Майк Уолц: Имаме проблем с доверието с Техеран, но и двете страни искаме сделка

Вашингтон и Техеран в крайна сметка ще могат да постигнат мирно споразумение, тъй като и двете страни са заинтересовани от него, смята постоянния представител на САЩ в ООН Майк Уолц.
„Мисля, че можем да постигнем някакъв вид споразумение или сделка, както го нарича президентът, защото и двете страни са заинтересовани от това по различни причини“, каза той, коментирайки темата на събитие в университета Джорджтаун.
Дипломатът отбеляза също, че и двете страни имат „много за преодоляване по отношение на доверието“ и, както при всяко подобно споразумение, ще са необходими механизми за проверка на спазването му.
Преговорите между Иран и САЩ се намират в критична фаза на застой след скорошен дипломатически провал.
Последният кръг от интензивни преговори, проведени в Пакистан, завърши без споразумение на 12 април. Делегациите напуснаха пакистанската столица след 21 часа преговори, които иранската страна описа като провалени поради „неразумни“ искания от страна на САЩ.
Напрежението е ескалирало до такава степен, че се появиха съобщения за физически сблъсъци или „почти стигане до бой“ по време на разговорите. Основните спорове се въртят около регулациите на корабоплаването в Ормузкия проток, което предизвика притеснения и в съседни държави като Турция.
Преговорите за прекратяване на огъня и по-широко мирно споразумение са допълнително усложнени от действията на Израел в Ливан, което според дипломатически източници „разваля играта“ и подкопава усилията за деескалация между Техеран и Вашингтон.
Въпреки провала в Пакистан, съществува вероятност за нови консултации, като се споменава възможно продължение на разговорите. Междувременно, в контекста на американската вътрешна политика, Доналд Тръмп също е коментирал необходимостта от нов тип разговори с Иран.
Настоящата ситуация подчертава „крехките граници на дипломацията“ в региона, като и двете страни остават на коренно различни позиции по ключови въпроси на сигурността.
10 Проблеми със доверието
А Иран загуби всякакво доверие в САЩ заради подлите нападения по време на преговори и непрекъснати извъртания.
А без доверие и от двете страни, споразумение трудно се постига
Коментиран от #17
06:40 15.04.2026
17 Освен това за 35 години
До коментар #10 от "Проблеми със доверието":не се довериха на Иран, че не искат оръжия за масово унищожаване, защото противоречи на религията им.
Но пък 35 години се доверяваха на Натан Yahoo, че аха, до "две седмици" щели да го имат! Проблеми с доверието към него нямат, въпреки че всички служби на САЩ ясно заявиха че Иран такива амбиции няма. Но, ако искаше до сега 100 пъти да бе го произвел, дори сега за тези 40 дни мръснишки атаки щеше да го е произвел и никой да не го закача повече, както Северна Корея.
Коментиран от #18
06:55 15.04.2026
18 Значение на думата Yahoo
До коментар #17 от "Освен това за 35 години":1
:Член на раса от грубияни в „Пътешествията на Гъливер“ на Суифт, които имат формата и всички пороци на хората
2
: груб, безпардонен, глупав човек
07:04 15.04.2026