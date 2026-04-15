Украйна сигнализира Израел за руски кораб с „откраднато зърно“
15 Април, 2026 12:20 1 018 21

Случаят е обсъден в телефонен разговор между външните министри на двете държави

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският външен министър Андрий Сибига е провел телефонен разговор с израелския външен министър Гидеон Саар, по време на който е бил обсъден случай с руски товарен кораб, доставил до израелско пристанище предполагаемо откраднато украинско зърно, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Киев твърди, че зърното, произведено в четири украински области, които Русия е обявила за свои след нахлуването през 2022 г., както и в Крим, анексиран през 2014 г., представлява открадната продукция.

„Подчертах незаконността на износа на откраднати украински селскостопански продукти и че той е част от по-широките военни усилия на Русия. Не бива да бъде разрешавана незаконна търговия с откраднати стоки“, заяви Сибига в социалната мрежа „Екс“.

Той посочи, че през миналата година Русия е изнесла над 2 милиона тона откраднато украинско зърно през Черно море, а според украинските власти общото количество от началото на войната достига около 15 милиона тона.

Двамата министри са обсъдили също въпроси, свързани със сигурността, както и ситуацията в Близкия изток.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 зИленски

    23 2 Отговор
    Шъ му каа

    12:22 15.04.2026

  • 2 Израел са в акита до гуша

    37 5 Отговор
    Та как да помогнат на Бандерщата.

    12:22 15.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ВЕНЕЦУЕЛЕЦ

    31 2 Отговор
    ОООООО ТОЯ ДА СИГНАЛИЗИРА И ЗА НАШТЕ МИЛИОНИИИИ ТОНОВЕ НЕФТ ДЕТ РЪМПИ СЕКВЕСТИРА....

    12:25 15.04.2026

  • 5 Хаген Дас

    35 2 Отговор
    Щом ги контролират значи че те са го отгледали и си е тяхно! Украйна иска свете да се върти около тях всичко да е тяхно, само на тях да се дава и в замяна да не и се иска нищо!

    12:25 15.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хохлокост

    22 1 Отговор
    Яжте евраци.

    12:28 15.04.2026

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    23 2 Отговор
    Няма как да е откраднато, те са руски територии.
    Но ако укрите много настояват, след като евреите изядат хлябовете,
    ще им върнат произведения мат.риал...

    12:29 15.04.2026

  • 10 А Гедеон Саар

    16 0 Отговор
    какво е отговорил на Сибига?

    Коментиран от #15

    12:29 15.04.2026

  • 11 измислената

    23 2 Отговор
    държава 404 не може да претендира за нищо.
    У-райна е една държава-област на СССР,
    и не трябваше изобщо да я пре-създават ...

    12:29 15.04.2026

  • 12 Толкова добре се смях

    17 1 Отговор
    Типично Тръпско поведения.

    12:31 15.04.2026

  • 13 "Злобното Джуджи"

    19 0 Отговор
    Хи хи хи
    Никой вече не ще да "краде" и купува усръинско зърно щото свети, с алфа лъчи де,....
    даже и подарък го не щат.....

    12:31 15.04.2026

  • 14 някой си

    17 0 Отговор
    хахлите освен да лъжат друго не знаят

    12:32 15.04.2026

  • 15 Най-вероятно,

    11 0 Отговор

    До коментар #10 от "А Гедеон Саар":

    че подкрепя юдео-хазарската ционистка хунта в Киев, която праща супер тъпите укро-нацисти за пушечно месо на фронта, докато богатее и краде от тъпото украинското население и от още по-тъпото население на ЕС.

    12:37 15.04.2026

  • 16 Питане

    3 2 Отговор
    Украинското и част от руското зърно не е ли замърсено от от отровите на войната.

    12:37 15.04.2026

  • 17 Трябва да го

    6 4 Отговор
    съдим в Хага туй Русия че краде зърното .

    12:47 15.04.2026

  • 18 Симо

    14 0 Отговор
    Единият помияр звъни на другия помияр. И това е новина??? Териториите са анексирани и тяхната икономика трябва да се развива! Сибила ще не се е обадил за 150-те милиона барела нефт, които САЩ буквално открадна и продаде от една суверенна държава като Венецуела??? Не е ли загрижен за тази кражба?

    12:49 15.04.2026

  • 19 А защо

    5 0 Отговор
    пък Израел .Аааа Баткото ще дърпа ушичките на Зелен ски

    12:50 15.04.2026

  • 20 Болест и безсилие...

    8 0 Отговор
    Марионетките на западналия свят ревът като госпожици и си мислят,че света вижда нещата като тях....ами не неуважаеми от 404..
    Приемете,че районите,които описвате са завинаги руски,това е !!!

    12:59 15.04.2026

  • 21 До къде се докара Украйна

    5 0 Отговор
    Да клеветничи на Израел, че да може Зеленски да бъде помилван от Натаняхо, който не иска да види и чуе!

    12:59 15.04.2026

