ISW: Масирана руска атака срещу Украйна: стотици дронове и ракети удариха ключови градове
16 Април, 2026 07:17, обновена 16 Април, 2026 07:14 1 471 63

Жертви и разрушения след нощни удари, Киев свали около 95% от вражеските дронове

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

През нощта на 14 срещу 15 април Русия е извършила мащабна ракетна и дронова атака срещу Украйна, обобщава Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Според украинските военни са изстреляни три балистични ракети „Искандер-М“ от Ростовска област и общо 324 дрона, включително около 250 от типа „Шахед“.

Украинската противовъздушна отбрана е свалила 309 дрона - около 95% от всички, но част от ракетите и 13 дрона са поразили девет цели. Отломки са паднали в различни части на страната.

Президентът Володимир Зеленски съобщи, че са били атакувани градовете Днипро, Черкаси, Харков, Кривой Рог и Чернигов, както и областите Донецк и Запорожие.

По данни на украинските власти при ударите са загинали петима души в Днипро, едно дете в Черкаси и още един човек в Запорожка област. Десетки са ранени, а са нанесени значителни щети по жилищна, административна и индустриална инфраструктура в няколко региона.

От Институт за изследване на войната подчертават, че западната военна помощ - особено системи за противовъздушна отбрана като „Пейтриът“ - остава критично важна за защитата на Украйна срещу подобни атаки.

Междувременно Обединеното кралство обяви, че през 2026 г. ще достави най-голямата си досега пратка - поне 120 000 дрона, включително за разузнаване, логистика и удари на далечно разстояние.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как така

    48 9 Отговор
    Матияруснаци не фалираха ли бе...? Че тук всеки ден ни убеждават,че с Русия е свършено..!?!? Май нещо мирише на лоша евро атлантическа лъжа това сруският фалит...?!?!

    07:16 16.04.2026

  • 2 хехе

    45 7 Отговор
    само 95% ли са свалили не са ли 110%

    07:18 16.04.2026

  • 3 Свалячи

    27 4 Отговор
    Кой кого сваля един господ знае.

    07:19 16.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Читател

    39 3 Отговор
    Да се смееш ли да плачеш ли на пропагандата - първо пишат:
    - "стотици дронове и ракети удариха ключови градове"

    А след това:
    - "но част от ракетите и 13 дрона са поразили девет цели"

    Сега последно стотици ли са ударили или само 9 или са ги ударили ама не са ги поразили.

    07:20 16.04.2026

  • 8 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    46 3 Отговор
    Абе великият журналист христо грозев, който отрови Навални за да спи със жена му, каза че зеленото насекомо ще победи Русия до края на 2022г.

    Коментиран от #13, #23

    07:22 16.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мамуд

    18 4 Отговор
    Аз пък снощи свалих Айшето.

    07:27 16.04.2026

  • 11 Артилерист

    42 5 Отговор
    Банално копиране на едни и същи укропропагандни твърдения, че Русия атакува само жилищни сгради и убива цивилни, между които ОБЕЗАТЕЛНО има деца. Но понеже по същество няма убити или по изключение има някоя съпътстваща жертва, ударението се поставя на милозливи медицински подробности, предприети за лечение на засегнатите. Как пък тъй поне веднъж, според украинците, руснаците не удариха военен обект, ами си хабят средствата за нискоефективни атаки по жилищни сгради?

    Коментиран от #19, #30

    07:29 16.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Помнещ

    18 3 Отговор

    До коментар #8 от "Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ":

    Той много познава - гледа на пъп - пък жена му на Навални тръгна докато още беше жив.

    Коментиран от #16, #37

    07:30 16.04.2026

  • 14 пътник

    6 29 Отговор
    Когато един диктатор побеснее от гняв, "че не му се получава",,безразборно изсипва злобата си върху цивилното население.Жалък Путин.

    Коментиран от #21, #22, #44

    07:32 16.04.2026

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    22 2 Отговор
    На 16 април 1945 г започва Берлин ската настъпателна операция на Червената Армия. Както е известно тя завършва на 9 май.
    Маршал Жуков е казал за Победата над Германия и нацизма:"Они нам этого никогда не простят".

    Коментиран от #38

    07:33 16.04.2026

  • 16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Помнещ":

    Тя си е лекичка....

    07:36 16.04.2026

  • 17 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    17 2 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    07:36 16.04.2026

  • 18 8888

    20 3 Отговор
    Ама Украйна нали печелеше, това четох до преди малко? земи връщат, оръжия правят, атакуват цяла русия, ходят към Москва....

    07:36 16.04.2026

  • 19 Запознат

    24 1 Отговор

    До коментар #11 от "Артилерист":

    "Украинската противовъздушна отбрана е свалила 309 дрона - около 95% от всички"

    Така е "свалила" ги е ама върху целите им - нито един дрон или ракета не е останала във въздуха.

    07:37 16.04.2026

  • 20 име

    19 1 Отговор
    Не дтоници, а над хиляда дрона и няколко стотин ракети. И са напънали бандерите в Сумска и Харковска област, а горките бандерчета си мислеха че основната руска атака ще е към Запорожие. Ся ще ги товарят на влакове и обратно на север за денацифициране.

    Коментиран от #35

    07:38 16.04.2026

  • 21 Антитрол

    24 1 Отговор

    До коментар #14 от "пътник":

    "Когато един диктатор побеснее от гняв, "че не му се получава",,безразборно изсипва злобата си върху цивилното население"

    За Натаняхо ли говориш или за Тръмп че там жертвите сред цивилните са стотици хиляди а тук 7 загинали и наколко ранени при над 300 удара.

    07:42 16.04.2026

  • 22 смятааай

    17 2 Отговор

    До коментар #14 от "пътник":

    4 години по 30 хиляди бандера моГилизирани на месец, махни от тях 10 хил със съвест, които са дезертирали. Даже от близо година ги моГилизират по 34 хил и реват, че не изпълняват таргета от 40 хил. Добави към сметката и над 700 хилядна бандераска банда, редовни, резервисти, неонацистки батальони, които бяха денацифицирани след началото на денацификацията. Колко милиона бандери прави това, бе козяк?

    Коментиран от #32

    07:42 16.04.2026

  • 23 КГБ

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ":

    Другарката мира да започне да плюе по българина Христо Грозев по разнообразно и да ползва лигавник !

    Коментиран от #24, #26

    07:42 16.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Учуден

    15 1 Отговор

    До коментар #23 от "КГБ":

    "българина Христо Грозев"

    От кого този се води българин

    Коментиран от #43

    07:47 16.04.2026

  • 27 Съдията

    20 1 Отговор
    Не може да бъде, много ефективни тия руски лопатки. Обаче като гледам все частни домове и градинки поразяват. А украинските само военни цели, включително старци и деца. Жалки сте, това ми било обективна журналистика.😂

    Коментиран от #31

    07:47 16.04.2026

  • 28 Хахахахаха

    23 1 Отговор
    Все повече ми се издигат руските войници, тези хора са истински герои, мачкат украинската армия която е пълна с оръжия и военна техника от цял свят и смятай продължават да превземат територии, евала на руския народ, вярно в момента икономиката им е в криза, но след 5 години война и 20 пакета санкции няма рев, това е истински народ гонещ всичко в името на победата, от друга страна гледаме една изключително слаба украинска армия с огромни жертви, 5 година принудителна мобилизация, една унищожена Украйна, на която милиардите дадени по нея не им помогнаха, някои си купиха златни тоалетни в името да пожертват хората си. Единствената ми критика към Путин е защо не зачатка английските пияндета, аз лично щях да бомбардирам фабриките където правят оръжия за украинските сили и може би бих им пратил една ядрена глава за предупреждение

    Коментиран от #33

    07:48 16.04.2026

  • 29 Михаил

    13 1 Отговор
    вие какво искате да напишат всеки ден вали дъжд от ракети и малки руски групи минават да доубият оцелелите урките отдавна само гледат нито имат пво нито нищо затова и размяната на телата е 1000 към 40 малки укр партизански групи са останали никой не го е грижа за укр сега иран са интересни

    07:48 16.04.2026

  • 30 Лука

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Артилерист":

    Що за некомпетентност ,коя армия си !съобщава за вражеските попадения

    Коментиран от #36

    07:49 16.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Запознат

    10 1 Отговор

    До коментар #22 от "смятааай":

    "махни от тях 10 хил със съвест, които са дезертирали"

    Те дезертьорите достигнаха 23 000 на месец още края на миналата година и това според заведените дела срещу тях но зеления се усети и засекрети делата за дезертьорство но ако се е запазила тенденцията вече трябва да са достигнали близо 30 000 на месец. Те за това ТЦК лови по 40 до 60 хиляди на месец но това не може да покрие загубите и дезертьорите и ВСУ се топи и Сирски реве че руснаците имали числено превъзходство.

    Всеки пък от ВСУ който реши да се предаде на руснаците бива убиван с дронове от собствените си "другари" от ВСУ и пропагандата го представя че ВСУ избива руснаци.

    Коментиран от #39

    07:56 16.04.2026

  • 33 Лука

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Хахахахаха":

    И по статистика рашистите се издигат към небето . Мераците ти ще доведат да тсв ,та да питам ,какво пиеш щото действа умопомрачително ?

    Коментиран от #40, #41

    07:58 16.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Зеленски и съюзниците му да побързат

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "име":

    да заменят каквито проценти са останали от Донецк за териториите превети от другите области невключени в РФ и да подписват мир! Че след като руснаците си доосвободят Донецк, нищо няма се връща, а ще има ново предложение. А после руснаците вместо порцеланови тоалетни ще изнесат и златните.

    Тогава любимия ни Институт, да не се направи на изненадан и възмУтен.

    08:00 16.04.2026

  • 36 Антитрол

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Лука":

    "коя армия си !съобщава за вражеските попадения"

    Е така де ама трябва да измислят някакво оправдание - например че пералното се е запалило. Пък при укрите горят заводи и поделения ама те казват "свалихме 95%" от всички.

    08:01 16.04.2026

  • 37 1234

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Помнещ":

    тя тръгна ама кат руснаците отказаха да го утепат,се наложи грозния да го свърши и да натопи русия

    08:02 16.04.2026

  • 38 Лука

    1 5 Отговор

    До коментар #15 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Сега фашизма е в русия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !

    08:02 16.04.2026

  • 39 име

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Запознат":

    По последни официални дании мобилизираха по 34хил на месец, и все още по 10 хил дезертираха. Това са официалните им данни. А от липса на хора не страдат чак толкова много щото от поне година масово се бият чуждестранни войници на страната на бандерите. Да не говорим, че преди десетина дни цялото им военно командване мина под шапката на НАТО, т.е. в момента не само получават данни от чуждите разузнавания, а дори вече остатъците от украинската армия получават заповеди от специално сформирана щабквартира с НАТОвци и други неонацисти, като например австралийци и въобще, всеки който е на тяхна страна.

    Коментиран от #46

    08:03 16.04.2026

  • 40 Антитрол

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Лука":

    "И по статистика рашистите се издигат към небето"

    По коя статистика бе - като не върви пропагандата и нашите козячета вадят опорката за "огромните" руски загуби обаче никое от тях не може да ми каже защо разменят 1000 тела на украинци срещу 41 на руснаци. Предната размяна беше 1000 срещу 35. За миналата година общо са разменили 14 000 украинци срещу 158 руснака.

    08:06 16.04.2026

  • 41 Хахахахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Лука":

    Абе по статистика укрите многократно повече са при бандера, това всеки неутрален човек го знае, а ти сигурен ли си че английските пияндета ще им стиска да обявят трета световна, нали знаеш че руснаците имат поне 3000 ядрени глави, а цялото Нато няма повече от 400 500,нали знаеш че руснаците с едно натискане на копчето и няма да остане нищо от Франция, Полша, Англия и Германия. Аз ако бях на Путин щях първо само да им загатна че влизат в война която не е тяхна и след това буммммммм и Нато няма да има

    Коментиран от #53

    08:06 16.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 КГБ

    0 5 Отговор

    До коментар #26 от "Учуден":

    Христо Грозев е българин от пловдив роден 1969г!

    Коментиран от #48, #49

    08:08 16.04.2026

  • 44 Пак

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "пътник":

    Щеше ли да се воюва, ако бесният Зеленски беше се изказал против:
    Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиране на Майдана
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    А, АТО на бандеровци, убила стотици деца след 2014 г. на собствената си украинска територия.
    Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна с//едмица преди 24.02.2022
    Предлагане достъп на английски военни 22.02.2022

    Коментиран от #50

    08:09 16.04.2026

  • 45 Лука ПАК КРАДЕШ

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Лука":

    Защитаваш вражеска кауза ! Опитите ти да объркаш хората са не успешни !

    Коментиран от #51

    08:13 16.04.2026

  • 46 Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "име":

    "По последни официални дании мобилизираха по 34хил на месец, и все още по 10 хил дезертираха"

    Така е ама официални данни няма от края на миналата година - зеления ги засекрети както и колко дезертират така и колко мобилизират но имаше изказване на един от радата им че трябвало над 60 000 на месец да мобилизират че сега не достигали. Увеличили са числеността на ТЦК до 47000 като реално и полицията работи като ТЦК.

    08:13 16.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "КГБ":

    То и поп Кръстьо е бил българин ама е служел на турците - такива които служат на чужди интереси в конституцията че са национални предатели.

    08:18 16.04.2026

  • 50 Лука

    0 3 Отговор

    До коментар #44 от "Пак":

    Приписваш рашистките методи на европа !

    Коментиран от #54, #55

    08:19 16.04.2026

  • 51 Антитрол

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Лука ПАК КРАДЕШ":

    "Защитаваш вражеска кауза"

    Е за подлогите на краварите каузата е вражеска но за българите не е.

    08:20 16.04.2026

  • 52 Мишел

    2 1 Отговор
    Илюстрирано с украински граждански дрон, подготвян с експлозиви за терористична атака в Русия. Граждански, не военен.

    08:20 16.04.2026

  • 53 Лука

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Хахахахаха":

    Русия има активни 4380 ядрени глави и най важното средства да ги достави бързо и ефективно в по голямата част от земното кълбо .

    08:22 16.04.2026

  • 54 Учуден

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "Лука":

    Хайде бе сигурно Путин организира кървав преврат в Кииф и назначи неонациска хунта на власт която да избива собствените си граждани и да пали протестиращи.

    08:22 16.04.2026

  • 55 Лука ПАК КРАДЕШ

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Лука":

    Приписваш джендърофашистски методи на Русия .

    08:24 16.04.2026

  • 56 Митко бонбата

    0 0 Отговор
    Руското министерство на военните операции публикува списък с адреси къде в Европа се произвеждат дронове за трепане на алкaш, което е заплаха към европейските държави! Европа и досега е помагала с оръжие, но такива действия против нея не е имало! Щом този факт им бърка отзад, значи вече осъзнават съдбата си колко е безнадеждна. От друга страна и на децата е ясно, че при положение че не може да се справи с една Украйна, не би пожелала още Украйни да я ритат. И понеже знаят че тръмп е по луд от медведев, досега заплахи в тая посока няма!

    08:28 16.04.2026

  • 57 Копейка

    1 3 Отговор
    Нашите руZки бомби са хуманитарна помощ за украинския народ, а като отвърнат украинците или се защитават са "нацисти и фашисти".
    Така ни казаха да викаметьотята от Пасоля и шефа ни Главната копейка КостЯ

    Коментиран от #60, #62

    08:32 16.04.2026

  • 58 а бе..

    2 0 Отговор
    Верно ли е че зеленио мухал е доставил на емирствата ракети втора употреба и вместо да свалат тегеранските са се уплашили и се презимили в/у небостъргачите в дубае и сега шейховете са бесни на шмъркащио комик

    08:33 16.04.2026

  • 59 хихи

    1 0 Отговор
    Загинали натовчета има ли?

    Коментиран от #61

    08:34 16.04.2026

  • 60 а ма..

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "Копейка":

    Ти па кво се обаждаш,не виждаш ли че си затънала до гуша ужлътото напеефьдсскио

    08:35 16.04.2026

  • 61 Безводна Копейка

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "хихи":

    Има загинали етнически българи.Продължавай да се радваш.
    НАТО си е по казармите.Лее се руска и украинска кръв.Това копейките нямате грам сиво вещество.ДОКАЗАНО!

    Коментиран от #63

    08:39 16.04.2026

  • 62 Абе тъпeйкa,

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Копейка":

    Не можа да се научиш да пишеш.

    08:41 16.04.2026

  • 63 Неграмотна Тъпeйкa

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Безводна Копейка":

    Ти имаш проблем с граматиката, бе льoльo.

    08:42 16.04.2026

