломацията“ в региона, като и двете страни остават на коренно различни позиции по ключови въпроси на сигурността.