Лавров: Ние сме учтиви и готови за диалог с Мадяр, негово право е да потърси или не Путин

15 Април, 2026 06:43, обновена 15 Април, 2026 06:54 656 16

Искаме тези, които влизат в диалог с нас, наистина да представляват националните интереси на своята страна, заяви руският министър на външните работи

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров увери, че Москва винаги е готова за диалог с други страни, включително Унгария, където опозиционната партия „Тиса“, водена от Петер Мадяр, спечели парламентарните избори.

„Ако г-н Мадяр, лидерът на партията, спечелила унгарските избори, каже, че няма да се обади на Путин, ние ще приемем това като негово право като индивид да упражнява собствената си преценка“, заяви руският външен министър на пресконференция след официалното си посещение в Китай.

В същото време Лавров подчерта: „Ние никога не се отклоняваме от диалог. Президентът е казвал това многократно и многократно го е демонстрирал с конкретни действия.“

„Разбира се, ние искаме тези, които влизат в диалог с нас, наистина да представляват националните интереси на своята страна, интересите на своя народ. Тогава диалогът става съществен“, отбеляза външният министър.

Лавров припомни и думите и действията на друг европейски лидер. „Ние сме учтиви хора. Затова, когато някой, като например френския президент Еманюел Макрон, каже: „Ще се обадя на Путин скоро“, ние възприемаме това като негово намерение да се обади на Путин. А когато не се обади, го възприемаме като промяна в мнението му“, каза руският министър.

След победата си на парламентарните избори в Унгария на 12 април, Петър Мадяр заяви, че е готов за диалог с Владимир Путин, но при категорични условия и с променена позицията спрямо досегашната политика на Виктор Орбан.

Мадяр подчерта, че няма сам да потърси Путин, но ако руският президент му се обади, той ще вдигне телефона.

Той заяви, че при евентуален разговор би призовал Путин да прекрати убийствата и войната в Украйна, която по думите му „няма смисъл и от руска гледна точка“ поради огромните човешки жертви.

Победителят във вота уточни, че макар да е склонен да преговаря при нужда, „няма да бъдем приятели“ с руския лидер.

Новият унгарски лидер планира преглед и евентуално прекратяване на енергийните договори с Русия, като целта е диверсификация, въпреки че признава текущата силна зависимост на Унгария от руски газ и петрол.

Мадяр призна Украйна за жертва на агресията, но заема предпазлива позиция относно бързото ѝ приемане в ЕС, настоявайки за гаранции за правата на унгарското малцинство там.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кон бе кон.

    4 7 Отговор
    Идиот!

    Коментиран от #4, #7

    06:57 15.04.2026

  • 2 Пич

    6 4 Отговор
    Ще, ще.....!!! Унгарците не са толкова тъпи, че да откажат руски петрол!!! Сега ще врътнат и превъзбудената Урсула, като вземат повече пари от ЕС, отколкото ще дадат за Украйна! Ако въобще дадат нещо, или просто ще договорят парите, за да разпишат!!! Да плащат балъците!!! Тъпак Гюро, примерно.....

    Коментиран от #6, #9, #10

    06:58 15.04.2026

  • 3 Аз съм веган

    2 4 Отговор
    Учтивия кон.

    06:59 15.04.2026

  • 4 Рублевка

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Кон бе кон.":

    Мустанг! Легендарна марка от САЩ! Отлично сравнение!

    07:00 15.04.2026

  • 5 Ново пет

    1 3 Отговор
    Тоа още малко и ша заплаче

    07:00 15.04.2026

  • 6 Е,и ти помагаш на Украйна

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Като си плащаш данъците и сметките.

    Коментиран от #11

    07:02 15.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Глеб Жиглов

    3 3 Отговор
    Гадният праисторически череп.

    07:03 15.04.2026

  • 9 Мани го Гюро

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Урсулата ти е шефа.Хах .Кое не разбра?

    07:03 15.04.2026

  • 10 Мда

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    А ти ще вземеш сред.ният.🤣

    07:05 15.04.2026

  • 11 Пич

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Е,и ти помагаш на Украйна":

    Не мога да измисля подходящо опрееление за тъпотията и кретенизмаа на някой, който се радва, че данъците и сметките които плаща за собствената си държава, се пилеят за чужда!!!

    07:06 15.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Републиканец

    3 0 Отговор
    Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс смята спирането на директните продажби на американско оръжие на Украйна за едно от основните постижения на настоящата администрация.


    „Казах, че трябва да спрем да финансираме войната в Украйна. Добре? И очевидно все още вярвам в това“, подчерта той, говорейки на форум в Държавния университет на Джорджия.

    07:11 15.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ИМА И ТАКИВА ХОРА,В ТЯХ Е НАДЕЖДАТА

    2 1 Отговор
    КАКВО ДА КАЖА ? КАКТО ВИНАГИ ,ИНТЕЛИГЕНТНИ , НОРМАЛНО,ЧОВЕШКИМИСЛЕЩИ ХОРА , ЕДИН ОТ ТЯХ ЛАВРОВ !! ЕЕЕЕ,И КОЙ НЕ БИ ГИ УВАЖАВАЛ ?? ТОВА Е РЕСПЕКТА !! А ДИВОТО СИ Е ДИВО , КОЛКОТО И БОГАТО ДА СТАВА, ТОВА НЕ ГО СПАСЯВА ! ДА ПОУМНЕЕ И ДУМА ДА НЕ СТАВА !!

    07:18 15.04.2026

  • 16 Лев Толстой

    0 0 Отговор
    Учтиви сте вашта ма….ма, пудела ви вече е никой в маджария. Мили русофили, разберете че тази държавица винаги е имала извратено и нечовеколюбиво управление и робски народ. Силните ин страни всички ги знаем, но народа е робски заради отношението към него.

    07:29 15.04.2026

