12-годишно момче и 35-годишна жена загинаха при руска атака срещу Киев, ранените са 13
  Тема: Украйна

12-годишно момче и 35-годишна жена загинаха при руска атака срещу Киев, ранените са 13

16 Април, 2026 04:19, обновена 16 Април, 2026 04:44 620 10

10 души са пострадали при нападение в Днепропетровск

12-годишно момче и 35-годишна жена загинаха при руска атака срещу Киев, ранените са 13 - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските сили атакуваха тази нощ столицата на Украйна Киев и град Днепър, предаде УНИАН.

"Двама души – 12-годишно момче и 35-годишна жена – бяха убити при нападение срещу столицата", съобщи кметът Кличко.

„13 жители на града са ранени. Медици хоспитализираха шестима от пострадалите. Останалите бяха лекувани на място и амбулаторно“, добави Кличко.

Екипите продължават да работят на мястото на повикванията.

"Пострадалите са получили травматични мозъчни наранявания, рани от шрапнели и други травми. Една жена е в критично състояние, останалите са в средно тежко състояние. Всички получават медицински грижи".

Длъжностното лице публикува и снимки на разрушенията, причинени от руската атака.

Четирима медици, отзовали се на повикване в Оболон, Киев, са ранени, според Кличко. В същия район се съобщава и за голям пожар в нежилищна сграда, където са паднали отломки от ракети. Горят и автомобили.

За последствия от ракетната атака се съобщават в няколко района на столицата. Според ръководителя на Министерството на отбраната на град Киев, Тимур Ткаченко, е избухнал пожар на шестия етаж на 16-етажна жилищна сграда в Подилски район. От руините е било извадено дете, уточни Кличко и добави, че издирването на майката продължава.

Пожар е избухнал на първия етаж на жилищна сграда на друг адрес. Аварийните служби работят на място.

Десет души са ранени в град Днепър /Днепропетровск/ в резултат на руската атака, а 40-годишна жена е в тежко състояние.

12-годишно момче и 35-годишна жена загинаха при руска атака срещу Киев, ранените са 13
Снимка: УНИАН

Пожари са избухнали на няколко места в жилищни райони.

„Пететажна сграда е повредена, а частен дом е частично разрушен. Предварителните доклади сочат, че може да има човек под развалините“, добави началникът на началник на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа.

На 15 април руски дрон удари многоетажна сграда в Одеса. При атаката е загинал един човек, а няколко са ранени. Апартаменти на няколко етажа са разрушени.


Подобни новини


  • 1 Коментатор

    2 7 Отговор
    Безсилието на агресора става все по-явно. Русия губи войната...

    Коментиран от #2, #6

    04:54 16.04.2026

  • 2 Само

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Коментатор":

    дето ви изкараха евтините глупаци! 😄

    05:03 16.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 🤔🤔🤔🤔

    1 5 Отговор
    Рано или късно ще отговарят за всички ЗЛИНИ ,БЛАТНИТЕ ВАРВАРИ!!!!!!

    Коментиран от #10

    05:07 16.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мурка

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "🤔🤔🤔🤔":

    БЛАТНИТЕ ВАРВАРИ С ТРИ ХРОМОЗОМИ КАТО ТЕБ ЛИ СА?

    05:10 16.04.2026

