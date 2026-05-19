Новини
Свят »
САЩ »
Марко Рубио заминава за среща на НАТО в Швеция

Марко Рубио заминава за среща на НАТО в Швеция

19 Май, 2026 21:42, обновена 19 Май, 2026 21:41 878 7

  • марко рубио-
  • сащ-
  • нато-
  • среща-
  • швеция-
  • индия

Държавният секретар на САЩ ще настоява за по-голям принос на съюзниците в алианса, а в Ню Делхи ще обсъди енергетика, отбрана и търговия.

Марко Рубио заминава за среща на НАТО в Швеция - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският държавен секретар Марко Рубио ще посети тази седмица Швеция за среща на външните министри на страните членки на НАТО, където ще обсъди необходимостта от „по-голямо споделяне на тежестта“ в рамките на алианса. След това той ще отпътува за Индия, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на Държавния департамент на САЩ, предава БТА.

Според информацията Рубио ще пристигне в шведския град Хелсингборг на 22 май за разговори с колегите си от НАТО. В рамките на визитата са предвидени и двустранни срещи с шведския премиер Улф Кристершон и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

След това държавният секретар ще посети Индия в периода от 23 до 26 май.

По време на обиколката си в страната Рубио ще проведе срещи с високопоставени индийски представители, с които ще обсъди сътрудничеството в областта на енергийната сигурност, отбраната и търговията между Вашингтон и Ню Делхи.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    17 1 Отговор
    Превеждам набързо:
    НАТО се състои от една акула и множество рибоци!!! Единствените интереси, са интересите на акулата. Обаче...... акулата казва на рибоците, че нейните интереси са интересите на рибоците!!! Затова рибоците трябва да плащат масрафа на акулата, само на нея да и плащат за защита, само от нея да купуват от газ и нефт, до оръжие, и когато някоя друга акула се мерне около НАТО, рибоците да вървят да бъдат изядени, за да може нашата акула да ухапе другата, докато тя е улисана в яденето на рибоците...

    21:48 19.05.2026

  • 2 Артилерист

    13 0 Отговор
    Путин пристигна в Китай и го посрещна невероятно красив строй...

    Коментиран от #6

    22:07 19.05.2026

  • 3 Баба Гицкс

    11 0 Отговор
    Дреме ми на кюлотите за Нарко Рубио.

    22:11 19.05.2026

  • 4 БУК

    5 1 Отговор
    Дано не се върне!

    22:14 19.05.2026

  • 5 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    ДА ОТЛЕТИ И НИКОГА ДА НЕ КАЦНЕ! МЕЛЕЗ БЕЗРОДЕН!

    22:42 19.05.2026

  • 6 Боруна Лом

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Артилерист":

    ТЕЪМПИ Е БИТА КАРТА ВЕЧЕ!

    22:43 19.05.2026

  • 7 Овчар

    2 0 Отговор
    Току що изгледах разследващия документален филм Епстийн от 2026 където лъсна и Рубио.!! Направо се отвратих от развратния елит който уж управлява светът..... FILMIZIP....ако не иска да тръгне ... връщаш назад и пак напред няколко пъти и приложението те пуска..!

    22:49 19.05.2026