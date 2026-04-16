ISW: Масирана руска атака срещу Украйна: стотици дронове и ракети удариха ключови градове

През нощта на 14 срещу 15 април Русия е извършила мащабна ракетна и дронова атака срещу Украйна, обобщава Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.
Според украинските военни са изстреляни три балистични ракети „Искандер-М“ от Ростовска област и общо 324 дрона, включително около 250 от типа „Шахед“.
Украинската противовъздушна отбрана е свалила 309 дрона - около 95% от всички, но част от ракетите и 13 дрона са поразили девет цели. Отломки са паднали в различни части на страната.
Президентът Володимир Зеленски съобщи, че са били атакувани градовете Днипро, Черкаси, Харков, Кривой Рог и Чернигов, както и областите Донецк и Запорожие.
По данни на украинските власти при ударите са загинали петима души в Днипро, едно дете в Черкаси и още един човек в Запорожка област. Десетки са ранени, а са нанесени значителни щети по жилищна, административна и индустриална инфраструктура в няколко региона.
От Институт за изследване на войната подчертават, че западната военна помощ - особено системи за противовъздушна отбрана като „Пейтриът“ - остава критично важна за защитата на Украйна срещу подобни атаки.
Междувременно Обединеното кралство обяви, че през 2026 г. ще достави най-голямата си досега пратка - поне 120 000 дрона, включително за разузнаване, логистика и удари на далечно разстояние.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
07:16 16.04.2026
07:18 16.04.2026
07:19 16.04.2026
7 Читател
- "стотици дронове и ракети удариха ключови градове"
А след това:
- "но част от ракетите и 13 дрона са поразили девет цели"
Сега последно стотици ли са ударили или само 9 или са ги ударили ама не са ги поразили.
07:20 16.04.2026
Коментиран от #13, #23
07:22 16.04.2026
11 Артилерист
Коментиран от #19, #30
07:29 16.04.2026
До коментар #8 от "Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ":Той много познава - гледа на пъп - пък жена му на Навални тръгна докато още беше жив.
Коментиран от #16, #37
07:30 16.04.2026
14 пътник
Коментиран от #21, #22, #44
07:32 16.04.2026
15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #38
07:33 16.04.2026
16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #13 от "Помнещ":Тя си е лекичка....
07:36 16.04.2026
07:36 16.04.2026
19 Запознат
До коментар #11 от "Артилерист":"Украинската противовъздушна отбрана е свалила 309 дрона - около 95% от всички"
Така е "свалила" ги е ама върху целите им - нито един дрон или ракета не е останала във въздуха.
07:37 16.04.2026
Коментиран от #35
21 Антитрол
До коментар #14 от "пътник":"Когато един диктатор побеснее от гняв, "че не му се получава",,безразборно изсипва злобата си върху цивилното население"
За Натаняхо ли говориш или за Тръмп че там жертвите сред цивилните са стотици хиляди а тук 7 загинали и наколко ранени при над 300 удара.
07:42 16.04.2026
22 смятааай
До коментар #14 от "пътник":4 години по 30 хиляди бандера моГилизирани на месец, махни от тях 10 хил със съвест, които са дезертирали. Даже от близо година ги моГилизират по 34 хил и реват, че не изпълняват таргета от 40 хил. Добави към сметката и над 700 хилядна бандераска банда, редовни, резервисти, неонацистки батальони, които бяха денацифицирани след началото на денацификацията. Колко милиона бандери прави това, бе козяк?
Коментиран от #32
07:42 16.04.2026
23 КГБ
До коментар #8 от "Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ":Другарката мира да започне да плюе по българина Христо Грозев по разнообразно и да ползва лигавник !
Коментиран от #24, #26
07:42 16.04.2026
26 Учуден
До коментар #23 от "КГБ":"българина Христо Грозев"
От кого този се води българин
Коментиран от #43
07:47 16.04.2026
27 Съдията
Коментиран от #31
07:47 16.04.2026
28 Хахахахаха
Коментиран от #33
07:48 16.04.2026
30 Лука
До коментар #11 от "Артилерист":Що за некомпетентност ,коя армия си !съобщава за вражеските попадения
Коментиран от #36
07:49 16.04.2026
32 Запознат
До коментар #22 от "смятааай":"махни от тях 10 хил със съвест, които са дезертирали"
Те дезертьорите достигнаха 23 000 на месец още края на миналата година и това според заведените дела срещу тях но зеления се усети и засекрети делата за дезертьорство но ако се е запазила тенденцията вече трябва да са достигнали близо 30 000 на месец. Те за това ТЦК лови по 40 до 60 хиляди на месец но това не може да покрие загубите и дезертьорите и ВСУ се топи и Сирски реве че руснаците имали числено превъзходство.
Всеки пък от ВСУ който реши да се предаде на руснаците бива убиван с дронове от собствените си "другари" от ВСУ и пропагандата го представя че ВСУ избива руснаци.
Коментиран от #39
07:56 16.04.2026
33 Лука
До коментар #28 от "Хахахахаха":И по статистика рашистите се издигат към небето . Мераците ти ще доведат да тсв ,та да питам ,какво пиеш щото действа умопомрачително ?
Коментиран от #40, #41
07:58 16.04.2026
35 Зеленски и съюзниците му да побързат
До коментар #20 от "име":да заменят каквито проценти са останали от Донецк за териториите превети от другите области невключени в РФ и да подписват мир! Че след като руснаците си доосвободят Донецк, нищо няма се връща, а ще има ново предложение. А после руснаците вместо порцеланови тоалетни ще изнесат и златните.
Тогава любимия ни Институт, да не се направи на изненадан и възмУтен.
08:00 16.04.2026
36 Антитрол
До коментар #30 от "Лука":"коя армия си !съобщава за вражеските попадения"
Е така де ама трябва да измислят някакво оправдание - например че пералното се е запалило. Пък при укрите горят заводи и поделения ама те казват "свалихме 95%" от всички.
08:01 16.04.2026
37 1234
До коментар #13 от "Помнещ":тя тръгна ама кат руснаците отказаха да го утепат,се наложи грозния да го свърши и да натопи русия
08:02 16.04.2026
38 Лука
До коментар #15 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Сега фашизма е в русия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !
08:02 16.04.2026
39 име
До коментар #32 от "Запознат":По последни официални дании мобилизираха по 34хил на месец, и все още по 10 хил дезертираха. Това са официалните им данни. А от липса на хора не страдат чак толкова много щото от поне година масово се бият чуждестранни войници на страната на бандерите. Да не говорим, че преди десетина дни цялото им военно командване мина под шапката на НАТО, т.е. в момента не само получават данни от чуждите разузнавания, а дори вече остатъците от украинската армия получават заповеди от специално сформирана щабквартира с НАТОвци и други неонацисти, като например австралийци и въобще, всеки който е на тяхна страна.
Коментиран от #46
08:03 16.04.2026
40 Антитрол
До коментар #33 от "Лука":"И по статистика рашистите се издигат към небето"
По коя статистика бе - като не върви пропагандата и нашите козячета вадят опорката за "огромните" руски загуби обаче никое от тях не може да ми каже защо разменят 1000 тела на украинци срещу 41 на руснаци. Предната размяна беше 1000 срещу 35. За миналата година общо са разменили 14 000 украинци срещу 158 руснака.
08:06 16.04.2026
41 Хахахахаха
До коментар #33 от "Лука":Абе по статистика укрите многократно повече са при бандера, това всеки неутрален човек го знае, а ти сигурен ли си че английските пияндета ще им стиска да обявят трета световна, нали знаеш че руснаците имат поне 3000 ядрени глави, а цялото Нато няма повече от 400 500,нали знаеш че руснаците с едно натискане на копчето и няма да остане нищо от Франция, Полша, Англия и Германия. Аз ако бях на Путин щях първо само да им загатна че влизат в война която не е тяхна и след това буммммммм и Нато няма да има
Коментиран от #53
08:06 16.04.2026
43 КГБ
До коментар #26 от "Учуден":Христо Грозев е българин от пловдив роден 1969г!
Коментиран от #48, #49
08:08 16.04.2026
44 Пак
До коментар #14 от "пътник":Щеше ли да се воюва, ако бесният Зеленски беше се изказал против:
Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Организиране на Майдана
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
А, АТО на бандеровци, убила стотици деца след 2014 г. на собствената си украинска територия.
Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна с//едмица преди 24.02.2022
Предлагане достъп на английски военни 22.02.2022
Коментиран от #50
08:09 16.04.2026
45 Лука ПАК КРАДЕШ
До коментар #42 от "Лука":Защитаваш вражеска кауза ! Опитите ти да объркаш хората са не успешни !
Коментиран от #51
08:13 16.04.2026
46 Запознат
До коментар #39 от "име":"По последни официални дании мобилизираха по 34хил на месец, и все още по 10 хил дезертираха"
Така е ама официални данни няма от края на миналата година - зеления ги засекрети както и колко дезертират така и колко мобилизират но имаше изказване на един от радата им че трябвало над 60 000 на месец да мобилизират че сега не достигали. Увеличили са числеността на ТЦК до 47000 като реално и полицията работи като ТЦК.
08:13 16.04.2026
49 Учуден
До коментар #43 от "КГБ":То и поп Кръстьо е бил българин ама е служел на турците - такива които служат на чужди интереси в конституцията че са национални предатели.
08:18 16.04.2026
50 Лука
До коментар #44 от "Пак":Приписваш рашистките методи на европа !
Коментиран от #54, #55
08:19 16.04.2026
51 Антитрол
До коментар #45 от "Лука ПАК КРАДЕШ":"Защитаваш вражеска кауза"
Е за подлогите на краварите каузата е вражеска но за българите не е.
08:20 16.04.2026
08:20 16.04.2026
53 Лука
До коментар #41 от "Хахахахаха":Русия има активни 4380 ядрени глави и най важното средства да ги достави бързо и ефективно в по голямата част от земното кълбо .
08:22 16.04.2026
54 Учуден
До коментар #50 от "Лука":Хайде бе сигурно Путин организира кървав преврат в Кииф и назначи неонациска хунта на власт която да избива собствените си граждани и да пали протестиращи.
08:22 16.04.2026
55 Лука ПАК КРАДЕШ
До коментар #50 от "Лука":Приписваш джендърофашистски методи на Русия .
08:24 16.04.2026
08:28 16.04.2026
57 Копейка
Така ни казаха да викаметьотята от Пасоля и шефа ни Главната копейка КостЯ
Коментиран от #60, #62
08:32 16.04.2026
08:33 16.04.2026
Коментиран от #61
08:34 16.04.2026
60 а ма..
До коментар #57 от "Копейка":Ти па кво се обаждаш,не виждаш ли че си затънала до гуша ужлътото напеефьдсскио
08:35 16.04.2026
61 Безводна Копейка
До коментар #59 от "хихи":Има загинали етнически българи.Продължавай да се радваш.
НАТО си е по казармите.Лее се руска и украинска кръв.Това копейките нямате грам сиво вещество.ДОКАЗАНО!
Коментиран от #63
08:39 16.04.2026
62 Абе тъпeйкa,
До коментар #57 от "Копейка":Не можа да се научиш да пишеш.
08:41 16.04.2026
63 Неграмотна Тъпeйкa
До коментар #61 от "Безводна Копейка":Ти имаш проблем с граматиката, бе льoльo.
08:42 16.04.2026