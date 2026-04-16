Две деца бяха убити при украинско нападение с дронове над Краснодарския край на Русия

Две деца, на 5 и 14 години, бяха убити при атака с дрон в Туапсе, съобщи губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратьев в Telegram.

Според предварителни данни, още двама възрастни са ранени и получават медицинска помощ.

„Изказвам най-дълбоките си съболезнования на семействата на жертвите. Инструктирах ръководителя на общинския район Сергей Бойко да предостави цялата необходима помощ на семействата“, написа той.

Според него регионът е бил засегнат от масивна атака с дронове през нощта. В Туапсе падащи отломки са повредили пет частни къщи и една жилищна сграда. Отломки са паднали и върху терените на фирми близо до морското пристанище.

В сочинското село Лоо отломки са повредили навес и са счупили прозорци на двуетажна частна къща; никой не е пострадал.