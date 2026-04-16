Новини
Свят »
Украйна »
Поне 14 души загинаха при руски въздушни атаки в Украйна, най-тежко засегната е Одеса
  Тема: Украйна

Поне 14 души загинаха при руски въздушни атаки в Украйна, най-тежко засегната е Одеса

16 Април, 2026 08:32 670 17

  • украйна-
  • русия-
  • одеса-
  • киев-
  • днепър-
  • руски атаки

Десетки загинали и ранени, разрушения в жилищни райони след нощ на масирани обстрели

Поне 14 души загинаха при руски въздушни атаки в Украйна, най-тежко засегната е Одеса - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Най-малко седем души са загинали при руски ракетни и дронови атаки срещу Одеса, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

Ръководителят на местната военна администрация Сергий Лисак съобщи, че първоначално са били убити шестима души и ранени 11, като по-късно е потвърдена още една жертва. Повредени са жилищни сгради и пристанищни съоръжения.

Паралелно с това Киев също беше подложен на въздушни удари. Най-малко четирима души са загинали, включително дете, а 18 са ранени, съобщи началникът на столичната военна администрация Тимур Ткаченко.

Кметът Виталий Кличко уточни, че сред жертвите има 12-годишно дете и 35-годишна жена. Според местни медии в града са чути множество експлозии, а ракетните удари са били на няколко вълни.

Щети са нанесени на жилищни и търговски сгради, като спасителните екипи са извадили дете изпод отломките на разрушен блок.

В Днепър при ракетен удар са загинали най-малко трима души, а 27 са ранени, съобщи областният управител Олександър Ганжа. Петима от пострадалите са в критично състояние, а в няколко жилищни сгради са избухнали пожари.

Пълният мащаб на жертвите и разрушенията все още се изяснява, тъй като атаките са продължили до сутринта.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    10 0 Отговор
    Наркомана дали знае до какво води неговата неадекватност ?! Защото най вероятно пак не е в Украйна !!! В "Картие" договаря златни кенефи....

    08:34 16.04.2026

  • 2 удри

    3 1 Отговор
    Удри! Намаляването на населението върви по план. И путя и оранжевият продължават да намаляват населението на земята. Нали това беше пропагандата по време на ковид.

    08:36 16.04.2026

  • 3 АМАH OT ИДИOTИ

    9 0 Отговор
    БРАВО!!?
    БOЙ ПО УKPOФAШИCTKATA И3MET

    08:36 16.04.2026

  • 4 Успешна смяна днес на всички бакшиши коп

    0 6 Отговор
    Пгмеят Пуслер - най-големият срам на планетата.

    08:38 16.04.2026

  • 5 Путлер такси би би бип на мадамите хаха

    0 5 Отговор
    Успешна смяна копейки!

    Коментиран от #8

    08:39 16.04.2026

  • 6 Копейки оборете ме с аргументи

    0 5 Отговор
    Мъж с токчета е жена.

    Коментиран от #10, #13

    08:40 16.04.2026

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    Слава на Володя Зе!🌈🌈🌈🦍🦍🦍🥳🤣👍

    08:40 16.04.2026

  • 8 Ку-ку , ку- ку

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Путлер такси би би бип на мадамите хаха":

    Ку- ку , ку- ку...

    Коментиран от #11

    08:41 16.04.2026

  • 9 Пгмеят Пуслер - най-големият срам на пла

    0 3 Отговор
    Пет години тридневна срамна операция със спиране на интернета в нападащата страна ахахах

    08:41 16.04.2026

  • 10 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Копейки оборете ме с аргументи":

    Видял си Кокорчо с токчета?🦧🌈🤣👍🤣🌈🦧

    08:41 16.04.2026

  • 11 Би биииип

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ку-ку , ку- ку":

    Свиркаш ли на мацките, копей?

    Коментиран от #14

    08:42 16.04.2026

  • 12 Хм...

    0 0 Отговор
    Добре де, пво то на 4о4 е бачкало яко нощес, разбрахме.
    Айде сега да ни кажете какво потрошиха руснаците?

    08:42 16.04.2026

  • 13 Няма пък

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Копейки оборете ме с аргументи":

    Вие джендърите от паветата по добре си знаете защо ви харесва да лапате!

    08:43 16.04.2026

  • 14 Капейка

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Би биииип":

    Само на мацките свиркам и то с кеф, не свиркам като тебе на тръбите!

    Коментиран от #16

    08:45 16.04.2026

  • 15 2222

    0 1 Отговор
    Русия е безпомощна. Освен да тероризира мирното население, друго не може.

    Коментиран от #17

    08:47 16.04.2026

  • 16 ФАКТ

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Капейка":

    Не се притеснявай копейка. Ние те знаем че си тротинетка.

    08:48 16.04.2026

  • 17 ФАКТ

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "2222":

    Пгмеят Пуслер - най-големият срам на планетата.

    08:49 16.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания