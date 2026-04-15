Русия обяви, че ще продължи доставките на петрол за Куба

15 Април, 2026 12:53, обновена 15 Април, 2026 12:53 474 8

Лавров: Москва ще подпомага Хавана с горива и хуманитарна помощ

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия ще продължи да оказва подкрепа на Куба, като ѝ доставя петрол. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

Само две седмици по-рано Москва е изпратила танкер с около 700 000 барела суров петрол до карибската държава. Междувременно Съединените щати са ограничили износа на петрол към Куба от ключовия ѝ съюзник Венецуела, което е довело до сериозен недостиг на горива в страната.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е заплашил с наказателни мита държави, които доставят петрол за Куба, като част от натиск върху правителството в Хавана. По-късно Вашингтон е разрешил доставки на руски петрол за острова, а друг важен доставчик - Мексико - също е прекратил износа си.

Лавров е заявил, че Русия ще предоставя и хуманитарна помощ на своя дългогодишен съюзник и че доставките на петрол ще продължат през следващите месеци. Той е посочил още, че и Китай ще се включи в подкрепата, като е изразил надежда САЩ да не се връщат към „колониални войни“.

По данни Куба произвежда по-малко от една трета от необходимите ѝ количества петрол.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Факт

    14 3 Отговор
    Браво на братушките ! И то в момент , когато самата Русия е под натиска на санкциите на западналите .

    13:00 15.04.2026

  • 2 хаха🤣

    3 9 Отговор
    Кон бе, кон...не сте ли виждали🤣

    Коментиран от #4

    13:00 15.04.2026

  • 3 руската мечка

    3 10 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце

    Коментиран от #7, #8

    13:01 15.04.2026

  • 4 Това ли видя?

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "хаха🤣":

    В огледалото..

    13:10 15.04.2026

  • 5 Супер

    3 1 Отговор
    А не като някои да отвличат президенти.

    13:14 15.04.2026

  • 6 веско

    1 4 Отговор
    Как така Путин ще обиди колегите и партньорите си ,прави всичко възможно да им се хареса и изведнъж да направи това ? --Откъде тая смелост и решителност на разбрах ? . Трудно ми е как се е решил или по всяка вероятност може и да не знае за това .

    13:15 15.04.2026

  • 7 а бе..

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "руската мечка":

    13:16 15.04.2026

    13:16 15.04.2026

  • 8 1 банана и 2 мандарини

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "руската мечка":

    Имаш от мен 🍊 🍌 🍊

    13:19 15.04.2026

