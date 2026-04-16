Турция изключи стрелбата, при която бяха убити 8 ученици, да е свързана с тероризъм

16 Април, 2026 09:01 780 2

Огледът на местопрестъплението е приключил. Продължава анализът на записите от камерите.

Турция изключи стрелбата, при която бяха убити 8 ученици, да е свързана с тероризъм
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турската полиция изключи версията за терористичен акт при стрелбата в училище в Кахраманмараш на 15 април, при която бяха убити 8 ученици и 1 учител. В изявление, разпространено чрез официалния профил на полицията във „Фейсбук“, се съобщава, че са извършени първоначални проверки на телефона на 14-годишния извършител, който е бил ученик в осми клас в училището, където откри огън, предаде БТА.

„Първоначалните проверки разкриха, че в профила със в WhatsApp извършителят е използвал изображение, което е препратка към Елиът Роджър, извършил нападение в САЩ през 2014 г.“, пише в съобщението на турската полиция.

Елиът Роджър е известен с омразата си към жените и заплахите, че ще започне да убива заради самотата и сексуалните си проблеми. Намушква трима души в своя апартамент и убива още трима, докато обикаля с кола и пеша, стреляйки по околните, а след това се самоубива.

От полицията припомнят, че бащата на стрелеца, който е бивш служител в областта на сигурността, също е задържан, а впоследствие и арестуван.

„Дигиталните материали, които бяха иззети при претърсванията в дома на извършителя и автомобила на баща му, са конфискувани и се проверяват“, подчертаха органите на реда.

„Въз основа на първоначалните констатации не са открити доказателства за връзка на случая с тероризъм. Той се разглежда като индивидуално нападение“, съобщиха от турската полиция.

Днес предстои среща, на която ще бъдат анализирани мерките за сигурност в училищата и около тях, както и необходимостта от засилването им. На нея ще участват министърът на вътрешните работи на Турция Мустафа Чифтчи, министърът на образованието Юсуф Текин, валиите, както и директорите на Регионалните инспекторати по образование.


Свързани новини


  • 1 Дело Ердоган

    5 1 Отговор
    Турция е бита карта. Младежка престъпност, ислямистки екстремизъм, хронична инфлация, участие във военни операции, бедност, абсурд, мизерия, безизходица.

    09:15 16.04.2026

  • 2 Украинците

    5 2 Отговор
    страдат от войната която се води в родината им а светът вместо да помогне за спирането и изпраща оръжия вече за трилиони на психично не адекватният наркоман узурпатор на властта твърдо решил че е бог и може да победи Русия.

    09:16 16.04.2026

