Еди Рама на визита в Рим за среща с Джорджа Мелони

Премиерът на Албания Еди Рама заминава на посещение в Италия, където ще се срещне с министър-председателя Джорджа Мелони, предава БТА.

Срещата между двамата лидери ще се състои в Палацо Киджи в Рим - официалната резиденция и седалище на италианското правителство.

Засега не са оповестени подробности за темите, които ще бъдат обсъдени по време на разговорите.