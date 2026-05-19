Марко Рубио заминава за среща на НАТО в Швеция

Американският държавен секретар Марко Рубио ще посети тази седмица Швеция за среща на външните министри на страните членки на НАТО, където ще обсъди необходимостта от „по-голямо споделяне на тежестта“ в рамките на алианса. След това той ще отпътува за Индия, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на Държавния департамент на САЩ, предава БТА.

Според информацията Рубио ще пристигне в шведския град Хелсингборг на 22 май за разговори с колегите си от НАТО. В рамките на визитата са предвидени и двустранни срещи с шведския премиер Улф Кристершон и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

След това държавният секретар ще посети Индия в периода от 23 до 26 май.

По време на обиколката си в страната Рубио ще проведе срещи с високопоставени индийски представители, с които ще обсъди сътрудничеството в областта на енергийната сигурност, отбраната и търговията между Вашингтон и Ню Делхи.