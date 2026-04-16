Новини
Свят »
Русия »
Две деца бяха убити при украинско нападение с дронове над Краснодарския край на Русия
  Тема: Украйна

16 Април, 2026 05:08, обновена 16 Април, 2026 05:14 629 11

  • украйна-
  • русия-
  • туапсе-
  • атака-
  • загинали-
  • дронове

Пострадали са домове на цивилни и фирмени терени край пристанището в Туапсе

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Две деца, на 5 и 14 години, бяха убити при атака с дрон в Туапсе, съобщи губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратьев в Telegram.

Според предварителни данни, още двама възрастни са ранени и получават медицинска помощ.

„Изказвам най-дълбоките си съболезнования на семействата на жертвите. Инструктирах ръководителя на общинския район Сергей Бойко да предостави цялата необходима помощ на семействата“, написа той.

Според него регионът е бил засегнат от масивна атака с дронове през нощта. В Туапсе падащи отломки са повредили пет частни къщи и една жилищна сграда. Отломки са паднали и върху терените на фирми близо до морското пристанище.

В сочинското село Лоо отломки са повредили навес и са счупили прозорци на двуетажна частна къща; никой не е пострадал.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 оня с коня

    3 0 Отговор
    тpиешЛИ МAМАтиДАебa

    Коментиран от #9, #10

    06:33 16.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 киро

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    маматидаеба

    06:36 16.04.2026

  • 11 Ниско

    1 0 Отговор
    Интелигентните същества защитаващи окраината ще се зарадват , но да не забравят , че всичко се връща на тоя свят . Много деца избиха тия изроди ,

    06:45 16.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания