Поне 14 души загинаха при руски въздушни атаки в Украйна, най-тежко засегната е Одеса

Най-малко седем души са загинали при руски ракетни и дронови атаки срещу Одеса, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс, предава БТА.
Ръководителят на местната военна администрация Сергий Лисак съобщи, че първоначално са били убити шестима души и ранени 11, като по-късно е потвърдена още една жертва. Повредени са жилищни сгради и пристанищни съоръжения.
Паралелно с това Киев също беше подложен на въздушни удари. Най-малко четирима души са загинали, включително дете, а 18 са ранени, съобщи началникът на столичната военна администрация Тимур Ткаченко.
Кметът Виталий Кличко уточни, че сред жертвите има 12-годишно дете и 35-годишна жена. Според местни медии в града са чути множество експлозии, а ракетните удари са били на няколко вълни.
Щети са нанесени на жилищни и търговски сгради, като спасителните екипи са извадили дете изпод отломките на разрушен блок.
В Днепър при ракетен удар са загинали най-малко трима души, а 27 са ранени, съобщи областният управител Олександър Ганжа. Петима от пострадалите са в критично състояние, а в няколко жилищни сгради са избухнали пожари.
Пълният мащаб на жертвите и разрушенията все още се изяснява, тъй като атаките са продължили до сутринта.
