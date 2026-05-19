Марко Рубио заминава за среща на НАТО в Швеция

Американският държавен секретар Марко Рубио ще посети тази седмица Швеция за среща на външните министри на страните членки на НАТО, където ще обсъди необходимостта от „по-голямо споделяне на тежестта“ в рамките на алианса. След това той ще отпътува за Индия, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на Държавния департамент на САЩ, предава БТА.
Според информацията Рубио ще пристигне в шведския град Хелсингборг на 22 май за разговори с колегите си от НАТО. В рамките на визитата са предвидени и двустранни срещи с шведския премиер Улф Кристершон и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
След това държавният секретар ще посети Индия в периода от 23 до 26 май.
По време на обиколката си в страната Рубио ще проведе срещи с високопоставени индийски представители, с които ще обсъди сътрудничеството в областта на енергийната сигурност, отбраната и търговията между Вашингтон и Ню Делхи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
НАТО се състои от една акула и множество рибоци!!! Единствените интереси, са интересите на акулата. Обаче...... акулата казва на рибоците, че нейните интереси са интересите на рибоците!!! Затова рибоците трябва да плащат масрафа на акулата, само на нея да и плащат за защита, само от нея да купуват от газ и нефт, до оръжие, и когато някоя друга акула се мерне около НАТО, рибоците да вървят да бъдат изядени, за да може нашата акула да ухапе другата, докато тя е улисана в яденето на рибоците...
21:48 19.05.2026
2 Артилерист
Коментиран от #6
22:07 19.05.2026
3 Баба Гицкс
22:11 19.05.2026
4 БУК
22:14 19.05.2026
5 Боруна Лом
22:42 19.05.2026
6 Боруна Лом
До коментар #2 от "Артилерист":ТЕЪМПИ Е БИТА КАРТА ВЕЧЕ!
22:43 19.05.2026
7 Овчар
22:49 19.05.2026