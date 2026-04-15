Лавров: Ние сме учтиви и готови за диалог с Мадяр, негово право е да потърси или не Путин

Руският външен министър Сергей Лавров увери, че Москва винаги е готова за диалог с други страни, включително Унгария, където опозиционната партия „Тиса“, водена от Петер Мадяр, спечели парламентарните избори.

„Ако г-н Мадяр, лидерът на партията, спечелила унгарските избори, каже, че няма да се обади на Путин, ние ще приемем това като негово право като индивид да упражнява собствената си преценка“, заяви руският външен министър на пресконференция след официалното си посещение в Китай.

В същото време Лавров подчерта: „Ние никога не се отклоняваме от диалог. Президентът е казвал това многократно и многократно го е демонстрирал с конкретни действия.“

„Разбира се, ние искаме тези, които влизат в диалог с нас, наистина да представляват националните интереси на своята страна, интересите на своя народ. Тогава диалогът става съществен“, отбеляза външният министър.

Лавров припомни и думите и действията на друг европейски лидер. „Ние сме учтиви хора. Затова, когато някой, като например френския президент Еманюел Макрон, каже: „Ще се обадя на Путин скоро“, ние възприемаме това като негово намерение да се обади на Путин. А когато не се обади, го възприемаме като промяна в мнението му“, каза руският министър.

След победата си на парламентарните избори в Унгария на 12 април, Петър Мадяр заяви, че е готов за диалог с Владимир Путин, но при категорични условия и с променена позицията спрямо досегашната политика на Виктор Орбан.

Мадяр подчерта, че няма сам да потърси Путин, но ако руският президент му се обади, той ще вдигне телефона.

Той заяви, че при евентуален разговор би призовал Путин да прекрати убийствата и войната в Украйна, която по думите му „няма смисъл и от руска гледна точка“ поради огромните човешки жертви.

Победителят във вота уточни, че макар да е склонен да преговаря при нужда, „няма да бъдем приятели“ с руския лидер.

Новият унгарски лидер планира преглед и евентуално прекратяване на енергийните договори с Русия, като целта е диверсификация, въпреки че признава текущата силна зависимост на Унгария от руски газ и петрол.

Мадяр призна Украйна за жертва на агресията, но заема предпазлива позиция относно бързото ѝ приемане в ЕС, настоявайки за гаранции за правата на унгарското малцинство там.