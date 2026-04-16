ISW: Масирана руска атака срещу Украйна: стотици дронове и ракети удариха ключови градове

През нощта на 14 срещу 15 април Русия е извършила мащабна ракетна и дронова атака срещу Украйна, обобщава Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Според украинските военни са изстреляни три балистични ракети „Искандер-М“ от Ростовска област и общо 324 дрона, включително около 250 от типа „Шахед“.

Украинската противовъздушна отбрана е свалила 309 дрона - около 95% от всички, но част от ракетите и 13 дрона са поразили девет цели. Отломки са паднали в различни части на страната.

Президентът Володимир Зеленски съобщи, че са били атакувани градовете Днипро, Черкаси, Харков, Кривой Рог и Чернигов, както и областите Донецк и Запорожие.

По данни на украинските власти при ударите са загинали петима души в Днипро, едно дете в Черкаси и още един човек в Запорожка област. Десетки са ранени, а са нанесени значителни щети по жилищна, административна и индустриална инфраструктура в няколко региона.

От Институт за изследване на войната подчертават, че западната военна помощ - особено системи за противовъздушна отбрана като „Пейтриът“ - остава критично важна за защитата на Украйна срещу подобни атаки.

Междувременно Обединеното кралство обяви, че през 2026 г. ще достави най-голямата си досега пратка - поне 120 000 дрона, включително за разузнаване, логистика и удари на далечно разстояние.