Русия обяви, че ще продължи доставките на петрол за Куба

Русия ще продължи да оказва подкрепа на Куба, като ѝ доставя петрол. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

Само две седмици по-рано Москва е изпратила танкер с около 700 000 барела суров петрол до карибската държава. Междувременно Съединените щати са ограничили износа на петрол към Куба от ключовия ѝ съюзник Венецуела, което е довело до сериозен недостиг на горива в страната.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е заплашил с наказателни мита държави, които доставят петрол за Куба, като част от натиск върху правителството в Хавана. По-късно Вашингтон е разрешил доставки на руски петрол за острова, а друг важен доставчик - Мексико - също е прекратил износа си.

Лавров е заявил, че Русия ще предоставя и хуманитарна помощ на своя дългогодишен съюзник и че доставките на петрол ще продължат през следващите месеци. Той е посочил още, че и Китай ще се включи в подкрепата, като е изразил надежда САЩ да не се връщат към „колониални войни“.

По данни Куба произвежда по-малко от една трета от необходимите ѝ количества петрол.