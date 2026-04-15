Трагедия в Турция: стрелба в училище отне живота на четирима души

Трагедия в Турция: стрелба в училище отне живота на четирима души

15 Април, 2026 15:33 639 2

  • турция-
  • училище-
  • стрелба

Ученик откри огън с оръжието на баща си, десетки са ранени

Трагедия в Турция: стрелба в училище отне живота на четирима души - 1
Четирима души са загинали, а около 20 са били ранени при стрелба в училище в Турция, съобщава Ройтерс, цитирана от News.bg.

Инцидентът е станал в южната провинция Кахраманмараш. Според губернатора Мюкеррем Юнлюер стрелецът е бил ученик от осми клас, който е използвал оръжието на баща си, скрито в раницата му. Той е загинал.

Сред жертвите има учител и двама ученици, уточняват властите.

Случаят идва само дни след друг въоръжен инцидент в страната - на 14 април 19-годишен младеж откри огън в гимназия в Сиверек, в провинция Шанлъурфа, при който бяха ранени най-малко 16 души. Нападателят, бивш ученик на училището, се самоуби след атаката.


Турция
  • 1 Вижте корените му

    3 1 Отговор
    и картинката е ясна

    Коментиран от #2

    15:41 15.04.2026

  • 2 12345

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вижте корените му":

    Арабин

    16:10 15.04.2026

