Новини
Свят »
САЩ »
Майк Уолц: Имаме проблем с доверието с Техеран, но и двете страни искаме сделка

15 Април, 2026 05:30, обновена 15 Април, 2026 05:37 845 18

  • сащ-
  • оон-
  • иран-
  • майк уолц

Ще са необходими механизми за проверка на спазването на бъдещото споразумение, смята постоянния представител на САЩ в ООН

Майк Уолц, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вашингтон и Техеран в крайна сметка ще могат да постигнат мирно споразумение, тъй като и двете страни са заинтересовани от него, смята постоянния представител на САЩ в ООН Майк Уолц.

„Мисля, че можем да постигнем някакъв вид споразумение или сделка, както го нарича президентът, защото и двете страни са заинтересовани от това по различни причини“, каза той, коментирайки темата на събитие в университета Джорджтаун.

Дипломатът отбеляза също, че и двете страни имат „много за преодоляване по отношение на доверието“ и, както при всяко подобно споразумение, ще са необходими механизми за проверка на спазването му.

Преговорите между Иран и САЩ се намират в критична фаза на застой след скорошен дипломатически провал.

Последният кръг от интензивни преговори, проведени в Пакистан, завърши без споразумение на 12 април. Делегациите напуснаха пакистанската столица след 21 часа преговори, които иранската страна описа като провалени поради „неразумни“ искания от страна на САЩ.

Напрежението е ескалирало до такава степен, че се появиха съобщения за физически сблъсъци или „почти стигане до бой“ по време на разговорите. Основните спорове се въртят около регулациите на корабоплаването в Ормузкия проток, което предизвика притеснения и в съседни държави като Турция.

Преговорите за прекратяване на огъня и по-широко мирно споразумение са допълнително усложнени от действията на Израел в Ливан, което според дипломатически източници „разваля играта“ и подкопава усилията за деескалация между Техеран и Вашингтон.

Въпреки провала в Пакистан, съществува вероятност за нови консултации, като се споменава възможно продължение на разговорите. Междувременно, в контекста на американската вътрешна политика, Доналд Тръмп също е коментирал необходимостта от нов тип разговори с Иран.

Настоящата ситуация подчертава „крехките граници на дипломацията“ в региона, като и двете страни остават на коренно различни позиции по ключови въпроси на сигурността.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Проблем с доверието

    Отговор
    Никой няма доверие на сащ.

    Коментиран от #2

    05:49 15.04.2026

  • 2 Доналд Дък, паток

    Отговор

    До коментар #1 от "Проблем с доверието":

    И аз си нямам доверие.

    05:51 15.04.2026

  • 3 Ми то на вас

    Отговор
    Пиратите никой вече нищо не ви вярва. На престъпници не може да се вярва

    05:51 15.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хехе

    Отговор
    щото нЕкой вярва на "миротвореца".

    05:57 15.04.2026

  • 6 жик так

    Отговор
    Какви сделки бе , да не сте на пазара ? Хептен изплискахте легена вече !

    06:05 15.04.2026

  • 7 никакви сделки с чичо

    Отговор
    Той до утре ще е забравил вече какво е сключил .

    06:06 15.04.2026

  • 8 бай аятолах

    Отговор
    Да си стиснем ръцете за едни репарации от два трилиона и за закриването на еврейската държава .

    06:07 15.04.2026

  • 9 Коста

    Отговор
    САЩ са изверги! Така ще извъртят нещата, че въпреки тяхното нападение над Иран, Иран да излезе виновен.

    06:18 15.04.2026

  • 10 Проблеми със доверието

    Отговор
    САЩ не се довериха на Иран, като ги предупреди, че този път лесно няма да се измъкнат!

    А Иран загуби всякакво доверие в САЩ заради подлите нападения по време на преговори и непрекъснати извъртания.

    А без доверие и от двете страни, споразумение трудно се постига

    Коментиран от #17

    06:40 15.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Kaлпазанин

    Отговор
    И това го казва най честния почтения достойния ,кравар.ЛИЦЕМЕР

    06:51 15.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Освен това за 35 години

    Отговор

    До коментар #10 от "Проблеми със доверието":

    не се довериха на Иран, че не искат оръжия за масово унищожаване, защото противоречи на религията им.
    Но пък 35 години се доверяваха на Натан Yahoo, че аха, до "две седмици" щели да го имат! Проблеми с доверието към него нямат, въпреки че всички служби на САЩ ясно заявиха че Иран такива амбиции няма. Но, ако искаше до сега 100 пъти да бе го произвел, дори сега за тези 40 дни мръснишки атаки щеше да го е произвел и никой да не го закача повече, както Северна Корея.

    Коментиран от #18

    06:55 15.04.2026

  • 18 Значение на думата Yahoo

    Отговор

    До коментар #17 от "Освен това за 35 години":

    1
    :Член на раса от грубияни в „Пътешествията на Гъливер“ на Суифт, които имат формата и всички пороци на хората
    2
    : груб, безпардонен, глупав човек

    07:04 15.04.2026