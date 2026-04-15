Украйна сигнализира Израел за руски кораб с „откраднато зърно“

Украинският външен министър Андрий Сибига е провел телефонен разговор с израелския външен министър Гидеон Саар, по време на който е бил обсъден случай с руски товарен кораб, доставил до израелско пристанище предполагаемо откраднато украинско зърно, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Киев твърди, че зърното, произведено в четири украински области, които Русия е обявила за свои след нахлуването през 2022 г., както и в Крим, анексиран през 2014 г., представлява открадната продукция.
„Подчертах незаконността на износа на откраднати украински селскостопански продукти и че той е част от по-широките военни усилия на Русия. Не бива да бъде разрешавана незаконна търговия с откраднати стоки“, заяви Сибига в социалната мрежа „Екс“.
Той посочи, че през миналата година Русия е изнесла над 2 милиона тона откраднато украинско зърно през Черно море, а според украинските власти общото количество от началото на войната достига около 15 милиона тона.
Двамата министри са обсъдили също въпроси, свързани със сигурността, както и ситуацията в Близкия изток.
