Трагедия в Турция: стрелба в училище отне живота на четирима души

Четирима души са загинали, а около 20 са били ранени при стрелба в училище в Турция, съобщава Ройтерс, цитирана от News.bg.

Инцидентът е станал в южната провинция Кахраманмараш. Според губернатора Мюкеррем Юнлюер стрелецът е бил ученик от осми клас, който е използвал оръжието на баща си, скрито в раницата му. Той е загинал.

Сред жертвите има учител и двама ученици, уточняват властите.

Случаят идва само дни след друг въоръжен инцидент в страната - на 14 април 19-годишен младеж откри огън в гимназия в Сиверек, в провинция Шанлъурфа, при който бяха ранени най-малко 16 души. Нападателят, бивш ученик на училището, се самоуби след атаката.