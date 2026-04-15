Русия обяви, че ще продължи доставките на петрол за Куба

Русия ще продължи да оказва подкрепа на Куба, като ѝ доставя петрол. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.
Само две седмици по-рано Москва е изпратила танкер с около 700 000 барела суров петрол до карибската държава. Междувременно Съединените щати са ограничили износа на петрол към Куба от ключовия ѝ съюзник Венецуела, което е довело до сериозен недостиг на горива в страната.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп е заплашил с наказателни мита държави, които доставят петрол за Куба, като част от натиск върху правителството в Хавана. По-късно Вашингтон е разрешил доставки на руски петрол за острова, а друг важен доставчик - Мексико - също е прекратил износа си.
Лавров е заявил, че Русия ще предоставя и хуманитарна помощ на своя дългогодишен съюзник и че доставките на петрол ще продължат през следващите месеци. Той е посочил още, че и Китай ще се включи в подкрепата, като е изразил надежда САЩ да не се връщат към „колониални войни“.
По данни Куба произвежда по-малко от една трета от необходимите ѝ количества петрол.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
13:00 15.04.2026
2 хаха🤣
Коментиран от #4
13:00 15.04.2026
3 руската мечка
Коментиран от #7, #8
13:01 15.04.2026
4 Това ли видя?
До коментар #2 от "хаха🤣":В огледалото..
13:10 15.04.2026
5 Супер
13:14 15.04.2026
6 веско
13:15 15.04.2026
7 а бе..
До коментар #3 от "руската мечка":А бгбандерците праат маанета въвweцeтo нaпеефдьскио докато кушають на здоровье оджлътотому
13:16 15.04.2026
8 1 банана и 2 мандарини
До коментар #3 от "руската мечка":Имаш от мен 🍊 🍌 🍊
13:19 15.04.2026