Две деца бяха убити при украинско нападение с дронове над Краснодарския край на Русия

Две деца, на 5 и 14 години, бяха убити при атака с дрон в Туапсе, съобщи губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратьев в Telegram.
Според предварителни данни, още двама възрастни са ранени и получават медицинска помощ.
„Изказвам най-дълбоките си съболезнования на семействата на жертвите. Инструктирах ръководителя на общинския район Сергей Бойко да предостави цялата необходима помощ на семействата“, написа той.
Според него регионът е бил засегнат от масивна атака с дронове през нощта. В Туапсе падащи отломки са повредили пет частни къщи и една жилищна сграда. Отломки са паднали и върху терените на фирми близо до морското пристанище.
В сочинското село Лоо отломки са повредили навес и са счупили прозорци на двуетажна частна къща; никой не е пострадал.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
8 оня с коня
Коментиран от #9, #10
06:33 16.04.2026
10 киро
До коментар #8 от "оня с коня":маматидаеба
06:36 16.04.2026
11 Ниско
06:45 16.04.2026